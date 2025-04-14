Tạo các video ngày lễ chuyên nghiệp, chỉn chu từ một kịch bản văn bản đơn giản bằng công cụ tạo video ngày lễ tích hợp trong HeyGen. Sản xuất lời chúc theo mùa, chiến dịch lễ hội và nội dung chúc mừng cho mọi dịp mà không cần máy quay, phần mềm chỉnh sửa hay kinh nghiệm sản xuất.
Tạo bất kỳ video ngày lễ nào chỉ từ văn bản
Bỏ qua hoàn toàn việc quay phim và thuê ekip. Chỉ cần viết kịch bản hoặc lời chúc, chọn một phong cách hình ảnh theo mùa, và trình tạo video ngày lễ sẽ tự động tạo ra một video hoàn chỉnh. Dù bạn đang làm lời chúc Giáng Sinh, thiệp chúc mừng Diwali, chiến dịch Năm Mới hay lời cảm ơn dịp Lễ Tạ Ơn, bạn luôn bắt đầu từ câu chữ và kết thúc với một video chuyên nghiệp. Toàn bộ quy trình chỉ mất vài phút thay vì vài ngày, và bạn không cần có kinh nghiệm dựng phim. Hãy sử dụng công cụ chuyển văn bản thành video để đi từ kịch bản đến nội dung video ngày lễ hoàn chỉnh chỉ trong một phiên làm việc.
Hàng nghìn mẫu video cho mùa lễ hội
Khám phá một loạt mẫu video ngày lễ tuyệt vời được thiết kế cho mọi dịp kỷ niệm lớn trên nhiều nền văn hóa và mùa trong năm. Phông nền lễ hội, đồ họa chuyển động và bảng màu theo mùa đều được tích hợp sẵn để video của bạn trông chuyên nghiệp ngay từ khung hình đầu tiên. Thêm sticker, biểu tượng và hoạt ảnh theo chủ đề ngày lễ để mỗi video có một dấu ấn riêng phù hợp với thương hiệu và dịp sử dụng. Công cụ trình tạo video AI sẽ tự động xử lý mọi lớp hình ảnh, giúp đội ngũ của bạn tập trung vào thông điệp thay vì khâu sản xuất.
Công cụ chỉnh sửa kéo và thả
Tự tạo dấu ấn riêng cho video kỳ nghỉ của bạn mà không cần bất kỳ kỹ năng kỹ thuật nào. Giao diện kéo‑thả cho phép bạn trang trí video với các lớp phủ theo mùa, điều chỉnh nhạc nền và hiệu ứng âm thanh, và áp dụng bộ lọc để tạo đúng không khí ngày lễ. Thêm ảnh stock, thay đổi phông nền, hoặc chèn hình ảnh cây thông Noel để hoàn thiện tổng thể. Mọi chỉnh sửa đều diễn ra ngay trên trình duyệt, nên bạn không cần cài đặt gì và cũng không phải học phần mềm phức tạp. trình chỉnh sửa video AI giúp quy trình làm việc luôn đơn giản, dễ sử dụng từ đầu đến cuối.
Lồng tiếng tự nhiên với hơn 175 ngôn ngữ
Thêm lời thuyết minh ấm áp, tự nhiên cho bất kỳ video ngày lễ nào mà không cần thu âm một câu nào. Nhân bản giọng nói của chính bạn từ một đoạn ghi âm ngắn và áp dụng cho mọi lời chúc mùa lễ bạn tạo ra. Gửi cùng một lời chúc mừng ngày lễ vui vẻ đến các đội ngũ, khách hàng và đối tác tại hơn 40 quốc gia bằng ngôn ngữ ưa thích của họ mà không phải dựng lại video mỗi lần. Công cụ trình tạo giọng nói AI tạo ra âm thanh chất lượng phát sóng từ văn bản chỉ trong vài phút, vẫn giữ được chất giọng và sự ấm áp trong mọi phiên bản ngôn ngữ.
Cá nhân hóa video dịp lễ ở quy mô lớn
Gửi một lời chúc ngày lễ chung cho toàn bộ danh sách liên hệ thì rất dễ. Nhưng gửi một video được cá nhân hóa đến hàng nghìn người nhận lại là chỗ hầu hết các đội ngũ bị “mắc kẹt”. Với tính năng cá nhân hóa theo lô, bạn có thể tự động thay đổi tên, tên công ty và các chi tiết tùy chỉnh trên hàng trăm phiên bản video chúc mừng ngày lễ. Mỗi người nhận sẽ nhận được một lời chúc như được làm riêng cho họ, giúp bạn tạo nội dung ngày lễ được cá nhân hóa ở quy mô lớn một cách cực kỳ đơn giản. Kết hợp điều này với hoán đổi khuôn mặt bằng AI để đưa những người dẫn khác nhau xuất hiện trong từng khu vực hoặc chiến dịch mà không cần quay phim thêm.
