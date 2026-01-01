فورًاإنشاء وتوطين مقاطع فيديو التدريب

صُمّم HeyGen خصيصاً للتعلّم والتطوير (L&D)، إذ يعمل منصة فيديو بالذكاء الاصطناعي تحول كل مرحلة من دورة حياة التدريب لتقديم محتوى تدريبي جذاب وقابل للتوسّع وملائم محلياً بأكثر من 175 لغة ولهجة.

أكثر من 1,000 مراجعة
خاص وآمن
|ضوابط حوكمة الذكاء الاصطناعي
|SOC 2
|اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)
|CCPA
|إطار خصوصية البيانات
|معايير قانون الذكاء الاصطناعي
أكبر الشركات في العالم تثق بـ HeyGen
لماذا HeyGen

منصة الفيديو بالذكاء الاصطناعي الوحيدة التي تطوّر التدريب في كل خطوة

جذّاب وفعّال

سرّع إنشاء المحتوى وحوّل المحتوى الثابت إلى فيديوهات ديناميكية يقودها الأفاتار باستخدام أدوات مثل تحويل PPT/PDF إلى فيديو، والقوالب المخصصة القابلة للتعديل، وتسجيل الشاشة مباشرة داخل المنصة.

سريع وبتكلفة مناسبة

باستخدام منصة HeyGen للفيديو بالذكاء الاصطناعي، يمكنك إنشاء مقاطع تدريبية ديناميكية وشخصية وتفاعلية بسهولة، لتقليل وقت الإنتاج وتكاليفه دون المساس بالجودة.

محلي على نطاق واسع

ترجم مواد التدريب فوراً إلى أكثر من 175 لغة ولهجة مع خاصية التدقيق المدمجة، لتعزيز سهولة الوصول وجذب المتعلمين بلغتهم المفضلة.

سهل التحديث

عدّل مقاطع الفيديو الحالية لتعكس السياسات الجديدة أو تغييرات المنتج أو العمليات المحدّثة، مما يساعدك على الحفاظ على دقة المحتوى دون الحاجة إلى إعادة التصوير المكلفة أو عمليات التحرير التي تستهلك الكثير من الوقت.

تسليم مرن

شارك مقاطع الفيديو بسهولة أو أضفها إلى أي نظام إدارة تعلم (LMS) لتدريب مرن وعند الطلب. مع تصدير SCORM يمكنك دمج المحتوى بسلاسة وتتبع معدلات إكمال الدورات.

قصص العملاء

المنتج الأسرع نموًا على G2 لسبب وجيه

90٪

معدل إكمال الفيديو

25٪

زيادة في معدلات الإكمال

10 أضعاف

زيادة في سرعة إنتاج الفيديو

10-15

اللغات لكل فيديو

80%

خفض في تكاليف الترجمة

1,000€

تم توفيره لكل دقيقة من الفيديو

الميزات الرئيسية

مزايا مصممة لتبسيط التدريب

حالات استخدام مميزة

حقق أثراً تعليمياً حقيقياً لأي برنامج تدريبي

من الإعداد الأولي والامتثال إلى تطوير المهارات على مستوى العالم، تمكّن HeyGen فرق التدريب من إطلاق برامج تدريبية مخصصة ومتعددة اللغات خلال ساعات.

استقطاب الموظفين الجدد وتطويرهم

رحّب بالموظفين الجدد من خلال مقاطع فيديو جذابة وشخصية، ووفّر محتوى تطوير مستمر يمكن توسيعه مع نمو الفرق.

تدريب الامتثال

قدّم التدريب للموظفين الجدد وواصل تحديث الموظفين الحاليين بالتغييرات التنظيمية. ضمَن الامتثال العالمي من خلال محتوى يسهل توطينه لمختلف الأسواق.

تدريب مخصص حسب الدور

احرص على أن تكتسب الفرق المتخصصة المهارات والمعرفة التي تحتاجها لتمثيل شركتك بثقة.

