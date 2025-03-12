ذكاء اصطناعي يتواصل ويتكيّف ويُلهم
في HeyGen، يقود أبحاثنا في مجال الذكاء الاصطناعي هدفٌ واضح هو جعل سرد القصص البصرية متاحًا للجميع.
تعرّف على قادة الذكاء الاصطناعي لدينا
نبتكر عند تقاطع الإبداع والتواصل والتكنولوجيا.
تشارلي هونغ، رئيس أبحاث الذكاء الاصطناعي
يتمتّع تشارلي هونغ بأكثر من عشر سنوات من الخبرة في رؤية الحاسوب والذكاء الاصطناعي، مع تركيز على نمذجة الإنسان وفهمه وإنشاء الفيديو. ألّف أكثر من 60 بحثًا وبراءة اختراع، مما يبرز التزامه بالابتكار وتقديم حلول ذات أثر حقيقي. في HeyGen، يقود تشارلي تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تربط بسلاسة بين البحث والمنتج.
رونغ يان، المدير التقني (CTO)
رونغ يان هو المدير التقني (CTO) في HeyGen، ويكرّس جهوده لجعل سرد القصص البصرية متاحًا للجميع. شغل سابقًا منصب نائب رئيس الهندسة في HubSpot، حيث قاد منتجات البيانات والذكاء، وتولى أدوارًا قيادية في Snapchat وSquare وFacebook. حصل رونغ على درجة الماجستير في العلوم عام 2004 والدكتوراه عام 2006 من جامعة كارنيجي ميلون. وهو باحث غزير الإنتاج، لديه أكثر من 60 منشورًا و35 براءة اختراع، وخبرة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وتنقيب البيانات، ورؤية الحاسوب.
جوشوا شو، الرئيس التنفيذي (CEO)
جوشوا شو هو الشريك المؤسِّس والرئيس التنفيذي لشركة HeyGen، يقود مهمة تحويل سرد القصص البصرية من خلال إنشاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي. عمل سابقًا كمهندس رئيسي في Snapchat بين 2014 و2020، حيث قاد الابتكار في ترتيب الإعلانات، وتطبيقات تعلّم الآلة، والتصوير الحاسوبي. يحمل جوشوا درجة الماجستير في علوم الحاسب من جامعة كارنيجي ميلون، ويقدّم خبرة عميقة في تعلّم الآلة، ورؤية الحاسوب، والذكاء الاصطناعي التوليدي.
جون-يان تشو، مستشار
جون-يان تشو هو أستاذ مساعد في علوم الحاسوب والروبوتات (Michael B. Donohue Assistant Professor) في جامعة كارنيجي ميلون، حيث يقود مختبر الذكاء التوليدي Generative Intelligence Lab. تركز أبحاثه على النماذج التوليدية، ورؤية الحاسوب، والرسوميات، مع رسالة أساسية هي تمكين المبدعين باستخدام النماذج التوليدية. حصل على جائزة باحث الذكاء الاصطناعي للعام من سامسونج (Samsung AI Researcher of the Year)، وزمالة باكارد (Packard Fellowship)، وجائزة NSF CAREER، إلى جانب جوائز أخرى.
محاور أبحاثنا: تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي
إعادة تعريف الهوية الرقمية بدقة وجودة عالية
نركّز في إنشاء الأفاتار على قابلية التحكّم، والثبات، وجودة لا مثيل لها. من خلال تطوير الإبداع المعتمد على الذكاء الاصطناعي، نمكّن الأفاتار من عكس تعابير الإنسان وسلوكياته بسلاسة، لردم الفجوة بين الواقع والعالم الرقمي.
نماذج لغوية متعددة الوسائط تدعم ذكاء الفيديو
We build multimodal language models that jointly reason over text, audio, and visual signals to better understand intent and context. This foundation powers video translation with improved semantic fidelity, enables avatar modeling that stays consistent across scenes, and unlocks video agents that can interpret goals and generate end-to-end content with higher reliability.
تخطّي حواجز اللغة بحلول متعددة الوسائط
من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لإنشاء حلول ترجمة فيديو متعددة الوسائط، نهدف إلى جعل التواصل العالمي أكثر سهولة للجميع. عبر دمج النص والصوت والصورة بسلاسة، نحول مقاطع الفيديو إلى محتوى مفهوم عالميًا، مما يعزز التواصل بين الثقافات المختلفة.
تفاعل فوري من خلال ابتكار متعدد الوسائط
بفضل العرض في الوقت الفعلي والحلول المتعددة الوسائط المتقدّمة، تجعل أفاتاراتنا التفاعلية المحادثات نابضة بالحياة. هذه الأفاتارات لا تستجيب بشكل ديناميكي فحسب، بل تعيد أيضًا تعريف تفاعل المستخدم، مما يجعل التكنولوجيا أكثر جاذبية وأقرب إلى الأسلوب البشري.
ذكاء اصطناعي للمشاعر لصناعة بشر رقميين معبّرين وواقعيين
Emotion AI helps our systems go beyond “talking” to truly communicating — by aligning what the script means with how it should feel. By coordinating tone and prosody in voice with on-point gestures and facial expressions, we generate avatars that maintain emotional coherence over time, closing the realism gap and pushing the frontier of human-like presence.
أنظمة ذكية تمكّن وكلاء الفيديو على نطاق واسع
We develop agentic systems that turn video creation into a goal-driven workflow: planning, tool use, iteration, and verification. These capabilities power our video agent, allowing it to break down user intent into steps, make informed decisions along the way, and produce more controllable, consistent outcomes—while supporting safety and quality constraints in real production settings.
رونغ يان، المدير التقني في HeyGen
"نحن نطوّر تقنيات ذكاء اصطناعي ليست قوية فحسب، بل موثوقة وسهلة الاستخدام أيضًا. هدفنا هو إعادة تعريف ما يمكن إنجازه من خلال إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي، وجعله أداة لا غنى عنها للأعمال وتجربة ممتعة للمستخدمين."
