فيديو مؤسسي مصمم خصيصاً لكل فريق

فيديو
حزمة العلامة التجارية
خطوط العلامة التجارية
Aa
Aa
Aa
ألوان العلامة التجارية

استنادًا إلى منصتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي، توفّر حلول HeyGen المخصصة للمؤسسات مزايا محددة تلائم سير عمل إنشاء الفيديو في قسمك، مما يمكّن فريقك من إنشاء محتوى تواصل عالي الجودة وآمن ومتوافق مع المتطلبات التنظيمية على نطاق واسع.

جرّبه الآن
١٢٩٬١٥١٬١١٤فيديوهات تم إنشاؤها
١٠٣٬٤٠١٬٧٣٧أفاتار تم إنشاؤها
١٧٬٧٥٣٬٤٤٤فيديوهات تمت ترجمتها
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
ملايين حول العالم يثقون به لإحياء قصصهم.
G24.81,000+ reviews
Private & Secure | AI Governance Controls | SOC 2 | GDPR | CCPA | Data Privacy Framework | AI Act Standards
لماذا HeyGen

منصة آمنة واحدة لسير عمل الفيديو الكامل المدعوم بالذكاء الاصطناعي

أنشئ أفضل محتوى بصري لديك دون قلق أو عناء، في بيئة آمنة ومتوافقة مصممة لتمكين إبداع فريقك وتعزيز ثقته.

app window image 1
Workflow step: أنشئ

أنشئ

حوّل أفكارك إلى مقاطع فيديو واقعية مبهرة في دقائق، بالجودة نفسها التي تتوقعها من استوديو احترافي.

Workflow step: خصّص

خصّص

اجعل كل مشاهد يشعر بأنه مُقدَّر ومسموع بشكل فردي من خلال إنشاء مقاطع فيديو أصيلة ومخصصة تعزز روابط ذات معنى على نطاق واسع.

Workflow step: خصّص حسب اللغة والمنطقة

خصّص حسب اللغة والمنطقة

تحدّث بلغة جمهورك وتواصل معهم بعمق، مع تكييف مقاطع الفيديو بسهولة لجذب المشاهدين بأكثر من 170 لغة ولهجة.

Workflow step: إدارة

إدارة

حافظ على تحكّم كامل بعلامتك التجارية من خلال ضوابط حماية مدمجة، وإدارة مساحة عمل سهلة الاستخدام، وصلاحيات مستخدم دقيقة.

Workflow step: نشر

نشر

قم بتنزيله فورًا بعدة صيغ، وشاركه بسلاسة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني وتطبيقات المراسلة، أو قم بتضمين مقاطع الفيديو بسهولة في أي مكان تريده.

حلول مميزة

مستخدم من قبل أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والبساطة والسرعة

اطّلع على كيفية قيام شركات مشابهة لشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أحدث حلول الفيديو بالذكاء الاصطناعي.

التعلّم والتطوير

التعلّم والتطوير
أنشئ تجارب تدريب مخصّصة تغطي كل شيء من الامتثال إلى تطوير الموظفين وتنمية مهاراتهم المستمرة. منصّة الفيديو بالذكاء الاصطناعي لدينا تتيح لك توسيع نطاق التعلّم المؤثّر بسهولة دون التضحية بالجودة أو السرعة.

التسويق

التسويق
أنشئ مقاطع فيديو احترافية عند الطلب. باستخدام نص مكتوب وبضع نقرات فقط، يمكنك تحويل أي أصل، من ملفات PDF إلى المدوّنات والعروض التقديمية، إلى محتوى فيديو جذاب ومتوافق مع هوية علامتك التجارية دون تجاوز ميزانيتك.

المبيعات

المبيعات
قدّم تواصلاً شخصياً على نطاق واسع، من استكشاف العملاء المحتملين إلى المتابعات وعروض المنتجات. تساعد HeyGen فرق المبيعات على التميّز في صناديق الوارد المزدحمة، وتسريع دورات إبرام الصفقات، وبناء علاقات أقوى مع العملاء.

التوطين

التعريب
وسّع نطاق وصولك إلى جماهير عالمية في لحظات بدلًا من أشهر. افتح أسواقًا جديدة في الوقت نفسه عبر تعريب أي فيديو إلى أكثر من 175 لغة ولهجة، مع مزامنة شفاه متقنة وتعابير عاطفية طبيعية.
logoGDPR
logoSOC 2 TYPE II
logoCCPA
logoAI ACT
logoDPF

معتمد لاستيفاء معايير الأمان والامتثال العالمية

قصص العملاء

لماذا تثق 80% من شركات Fortune 100 في HeyGen

customer story

90%

معدل إكمال الفيديو

customer story

25٪

زيادة في معدلات الإكمال

customer story

10 مرات

زيادة في سرعة إنتاج الفيديو

customer story

10-15

اللغات لكل فيديو

customer story

80%

خفض في تكاليف الترجمة

customer story

1,000€

تم توفيره لكل دقيقة من الفيديو

أعلى مستوى من رضا العملاء على G2

HeyGen تمكّن أي شخص (نعم، أنت) من إنشاء محتوى فيديو عالي الجودة وقابل للتوسّع لكل الاحتياجات، وعملاؤنا يؤكدون ذلك. نحن فخورون بالحصول على أعلى تصنيف لرضا العملاء على G2 في مجالات إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي، والترجمة، وجودة الأفاتار. إليك بعض الفوائد التي يحققها عملاؤنا:

10 مراتزيادة في سرعة إنتاج الفيديو
5Xزيادة في إنشاء الفيديو
100٪زيادة في القدرة على إنتاج الفيديو
30أسواق جرى توطينها خلال ثلاثة أشهر
80٪خفض في تكاليف ترجمة الفيديو
5Xالعائد على الإنفاق الإعلاني
G24.8+1,000 تقييم
G2 badgeG2 badgeG2 badgeG2 badgeG2 badge

أساس مؤسسي للنمو والنجاح

HeyGen توفر للمؤسسات منصة آمنة وقابلة للتوسّع، مع الأدوات والدعم والمجتمع اللازمين للإنشاء والتعاون والنمو بلا حدود.

جاهز للمؤسسات

امنح مؤسستك قوة إضافية عبر أدوات آمنة وتعاونية ومتسقة مع هوية علامتك التجارية، مصممة لتبسيط كل خطوة من خطوات إنشاء الفيديو.

الأمان والامتثال

متوافق مع معايير SOC 2 وGDPR

أمان بياناتك هو أولويتنا القصوى. تخضع HeyGen لتدقيق مستقل وحاصلة على شهادات توافق SOC 2 Type II وGDPR، مما يضمن حماية معلوماتك وفق أعلى المعايير الممكنة.

مساحات العمل

منصة مركزية واحدة لكل ما تحتاجه لإنشاء الفيديو

مساحة العمل هي البيئة الرقمية المخصصة لفريقك داخل HeyGen. نظّم بسهولة عدة مساحات عمل، وعيّن أدوار المستخدمين، ونسّق العمل الجماعي بأمان لمساعدة مؤسستك على إنشاء مقاطع فيديو مميزة معًا.

التعاون

اجمع فريقك معًا أينما كانوا

مع HeyGen يمكن لفريقك مراجعة الفيديوهات والتعليق عليها وتحسينها بسلاسة معًا في الوقت الفعلي أو بشكل غير متزامن وفقًا لجدولهم الخاص.

عدة العلامة التجارية والصوت

علامتك التجارية، متسقة تمامًا في كل مرة

زوّد فريقك بالكامل بسهولة بالأدوات اللازمة لإنشاء مقاطع فيديو تعكس هوية علامتك التجارية في المظهر والصوت والإحساس، وبكل اللغات.

احجز عرض HeyGen توضيحياً لمدة 30 دقيقة

احصل على عرض مخصص لمنصة HeyGen
استمع إلى قصص نجاح العملاء
تعرّف على خيارات التسعير
احجز اجتماعاً
CTA background

مجموعة النجاح

حقّق المزيد، وبشكل أسرع، مع إنشاء غير محدود، وإعداد مخصص، وخبراء مكرّسين يرافقونك في كل خطوة. مع حزمة نجاح المؤسسات من HeyGen، ستحصل على جميع الأدوات والموارد والإرشادات اللازمة للاستفادة الكاملة من قوة الفيديو بالذكاء الاصطناعي.

عدد غير محدود من مقاطع الفيديو والترجمات

فيديوهات وترجمات غير محدودة

أنشئ بلا حدود. أنشئ وترجم مقاطع فيديو عالية الجودة على نطاق واسع لمواكبة احتياجات عملك المتنامية.

