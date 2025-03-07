تعرّف على Avatar V، الأفاتار الأكثر واقعية حتى الآن. أنشئ أفاتارك مجاناً

منشئ فيديوهات تسويقية بالذكاء الاصطناعي للعلامات التجارية

أنشئ فيديوهات تسويق بالذكاء الاصطناعي جذابة تلفت الانتباه وتحقق التحويلات دون الحاجة إلى مونتاج معقّد أو تصوير في الاستوديو. حوّل روابط المنتجات أو النصوص أو حتى الأفكار البسيطة إلى فيديوهات متوافقة مع هوية علامتك لكل قناة خلال دقائق. HeyGen تساعد الفرق على إنتاج محتوى إبداعي أكثر، واختبار الأفكار بسرعة أكبر، والحفاظ على التسويق في حركة مستمرة.

١٣٥٬٨٢٢٬٠١٨Videos generated
١١٠٬٣٣٧٬٦١٥Avatars generated
١٨٬٦٩٩٬١٧٦Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

جرّب أداة إنشاء الفيديو من الصور مجاناً

ابدأ مجانًا
اختر أفاتارًا
سيتم تطبيق مزامنة الشفاه بعد إنشاء الفيديو
اكتب النص الذي تريد قراءته في الفيديو
اكتب بأي لغة
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
إعلانات السوشيال المدفوعة وإعلانات الأداء

إعلانات السوشيال المدفوعة وإعلانات الأداء

Generate AI video ads for platforms like TikTok, Instagram, and YouTube in minutes. Test different hooks, offers, and formats without manual editing overhead. Optimize cost per result by quickly spotting what resonates.

فيديوهات إطلاق المنتجات والميزات

فيديوهات إطلاق المنتجات والميزات

Turn new releases and updates into clear, engaging clips that highlight benefits. Show key features with overlays, captions, and close up visuals. Help audiences understand value quickly and remember why it matters.

محتوى الموقع وصفحات الهبوط وتجربة الإعداد الأولى

محتوى الموقع وصفحات الهبوط وتجربة الإعداد الأولى

Add explainer videos to landing pages, pricing sections, and onboarding flows. Use video to clarify next steps and remove friction for new users. Better understanding often leads to higher conversion and activation.

تسويق دورة حياة العميل والتسويق عبر البريد الإلكتروني

تسويق دورة حياة العميل والتسويق عبر البريد الإلكتروني

Embed short marketing videos in nurture sequences and announcements. Use personalized intros, product demos, and educational moments to keep subscribers engaged. Video helps messages stand out inside busy inboxes.

تمكين مبيعات B2B والتواصل مع العملاء المحتملين

تمكين مبيعات B2B والتواصل مع العملاء المحتملين

Give sales teams tailored video assets they can share in outreach and follow ups for better video marketing. Explain complex offers with simple visuals and narration. Strong videos make it easier for buyers to share your story internally.

أعمال الوكالات والعمل الحر مع العملاء

أعمال الوكالات والعمل الحر مع العملاء

Produce on brand video libraries quickly for multiple clients. Use templates and presets to standardize quality while staying flexible. Deliver more creative options per project without burning extra hours.

لماذا يُعد HeyGen أفضل أداة لتحويل النص إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي

تحوّل HeyGen أي نص إلى فيديو عالي الجودة يشبه الواقع خلال دقائق. يمكنك البدء من فكرة أولية، أو سيناريو مكتمل، أو حتى بعض النقاط المختصرة. تنشئ HeyGen مشاهد حوارية واقعية مع عناصر تحكم قوية، بحيث تنتقل من الكلمات إلى فيديو جاهز من دون الحاجة إلى سير عمل الإنتاج التقليدي.

ابدأ مجاناً
إنشاء فائق السرعة

حوّل النصوص إلى فيديوهات احترافية في دقائق. العملية أسرع بكثير وأقل تكلفة من التصوير، أو إعادة التصوير، أو جداول المونتاج المعقّدة.

منحنى تعلّم معدوم

أنشئ فيديوهات بمستوى احترافي من خلال سير عمل بسيط وبديهي. لا تحتاج إلى خبرة في المونتاج. ولا إلى إعدادات تقنية معقدة. فقط اكتب، وأنشئ، وحسّن

محرر إبداعي متكامل

من أول مسودة حتى التصدير النهائي، يسهّل لك محرر HeyGen المعتمد على النصوص سير العمل بالكامل. عدّل الجمل، واضبط الإيقاع، ونقّح المشاهد، وكرّر المحاولات بسرعة، كما لو كنت تعدّل مستندًا لا خطًا زمنيًا.