Dịch mọi video kỳ nghỉ trong tích tắc
Chỉ với một video cho mùa lễ, bạn có thể tiếp cận khán giả ở khắp mọi nơi khi dịch thuật được tích hợp ngay trong quy trình sản xuất. Bản địa hóa nội dung theo mùa của bạn sang hơn 175 ngôn ngữ với khả năng đồng bộ khẩu hình chính xác và giữ nguyên chất lượng giọng nói, để mỗi phiên bản đều tự nhiên như bản gốc. Chia sẻ một chiến dịch cho tất cả thị trường chỉ trong một buổi chiều thay vì phải quản lý các lịch trình sản xuất riêng cho từng khu vực. Hãy sử dụng trình dịch video AI để bản địa hóa nội dung mùa lễ cho bất kỳ thị trường nào mà không cần dựng lại video từ đầu.
Các trường hợp sử dụng của Trình tạo video ngày lễ
Running a major campaign for Christmas, Lunar New Year, or any global holiday requires consistent, high-quality video across every channel and market. Traditional production means multiple shoots, rounds of editing, and agency fees that slow down your timeline. A holiday video is a great way to convey your brand's warmth and leave a lasting impression on customers during the festive season. With a holiday video maker, your team writes the script, selects the seasonal look, and generates campaign-ready videos the same day. Use marketing videos to build full seasonal campaigns from a single workflow.
Recording a personal holiday message from a CEO or department head usually means scheduling time, finding a quiet space, and editing the footage afterward. That process takes days for one video and falls apart at scale when you need different messages for different regions or teams. With the holiday video maker, leadership writes their message, approves the script, and gets a finished video without stepping in front of a camera. The result looks polished and personal. The faceless video workflow means no camera is ever required.
Sometimes the most impactful holiday message is the personal one. Sending a heartwarming video to loved ones, close friends, or a small team captures the joy of the season in a way a text message never can. A heartfelt holiday video is a great way to build stronger connections and show people they matter. Produce a professional-looking video in minutes, add a personal voiceover, and share it across any social media platform or messaging app. Use the invitation video tool to create moments people will cherish long after the holidays.
Social feeds fill up with generic holiday posts every year. Standing out requires video content that is on-trend, on-brand, and published at the right moment. Most teams do not have the bandwidth to produce fresh holiday videos for TikTok, Instagram Reels, and YouTube Shorts simultaneously. With the holiday video maker, you generate platform-optimized seasonal clips in minutes and schedule them before the rush. The reel generator and tiktok video tools produce vertical, short-form holiday content built for each platform.
Internal holiday communications break down when your workforce spans multiple countries and languages. A single English-language video leaves non-native speakers feeling excluded and reduces the impact of the message. Produce one holiday greeting and localize it into every language your teams speak, with natural narration and accurate timing in each version. Würth Group cut translation costs by 80% and delivered a 65-minute presentation across 8 languages in four days using this approach. Use AI dubbing to make every internal holiday message feel local.
Time-sensitive holiday promotions need to go live fast. Waiting on a production team or agency to deliver a finished video ad means missing peak buying windows. With the holiday video maker, your marketing team writes the offer, selects a seasonal style, and publishes a finished promo video the same day. Making holiday videos for limited-time offers is something any team can do without video editing experience. Pair with the AI ad maker to turn holiday promos into ready-to-run video ads.
Cách một công cụ tạo video cho kỳ nghỉ hoạt động
Chuyển từ kịch bản ngày lễ thành video hoàn chỉnh, sẵn sàng chia sẻ chỉ với bốn bước, mất vài phút từ lúc bắt đầu đến khi xuất bản.
Duyệt qua các mẫu theo mùa và chủ đề hình ảnh cho mọi dịp đặc biệt. Chọn phông nền, bảng màu và bố cục phù hợp với sự kiện và thương hiệu của bạn. Hệ thống sẽ chuẩn bị sẵn tất cả yếu tố hình ảnh, hiệu ứng chuyển cảnh và cài đặt lời dẫn trước khi bạn viết bất kỳ câu chữ nào.
Nhập trực tiếp kịch bản cho kỳ nghỉ của bạn hoặc dán nội dung sẵn có. Điều chỉnh giọng điệu, độ dài và nhịp điệu để phù hợp với dịp lễ. Nền tảng sẽ phân tích văn bản của bạn về cấu trúc cảnh và thời lượng để chuẩn bị cho quá trình dựng video.
