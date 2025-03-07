أنشئ فيديوهات تسويق بالذكاء الاصطناعي جذابة تلفت الانتباه وتحقق التحويلات دون الحاجة إلى مونتاج معقّد أو تصوير في الاستوديو. حوّل روابط المنتجات أو النصوص أو حتى الأفكار البسيطة إلى فيديوهات متوافقة مع هوية علامتك لكل قناة خلال دقائق. HeyGen تساعد الفرق على إنتاج محتوى إبداعي أكثر، واختبار الأفكار بسرعة أكبر، والحفاظ على التسويق في حركة مستمرة.
جرّب أداة إنشاء الفيديو من الصور مجاناً
Generate AI video ads for platforms like TikTok, Instagram, and YouTube in minutes. Test different hooks, offers, and formats without manual editing overhead. Optimize cost per result by quickly spotting what resonates.
Turn new releases and updates into clear, engaging clips that highlight benefits. Show key features with overlays, captions, and close up visuals. Help audiences understand value quickly and remember why it matters.
Add explainer videos to landing pages, pricing sections, and onboarding flows. Use video to clarify next steps and remove friction for new users. Better understanding often leads to higher conversion and activation.
Embed short marketing videos in nurture sequences and announcements. Use personalized intros, product demos, and educational moments to keep subscribers engaged. Video helps messages stand out inside busy inboxes.
Give sales teams tailored video assets they can share in outreach and follow ups for better video marketing. Explain complex offers with simple visuals and narration. Strong videos make it easier for buyers to share your story internally.
Produce on brand video libraries quickly for multiple clients. Use templates and presets to standardize quality while staying flexible. Deliver more creative options per project without burning extra hours.
لماذا يُعد HeyGen أفضل أداة لتحويل النص إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي
تحوّل HeyGen أي نص إلى فيديو عالي الجودة يشبه الواقع خلال دقائق. يمكنك البدء من فكرة أولية، أو سيناريو مكتمل، أو حتى بعض النقاط المختصرة. تنشئ HeyGen مشاهد حوارية واقعية مع عناصر تحكم قوية، بحيث تنتقل من الكلمات إلى فيديو جاهز من دون الحاجة إلى سير عمل الإنتاج التقليدي.
حوّل النصوص إلى فيديوهات احترافية في دقائق. العملية أسرع بكثير وأقل تكلفة من التصوير، أو إعادة التصوير، أو جداول المونتاج المعقّدة.
أنشئ فيديوهات بمستوى احترافي من خلال سير عمل بسيط وبديهي. لا تحتاج إلى خبرة في المونتاج. ولا إلى إعدادات تقنية معقدة. فقط اكتب، وأنشئ، وحسّن
من أول مسودة حتى التصدير النهائي، يسهّل لك محرر HeyGen المعتمد على النصوص سير العمل بالكامل. عدّل الجمل، واضبط الإيقاع، ونقّح المشاهد، وكرّر المحاولات بسرعة، كما لو كنت تعدّل مستندًا لا خطًا زمنيًا.
رابط وسكربت لإنشاء الفيديو
ابدأ من رابط URL أو وصف منتج أو نص تسويقي وأنشئ المشاهد تلقائياً. HeyGen تستخرج النقاط الأساسية وتحولها إلى مقاطع فيديو منظَّمة. يمكنك التنقيح أو إعادة الإنشاء حتى تصل إلى الفكرة المناسبة.
قوالب لتنسيقات التسويق والإعلانات
استخدم قوالب جاهزة لتصميم فيديوهات ترويجية، وشروحات، وإبراز المنتجات، وإعلانات السوشيال ميديا. القوالب تتكفّل بإيقاع الفيديو، وتسلسل النص، وتكوين اللقطات نيابةً عنك، مما يساعدك على إنتاج فيديوهات بمظهر احترافي حتى عندما تكون المواعيد النهائية ضيقة.
أفاتارات بالذكاء الاصطناعي، وأصوات، وترجمات نصية
أضف حضورًا بشريًا باستخدام متحدّثين بالذكاء الاصطناعي وتعليقات صوتية طبيعية بعدة لغات. تعمل الترجمات النصية التلقائية على تحسين سهولة الوصول والأداء في المشاهدة بدون صوت، مع تحكّم كامل في الأسلوب والنبرة والرسالة دون الحاجة إلى ممثلين.
تصدير إلى منصات متعددة ونِسَب أبعاد مختلفة
صدّر الفيديو بصيغ عمودية ومربعة وأفقية مخصّصة لمختلف القنوات. حافظ على مناطق الأمان، وسهولة القراءة، والحركة عبر جميع الإصدارات. يتيح لك ذلك إطلاق الحملات في كل القنوات انطلاقاً من مشروع واحد.
اطّلع على كيفية قيام شركات شبيهة بشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصّة مبتكرة لتحويل الصور إلى فيديو في السوق.
