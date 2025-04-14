اكتب فكرتك، ثم انقر على إنشاء. احصل على فيديو جاهز للمشاركة من النص أسرع مما تتوقع. لا تحتاج إلى كاميرا أو برنامج مونتاج فيديو أو مهارات إنتاج. نزّله أو عدّل عليه أو شاركه فوراً.
أنشئ مقاطع فيديو بالذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، دون الحاجة إلى كاميرا
أنشئ مقاطع فيديو احترافية من النصوص أو الصور أو برومبت واحد فقط باستخدام مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen. اختر أفاتارًا واقعيًا لتقديم المحتوى، أضف النص الذي تريده، وامنحك المنصة محتوى بجودة الاستوديو بأكثر من 175 لغة من دون تصوير أو فرق عمل أو برامج مونتاج. كل ما تحتاج إليه لإنشاء فيديوهات مصقولة وتحويل أفكارك إلى واقع، في منصة واحدة متكاملة.
لا حاجة لتحرير الخلفية. اكتب موضوعاً، أو الصق نصاً، أو أضف رابط URL، وسيتولى Video Agent الباقي. يكتب النص، ويبني لوحة القصة، ويختار العناصر البصرية، ويُنشئ فيديو بالذكاء الاصطناعي كاملاً يمكنك نشره أو تحسينه، وكل ذلك انطلاقاً من مُدخل واحد.
زوّد صانع الفيديو بالذكاء الاصطناعي بمقال مدونة أو ملف PDF أو موجّه موجز، وسيقوم ببناء السرد الكامل. يتم تنظيم المشاهد تلقائياً، وتُطابَق لقطات الـB-roll والتصميمات مع محتواك، ويُزامَن التعليق الصوتي مع كل إطار، لتتحصل على مسودة شبه نهائية بنقرة واحدة.
كل فيديو يحصل على هوية بصرية خاصة به. يقوم مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي باختيار لقطات من مكتبات الفيديو، وإنشاء صور مخصّصة، وتصميم عناصر ورسومات على الشاشة تتوافق مع نصك. لا قوالب معاد استخدامها، ولا تنسيقات نمطية؛ كل مقطع مُصمَّم خصيصًا لرسالتك وجمهورك.
أنشئ مقاطع قصيرة لوسائل التواصل الاجتماعي، وحملات تسويقية، ووحدات تدريبية، وتحديثات داخلية بتكلفة أقل بكثير من تكاليف الإنتاج التقليدي. انتقل من إنتاج فيديو واحد في الأسبوع إلى النشر اليومي دون الحاجة إلى فريق إنتاج، أو أجور ممثلين، أو ساعات تضيع في المونتاج اليدوي.
أفضل الممارسات لإنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي
اجمع بين سرعة Video Agent ودقة AI Studio. أنشئ مسودتك الأولى مع المشاهد ولقطات B-roll والنص، ثم قم بضبطها لتحصل على نتيجة احترافية. ابدأ مجاناً.
تجاوز صفحة البداية الفارغة. حوّل موجّهًا أو رابط URL أو مستندًا إلى مسودة فيديو متكاملة مع نص مكتوب تلقائيًا، وبنية للمشاهد، ولقطات B-roll. صانع الفيديو بالذكاء الاصطناعي يتولى الجزء الأصعب، ليقرّبك بنسبة 80% من النتيجة النهائية المصقولة.
اختر مقدّمًا جاهزًا من مكتبة الأفاتارات أو استخدم التوأم الرقمي الخاص بك للظهور على الشاشة. أضف إليه تعليقًا صوتيًا طبيعيًا بالذكاء الاصطناعي من المكتبة، أو استنسخ صوتك الخاص لرواية متسقة وموثوقة تحمل هوية علامتك التجارية في كل فيديو.
افتح أي مسودة في الاستوديو بالذكاء الاصطناعي للتحكم على مستوى الإطار. استبدل لقطات B-roll العامة بأصول علامتك التجارية الخاصة، واضبط سرعة النص، وحسّن الانتقالات، وطبّق تصحيح الألوان، وثبّت التخطيط حتى تتطابق كل لقطة مع رؤيتك الإبداعية.
توسّع إلى أسواق جديدة من خلال ترجمة الفيديو. قم بدبلجة الفيديو النهائي إلى أكثر من 175 لغة مع الحفاظ على نبرة الصوت الأصلية ودقة مزامنة الشفاه، دون الحاجة إلى إعادة التسجيل.
مولّد فيديو بالذكاء الاصطناعي يحوّل النصوص إلى مقاطع فيديو احترافية فورًا
منشئ فيديو بالذكاء الاصطناعي من النص من HeyGen يعمل على أتمتة عملية إنشاء الفيديو، حيث يحوّل النص الذي تكتبه إلى مقاطع فيديو عالية الجودة بأفاتارات ثابتة، وتعليقات صوتية، ومرئيات متناسقة. لا حاجة إلى كاميرا أو فريق تصوير.
أنشئ مقاطع فيديو باستخدام أفاتارات بالذكاء الاصطناعي
تمنحك HeyGen إمكانية الوصول إلى أكثر من 1100 أفاتار جاهز واقعي يغطي عشرات الأعراق والأعمار وأنماط التحدث المختلفة. يمكنك أيضًا إنشاء توأم رقمي مخصص عن طريق رفع مقطع فيديو قصير لنفسك، مما يتيح لك إنتاج محتوى شخصي دون الظهور أمام الكاميرا. تتميز الأفاتارات لدينا بمزامنة شفاه متطابقة، وحركات طبيعية، وتواصل بصري، مما يجعل فيديوهات الأفاتار بالذكاء الاصطناعي التي تنشئها لا يمكن تمييزها عن أداء المواهب أمام الكاميرا.
حوّل النص إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي
تقنية تحويل النص إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي لدينا تحوّل أي محتوى مكتوب (مقالات مدونة، نصوص، نقاط رئيسية، أو أفكار أولية) إلى فيديو مكتمل الإنتاج في أقل من دقيقتين. وعلى عكس أدوات تحويل النص إلى فيديو البسيطة التي تنتج عروض شرائح عامة، تجمع HeyGen كلماتك مع أفاتار واقعي بالذكاء الاصطناعي، وتعليق صوتي متزامن، ولقطات B-roll منتقاة بعناية، لتقدّم لك مخرجات بجودة البث التلفزيوني انطلاقًا من نص واحد فقط.
إنشاء فيديو من الصور
حوّل أي صورة إلى فيديو خلال ثوانٍ. حمّل صورة وأضف نصاً لتحويلها إلى فيديو ديناميكي مُنشأ بالذكاء الاصطناعي مع مزامنة شفاه واقعية، وتوقيت كلام طبيعي، وأصوات معبّرة. حسّن فيديوهاتك باستخدام نصوص على الشاشة، وموسيقى خلفية، وانتقالات سلسة، دون الحاجة إلى أي تعديل يدوي. أنشئ فيديوهات بالذكاء الاصطناعي بأكثر من 175 لغة ولهجة مع عدة أصوات ولهجات معتمدة على الذكاء الاصطناعي.
فيديوهات عرض المنتجات
ما عليك سوى تحميل صورة منتجك والنص، وسيقوم مولّد الإعلانات لدينا بالباقي، حيث يضع منتجك في يد الأفاتار الخاص بك، ويمكنك التعديل بإضافة الموسيقى، والعناوين، والتعليقات الصوتية. مثالي لتوسيع محتوى TikTok وInstagram وAmazon دون شحن عينات أو توظيف فريق تصوير.
تحكم واقعي في الصوت بالذكاء الاصطناعي
اختر أصوات ذكاء اصطناعي واقعية تتطابق مع الأفاتار الخاص بك مباشرة داخل واجهة الاستوديو بالذكاء الاصطناعي بنقرة واحدة فقط، أو التقط نبرة صوتك الدقيقة باستخدام ميزة استنساخ الصوت. يمكنك أيضًا إضافة موسيقى خلفية جذابة من مكتبتنا الجاهزة لمنح مشاريعك الموسيقى التصويرية المثالية.
أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي
استفد من أحدث تقنيات التوليد مباشرة داخل HeyGen. استخدم نماذج متقدّمة لإنشاء فيديو بالذكاء الاصطناعي مثل Sora وGoogle Veo وKling لإنشاء لقطات فيديو سينمائية ثانوية بحركة سلسة، وFlux للحصول على صور عالية الدقة مُنشأة بالذكاء الاصطناعي، وElevenLabs لإنتاج كلام فائق الواقعية. أنشئ أصول فيديو احترافية على الفور؛ من المشاهد السينمائية إلى التعليق الصوتي الواقعي، وكل ذلك دون مغادرة المنصة.
حالات استخدام صانع الفيديو بالذكاء الاصطناعي
اطّلع على كيفية قيام شركات شبيهة بشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى، والوصول إلى جماهير أوسع، وتحقيق نمو حقيقي باستخدام واحدة من أكثر منصات الفيديو بالذكاء الاصطناعي ابتكارًا المتاحة اليوم.
Create scroll-stopping ads, explainer videos, and social campaigns at a fraction of agency cost. HeyGen lets marketers produce polished short-form content using lifelike avatars, custom B-roll, and your brand assets. Generate daily TikTok shorts or automatically translate campaigns into multiple languages for global markets, all from a simple text script.