مجتمع مهني

مجتمع مهني

تواصل وتعاون وتبادل أفضل الممارسات مع قادة القطاع ومحترفين يشاركونك الرؤية لإلهام الابتكار المستمر.

HeyGen Academy

أكاديمية HeyGen

أتقن استخدام HeyGen بسرعة من خلال الشروحات الإرشادية، وأدلة كيفية الاستخدام، والمحتوى الذي يقدمه الخبراء، والمصمم لتسريع تبنّي المنصة وتعظيم العائد على الاستثمار لديك.

إعداد مخصص ودعم متكامل

إعداد مخصص ودعم متكامل

ابدأ العمل بسرعة مع إرشاد مخصص من خبراء، مصمم خصيصاً لتلبية احتياجات مؤسستك الفريدة.

icon
icon
icon
icon
icon

اربط أدواتك المفضلة أو أنشئ أدواتك الخاصة

ادمج بسلاسة مع سير العمل الحالي لديك لتبسيط عملية إنشاء الفيديو. أو أنشئ سير العمل المثالي لفريقك باستخدام HeyGen’s API.

icon
icon
icon
icon
icon

قدرات متقدّمة لمقاطع الفيديو على مستوى المؤسسات

توفر HeyGen للمؤسسات منصة آمنة وقابلة للتوسّع، مع الأدوات والدعم والمجتمع اللازمين للإنشاء والتعاون والنمو بلا حدود.

حوّل أفكارك بسرعة إلى مقاطع فيديو جذابة

لا حاجة للبدء من الصفر أو قضاء ساعات في التحرير. حوّل ملفات PDF أو الموجّهات النصية لديك فوراً إلى مقاطع فيديو جذابة جاهزة للمشاركة.

حافظ على حداثة مقاطع الفيديو الخاصة بك دون الحاجة إلى إعادة التصوير

ودّع إعادة التصوير المكلفة أو مقاطع الفيديو القديمة. أنشئ نماذج أولية بسرعة، واجمع ملاحظات فريقك، وأجرِ التعديلات بسهولة، وكل ذلك في مكان واحد.

أفاتارات

اجعل قصتك تنبض بالحياة مع المواهب المناسبة

الفيديوهات المميّزة تبدأ بمواهب مميّزة. اختر من مجموعة متنوعة من الأفاتارات البشرية الواقعية، أو الشخصيات المتحركة المعبرة، أو نسخة رقمية مطابقة لك.

تحدّث بلغة جمهورك في كل مكان

رسالتك تستحق جمهوراً عالمياً. ترجم مقاطع الفيديو الخاصة بك ووطّنها بسهولة إلى أكثر من 175 لغة ولهجة.

لديك أسئلة؟ لدينا الإجابات.

ما هي أفضل منصة لإنتاج الفيديو بالذكاء الاصطناعي للمؤسسات؟

أفضل منصة لإنتاج الفيديو بالذكاء الاصطناعي للمؤسسات هي التي تجمع بين الابتكار والسرعة وقابلية التوسع لتبقيك متقدماً على المنافسين. تم تصميم HeyGen للمؤسسات العالمية، حيث تمكّن الفرق من إنشاء مقاطع الفيديو وتخصيصها وتعريبها على نطاق واسع باستخدام أفاتارات بالذكاء الاصطناعي تحاكي الواقع وتقنية ترجمة متقدمة. على عكس دورات الإنتاج التقليدية التي تستغرق أسابيع، توفّر HeyGen محتوى فيديو على مستوى المؤسسات خلال ساعات، بحيث يمكن لعملك الإطلاق بشكل أسرع، والتكيّف بسرعة، والحفاظ على تنافسيته. ومع مستوى أمان مخصص للمؤسسات، بما في ذلك الامتثال لمعياري SOC 2 وGDPR، تضمن HeyGen بقاء بياناتك محمية بينما تسرّع إنتاج الفيديو على مستوى العالم.

كيف يمكن أن يساعد الفيديو بالذكاء الاصطناعي للتسويق في الترويج لعملي؟

يساعد الفيديو بالذكاء الاصطناعي في التسويق على الترويج لعملك من خلال تمكين إنشاء المحتوى بسرعة أكبر، وتخصيص الرسائل، وتحقيق قابلية التوسع عالميًا. بدلاً من الاعتماد على وكالات باهظة التكلفة أو زيادة عدد الموظفين، يتيح HeyGen لفرق التسويق إنتاج فيديوهات عالية الجودة خلال ساعات، وتخصيص المحتوى لفئات جمهور محددة، وإعادة استخدام الفيديوهات عبر القنوات المختلفة. لا يسرّع هذا فقط تنفيذ الحملات، بل يعزّز أيضًا التفاعل والتحويلات من خلال تقديم الرسالة الصحيحة في الفيديو في الوقت المناسب.