كيفية استخدام مُنشئ فيديوهات التسويق بالذكاء الاصطناعي
HeyGen يقدّم للمسوّقين سير عمل بسيط ينسجم مع تخطيط الحملات الحالي. أنت تجلب الموجز والأهداف، بينما يتولّى مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي تفاصيل الإنتاج حتى تتمكّن من التركيز على الاستراتيجية والتوجّه الإبداعي.
الصق صفحة منتج، واكتب موجّهًا قصيرًا، أو أضف النص الذي لديك بالفعل. حدّد هدفك، والجمهور المستهدف، والرسالة الرئيسية.
اختر القوالب والألوان والخطوط والأنماط البصرية التي تتوافق مع هوية علامتك التجارية لمحتوى الفيديو. اختر صوت ذكاء اصطناعي أو أفاتار لتوصيل رسالتك بوضوح.
عاين الفيديو الذي تم إنشاؤه وحرّر النص الظاهر على الشاشة والتوقيت والعناصر البصرية. جرّب مقدمات أو عروضًا بديلة للاستعداد للاختبار.
حمّل الفيديوهات النهائية بالصيَغ المناسبة لكل منصة. ارفعها إلى مديري الإعلانات، وصفحات الهبوط، والمواقع الإلكترونية، وأدوات البريد الإلكتروني.
فيديوهات التسويق بالذكاء الاصطناعي هي فيديوهات ترويجية أو تعليمية يتم إنشاؤها بمساعدة الذكاء الاصطناعي. تتيح لك إنشاء النصوص البصرية والصوتية من مدخلات بسيطة، بحيث تنطلق الحملات بشكل أسرع. هذا يقلّل الاعتماد على أساليب إنتاج الفيديو التقليدية.
لا. HeyGen مصمَّم للمسوّقين، وليس للمحرّرين. القوالب وسير العمل الموجّه يتولّيان الجوانب التقنية بحيث تركز على الرسالة والجمهور والنتائج، مع الاستمرار في الحصول على نتيجة احترافية.
نعم. يمكنك رفع الشعارات والخطوط ولقطات المنتجات وصور الهوية البصرية مباشرة داخل المشاريع. ستظهر هذه العناصر في القوالب بحيث يبدو كل فيديو متسقًا ومتوافقًا مع هويتك البصرية.
يمكنك إنشاء فيديوهات لمنصات التواصل الاجتماعي، وشبكات الإعلانات، والمواقع الإلكترونية، وحملات البريد الإلكتروني. تساعدك نسب الأبعاد المختلفة وخيارات التصدير المتعددة على دعم TikTok وInstagram وYouTube وLinkedIn وغيرها الكثير انطلاقًا من نفس الفكرة الأساسية.
يمكن إنشاء الفيديوهات البسيطة في بضع دقائق فقط بمجرد أن تكون فكرتك جاهزة. أما الحملات الأكثر تعقيدًا التي تتضمن العديد من النُسخ المتنوعة فستظل أسرع بكثير من الإنتاج التقليدي. هذه السرعة مثالية للاختبار والتفاعل مع أداء الحملات.
نعم. يمكنك تبديل اللغات والأصوات والنص الظاهر على الشاشة مع الحفاظ على ثبات العناصر البصرية. تساعدك النسخ المترجمة محلياً على التحدّث مباشرة إلى الجماهير في كل منطقة دون الحاجة إلى إعادة بناء المشاريع بالكامل.
نعم. HeyGen يصدّر ملفات عالية الجودة تعمل بشكل ممتاز في الحملات المدفوعة والظهور العضوي. التنسيق الصحيح، ودعم الترجمات النصية، وإيقاع الفيديو يساعدون في ضمان أن تبدو الفيديوهات احترافية على كل منصة.
نعم. يمكن لعدة أعضاء من الفريق مشاركة الوصول إلى المشاريع، وتقديم الملاحظات، وإدارة النسخ المتكررة. هذا يجعل من الأسهل على فرق التسويق والإبداع والأداء أن تظل متوافقة ومتناغمة.
نعم. يمكنك البدء من مقالات المدونة، أو صفحات المنتجات، أو السكربتات الموجودة بالفعل. تحويل المحتوى المكتوب إلى فيديو يساعدك على إطالة عمر الأصول التي تمتلكها بالفعل والوصول إلى جماهير تفضّل الفيديو.
نعم. يمكن لصنّاع المحتوى الأفراد، والشركات الصغيرة، والمؤسسات الكبرى جميعًا الاستفادة من فيديوهات التسويق بالذكاء الاصطناعي. الأدوات نفسها التي تساعد الفرق العالمية على توسيع إنتاج الفيديو تساعد أيضًا الفرق الأصغر على المنافسة بمحتوى أسرع وأفضل. استمتع بميزات فيديو متقدّمة بالذكاء الاصطناعي مع الخطط التي تبدأ من $49 شهريًا.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
حوّل أفكارك إلى فيديوهات احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي.