لكل شخص قصة. تتيح لك HeyGen أن تعبّر عنه.
لماذا نبني HeyGen؟ من الفكرة إلى الابتكار
بدأت HeyGen بفكرة بسيطة: جعل إنشاء الفيديو أمرًا يسيرًا. اليوم، نعمل على تطوير أسلوب سرد القصص بالذكاء الاصطناعي، لتمكين أي شخص من إنشاء مقاطع فيديو عالية الجودة بلا حدود.
نحن نعيش في عالم يعتمد على الفيديو أولًا
يتم مشاهدة أكثر من 1 مليار ساعة من الفيديو يوميًا على YouTube، ويشاهد الشخص العادي 17 ساعة من الفيديو كل أسبوع. لذلك إذا كانت الشركة تريد عملاء، فهي تحتاج إلى فيديوهات. والفيديوهات تحتاج إلى كاميرات، وأفاتارات أو ممثلين، ومواقع تصوير، وبرامج مونتاج، وإعادة تصوير… ومع كل ذلك، يمكن أن تصل تكلفة الفيديو النهائي إلى 1,000 دولار للدقيقة الواحدة على الأقل.
ثم جاء الذكاء الاصطناعي
الناس يحبون الفيديو، لكن معظمهم يكرهون الظهور أمام الكاميرا. هذا ما اكتشفه المؤسس Joshua Xu عندما كان مهندسًا في شركة Snap، حيث كان يطوّر مزايا لإعلانات SnapChat وكاميرا الذكاء الاصطناعي. لكن مع إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي، يمكن للجميع إطلاق العنان للراوي الكامن بداخلهم — فإزالة الكاميرا في الواقع تفتح باب الإبداع والحرية في سرد القصص البصرية. وهكذا وُلدت HeyGen.
الآن كل ما تحتاج إليه هو نص مكتوب
مع HeyGen يمكن للشركات ببساطة كتابة النص ثم إنشاء الفيديو. لا حاجة إلى كاميرا، ولا ميزانية كبيرة، ولا عناء. لقد ساعدنا أكثر من 100,000 شركة وملايين الأشخاص على إنشاء الفيديوهات وتوطينها وتخصيصها على نطاق واسع — ونحن ما زلنا في البداية فقط. بينما نضع معايير الصناعة للاستخدام الأخلاقي للفيديو بالذكاء الاصطناعي، ونقود التوجّه نحو تجارب أكثر غمراً بالذكاء الاصطناعي، نعلم أن هذا مجرد بداية. نحن متحمسون لرؤية إلى أين ستصل هذه القصة.
مصمَّم للأفضل، ومدعوم من الأفضل
HeyGen تفخر بدعمها من قِبل مستثمرين رائدين مثل Benchmark وConviction وThrive Capital وBond، الذين يشاركوننا رؤيتنا في إحداث نقلة نوعية في سرد القصص من خلال الفيديو المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
شركة HeyGen الناشئة لفيديو بالذكاء الاصطناعي تُقدَّر قيمتها بـ 500 مليون دولار في جولة تمويل
بلومبرغ
20 يونيو 2024
HeyGen تنطلق مع ازدهار فيديوهات الذكاء الاصطناعي
فوربس
06 نوفمبر 2025
44 من أكثر شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة الواعدة في عام 2024، وفقًا لأبرز صناديق رأس المال الجريء
بيزنس إنسايدر
9 Sep 2024
شركة HeyGen الناشئة لفيديو بالذكاء الاصطناعي تُقدَّر قيمتها بـ 500 مليون دولار في جولة تمويل
فوربس
29 نوفمبر 2023
مكاتبنا
مكاتبنا العالمية تجمع ألمع العقول للمساهمة في تشكيل مستقبل إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي.
لوس أنجلِس
12130 Millennium Drive، الجناح 300 لوس أنجلِس، كاليفورنيا 90094
سان فرانسيسكو
180 شارع سانسوم سان فرانسيسكو، كاليفورنيا 94104
بالو ألتو
3101 Park Blvd Palo Alto، CA 94306
تورونتو
1 University Ave تورونتو، أونتاريو M5J 1T1
نلتزم بالقيام بالأمور على النحو الصحيح
الثقة والسلامة عنصران أساسيان في عملياتنا. تعمل بروتوكولات التحقق المتقدمة من هوية المستخدم وجهود الإشراف الصارمة على المحتوى باستمرار على تعزيز مستوى الأمان والمسؤولية والمعايير الأخلاقية في منتجاتنا.
SOC 2 النوع الثاني
اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)
CCPA
DPF
قانون الذكاء الاصطناعي
لنعمل معًا
قد تكون هذه بداية لشيء مميز. تعرّف أكثر على الفرص الوظيفية في HeyGen.
هل لديك أسئلة؟ لدينا الإجابات
هل يوفّر أداة الدبلجة بالذكاء الاصطناعي من HeyGen أكثر قدرات مزامنة الشفاه طبيعية؟
نعم. تم تطوير HeyGen بتقنية متقدّمة لمزامنة ملامح الوجه، مما يضمن تطابق حركات الشفاه بدقة مع التعليق الصوتي. يوفّر ذلك تجربة دبلجة طبيعية تشبه الأداء البشري، وتعمل بسلاسة عبر مختلف أنواع المحتوى، من فيديوهات التسويق إلى مواد التدريب.
ما الذي يقدّمه أداة الدبلجة بالذكاء الاصطناعي من HeyGen؟
أداة الدبلجة الصوتية من HeyGen تستبدل الصوت الأصلي بتعليقات صوتية متعددة اللغات يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على النبرة والأسلوب ومزامنة الشفاه. تتيح هذه الأداة للمبدعين إنتاج فيديوهات مصقولة ومُحلية على الفور دون الحاجة إلى تحرير معقّد أو فرق دبلجة باهظة التكلفة.
هل يستطيع HeyGen التعامل مع لغات متعددة بكفاءة؟
نعم. HeyGen تدعم الدبلجة متعددة اللغات بأكثر من 175 لغة ولهجة، مما يتيح تكييف الفيديو الواحد بسرعة إلى عدة لغات. هذا يجعل توزيع المحتوى عالميًا سلسًا للمؤسسات ومنشئي المحتوى الذين يسعون إلى جودة متسقة عبر الأسواق الدولية.
كيف يحافظ الذكاء الاصطناعي على دقة مزامنة الشفاه أثناء الدبلجة؟
تقوم HeyGen بمواءمة مسارات الصوت مع حركات الوجه باستخدام نماذج متقدّمة للرسوم المتحركة والتوقيت بالذكاء الاصطناعي. يضمن ذلك أن يتطابق الكلام المُدبلج مع حركات الشفاه بشكل طبيعي، مما يساعد المشاهدين على التركيز على الرسالة بدلاً من ملاحظة مشكلات المزامنة المشتتة.
هل صوت الدبلجة يبدو بشرياً أم آلياً؟
أصوات الذكاء الاصطناعي من HeyGen تبدو طبيعية ومعبرة ومصممة للاستخدام المهني. وعلى عكس أدوات تحويل النص إلى كلام ذات الطابع الآلي، فهي تقدّم صوتًا دافئًا وطبيعيًا، مما يجعل الفيديوهات تبدو أكثر أصالة في مجالات التعلم أو التسويق أو سرد القصص.
هل يمكنني اختيار أصوات أو لهجات مختلفة عند الدبلجة؟
نعم. توفر HeyGen مكتبة واسعة من الأصوات بمختلف الأجناس والنبرات واللهجات الإقليمية. تساعدك هذه المرونة على مواءمة فيديوهاتك مع هوية علامتك التجارية وتوقعات جمهورك والسياق الثقافي لتحقيق أفضل تأثير ممكن.
هل أحتاج إلى مهارات في تحرير الفيديو لاستخدام الدبلجة بالذكاء الاصطناعي من HeyGen؟
لا تحتاج إلى أي مهارات في المونتاج. ما عليك سوى رفع الفيديو، واختيار اللغة والصوت، وستتولى HeyGen كل شيء تلقائياً. يسهّل التصميم البديهي للمنصة عملية الدبلجة حتى على المبتدئين.
هل سيجعل HeyGen الدبلجة اللغوية سهلة لأعمال السينما والتلفزيون؟
HeyGen تجعل الدبلجة اللغوية أسهل لقطاع السينما والتلفزيون. فهي توفّر تكييفاً سلساً للأصوات بأكثر من 175 لغة ولهجة، مما يساعد في التوزيع العالمي مع الحفاظ على الإحساس الأصلي والأثر العاطفي للعمل.
