أنشئ مقاطع TikTok رائجة بالذكاء الاصطناعي بسرعة وبسهولة

أنشئ محتوى جاهزاً لـ TikTok في دقائق. استخدم أفاتارات بالذكاء الاصطناعي وأصواتاً وقوالب لإنشاء مقاطع فيديو عالية الأداء تبرز في مجالك.

١٢٩٬١٥١٬١١٤فيديوهات تم إنشاؤها
١٠٣٬٤٠١٬٧٣٧أفاتار تم إنشاؤها
١٧٬٧٥٣٬٤٤٤فيديوهات تمت ترجمتها
حوّل نصك إلى محتوى TikTok باستخدام الذكاء الاصطناعي

مولّد فيديوهات TikTok بالذكاء الاصطناعي من HeyGen هو طريقتك السريعة لإنشاء فيديوهات لافتة للانتباه من دون تصوير أو مونتاج. ما عليك سوى كتابة رسالتك، اختيار أفاتار، وتحديد قالب عمودي. سواء كنت تروّج لمنتجاتك، تشارك شروحات، أو تطلق حملة قابلة للانتشار، تساعدك أدواتنا على إنشاء فيديوهات TikTok باستخدام أصوات بالذكاء الاصطناعي، وخيارات أفاتار من دون إظهار الوجه، وترجمة فورية للنصوص على الشاشة.

أفضل الممارسات لإنشاء فيديوهات TikTok بالذكاء الاصطناعي

زد نطاق الوصول والتفاعل على TikTok باتباع هذه النصائح السريعة:

  • اجعل النص أقل من 60 ثانية لتحقيق تأثير قوي في المحتوى القصير
  • اختر قوالب فيديو عمودية مصممة خصيصاً للمشاهدة على الأجهزة المحمولة
  • استخدم التسميات التوضيحية والرموز التعبيرية لزيادة مدة المشاهدة وتحسين سهولة الوصول
  • جرّب أوضاع الأفاتار بدون إظهار الوجه إذا كنت تفضّل الحفاظ على الخصوصية
  • صدّر بجودة HD وجرّب صيغاً مختلفة لمقاطع الفيديو الخاصة بالمنتجات، وفيديوهات الشرح، والاتجاهات الرائجة
أنشئ مقاطع TikTok عالية الأداء باستخدام الذكاء الاصطناعي

من عروض المنتجات إلى القصص المواكبة للاتجاهات، تساعد HeyGen صُنّاع المحتوى والمسوقين ورواد الأعمال على إنتاج مقاطع TikTok تحظى بالمشاهدة. بفضل الأفاتارات بالذكاء الاصطناعي والتعليق الصوتي والترجمة النصية التلقائية، يمكنك إنشاء عدد غير محدود من مقاطع TikTok بسرعة، دون الحاجة إلى أي برنامج تحرير.

هل جرّبت أدوات مثل CapCut أو Simplified أو InVideo؟ HeyGen تجعل الأمر أبسط بفضل الأتمتة بالذكاء الاصطناعي وإنشاء الفيديوهات بدون إظهار الوجه، والمصممة خصيصاً لـ TikTok.

كيف يعمل؟

كيفية استخدام مولّد فيديو TikTok بالذكاء الاصطناعي من HeyGen

حوّل أي نص مكتوب إلى فيديو تيك توك رائج باستخدام أفاتارات وصوت بالذكاء الاصطناعي.

الخطوة 1

اكتب نص فيديو TikTok الخاص بك

قصير وجذّاب ومواكب للترند — ما عليك سوى إسقاطه في المحرّر.

الخطوة 2

اختر الأفاتار والصوت المناسبين لك

اختر من بين أكثر من 700 أفاتار وصوت ليتوافق مع أسلوبك وجمهورك، دون الحاجة إلى ممثلين أو استوديو.

الخطوة 3

خصّص العناصر البصرية والأسلوب

أضف الحركات والترجمات الخلفية والخلفيات والانتقالات لإضفاء الحيوية على رسالتك.

الخطوة 4

صدّر وشارك على TikTok

حمّل الفيديو النهائي أو شاركه مباشرة عبر رابط بدون علامة مائية.

الأسئلة الشائعة حول مُنشئ فيديوهات TikTok بالذكاء الاصطناعي

ما هو مولّد فيديوهات TikTok بالذكاء الاصطناعي من HeyGen؟

مولّد فيديو TikTok بالذكاء الاصطناعي من HeyGen يحوّل النص أو الرابط أو الفكرة التي لديك إلى فيديو TikTok مكتمل التحرير باستخدام أفاتارات بالذكاء الاصطناعي وأصوات وترجمات مرئية وعناصر بصرية. ينشئ فيديوهات عمودية بنسبة 9:16 بجودة احترافية من دون تصوير أو مونتاج. جرّب الأداة هنا: مولّد فيديو TikTok بالذكاء الاصطناعي

حصل HeyGen على المركز الأول كأسرع المنتجات نموًا في جوائز G2 لأفضل البرمجيات لعام 2025، وهو يعيد ابتكار طريقة إنشاء الفيديوهات للتسويق والمبيعات والتدريب.

كيف ينشئ الذكاء الاصطناعي مقاطع فيديو جاهزة لـ TikTok بهذه السرعة؟

يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل النص الذي تكتبه، وتطبيق إيقاع يشبه أسلوب TikTok، وإضافة ترجمة تلقائية على الشاشة، واختيار العناصر البصرية المناسبة، ومزامنة أفاتار أو صوت واقعي. ينتج عن ذلك محتوى قصير يبدو طبيعيًا ومناسبًا لـ TikTok خلال بضع دقائق فقط.

هل يمكنني إنشاء فيديوهات عمودية بنسبة 9:16 لمنصات TikTok وReels وShorts؟

نعم. يتم إنشاء كل فيديو تلقائياً بتنسيق عمودي 9:16 يحقق أداءً جيداً على TikTok وInstagram Reels وYouTube Shorts وغيرها من المنصات المخصصة للهواتف المحمولة. تتضمن خيارات التصدير نسخاً نظيفة وعالية الدقة جاهزة للرفع مباشرة.

هل يمكنني إنشاء مقاطع تيك توك بدون إظهار الوجه باستخدام أفاتارات بالذكاء الاصطناعي؟

نعم. يمكنك الاختيار من بين مئات الأفاتارات أو استخدام قوالب الصوت فقط لإنشاء مقاطع TikTok بدون إظهار الوجه. هذا مثالي للمبدعين الذين يفضّلون الخصوصية أو يرغبون في سير عمل آلي لإنتاج المحتوى.

هل يتضمن المُنشئ التسميات التوضيحية والانتقالات والموسيقى؟

نعم. HeyGen يضيف تلقائياً الترجمات، والرسوم المتحركة، والانتقالات، والأعمال الفنية بالذكاء الاصطناعي، وموسيقى خالية من حقوق النشر. تساعد هذه التحسينات على زيادة الاحتفاظ بالمحتوى، ووضوح الرسالة، والأداء العام على TikTok.

هل يمكنني تحويل نص مكتوب أو رابط URL إلى فيديو TikTok فورًا؟

نعم. ما عليك سوى لصق النص أو عنوان URL، وسيستخرج الذكاء الاصطناعي النقاط الرئيسية، ويكتب نصًا قصيرًا، ويبني الفيديو الخاص بك. للحصول على نص أقوى، استخدم مولّد نصوص الفيديو بالذكاء الاصطناعي قبل إنشاء الفيديو الخاص بك.

هل يمكنني إعادة استخدام مقاطع TikTok الخاصة بي لـ Reels وYouTube Shorts؟

نعم. بعد تصدير فيديو TikTok الخاص بك، يمكنك تغيير حجمه وتحسينه لمنصات أخرى باستخدام أداة إعادة توظيف الفيديو. يساعدك هذا على توسيع نطاق الوصول عبر قنوات المحتوى القصير المتعددة.