Replace expensive video shoots and live reshoots for onboarding and compliance training. HeyGen lets instructional designers and HR teams import PowerPoint or PDF decks and automatically turn them into engaging, avatar-led training modules with natural voiceovers and perfectly paced delivery. Make corporate training scalable and consistent.
Generate professional product demos and UGC-style ads at scale. Upload your product image and script, then use HeyGen's product placement shortcuts to create polished ads featuring an AI spokesperson. Ideal for driving traffic to affiliate offers, creating social reels, and testing marketing hooks without hiring actors or filming new scenes.
Turn a single idea into a polished short video in minutes. Generate AI avatar-led content in 9:16, 16:9, and 1:1 formats from one script. No camera or editing software required. Perfect for staying active across platforms without burning out.
Turn lesson plans or study notes into engaging explainer videos instantly. HeyGen pairs an AI avatar instructor with your script, auto-generates supporting visuals, and adds captions. Whether building an online course or a tutorial, professional video production is accessible to anyone with no filming required.
Want to appear on video without being on camera? Create a digital twin from a short clip and generate unlimited talking-head videos from your script. Ideal for YouTube vlogs, personal branding, and passion projects. Just upload a clip, type your script, and let your AI avatar do the rest.
كيفية إنشاء مقاطع فيديو باستخدام HeyGen
حوّل أفكارك إلى مقاطع فيديو احترافية في دقائق. مع HeyGen يمكنك تحويل النصوص البسيطة إلى محتوى فيديو جذاب واحترافي من دون تصوير أو مهارات مونتاج أو أدوات معقدة.
ابدأ بكتابة النص مباشرة في المحرر أو بلصق المحتوى الموجود مسبقًا. يقوم HeyGen تلقائيًا بتقسيم النص إلى مشاهد، مما يساعد على تنظيم الفيديو والحفاظ على تسلسل واضح.
اختر من مجموعة من الأصوات الطبيعية بالذكاء الاصطناعي بما يناسب أسلوبك وجمهورك. ولإضفاء طابع أكثر شخصية، يمكنك أيضًا استنساخ صوتك الخاص للحصول على سرد متسق وأصيل.
حسّن فيديوك باستخدام الصور والقوالب والترجمة النصية والشعارات والموسيقى الخلفية. عدّل التخطيطات، وحرّر المشاهد، وصقّل الأسلوب باستخدام محرر HeyGen السهل الاستخدام.
أنشئ فيديوك في بضع نقرات فقط. حمّله بصيغة MP4 أو شاركه مباشرة على موقعك الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أو منصات التعلّم، وبالصيغة التي تناسب احتياجاتك.
مولدات الفيديو بالذكاء الاصطناعي هي أدوات تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو انطلاقاً من النصوص أو الصور أو السكربتات. تتولى هذه الأدوات عملية المونتاج والعناصر البصرية والتعليق الصوتي تلقائياً، بحيث لا تحتاج إلى مهارات تحرير الفيديو للحصول على نتائج احترافية.
HeyGen هي منصة رائدة لإنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي، مصممة للمتخصصين والمسوقين. تتيح لك إنشاء مقاطع فيديو جذابة باستخدام قوالب جاهزة أو موجّهات نصية، بأي تنسيق يناسب محتوى وسائل التواصل الاجتماعي أو المبيعات أو الأعمال.
حمّل مقطعًا قصيرًا أو صورة مرجعية لنفسك، ثم اكتب النص الذي تريده داخل HeyGen. يقوم النظام بإنشاء فيديو بحركة وصوت واقعيين بالذكاء الاصطناعي. يمكنك ضبط التنسيق، إضافة مشاهد، وتخصيص النتيجة لفيديوهات الشرح أو المقاطع المخصصة لوسائل التواصل الاجتماعي.
نعم، توفر HeyGen إنشاء فيديو مجاني من نص وإنشاء فيديو بالذكاء الاصطناعي. تتضمن الخطط المدفوعة ميزات متقدمة لإنشاء الفيديو، وأدوات تحرير موسّعة، ودعمًا لمزيد من الصيغ وفقًا للخطة التي تختارها.
يمكنك استخدام النصوص أو الصور أو الصور الجاهزة أو الصوت لإنشاء فيديوهات بالذكاء الاصطناعي. تقوم HeyGen بتحويل هذه المدخلات إلى فيديوهات شرح أو دروس تعليمية أو فيديوهات تسويقية باستخدام قوالب قابلة للتخصيص عبر صيغ وأنماط متعددة.