ما هو التسويق بالفيديو بالذكاء الاصطناعي وكيف يعمل لصالح الشركات؟

تسويق الفيديو بالذكاء الاصطناعي هو استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو تسويقية وتخصيصها وتوزيعها على نطاق واسع. كل ما على الشركات فعله هو تقديم نص مكتوب أو رفع محتوى، لتتولى منصات مثل HeyGen إنشاء فيديوهات احترافية تضم أفاتارات وتعليقات صوتية وترجمات. يساعد هذا الاعتماد على الأتمتة الشركات على خفض تكاليف الإنتاج، وتقليص الجداول الزمنية، والحفاظ على اتساق الهوية العلامية عبر المناطق المختلفة، مما يجعل تسويق الفيديو بالذكاء الاصطناعي أداة أساسية للمؤسسات التي تسعى إلى الابتكار وتحقيق نمو أسرع.

كيف يعمل مولّد فيديوهات التسويق بالذكاء الاصطناعي في إنشاء فيديوهات للأعمال؟

يعمل مولّد فيديوهات التسويق بالذكاء الاصطناعي على تحويل النصوص أو العروض التقديمية إلى فيديوهات احترافية باستخدام أفاتارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتعليقات صوتية طبيعية، وتحرير آلي. مع HeyGen، يمكن للمؤسسات إدخال نص السكربت، واختيار أفاتارات متنوعة، وإنشاء فيديوهات متوافقة مع هوية العلامة التجارية فورًا وجاهزة لحملات التسويق. يلغي هذا الأسلوب دورات الإنتاج الطويلة ويمنح الفرق السرعة والمرونة لتقديم محتوى فيديو أعمال جديد بشكل مستمر.

ما فوائد استخدام مولّد فيديو مبيعات بالذكاء الاصطناعي لأغراض التواصل؟

يتيح مولّد فيديوهات المبيعات بالذكاء الاصطناعي لفرق المبيعات إنشاء فيديوهات تواصل مخصّصة على نطاق واسع، مما يزيد من التفاعل ومعدلات الاستجابة. بدلاً من إرسال رسائل بريد إلكتروني ثابتة، يمكن لممثلي المبيعات استخدام HeyGen لإنشاء فيديوهات ديناميكية مخصّصة لكل حساب أو عميل محتمل. هذا المستوى من التخصيص يجعل تواصل المبيعات أكثر إنسانية، وأكثر رسوخًا في الذاكرة، وفي النهاية أكثر فعالية في حجز الاجتماعات وتنمية الفرص في مسار المبيعات، دون الحاجة إلى خبرة في إنتاج الفيديو.

هل يمكن لمنصة فيديو مخصّصة للمؤسسات أن تحل محل الوكالات التقليدية في إنشاء الفيديو؟

نعم، يمكن لمنصة فيديو مخصّصة للمؤسسات أن تحل محل العديد من الوكالات التقليدية في إنشاء الفيديو. توفر منصات مثل HeyGen سرعة أعلى في التنفيذ، وتكاليف أقل، ومرونة أكبر مقارنة بالوكالات التي تتطلب غالبًا أسابيع من التخطيط وميزانيات مرتفعة. من خلال إنتاج الفيديو بالذكاء الاصطناعي، يمكن للمؤسسات إنشاء مقاطع الفيديو وتحديثها فورًا، وتوطين المحتوى للجمهور العالمي، والحفاظ على اتساق الهوية العلامية — وكل ذلك من دون الاعتماد على مزوّدين خارجيين.

ما مدى أمان منصة الفيديو المخصصة للمؤسسات لحماية بيانات الشركة والعملاء؟

تضمن منصة فيديو موثوقة على مستوى المؤسسات أمانًا كاملًا لبيانات الشركة والعملاء. HeyGen متوافقة مع معايير SOC 2 وGDPR، وتوفر تشفيرًا بمستوى المؤسسات، وضوابط وصول قائمة على الأدوار، وبنية تحتية سحابية آمنة. كما لن تُستخدم بياناتك لتدريب نماذجنا. وهذا يعني أن المؤسسات يمكنها استخدام الفيديو بالذكاء الاصطناعي بثقة لأغراض التسويق والتدريب والمبيعات والاتصالات، مع العلم أن البيانات الحساسة محمية دائمًا.

