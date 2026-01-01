Tích hợp HeyGen và Sora 2 mang đến cho nhà sáng tạo nội dung, nhà giáo dục, doanh nhân và doanh nghiệp khả năng tạo B-roll điện ảnh, bối cảnh và hình ảnh trực tiếp trong quy trình làm việc của họ. Sự tích hợp này giúp việc kể chuyện trở nên nhanh hơn, sáng tạo hơn và hiệu quả hơn mà không cần thêm bất kỳ bước thừa nào.
Khai mở sức sáng tạo
Bạn có thể tạo B-roll, cảnh quay và hình ảnh chỉ trong tích tắc với một đoạn mô tả đơn giản. Điều này mở rộng phạm vi sáng tạo cho mọi dự án video và cho phép bạn chuyển từ ý tưởng sang hình ảnh minh họa chỉ trong vài giây với trình tạo AI B-roll tích hợp sẵn của HeyGen.
Liền mạch trong quy trình làm việc
Không cần chuyển đổi ứng dụng, không cần xuất file hay dùng thêm công cụ nào khác. Mọi thứ diễn ra ngay trong HeyGen, nơi người dùng đã quen tạo nội dung. Điều này giúp quy trình làm việc đơn giản mà vẫn khiến từng video trở nên sinh động hơn.
Hình ảnh và bố cục chất lượng cao
Sử dụng các hình ảnh có sẵn hoặc tải lên ảnh chụp màn hình, bản ghi hình hay tài sản thương hiệu của riêng bạn. HeyGen duy trì bố cục gọn gàng, vị trí chữ dễ đọc và khoảng cách nhất quán để người xem tập trung vào nội dung hướng dẫn thay vì bị phân tán bởi yếu tố rối mắt. Mỗi cảnh đều được tối ưu hóa cho sự rõ ràng và hiệu quả học tập., normal
Giá trị cho giao tiếp
Bạn có thể tăng mức độ rõ ràng bằng các hình ảnh minh họa theo ngữ cảnh để hỗ trợ thông điệp của mình. Điều này giúp việc giao tiếp trở nên hiệu quả và tạo ấn tượng mạnh mẽ hơn. Đồng thời, bạn rút ngắn thời gian sản xuất mà không phải đánh đổi sự sáng tạo.
Được hỗ trợ bởi OpenAI Sora 2
OpenAI Sora 2 là mô hình tạo video và âm thanh tiên tiến đứng sau các tính năng kể chuyện mới của HeyGen. Nó mang lại tính chân thực, độ chính xác vật lý cao, lời thoại tự nhiên và khả năng kiểm soát trên nhiều cảnh quay liên tiếp. Sora 2 đặc biệt xuất sắc trong việc tạo ra hình ảnh AI chân thực, phong cách anime và điện ảnh với hiệu ứng âm thanh được đồng bộ hóa.
Với HeyGen, sức mạnh đó giờ đây có sẵn trực tiếp trong quy trình làm việc của bạn và thông qua ứng dụng máy tính để bàn Sora 2 mới dành cho người dùng nâng cao.
Cách tạo video Sora bằng AI
Tạo video bằng AI trở nên nhanh chóng và đơn giản. Với HeyGen, bạn có thể biến các bước hướng dẫn dạng văn bản thành một video hướng dẫn hoàn chỉnh thông qua quy trình làm việc có hướng dẫn, được thiết kế để tối ưu tốc độ và dễ dàng cập nhật.
Chọn đối tượng, nền tảng và mục tiêu học tập của bạn. Xác định điều mà người xem cần hiểu hoặc hoàn thành sau khi xem xong.
Dán các bước của bạn hoặc viết một mô tả ngắn. HeyGen sẽ tự động tạo một video hướng dẫn hoàn chỉnh.
Chỉnh sửa văn bản, thay đổi phong cách lồng tiếng, điều chỉnh hình ảnh hoặc dịch video sang nhiều ngôn ngữ khác.
Tải xuống video hướng dẫn của bạn và đăng tải ở bất cứ đâu. Bạn có thể cập nhật bất kỳ lúc nào chỉ bằng cách chỉnh sửa văn bản và tạo lại video.
Đây là sự tích hợp giữa mô hình video Sora 2 của OpenAI với HeyGen, cho phép bạn tạo ngay lập tức các cảnh B-roll, phân cảnh và hình ảnh trực tiếp trong nền tảng. Trong thời gian giới hạn, bạn có thể tạo không giới hạn số lượng video mà không có watermark Sora.
OpenAI Sora là một mô hình AI thế hệ mới dành cho việc tạo video và âm thanh. Ứng dụng Sora sử dụng công nghệ này để tạo, chỉnh sửa và chia sẻ các video do AI tạo ra với độ chân thực cao, độ chính xác về vật lý và âm thanh tự nhiên.
Sora 2 mang đến tính chân thực, mô phỏng vật lý chính xác, hội thoại tự nhiên và khả năng kiểm soát các chuỗi nhiều cảnh quay.
Không. Mọi thứ đều diễn ra bên trong HeyGen mà không cần chuyển đổi ứng dụng hay xuất file. Ứng dụng Sora 2 trên máy tính để bàn rất phù hợp cho những nhà sáng tạo muốn có một trình tạo video AI mạnh mẽ với âm thanh được đồng bộ hóa.
Có. Vì quy trình làm việc dựa trên kịch bản, bạn có thể chỉnh sửa một bước, thay đổi một cảnh hoặc cập nhật thuật ngữ và render lại rất nhanh. Điều này đặc biệt lý tưởng cho các đội ngũ làm việc với tốc độ cao, cần các hướng dẫn luôn cập nhật mà không phải thu âm lại mỗi khi giao diện hoặc chính sách thay đổi.
Bạn giữ toàn quyền đối với nội dung mình tạo ra, bao gồm cả kịch bản và video đã xuất. Các biện pháp bảo mật và quyền truy cập phụ thuộc vào gói dịch vụ và cài đặt không gian làm việc của bạn. Đối với các nội dung đào tạo nhạy cảm, hãy tuân thủ các chính sách nội bộ và giới hạn quyền truy cập chỉ cho những nhóm thực sự cần sử dụng các tài nguyên đó.