نعم. حمّل ملفك الصوتي وسيقوم نظام الذكاء الاصطناعي من HeyGen بإنشاء فيديو تلقائياً. يقوم بمزامنة الصوت مع العناصر البصرية لإنشاء أفاتارات ومقاطع فيديو واقعية، مما يجعله مثالياً للبودكاست، وفيديوهات الشرح، والمحتوى التعليمي.
نعم. يتيح لك مُنشئ تحويل النص إلى فيديو من HeyGen إنشاء مقاطع فيديو توضيحية وعروض شرائح احترافية من أي موجّه نصي. تساعدك قوالب الفيديو على إنتاج محتوى بالتنسيق الذي تفضّله للتسويق أو التدريب أو عروض المنتجات.
بالنسبة لمعظم احتياجات الأعمال والتسويق والتدريب، نعم. تتيح لك HeyGen تحريك المشاهد، وإضافة الحركة، وإنشاء فيديو احترافي من دون الحاجة إلى فريق إنتاج. فهي تساعد الفرق على نشر الفيديوهات بسرعة أكبر مع الحفاظ على سير العملية بالكامل بشكل بسيط وقابل للتوسّع وفعّال من حيث التكلفة.
واجهة HeyGen تجعل الأمر سهلاً. حمّل النصوص والصور الخاصة بك، واختر قالب الفيديو، ودَع الذكاء الاصطناعي ينشئ الفيديو تلقائياً. تم تصميم المنصة بحيث يمكن لأي شخص إنشاء مقاطع فيديو مؤثرة بسرعة دون الحاجة إلى مهارات تقنية.
نعم. حمّل صورة مرجعية إلى HeyGen وسيقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء مقاطع فيديو تبدو طبيعية. يمكنك تحريك الأفاتارات، وضبط التعابير، وإنشاء فيديوهات شرح مخصصة أو مقاطع تحمل هوية علامتك التجارية بحركة واقعية ومزامنة دقيقة للصوت.
نعم. يمكنك إنشاء مقاطع ترويجية قصيرة، ومقاطع مخصّصة لوسائل التواصل الاجتماعي، وإعلانات محسّنة لمنصات TikTok وInstagram Reels وYouTube Shorts. يتولى مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي إدارة العملية بالكامل، بحيث يمكنك إنشاء محتوى مُنتج بالذكاء الاصطناعي بالسرعة التي تتطلّبها قنواتك، مع فيديوهات تبدو وتُسمع بمستوى احترافي منذ أول عملية تصيير.
تتيح لك HeyGen إنشاء فيديوهات الشرح، والفيديوهات الترويجية، والدروس التعليمية، وعروض المنتجات، ومحتوى التدريب والإعداد للموظفين الجدد، وفيديوهات التواصل المخصصة، والمقاطع القصيرة لوسائل التواصل الاجتماعي. تستخدم جميع الفيديوهات أفاتارات واقعية بالذكاء الاصطناعي، وأصواتًا طبيعية، وترجمة متعددة اللغات لإنتاج سريع على نطاق واسع.
HeyGen سريعة جدًا، ويتم إنشاء العديد من مقاطع الفيديو في غضون دقيقة واحدة. إذا كان الفيديو أطول، أو يستخدم عددًا أكبر من المشاهد، أو يتضمن مؤثرات أثقل، فقد يستغرق وقتًا أطول قليلًا، لكنه عادةً ما يكتمل خلال بضع دقائق فقط.
نعم. HeyGen تحظى بثقة شركات Fortune 500 والفرق المؤسسية في مجالات التعلّم والتطوير، التسويق، تمكين فرق المبيعات، والاتصالات الداخلية. تشمل مزايا المؤسسات تسجيل الدخول الأحادي (SSO)، الوصول إلى الـ API، إنشاء الفيديوهات بالجملة، الأفاتارات المخصصة، عناصر التحكم في هوية العلامة التجارية، الامتثال لمعيار SOC 2، ودعم مخصص من فريق نجاح العملاء.
نعم. تتيح لك HeyGen إنشاء فيديوهات بالذكاء الاصطناعي مُحسّنة لـ TikTok وInstagram وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي. اختر قالباً، أضف تعليقاً صوتياً بالذكاء الاصطناعي، خصّص الفيديو، وانشر المحتوى فوراً. تم تصميمها لتواكب وتيرة النشر التي تتطلبها قنواتك.
نعم. HeyGen تحافظ على أمان بياناتك وتُنشئ الأفاتارات بطريقة مسؤولة. أنت تملك مقاطع الفيديو والمواد البصرية المُنشأة بالذكاء الاصطناعي، لذا يمكنك نشر محتوى للتسويق أو التدريب بثقة.
