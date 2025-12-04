فيديو مؤسسي مصمم خصيصاً لكل فريق
استنادًا إلى منصتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي، توفّر حلول HeyGen المخصصة للمؤسسات مزايا محددة تلائم سير عمل إنشاء الفيديو في قسمك، مما يمكّن فريقك من إنشاء محتوى تواصل عالي الجودة وآمن ومتوافق مع المتطلبات التنظيمية على نطاق واسع.
منصة آمنة واحدة لسير عمل الفيديو الكامل المدعوم بالذكاء الاصطناعي
أنشئ أفضل محتوى بصري لديك دون قلق أو عناء، في بيئة آمنة ومتوافقة مصممة لتمكين إبداع فريقك وتعزيز ثقته.
حوّل أفكارك إلى مقاطع فيديو واقعية مبهرة في دقائق، بالجودة نفسها التي تتوقعها من استوديو احترافي.
اجعل كل مشاهد يشعر بأنه مُقدَّر ومسموع بشكل فردي من خلال إنشاء مقاطع فيديو أصيلة ومخصصة تعزز روابط ذات معنى على نطاق واسع.
تحدّث بلغة جمهورك وتواصل معهم بعمق، مع تكييف مقاطع الفيديو بسهولة لجذب المشاهدين بأكثر من 170 لغة ولهجة.
حافظ على تحكّم كامل بعلامتك التجارية من خلال ضوابط حماية مدمجة، وإدارة مساحة عمل سهلة الاستخدام، وصلاحيات مستخدم دقيقة.
قم بتنزيله فورًا بعدة صيغ، وشاركه بسلاسة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني وتطبيقات المراسلة، أو قم بتضمين مقاطع الفيديو بسهولة في أي مكان تريده.
مستخدم من قبل أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والبساطة والسرعة
اطّلع على كيفية قيام شركات مشابهة لشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أحدث حلول الفيديو بالذكاء الاصطناعي.
معتمد لاستيفاء معايير الأمان والامتثال العالمية
HeyGen تمكّن أي شخص (نعم، أنت) من إنشاء محتوى فيديو عالي الجودة وقابل للتوسّع لكل الاحتياجات، وعملاؤنا يؤكدون ذلك. نحن فخورون بالحصول على أعلى تصنيف لرضا العملاء على G2 في مجالات إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي، والترجمة، وجودة الأفاتار. إليك بعض الفوائد التي يحققها عملاؤنا:
أساس مؤسسي للنمو والنجاح
HeyGen توفر للمؤسسات منصة آمنة وقابلة للتوسّع، مع الأدوات والدعم والمجتمع اللازمين للإنشاء والتعاون والنمو بلا حدود.
امنح مؤسستك قوة إضافية عبر أدوات آمنة وتعاونية ومتسقة مع هوية علامتك التجارية، مصممة لتبسيط كل خطوة من خطوات إنشاء الفيديو.
أمان بياناتك هو أولويتنا القصوى. تخضع HeyGen لتدقيق مستقل وحاصلة على شهادات توافق SOC 2 Type II وGDPR، مما يضمن حماية معلوماتك وفق أعلى المعايير الممكنة.
مساحة العمل هي البيئة الرقمية المخصصة لفريقك داخل HeyGen. نظّم بسهولة عدة مساحات عمل، وعيّن أدوار المستخدمين، ونسّق العمل الجماعي بأمان لمساعدة مؤسستك على إنشاء مقاطع فيديو مميزة معًا.
مع HeyGen يمكن لفريقك مراجعة الفيديوهات والتعليق عليها وتحسينها بسلاسة معًا في الوقت الفعلي أو بشكل غير متزامن وفقًا لجدولهم الخاص.
زوّد فريقك بالكامل بسهولة بالأدوات اللازمة لإنشاء مقاطع فيديو تعكس هوية علامتك التجارية في المظهر والصوت والإحساس، وبكل اللغات.
حقّق المزيد، وبشكل أسرع، مع إنشاء غير محدود، وإعداد مخصص، وخبراء مكرّسين يرافقونك في كل خطوة. مع حزمة نجاح المؤسسات من HeyGen، ستحصل على جميع الأدوات والموارد والإرشادات اللازمة للاستفادة الكاملة من قوة الفيديو بالذكاء الاصطناعي.
أنشئ بلا حدود. أنشئ وترجم مقاطع فيديو عالية الجودة على نطاق واسع لمواكبة احتياجات عملك المتنامية.
تواصل وتعاون وتبادل أفضل الممارسات مع قادة القطاع ومحترفين يشاركونك الرؤية لإلهام الابتكار المستمر.
أتقن استخدام HeyGen بسرعة من خلال الشروحات الإرشادية، وأدلة كيفية الاستخدام، والمحتوى الذي يقدمه الخبراء، والمصمم لتسريع تبنّي المنصة وتعظيم العائد على الاستثمار لديك.
ابدأ العمل بسرعة مع إرشاد مخصص من خبراء، مصمم خصيصاً لتلبية احتياجات مؤسستك الفريدة.
ادمج بسلاسة مع سير العمل الحالي لديك لتبسيط عملية إنشاء الفيديو. أو أنشئ سير العمل المثالي لفريقك باستخدام HeyGen’s API.
قدرات متقدّمة لمقاطع الفيديو على مستوى المؤسسات
لا حاجة للبدء من الصفر أو قضاء ساعات في التحرير. حوّل ملفات PDF أو الموجّهات النصية لديك فوراً إلى مقاطع فيديو جذابة جاهزة للمشاركة.
ودّع إعادة التصوير المكلفة أو مقاطع الفيديو القديمة. أنشئ نماذج أولية بسرعة، واجمع ملاحظات فريقك، وأجرِ التعديلات بسهولة، وكل ذلك في مكان واحد.
الفيديوهات المميّزة تبدأ بمواهب مميّزة. اختر من مجموعة متنوعة من الأفاتارات البشرية الواقعية، أو الشخصيات المتحركة المعبرة، أو نسخة رقمية مطابقة لك.
رسالتك تستحق جمهوراً عالمياً. ترجم مقاطع الفيديو الخاصة بك ووطّنها بسهولة إلى أكثر من 175 لغة ولهجة.
أفضل منصة لإنتاج الفيديو بالذكاء الاصطناعي للمؤسسات هي التي تجمع بين الابتكار والسرعة وقابلية التوسع لتبقيك متقدماً على المنافسين. تم تصميم HeyGen للمؤسسات العالمية، حيث تمكّن الفرق من إنشاء مقاطع الفيديو وتخصيصها وتعريبها على نطاق واسع باستخدام أفاتارات بالذكاء الاصطناعي تحاكي الواقع وتقنية ترجمة متقدمة. على عكس دورات الإنتاج التقليدية التي تستغرق أسابيع، توفّر HeyGen محتوى فيديو على مستوى المؤسسات خلال ساعات، بحيث يمكن لعملك الإطلاق بشكل أسرع، والتكيّف بسرعة، والحفاظ على تنافسيته. ومع مستوى أمان مخصص للمؤسسات، بما في ذلك الامتثال لمعياري SOC 2 وGDPR، تضمن HeyGen بقاء بياناتك محمية بينما تسرّع إنتاج الفيديو على مستوى العالم.
يساعد الفيديو بالذكاء الاصطناعي في التسويق على الترويج لعملك من خلال تمكين إنشاء المحتوى بسرعة أكبر، وتخصيص الرسائل، وتحقيق قابلية التوسع عالميًا. بدلاً من الاعتماد على وكالات باهظة التكلفة أو زيادة عدد الموظفين، يتيح HeyGen لفرق التسويق إنتاج فيديوهات عالية الجودة خلال ساعات، وتخصيص المحتوى لفئات جمهور محددة، وإعادة استخدام الفيديوهات عبر القنوات المختلفة. لا يسرّع هذا فقط تنفيذ الحملات، بل يعزّز أيضًا التفاعل والتحويلات من خلال تقديم الرسالة الصحيحة في الفيديو في الوقت المناسب.
تسويق الفيديو بالذكاء الاصطناعي هو استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو تسويقية وتخصيصها وتوزيعها على نطاق واسع. كل ما على الشركات فعله هو تقديم نص مكتوب أو رفع محتوى، لتتولى منصات مثل HeyGen إنشاء فيديوهات احترافية تضم أفاتارات وتعليقات صوتية وترجمات. يساعد هذا الاعتماد على الأتمتة الشركات على خفض تكاليف الإنتاج، وتقليص الجداول الزمنية، والحفاظ على اتساق الهوية العلامية عبر المناطق المختلفة، مما يجعل تسويق الفيديو بالذكاء الاصطناعي أداة أساسية للمؤسسات التي تسعى إلى الابتكار وتحقيق نمو أسرع.
يعمل مولّد فيديوهات التسويق بالذكاء الاصطناعي على تحويل النصوص أو العروض التقديمية إلى فيديوهات احترافية باستخدام أفاتارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتعليقات صوتية طبيعية، وتحرير آلي. مع HeyGen، يمكن للمؤسسات إدخال نص السكربت، واختيار أفاتارات متنوعة، وإنشاء فيديوهات متوافقة مع هوية العلامة التجارية فورًا وجاهزة لحملات التسويق. يلغي هذا الأسلوب دورات الإنتاج الطويلة ويمنح الفرق السرعة والمرونة لتقديم محتوى فيديو أعمال جديد بشكل مستمر.
يتيح مولّد فيديوهات المبيعات بالذكاء الاصطناعي لفرق المبيعات إنشاء فيديوهات تواصل مخصّصة على نطاق واسع، مما يزيد من التفاعل ومعدلات الاستجابة. بدلاً من إرسال رسائل بريد إلكتروني ثابتة، يمكن لممثلي المبيعات استخدام HeyGen لإنشاء فيديوهات ديناميكية مخصّصة لكل حساب أو عميل محتمل. هذا المستوى من التخصيص يجعل تواصل المبيعات أكثر إنسانية، وأكثر رسوخًا في الذاكرة، وفي النهاية أكثر فعالية في حجز الاجتماعات وتنمية الفرص في مسار المبيعات، دون الحاجة إلى خبرة في إنتاج الفيديو.
نعم، يمكن لمنصة فيديو مخصّصة للمؤسسات أن تحل محل العديد من الوكالات التقليدية في إنشاء الفيديو. توفر منصات مثل HeyGen سرعة أعلى في التنفيذ، وتكاليف أقل، ومرونة أكبر مقارنة بالوكالات التي تتطلب غالبًا أسابيع من التخطيط وميزانيات مرتفعة. من خلال إنتاج الفيديو بالذكاء الاصطناعي، يمكن للمؤسسات إنشاء مقاطع الفيديو وتحديثها فورًا، وتوطين المحتوى للجمهور العالمي، والحفاظ على اتساق الهوية العلامية — وكل ذلك من دون الاعتماد على مزوّدين خارجيين.
تضمن منصة فيديو موثوقة على مستوى المؤسسات أمانًا كاملًا لبيانات الشركة والعملاء. HeyGen متوافقة مع معايير SOC 2 وGDPR، وتوفر تشفيرًا بمستوى المؤسسات، وضوابط وصول قائمة على الأدوار، وبنية تحتية سحابية آمنة. كما لن تُستخدم بياناتك لتدريب نماذجنا. وهذا يعني أن المؤسسات يمكنها استخدام الفيديو بالذكاء الاصطناعي بثقة لأغراض التسويق والتدريب والمبيعات والاتصالات، مع العلم أن البيانات الحساسة محمية دائمًا.
نعم، إنتاج الفيديو بالذكاء الاصطناعي مثالي للترجمة والتعريب على نطاق واسع. مع HeyGen، يمكن للمؤسسات ترجمة النصوص فوراً، واستنساخ الأصوات، ومزامنة شفاه الأفاتارات بأكثر من 40 لغة. يضمن ذلك حصول كل جمهور حول العالم على فيديوهات عالية الجودة وملائمة ثقافياً، من دون الوقت والتكلفة المرتبطين بالإنتاج التقليدي، مما يسهل على المؤسسات تقديم فيديوهات التدريب والتسويق والتواصل على مستوى العالم.
أفضل منصة فيديو بالذكاء الاصطناعي للمؤسسات هي التي تتكامل بسلاسة مع أدوات إدارة علاقات العملاء CRM وأتمتة التسويق. تتكامل HeyGen مع أنظمة مثل HubSpot، مما يمكّن فرق التسويق والمبيعات من تضمين مقاطع فيديو مخصصة مباشرة في الحملات، وتتبع تفاعل المشاهدين، وقياس العائد على الاستثمار عبر رحلة العميل.
نعم، يُعد التسويق بالفيديو بالذكاء الاصطناعي آمنًا للقطاعات الخاضعة للرقابة عند استخدام منصة مصممة لأمان المؤسسات والامتثال. تخضع HeyGen لتدقيق مستقل وفق معايير SOC 2 وGDPR، مما يضمن ضوابط صارمة لحماية البيانات والحوكمة. يمكن للمؤسسات في مجالات مثل التمويل والرعاية الصحية وغيرها من القطاعات المنظمة إنشاء مقاطع الفيديو وتوزيعها بثقة دون الإخلال بمعايير الامتثال.
باستخدام مولّد فيديو مبيعات بالذكاء الاصطناعي، يمكن للمؤسسات إنشاء مجموعة واسعة من مقاطع الفيديو، بما في ذلك مقاطع مخصّصة لاستهداف العملاء المحتملين، وعروض توضيحية للمنتجات، ودروس إرشادية للتعريف والتهيئة، وقصص نجاح العملاء، وحملات تسويق موجهة للحسابات المحددة. تجعل مكتبة الأفاتار في HeyGen والقوالب القابلة للتخصيص من السهل إنتاج مقاطع فيديو مبيعات تعزّز التفاعل في كل مرحلة من مراحل رحلة المشتري.
عادةً ما تحقق المؤسسات عائدًا على الاستثمار من منصة مؤسسية للفيديو بالذكاء الاصطناعي خلال بضعة أيام. من خلال الاستغناء عن الوكالات المكلفة، وتقليص جداول الإنتاج الزمنية، وتمكين التوطين على مستوى العالم، يساهم HeyGen في خفض التكاليف مع تسريع تنفيذ الحملات. سرعات الوصول إلى السوق بشكل أسرع، وتحسين مستوى التخصيص، والانتشار العالمي تساعد المؤسسات على تحقيق تأثير ملموس في الإيرادات خلال وقت قياسي.
