أنشئ عمليات عرض منتجات طبيعية وواقعية بالذكاء الاصطناعي داخل الفيديوهات باستخدام HeyGen. أدرج المنتجات في المشاهد بطريقة مدروسة وواعية بالسياق، من دون إعادة تصوير اللقطات أو تعديل الإطارات يدويًا، مع الحفاظ على سرد قصصي أصيل وصورة علامة تجارية آمنة.
جرّب أداة إنشاء الفيديو من الصور مجاناً
Creators integrate sponsor products naturally into videos without interrupting storytelling or viewer experience.
Teams showcase products in realistic environments that match campaign messaging without organizing new shoots.
Brands demonstrate products in use, context, or lifestyle settings that help viewers imagine ownership.
Creators deliver consistent product placement across multiple videos while maintaining creative control and authenticity.
Companies place tools or products into instructional videos without re-recording every update.
Reuse the same base video and adjust product placement for different markets or regions digitally, changing product visibility as needed.
لماذا تُعد HeyGen أفضل أداة لإنشاء فيديوهات عرض المنتجات بالذكاء الاصطناعي
HeyGen تنقل وضع المنتجات إلى عصر إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي، حيث تعيد ابتكار الأساليب التقليدية بأدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي. بدلاً من الطبقات القسرية أو الإدخالات الواضحة، تضع المنتجات بطرق تتماشى مع سياق المشهد، وانتباه المشاهد، وتسلسل السرد، مما يعزز تكامل المنتج في المحتوى.
تنجح إضافة المنتجات بالذكاء الاصطناعي فقط عندما تبدو طبيعية. تركز HeyGen على وضع المنتجات بشكل مقنع بحيث تندمج بسلاسة في المشاهد دون كسر حالة الانغماس.
تجاوز المفاوضات وإعادة التصوير والتحرير اليدوي. يتولى الذكاء الاصطناعي إدراج المحتوى رقميًا، ليقلّص وقت الإنتاج من أسابيع إلى دقائق.
بدءاً من المقاطع القصيرة لوسائل التواصل الاجتماعي وصولاً إلى الفيديوهات الطويلة ذات الهوية التجارية، تتكيّف مواضع المحتوى تلقائياً مع التنسيق والإطار والإيقاع.
إدراج منتجات واعٍ بالسياق
تحلل HeyGen بيئة المشهد وزاوية الكاميرا وتدفق الصورة قبل وضع المنتج، لضمان أفضل تكامل ممكن. وبهذا يظهر المنتج في المكان المنطقي له بدلًا من أن يبدو معلقًا بشكل غير طبيعي. النتيجة إحساس بتكامل طبيعي، لا بمحتوى ترويجي مباشر.
محاذاة بصرية متوافقة مع هوية العلامة التجارية
يتم وضع المنتجات مع ضبط دقيق للحجم والإضاءة والتموضع بما يتوافق مع المشهد المحيط، بطريقة تشبه صور المنتجات الاحترافية. يساعد ذلك في حماية صورة العلامة التجارية وتجنّب العناصر المبالغ فيها أو المشتّتة للانتباه. كل موضع يتم اختياره يعزّز المصداقية وثقة المشاهد، وهو ما يعد عاملًا حاسمًا لنجاح صور المنتجات.
وضع يعتمد على النص والمشهد
يمكن توجيه وضع المنتجات وفقًا لنص السيناريو أو هدف المشهد، بما يضمن دمج صور المنتجات بسلاسة. سواء كان الهدف إبراز المنتج بشكل واضح، أو ظهوره بشكل جانبي، أو الإشارة إليه بطريقة خفية، يقوم الذكاء الاصطناعي بضبط مستوى بروزه وفقًا لذلك، مما يحسّن تصوير المنتج. وبهذا تبقى الرسائل متوافقة مع أهداف الحملة.
إعادة استخدام مرنة عبر الحملات
بمجرد وضع المنتج، يمكن إعادة استخدام المشاهد عبر عدة مقاطع فيديو أو إصدارات مختلفة. يتيح ذلك للفرق توسيع نطاق الحملات دون تكرار عمل وضع المنتجات أو إعدادات الإنتاج، بفضل أدوات الذكاء الاصطناعي.
اطّلع على كيفية قيام شركات مشابهة لشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصّة مبتكرة لتحويل الصور إلى فيديو في السوق.
كيفية استخدام أداة إنشاء فيديوهات عرض المنتجات بالذكاء الاصطناعي
أنشئ مقاطع فيديو لوضع المنتجات بالذكاء الاصطناعي عبر سير عمل مبسّط مصمم للسرعة والتحكم.
ابدأ بفيديو موجود أو أنشئ واحداً باستخدام أدوات فيديو HeyGen بالذكاء الاصطناعي.
حدّد المنتج وهدف الظهور ومستوى البروز الذي تريده داخل المشهد.
تقوم HeyGen بإدراج المنتج في المشهد مع مراعاة السياق والإضاءة والمنظور لتحقيق مظهر واقعي.
عاين موضع الأفاتار، وأجرِ التعديلات اللازمة عند الحاجة، ثم صدّر الفيديو النهائي.
تم تصميم مواضع العناصر لتتوافق مع إضاءة المشهد والحجم والمنظور بحيث تبدو جزءًا طبيعيًا من البيئة، على غرار تصوير المنتجات الاحترافي الفعّال.
نعم. يمكنك تحديد ما إذا كان المنتج يظهر بشكل خفيف، أو ثانوي، أو بارز بوضوح داخل المشهد باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
تعمل ميزة وضع المنتجات بالذكاء الاصطناعي عبر مختلف الصيغ، بما في ذلك المقاطع المخصّصة لوسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات، وفيديوهات الشرح، والمحتوى العلامي الأطول.
نعم. يمكن تغيير المنتجات أو الرسائل التسويقية رقميًا دون إعادة إنشاء الفيديو.
نعم. تستخدم العديد من الفرق ميزة وضع المنتجات بالذكاء الاصطناعي في الرعايات الإعلانية عندما تكون الأصالة وثقة المشاهد مهمة، مع الاستفادة من صور المنتجات بالذكاء الاصطناعي.
لا. العملية موجهة ولا تتطلب تركيباً يدوياً أو أدوات تحرير متقدمة.
العلامات التجارية والمبدعون والوكالات والمسوقون الذين يرغبون في إبراز منتجاتهم بشكل واقعي وقابل للتوسّع دون تعقيدات الإنتاج التقليدي هم الأكثر استفادة.
استكشف المزيد من الأدوات المدعومة بـالذكاء الاصطناعي
حوّل أي صورة إلى شخصية حية بصوت وحركة فائقَي الواقعية باستخدام Avatar IV.
حوّل أفكارك إلى مقاطع فيديو احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي.