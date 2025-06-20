أداة وضع المنتجات بالذكاء الاصطناعي لمقاطع الفيديو ذات العلامات التجارية

أنشئ عمليات عرض منتجات طبيعية وواقعية بالذكاء الاصطناعي داخل الفيديوهات باستخدام HeyGen. أدرج المنتجات في المشاهد بطريقة مدروسة وواعية بالسياق، من دون إعادة تصوير اللقطات أو تعديل الإطارات يدويًا، مع الحفاظ على سرد قصصي أصيل وصورة علامة تجارية آمنة.

١٢٩٬١٥١٬١١٤فيديوهات تم إنشاؤها
١٠٣٬٤٠١٬٧٣٧أفاتار تم إنشاؤها
١٧٬٧٥٣٬٤٤٤فيديوهات تمت ترجمتها
ملايين حول العالم يثقون به لإحياء قصصهم.

المحتوى المعتمد على العلامة التجارية والرعايات

Creators integrate sponsor products naturally into videos without interrupting storytelling or viewer experience.

مقاطع فيديو التسويق والإعلانات

Teams showcase products in realistic environments that match campaign messaging without organizing new shoots.

سرد قصصي لمنتجات التجارة الإلكترونية

Brands demonstrate products in use, context, or lifestyle settings that help viewers imagine ownership.

شراكات المؤثرين وصنّاع المحتوى

Creators deliver consistent product placement across multiple videos while maintaining creative control and authenticity.

التدريب والعروض التوضيحية الداخلية

Companies place tools or products into instructional videos without re-recording every update.

التوطين والحملات العالمية

Reuse the same base video and adjust product placement for different markets or regions digitally, changing product visibility as needed.

لماذا تُعد HeyGen أفضل أداة لإنشاء فيديوهات عرض المنتجات بالذكاء الاصطناعي

HeyGen تنقل وضع المنتجات إلى عصر إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي، حيث تعيد ابتكار الأساليب التقليدية بأدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي. بدلاً من الطبقات القسرية أو الإدخالات الواضحة، تضع المنتجات بطرق تتماشى مع سياق المشهد، وانتباه المشاهد، وتسلسل السرد، مما يعزز تكامل المنتج في المحتوى.

مصمَّم للواقعية وبناء الثقة

تنجح إضافة المنتجات بالذكاء الاصطناعي فقط عندما تبدو طبيعية. تركز HeyGen على وضع المنتجات بشكل مقنع بحيث تندمج بسلاسة في المشاهد دون كسر حالة الانغماس.

أسرع من عمليات التوظيف التقليدية

تجاوز المفاوضات وإعادة التصوير والتحرير اليدوي. يتولى الذكاء الاصطناعي إدراج المحتوى رقميًا، ليقلّص وقت الإنتاج من أسابيع إلى دقائق.

مصمم ليلائم صيغ المحتوى الحديثة

بدءاً من المقاطع القصيرة لوسائل التواصل الاجتماعي وصولاً إلى الفيديوهات الطويلة ذات الهوية التجارية، تتكيّف مواضع المحتوى تلقائياً مع التنسيق والإطار والإيقاع.

إدراج منتجات واعٍ بالسياق

تحلل HeyGen بيئة المشهد وزاوية الكاميرا وتدفق الصورة قبل وضع المنتج، لضمان أفضل تكامل ممكن. وبهذا يظهر المنتج في المكان المنطقي له بدلًا من أن يبدو معلقًا بشكل غير طبيعي. النتيجة إحساس بتكامل طبيعي، لا بمحتوى ترويجي مباشر.

محاذاة بصرية متوافقة مع هوية العلامة التجارية

يتم وضع المنتجات مع ضبط دقيق للحجم والإضاءة والتموضع بما يتوافق مع المشهد المحيط، بطريقة تشبه صور المنتجات الاحترافية. يساعد ذلك في حماية صورة العلامة التجارية وتجنّب العناصر المبالغ فيها أو المشتّتة للانتباه. كل موضع يتم اختياره يعزّز المصداقية وثقة المشاهد، وهو ما يعد عاملًا حاسمًا لنجاح صور المنتجات.

وضع يعتمد على النص والمشهد

يمكن توجيه وضع المنتجات وفقًا لنص السيناريو أو هدف المشهد، بما يضمن دمج صور المنتجات بسلاسة. سواء كان الهدف إبراز المنتج بشكل واضح، أو ظهوره بشكل جانبي، أو الإشارة إليه بطريقة خفية، يقوم الذكاء الاصطناعي بضبط مستوى بروزه وفقًا لذلك، مما يحسّن تصوير المنتج. وبهذا تبقى الرسائل متوافقة مع أهداف الحملة.

إعادة استخدام مرنة عبر الحملات

بمجرد وضع المنتج، يمكن إعادة استخدام المشاهد عبر عدة مقاطع فيديو أو إصدارات مختلفة. يتيح ذلك للفرق توسيع نطاق الحملات دون تكرار عمل وضع المنتجات أو إعدادات الإنتاج، بفضل أدوات الذكاء الاصطناعي.

مستخدم من قبل أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة

اطّلع على كيفية قيام شركات مشابهة لشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصّة مبتكرة لتحويل الصور إلى فيديو في السوق.

Miro
"لقد مكّن كتّابنا من الوصول إلى نفس مستوى الإبداع في العملية الذي أمتلكه أنا عندما يتعلق الأمر بوسائط سرد القصص البصرية."

ستيف سووري, مصمم وسائط تعليمية
Vision Creative Labs
"اللحظة الفارقة بالنسبة لي كانت عندما أصبح لدينا فيلم كنت أقدّمه كل أسبوع. فجأة أدركنا أن بإمكاني كتابة نص، وإرساله، وألا أضطر مطلقًا للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى."

روجر هيرست, الشريك المؤسس
Workday
"ما يعجبني في HeyGen هو أنني لم أعد مضطراً لرفض المشاريع. الأمر أشبه بأننا عززنا فريقنا، وأصبح بإمكاننا إنجاز الكثير باستخدام الموارد المتاحة لدينا."

Justin Meisinger, مدير برنامج
كيف يعمل

كيفية استخدام أداة إنشاء فيديوهات عرض المنتجات بالذكاء الاصطناعي

أنشئ مقاطع فيديو لوضع المنتجات بالذكاء الاصطناعي عبر سير عمل مبسّط مصمم للسرعة والتحكم.

الخطوة 1

حمّل أو أنشئ فيديو

ابدأ بفيديو موجود أو أنشئ واحداً باستخدام أدوات فيديو HeyGen بالذكاء الاصطناعي.

الخطوة 2

تحديد المنتج والغرض منه

حدّد المنتج وهدف الظهور ومستوى البروز الذي تريده داخل المشهد.

الخطوة 3

طبّق التضمين بالذكاء الاصطناعي

تقوم HeyGen بإدراج المنتج في المشهد مع مراعاة السياق والإضاءة والمنظور لتحقيق مظهر واقعي.

الخطوة 4

مراجعة وتصدير

عاين موضع الأفاتار، وأجرِ التعديلات اللازمة عند الحاجة، ثم صدّر الفيديو النهائي.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ما هو توظيف المنتجات بالذكاء الاصطناعي؟

  1. يُدرج وضع المنتجات بالذكاء الاصطناعي المنتجات رقميًا في مقاطع الفيديو بطريقة واقعية وواعية للسياق، دون الحاجة إلى دعائم مادية أو إعادة تصوير باستخدام مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي.

ما مدى واقعية عمليات الإدراج؟

تم تصميم مواضع العناصر لتتوافق مع إضاءة المشهد والحجم والمنظور بحيث تبدو جزءًا طبيعيًا من البيئة، على غرار تصوير المنتجات الاحترافي الفعّال.

هل يمكنني التحكّم في مدى ظهور المنتج؟

نعم. يمكنك تحديد ما إذا كان المنتج يظهر بشكل خفيف، أو ثانوي، أو بارز بوضوح داخل المشهد باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

هل يعمل هذا مع مقاطع الفيديو القصيرة والطويلة؟

تعمل ميزة وضع المنتجات بالذكاء الاصطناعي عبر مختلف الصيغ، بما في ذلك المقاطع المخصّصة لوسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات، وفيديوهات الشرح، والمحتوى العلامي الأطول.

هل يمكن تحديث مواضع الإعلانات لاحقًا؟

نعم. يمكن تغيير المنتجات أو الرسائل التسويقية رقميًا دون إعادة إنشاء الفيديو.

هل هذا مناسب للمحتوى الإعلاني المدفوع؟

نعم. تستخدم العديد من الفرق ميزة وضع المنتجات بالذكاء الاصطناعي في الرعايات الإعلانية عندما تكون الأصالة وثقة المشاهد مهمة، مع الاستفادة من صور المنتجات بالذكاء الاصطناعي.

هل أحتاج إلى مهارات في تحرير الفيديو؟

لا. العملية موجهة ولا تتطلب تركيباً يدوياً أو أدوات تحرير متقدمة.

من الذي ينبغي أن يستخدم ميزة وضع المنتجات بالذكاء الاصطناعي؟

العلامات التجارية والمبدعون والوكالات والمسوقون الذين يرغبون في إبراز منتجاتهم بشكل واقعي وقابل للتوسّع دون تعقيدات الإنتاج التقليدي هم الأكثر استفادة.