من أشهر من الإنتاج إلى تدريب في دقائق

قبل HeyGen

إنتاج فيديو مكلف مع أوقات تنفيذ طويلة

قدرات محدودة في التوطين

شرائح ثابتة لا تنجح في جذب الانتباه

تدريب عام واحد يناسب الجميع

من المرهق تحديث المحتوى بعد الإطلاق

بعد HeyGen

تدريب مخصص جاهز خلال دقائق

محلّص إلى أكثر من 175 لغة ولهجة

مقاطع فيديو جذابة تعزّز الفهم

محتوى مخصص لكل متعلم بحسب دوره

تحديث مقاطع الفيديو فورًا لتعكس التغييرات

HeyGen vs.
Synthesia & Colossyan

أعلى معايير الثقة
والسلامة

في HeyGen، نؤمن بأن تقنيات الذكاء الاصطناعي الثورية يجب أن تُطوَّر منذ البداية وفق أعلى معايير الأمان والأخلاقيات. يحرص فريق الثقة والأمان المتخصص لدينا على حماية بياناتك وضمان استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لدينا بشكل أخلاقي.

أمان متين

منذ لحظة الرفع الأولي وحتى التسليم النهائي، تتم حماية بياناتك عبر بروتوكولات رائدة على مستوى القطاع.

امتثال معتمد

امتثال كامل لمعايير SOC 2 TYPE II وGDPR وCCPA وData Privacy Framework ومعايير قانون الذكاء الاصطناعي (AI Act).

تحسين مستمر

تتطور ممارساتنا الأمنية بشكل استباقي للتنبؤ بالتهديدات الناشئة والتخفيف من حدتها.

الكتب الإلكترونية

أهم الرؤى من تقرير التعلم والتطوير لعام 2025

يتناول هذا التقرير كيف أصبحت تقنية الفيديو بالذكاء الاصطناعي حلاً تحويلياً لمختلف التحديات في مجالي التعلم والتطوير والتدريب، ويقدّم مبررات قوية لاعتماد الفيديو بالذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية.

وسّع نطاق التدريب باستخدام الفيديو بالذكاء الاصطناعي

يساعد هذا الدليل العملي مختصي التعلم والتطوير على توسيع نطاق برامج التدريب، ويستعرض كيف يمكن للفرق إنشاء محتوى تدريبي جذاب ومتعدد اللغات ومحدَّث بسرعة وبطريقة فعّالة من حيث التكلفة.

استراتيجيات تدريب لكل فريق تعلّم وتطوير

اكتشف كيف تمكّن HeyGen المتخصصين في التعلم والتطوير في جميع الوظائف — من الموارد البشرية والامتثال إلى تمكين فرق المبيعات والتدريب التقني — من تحديث برامج التعلم وتوسيع نطاقها.

كيفية إنشاء فيديوهات تدريبية

يوضح لك هذا الدليل خطوة بخطوة كيفية إنشاء فيديوهات التدريب والتمكين باستخدام فيديو بالذكاء الاصطناعي. ابدأ في إنشاء فيديوهات تدريب احترافية ومتوافقة مع هوية علامتك التجارية بسرعة أكبر بمقدار 10 مرات وبتكلفة أقل بكثير.

هل لديك أسئلة؟ لدينا الإجابات.

ما هو مولّد فيديوهات التدريب بالذكاء الاصطناعي؟

مولّد فيديوهات تدريبية بالذكاء الاصطناعي هو أداة تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى تدريبي تلقائياً بصيغة الفيديو. بدلاً من الحاجة إلى كاميرات أو ممثلين أو استوديوهات، تتيح مولّدات الفيديو بالذكاء الاصطناعي لفرق التعلم والتدريب تحويل النصوص أو المستندات أو العروض التقديمية بسرعة إلى فيديوهات تدريبية احترافية مع مقدّمين افتراضيين بالذكاء الاصطناعي يشبهون البشر، وتعليقات صوتية طبيعية، ومزامنة دقيقة لحركة الشفاه. تجعل هذه المنصات من السهل توسيع برامج التدريب على مستوى العالم مع الحفاظ على انخفاض التكاليف ووقت الإنتاج.

كيف يمكن أن تدعم مقاطع الفيديو التدريبية بالذكاء الاصطناعي قسم التعلم والتطوير (L&D)؟

تدعم مقاطع التدريب بالذكاء الاصطناعي قسم التعلم والتطوير من خلال تسريع وتسهيل إنشاء محتوى تعليمي جذاب وتحديثه وتقديمه. يمكن لفرق التعلم والتطوير أن:

  • التوسّع عالميًا من خلال ترجمة وتوطين فيديوهات التدريب إلى لغات متعددة.
  • حافظ على حداثة المحتوىمن خلال تعديل مقاطع الفيديو وتحديثها خلال دقائق، دون الحاجة إلى إعادة تصوير مكلفة.
  • حسّن التفاعل ومعدلات الاحتفاظ من خلال دروس فيديو تفاعلية ومتوافقة مع هوية علامتك التجارية باستخدام أفاتارات واقعية بالذكاء الاصطناعي.
  • قم بقياس الأثرمن خلال تتبّع أداء المتعلمين ونِسَب إكمالهم عبر الأنظمة المختلفة. يتيح ذلك للمؤسسات تحسين عمليات الإعداد للموظفين الجدد، وتطوير المهارات، وتدريب الموظفين بفعالية أكبر مع تقليل اختناقات الإنتاج.

ما هي أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء تدريب قائم على الفيديو بمقدّمين أو أفاتارات واقعيين؟

تسويق الفيديو بالذكاء الاصطناعي هو استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو تسويقية مخصّصة وتوزيعها على نطاق واسع. كل ما على الشركات فعله هو تقديم نص مكتوب أو رفع محتوى، لتتولى منصات مثل HeyGen إنشاء فيديوهات احترافية تضم أفاتارات وتعليقات صوتية وترجمات. يساعد هذا الاعتماد على الأتمتة الشركات على خفض تكاليف الإنتاج، وتقليص مدة التنفيذ، والحفاظ على اتساق الهوية العلامية عبر المناطق المختلفة، مما يجعل تسويق الفيديو بالذكاء الاصطناعي أداة أساسية للمؤسسات التي تسعى إلى الابتكار وتحقيق نمو أسرع.

ما الفرق بين أفاتارات الفيديو بالذكاء الاصطناعي لمقاطع التدريب وبين التعليق الصوتي بالذكاء الاصطناعي مع مزامنة الشرائح؟

تساعد الأفاتارات بالفيديو بالذكاء الاصطناعي والتعليقات الصوتية بالذكاء الاصطناعي معًا في إنشاء فيديوهات تدريبية، لكن لكلٍ منهما دور مختلف:

  • تستخدم أفاتارات الفيديو بالذكاء الاصطناعي مقدّمين رقميين يشبهون البشر يظهرون على الشاشة، مما يجعل التدريب أكثر إنسانية وطابعًا شخصيًا وتفاعلًا. وهي الأنسب لبرامج الإعداد للموظفين الجدد، والتدريب على الامتثال، وتدريب المهارات حيث يكون للحضور البصري أهمية.
  • التعليقات الصوتية بالذكاء الاصطناعي مع مزامنة الشرائح تضيف ببساطة سردًا صوتيًا إلى الشرائح الحالية، غالبًا باستخدام تقنية تحويل النص إلى كلام. ورغم أنها منخفضة التكلفة، إلا أنها تفتقر إلى الاتصال الشخصي والتفاعلية التي يوفّرها الأفاتار بالذكاء الاصطناعي.


باختصار: تتيح الأفاتارات تجربة تعلّم أكثر غنىً وقربًا من التفاعل البشري، بينما تناسب التعليقات الصوتية المحتوى التدريبي البسيط بأسلوب المحاضرات.