Thêm logo của bạn, điều chỉnh phong cách lồng tiếng, áp dụng phụ đề hoặc thay đổi hình ảnh người dẫn. Với các chiến dịch hàng loạt, hãy tải lên danh sách người nhận và hệ thống sẽ tự động cá nhân hóa từng phiên bản video. Mọi chỉnh sửa đều được thực hiện trong giao diện dựa trên văn bản, không cần kỹ năng dựng video.
Xuất bản video cuối cùng và tải xuống hoặc đăng trực tiếp lên kênh bạn muốn. Các video dịp lễ sẽ sẵn sàng chỉ sau vài phút, được định dạng tối ưu cho mạng xã hội, email hoặc các nền tảng nội bộ, mà không cần hậu kỳ.
Trình tạo video cho kỳ nghỉ lễ là một công cụ giúp biến một kịch bản hoặc thông điệp đã viết thành một video mùa lễ hoàn chỉnh, với đầy đủ hình ảnh minh họa, lời thuyết minh và đồ họa chuyển động. Với HeyGen, bạn có thể tạo lời chúc Giáng Sinh, chiến dịch Năm Mới, thông điệp Diwali, lời cảm ơn dịp Lễ Tạ Ơn, thiệp Hanukkah, video quảng bá Tết Nguyên Đán và nội dung chúc mừng cho mọi dịp đặc biệt. Quy trình từ kịch bản thành video sẽ tự động xử lý phần sản xuất hình ảnh, giúp bạn chuyển từ văn bản sang một video hoàn chỉnh, chuyên nghiệp và dễ chia sẻ mà không cần quay phim hay chỉnh sửa.
Có. Cá nhân hóa được tích hợp sẵn trong quy trình sản xuất. Bạn có thể nhân bản giọng nói của chính mình để phần thuyết minh nghe giống hệt bạn, và tính năng cá nhân hóa hàng loạt cho phép bạn thay đổi tên, lời chào và các tham chiếu trên hàng trăm phiên bản video chỉ từ một mẫu duy nhất. Mỗi người nhận sẽ nhận được một video được tạo riêng cho họ. Sự ấm áp được truyền tải vì cách thể hiện được điều chỉnh riêng, không hề chung chung. Tính năng nhân bản giọng nói bằng AI giúp giữ nguyên chất giọng tự nhiên của bạn trên mọi phiên bản.
Hầu hết các video cho kỳ nghỉ đều được hoàn thành trong vòng chưa đến năm phút sau khi bạn gửi kịch bản. Công cụ dựng phim xử lý đồng thời phần thuyết minh, lựa chọn cảnh và đồng bộ hình ảnh, nên không có bước xếp hàng chỉnh sửa thủ công. Nếu bạn tạo một loạt video chúc mừng cá nhân hóa cho một danh sách liên hệ lớn, hệ thống sẽ tạo tất cả phiên bản song song, nghĩa là thời gian chờ cho 500 video cũng không lâu hơn so với cho 5 video.
Có. Bạn hoàn toàn không cần máy quay, studio hay người dẫn chương trình. Bạn có thể dùng người dẫn kỹ thuật số từ thư viện hơn 1.000 lựa chọn có sẵn, tạo người dẫn tùy chỉnh chỉ từ một bức ảnh bằng công nghệ AI Photo Avatar, hoặc sản xuất một video kỳ nghỉ hoàn toàn không lộ mặt chỉ với lời thuyết minh và hình ảnh theo chủ đề mùa lễ. Mỗi cách đều mang lại kết quả chuyên nghiệp mà không cần bạn hay bất kỳ ai trong đội ngũ phải xuất hiện trước ống kính.
Viết kịch bản một lần và sử dụng công cụ dịch để bản địa hóa nó sang bất kỳ trong hơn 175 ngôn ngữ. Mỗi phiên bản được dịch đều giữ nguyên giọng điệu ban đầu và đảm bảo thời lượng lời thoại chính xác, giúp video trở nên tự nhiên ở mọi ngôn ngữ. Bạn có thể triển khai cùng một chiến dịch theo mùa đến các nhóm hoặc khách hàng tại hơn 40 quốc gia chỉ trong một buổi chiều bằng lồng tiếng AI, mà không cần lịch trình sản xuất riêng cho từng thị trường.