رابط وسكربت لإنشاء الفيديو

ابدأ من رابط URL أو وصف منتج أو نص تسويقي وأنشئ المشاهد تلقائياً. HeyGen تستخرج النقاط الأساسية وتحولها إلى مقاطع فيديو منظَّمة. يمكنك التنقيح أو إعادة الإنشاء حتى تصل إلى الفكرة المناسبة.

ابدأ مجانًا →
An AI content creation interface displaying a text editor, a generated presentation slide titled "Q3 Result Overview" with a man's photo, and a pop-up text summary.

قوالب لتنسيقات التسويق والإعلانات

استخدم قوالب جاهزة لتصميم فيديوهات ترويجية، وشروحات، وإبراز المنتجات، وإعلانات السوشيال ميديا. القوالب تتكفّل بإيقاع الفيديو، وتسلسل النص، وتكوين اللقطات نيابةً عنك، مما يساعدك على إنتاج فيديوهات بمظهر احترافي حتى عندما تكون المواعيد النهائية ضيقة.

ابدأ مجانًا →
A dashboard displays colorful business document cards including "Product launch" and "Sales pitch," with a pink cartoon mouse cursor.

أفاتارات بالذكاء الاصطناعي، وأصوات، وترجمات نصية

أضف حضورًا بشريًا باستخدام متحدّثين بالذكاء الاصطناعي وتعليقات صوتية طبيعية بعدة لغات. تعمل الترجمات النصية التلقائية على تحسين سهولة الوصول والأداء في المشاهدة بدون صوت، مع تحكّم كامل في الأسلوب والنبرة والرسالة دون الحاجة إلى ممثلين.

ابدأ مجاناً →
Voice cloning

تصدير إلى منصات متعددة ونِسَب أبعاد مختلفة

صدّر الفيديو بصيغ عمودية ومربعة وأفقية مخصّصة لمختلف القنوات. حافظ على مناطق الأمان، وسهولة القراءة، والحركة عبر جميع الإصدارات. يتيح لك ذلك إطلاق الحملات في كل القنوات انطلاقاً من مشروع واحد.

ابدأ مجانًا →
motion graphics photos to video

مستخدم من أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة

اطّلع على كيفية قيام شركات شبيهة بشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصّة مبتكرة لتحويل الصور إلى فيديو في السوق.

أنا أبدو
"لقد مكّن كتّابنا من الوصول إلى نفس مستوى الإبداع في عملية العمل كما أفعل أنا عندما يتعلّق الأمر بوسائط سرد القصص البصرية."

Steve Sowrey, مصمم وسائط تعليمية
Vision Creative Labs
"اللحظة الفارقة بالنسبة لي كانت عندما أصبح لدينا برنامج كنت أقدّمه كل أسبوع. فجأة أدركنا أن بإمكاني كتابة النص، وإرساله، دون أن أضطر للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى."

Roger Hirst, الشريك المؤسس
Workday
"ما أحبه في HeyGen هو أنني لم أعد مضطراً لرفض المشاريع. الأمر أشبه بأننا عززنا فريقنا. يمكننا إنجاز الكثير أكثر بالموارد المتاحة لدينا."

Justin Meisinger, مدير برنامج
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
كيف يعمل

كيفية استخدام مُنشئ فيديوهات التسويق بالذكاء الاصطناعي

HeyGen يقدّم للمسوّقين سير عمل بسيط ينسجم مع تخطيط الحملات الحالي. أنت تجلب الموجز والأهداف، بينما يتولّى مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي تفاصيل الإنتاج حتى تتمكّن من التركيز على الاستراتيجية والتوجّه الإبداعي.

ابدأ مجاناً
الخطوة 1

ابدأ بعنوان URL أو فكرة أو نص مكتوب

الصق صفحة منتج، واكتب موجّهًا قصيرًا، أو أضف النص الذي لديك بالفعل. حدّد هدفك، والجمهور المستهدف، والرسالة الرئيسية.

الخطوة 2

اختر الأنماط والتخطيطات والصوت

اختر القوالب والألوان والخطوط والأنماط البصرية التي تتوافق مع هوية علامتك التجارية لمحتوى الفيديو. اختر صوت ذكاء اصطناعي أو أفاتار لتوصيل رسالتك بوضوح.

الخطوة 3

حسّن المشاهد والعناوين الجاذبة وأزرار الدعوة لاتخاذ إجراء (CTAs)

عاين الفيديو الذي تم إنشاؤه وحرّر النص الظاهر على الشاشة والتوقيت والعناصر البصرية. جرّب مقدمات أو عروضًا بديلة للاستعداد للاختبار.

الخطوة 4

صدّر وأطلق عبر القنوات المختلفة

حمّل الفيديوهات النهائية بالصيَغ المناسبة لكل منصة. ارفعها إلى مديري الإعلانات، وصفحات الهبوط، والمواقع الإلكترونية، وأدوات البريد الإلكتروني.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي فيديوهات التسويق بالذكاء الاصطناعي؟

فيديوهات التسويق بالذكاء الاصطناعي هي فيديوهات ترويجية أو تعليمية يتم إنشاؤها بمساعدة الذكاء الاصطناعي. تتيح لك إنشاء النصوص البصرية والصوتية من مدخلات بسيطة، بحيث تنطلق الحملات بشكل أسرع. هذا يقلّل الاعتماد على أساليب إنتاج الفيديو التقليدية.

هل أحتاج إلى خبرة في مونتاج الفيديو لاستخدام HeyGen؟

لا. HeyGen مصمَّم للمسوّقين، وليس للمحرّرين. القوالب وسير العمل الموجّه يتولّيان الجوانب التقنية بحيث تركز على الرسالة والجمهور والنتائج، مع الاستمرار في الحصول على نتيجة احترافية.

هل يمكنني استخدام عناصر الهوية البصرية الخاصة بعلامتي التجارية؟

نعم. يمكنك رفع الشعارات والخطوط ولقطات المنتجات وصور الهوية البصرية مباشرة داخل المشاريع. ستظهر هذه العناصر في القوالب بحيث يبدو كل فيديو متسقًا ومتوافقًا مع هويتك البصرية.

ما هي القنوات التي يمكنني إنشاء فيديوهات لها؟

يمكنك إنشاء فيديوهات لمنصات التواصل الاجتماعي، وشبكات الإعلانات، والمواقع الإلكترونية، وحملات البريد الإلكتروني. تساعدك نسب الأبعاد المختلفة وخيارات التصدير المتعددة على دعم TikTok وInstagram وYouTube وLinkedIn وغيرها الكثير انطلاقًا من نفس الفكرة الأساسية.

ما مدى سرعة إنشاء فيديو تسويق بالذكاء الاصطناعي؟

يمكن إنشاء الفيديوهات البسيطة في بضع دقائق فقط بمجرد أن تكون فكرتك جاهزة. أما الحملات الأكثر تعقيدًا التي تتضمن العديد من النُسخ المتنوعة فستظل أسرع بكثير من الإنتاج التقليدي. هذه السرعة مثالية للاختبار والتفاعل مع أداء الحملات.

هل يمكنني تكييف الفيديوهات لأسواق مختلفة؟

نعم. يمكنك تبديل اللغات والأصوات والنص الظاهر على الشاشة مع الحفاظ على ثبات العناصر البصرية. تساعدك النسخ المترجمة محلياً على التحدّث مباشرة إلى الجماهير في كل منطقة دون الحاجة إلى إعادة بناء المشاريع بالكامل.

هل جودة الفيديو المُصدَّر مناسبة للإعلانات المدفوعة؟

نعم. HeyGen يصدّر ملفات عالية الجودة تعمل بشكل ممتاز في الحملات المدفوعة والظهور العضوي. التنسيق الصحيح، ودعم الترجمات النصية، وإيقاع الفيديو يساعدون في ضمان أن تبدو الفيديوهات احترافية على كل منصة.

هل يمكن للفرق والوكالات التعاون داخل HeyGen؟

نعم. يمكن لعدة أعضاء من الفريق مشاركة الوصول إلى المشاريع، وتقديم الملاحظات، وإدارة النسخ المتكررة. هذا يجعل من الأسهل على فرق التسويق والإبداع والأداء أن تظل متوافقة ومتناغمة.

هل يمكنني إعادة توظيف المحتوى الحالي وتحويله إلى فيديوهات تسويق بالذكاء الاصطناعي؟

نعم. يمكنك البدء من مقالات المدونة، أو صفحات المنتجات، أو السكربتات الموجودة بالفعل. تحويل المحتوى المكتوب إلى فيديو يساعدك على إطالة عمر الأصول التي تمتلكها بالفعل والوصول إلى جماهير تفضّل الفيديو.

هل تناسب فيديوهات التسويق بالذكاء الاصطناعي جميع أحجام الشركات؟

نعم. يمكن لصنّاع المحتوى الأفراد، والشركات الصغيرة، والمؤسسات الكبرى جميعًا الاستفادة من فيديوهات التسويق بالذكاء الاصطناعي. الأدوات نفسها التي تساعد الفرق العالمية على توسيع إنتاج الفيديو تساعد أيضًا الفرق الأصغر على المنافسة بمحتوى أسرع وأفضل. استمتع بميزات فيديو متقدّمة بالذكاء الاصطناعي مع الخطط التي تبدأ من $49 شهريًا.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

ابدأ في الإنشاء باستخدام HeyGen

حوّل أفكارك إلى فيديوهات احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ابدأ مجاناً →
CTA background