كيف يساعد HeyGen فرق التعلّم والتطوير على إنشاء فيديوهات التدريب بشكل أسرع؟

تساعد HeyGen فرق التعلم والتطوير (L&D) على إنشاء فيديوهات تدريبية خلال دقائق عبر استبدال أساليب الإنتاج التقليدية بأفاتارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي. بدلاً من قضاء أسابيع في كتابة النصوص والتصوير والمونتاج، ما عليك سوى:

  1. أدخل النص التدريبي الخاص بك أو حمّل مواد التدريب الحالية.
  2. اختر أفاتاراً بالذكاء الاصطناعي وصوتاً يمثّلان علامتك التجارية بأفضل صورة.
  3. أنشئ فيديو فورًا مع تزامن الصوت والصورة ومزامنة طبيعية لحركة الشفاه.

النتيجة هي محتوى تدريب احترافي عالي الجودة يتم إنتاجه على نطاق واسع، من دون الحاجة إلى كاميرات أو استوديوهات أو إعادة تصوير مكلفة. كما يسهّل HeyGen تحديث مقاطع الفيديو وترجمتها خلال دقائق، بحيث تتمكن الفرق من الحفاظ على محتوى تدريبي ملائم لمختلف الجماهير حول العالم.

هل يمكنني تكييف محتوى التدريب لفرق عالمية؟

نعم. مع HeyGen يمكنك ترجمة مقاطع الفيديو التدريبية فورًا إلى أكثر من 175 لغة ولهجة، مما يجعل برامجك التدريبية قابلة للتوسّع وسهلة الوصول في مختلف المناطق.

كيف يعزّز HeyGen تفاعل المتعلمين مقارنة بالأساليب التقليدية؟

مقاطع الفيديو المعتمدة على الأفاتار تجذب الانتباه بشكل أفضل من عروض الشرائح الثابتة أو الندوات الطويلة عبر الويب، مما يؤدي إلى انخفاض معدلات التراجع وتحسين الاحتفاظ بالمعلومات.

ما مدى فعالية HeyGen من حيث التكلفة مقارنة بإنتاج الفيديو التقليدي؟

من خلال الاستغناء عن المعدات الباهظة، والاستوديوهات، وفرق الإنتاج، يساهم HeyGen في خفض التكاليف وتقليل أوقات التنفيذ، مع الاستمرار في تقديم فيديوهات تدريبية احترافية عالية الجودة.

هل يتكامل HeyGen مع أنظمة إدارة التعلّم (LMS) الحالية؟

يمكن تصدير مقاطع فيديو HeyGen وتحميلها إلى معظم منصات إدارة التعلّم (LMS)، مما يجعل من السهل إضافة تدريب مدعوم بالذكاء الاصطناعي إلى سير العمل الحالي لديك.

ما مدى أمان المحتوى الذي يتم إنشاؤه باستخدام HeyGen؟

الأمان والخصوصية من أعلى الأولويات. يتم حماية مقاطع الفيديو والبيانات ببروتوكولات أمان بمستوى المؤسسات، مما يضمن بقاء محتوى التدريب الخاص بك آمنًا.

تدريب المهاراتالتدريب على السلامةتحيات شخصيةتدريب الإعداد والبدءمشاركة المعرفة الطبيةالتعلّم والتطويرتحديثات القيادةالكلمات الرئيسيةمشاركة المعرفة الماليةالتدريب المؤسسيالتدريب على الامتثالتعلّم اللغاتإعلانات فيديووسائل التواصل الاجتماعيمراجعات المنتجإطلاق المنتجاتالقصص الإخباريةفيديوهات إرشاديةتسويق الفعالياتأسلوب الأفلام الوثائقيةفيديوهات العلامة التجاريةشروحات الذكاء الاصطناعيعروض المبيعاتالتواصل مع المبيعاتشروحات المنتج