Có. Hãy chỉnh sửa kịch bản, điều chỉnh giọng đọc, thay đổi hình ảnh hoặc chỉnh bất kỳ thành phần nào trong trình chỉnh sửa dựa trên văn bản, rồi render lại. Video đã cập nhật sẽ sẵn sàng chỉ sau vài phút mà không cần dựng lại từ đầu hay quay lại. Điều này khiến trình tạo video cho dịp lễ trở nên hữu ích cho các chiến dịch khuyến mãi cần gấp, khi chi tiết ưu đãi thay đổi trong mùa cao điểm. Hãy sử dụng trình chỉnh sửa video AI để thực hiện thay đổi nhanh chóng mà không làm gián đoạn quy trình sản xuất còn lại của bạn.
HeyGen cung cấp một công cụ tạo video ngày lễ miễn phí, không cần thẻ tín dụng, giúp bạn có thể bắt đầu tạo video và khám phá ngay các tính năng cốt lõi. Các gói trả phí từ 24 đô mỗi tháng mở khóa tính năng nhân bản giọng nói, độ dài video dài hơn, cá nhân hóa hàng loạt và quyền truy cập vào toàn bộ thư viện mẫu theo mùa. Các gói dành cho nhóm và doanh nghiệp bao gồm công cụ cộng tác, quyền truy cập API và hỗ trợ chuyên biệt cho các chiến dịch ngày lễ với khối lượng lớn.
Thuê một quay phim cho một buổi quay theo mùa thường đòi hỏi phải lên lịch, di chuyển, chuẩn bị thiết bị và thời gian hậu kỳ, thường mất vài ngày và tốn hàng nghìn đô la cho mỗi video. Video stock thì hạn chế khả năng cá nhân hóa hoặc gắn thương hiệu cho nội dung. Một công cụ tạo video cho dịp lễ cho phép đội ngũ của bạn tạo ra các video trông chuyên nghiệp cho bất kỳ dịp nào với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ và thời gian thực hiện cũng ngắn hơn rất nhiều. Khách hàng cho biết họ giảm được tới 70% chi phí sản xuất so với các phương pháp truyền thống. video giới thiệu sản phẩm và các quy trình làm video quảng bá áp dụng cùng một mô hình này cho nội dung chiến dịch dịp lễ.
Có. Phụ đề được tạo tự động từ kịch bản của bạn và có thể được tùy chỉnh kiểu, thay đổi vị trí và xuất ra dưới dạng tệp SRT hoặc VTT. Việc thêm phụ đề giúp cải thiện khả năng tiếp cận và tăng thời lượng xem trên các nền tảng mạng xã hội, nơi video tự động phát mà không có âm thanh. Hãy sử dụng trình tạo phụ đề để áp dụng và tùy chỉnh phụ đề cho bất kỳ video mùa lễ nào mà không cần bước chỉnh sửa riêng.
Bạn có thể xuất video ngày lễ ở định dạng ngang cho YouTube và email, vuông cho Instagram và LinkedIn, và dọc cho TikTok và Instagram Reels. Tất cả các định dạng đều được dựng từ cùng một kịch bản và mẫu mà không cần dựng lại video. Công cụ AI mạng xã hội sẽ tự động tạo các phiên bản được tối ưu cho từng nền tảng để bạn không phải tự chỉnh lại định dạng cùng một video cho mỗi kênh.
Có. Tải lên ảnh và video của riêng bạn và nền tảng sẽ đưa chúng vào sản phẩm cuối cùng cùng với hình ảnh được tạo, phông nền theo mùa và lời thuyết minh do AI tạo ra. Điều này rất hữu ích khi bạn muốn giới thiệu sản phẩm thực tế, thành viên trong đội ngũ hoặc những khoảnh khắc thương hiệu trong một video theo chủ đề ngày lễ. Công cụ chuyển ảnh thành video giúp bạn dễ dàng đưa hình ảnh riêng của mình vào bất kỳ quy trình tạo video ngày lễ nào.
Nền tảng này bao gồm đầy đủ các công cụ AI được xây dựng riêng cho việc tạo video: tạo kịch bản, nhân bản giọng nói, đồng bộ khẩu hình, dựng cảnh tự động, dịch thuật và cá nhân hóa hàng loạt. Bạn không cần phải ghép nối nhiều ứng dụng hay quản lý quy trình làm việc riêng cho từng tác vụ. Mọi thứ bạn cần để tạo một video chúc mừng ngày lễ chỉn chu và ấn tượng đều có sẵn tại một nơi, truy cập trực tiếp từ trình duyệt mà không cần tải xuống phần mềm.
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Biến ý tưởng của bạn thành video chuyên nghiệp với AI.