هل يمكن لإنتاج الفيديو بالذكاء الاصطناعي ترجمة مقاطع الفيديو وتعريبها للجمهور العالمي؟

نعم، إنتاج الفيديو بالذكاء الاصطناعي مثالي للترجمة والتعريب على نطاق واسع. مع HeyGen، يمكن للمؤسسات ترجمة النصوص فوراً، واستنساخ الأصوات، ومزامنة شفاه الأفاتارات بأكثر من 40 لغة. يضمن ذلك حصول كل جمهور حول العالم على فيديوهات عالية الجودة وملائمة ثقافياً، من دون الوقت والتكلفة المرتبطين بالإنتاج التقليدي، مما يسهل على المؤسسات تقديم فيديوهات التدريب والتسويق والتواصل على مستوى العالم.

ما هي أفضل منصة فيديو بالذكاء الاصطناعي من حيث التكامل مع أدوات إدارة علاقات العملاء وأتمتة التسويق؟

أفضل منصة فيديو بالذكاء الاصطناعي للمؤسسات هي التي تتكامل بسلاسة مع أدوات إدارة علاقات العملاء CRM وأتمتة التسويق. تتكامل HeyGen مع أنظمة مثل HubSpot، مما يمكّن فرق التسويق والمبيعات من تضمين مقاطع فيديو مخصصة مباشرة في الحملات، وتتبع تفاعل المشاهدين، وقياس العائد على الاستثمار عبر رحلة العميل.

هل يُعد التسويق بالفيديو بالذكاء الاصطناعي آمنًا ومتوافقًا مع اللوائح في القطاعات الخاضعة للتنظيم؟

نعم، يُعد التسويق بالفيديو بالذكاء الاصطناعي آمنًا للقطاعات الخاضعة للرقابة عند استخدام منصة مصممة لأمان المؤسسات والامتثال. تخضع HeyGen لتدقيق مستقل وفق معايير SOC 2 وGDPR، مما يضمن ضوابط صارمة لحماية البيانات والحوكمة. يمكن للمؤسسات في مجالات مثل التمويل والرعاية الصحية وغيرها من القطاعات المنظمة إنشاء مقاطع الفيديو وتوزيعها بثقة دون الإخلال بمعايير الامتثال.

ما أنواع مقاطع الفيديو التي يمكنني إنشاؤها باستخدام مولّد فيديو مبيعات بالذكاء الاصطناعي؟

باستخدام مولّد فيديو مبيعات بالذكاء الاصطناعي، يمكن للمؤسسات إنشاء مجموعة واسعة من مقاطع الفيديو، بما في ذلك مقاطع مخصّصة لاستهداف العملاء المحتملين، وعروض توضيحية للمنتجات، ودروس إرشادية للتعريف والتهيئة، وقصص نجاح العملاء، وحملات تسويق موجهة للحسابات المحددة. تجعل مكتبة الأفاتار في HeyGen والقوالب القابلة للتخصيص من السهل إنتاج مقاطع فيديو مبيعات تعزّز التفاعل في كل مرحلة من مراحل رحلة المشتري.

ما المدة التي تحتاجها شركتي لرؤية عائد الاستثمار من منصة مؤسسية للفيديو بالذكاء الاصطناعي؟

عادةً ما تحقق المؤسسات عائدًا على الاستثمار من منصة مؤسسية للفيديو بالذكاء الاصطناعي خلال بضعة أيام. من خلال الاستغناء عن الوكالات المكلفة، وتقليص جداول الإنتاج الزمنية، وتمكين التوطين على مستوى العالم، يساهم HeyGen في خفض التكاليف مع تسريع تنفيذ الحملات. سرعات الوصول إلى السوق بشكل أسرع، وتحسين مستوى التخصيص، والانتشار العالمي تساعد المؤسسات على تحقيق تأثير ملموس في الإيرادات خلال وقت قياسي.

ابدأ في إنشاء مقاطع فيديو بالذكاء الاصطناعي

اطلع على كيفية تمكين الشركات المشابهة لشركتك من توسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أحدث حلول الفيديو بالذكاء الاصطناعي.

احجز اجتماعاً
CTA background