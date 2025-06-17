Tạo lời mời video đẹp mắt, sẵn sàng chia sẻ từ kịch bản, hình ảnh, hoặc liên kết sự kiện sử dụng công cụ làm lời mời AI miễn phí của HeyGen. Dán bản sao sự kiện của bạn, chọn một phong cách hình ảnh, và ngay lập tức tạo ra những thiệp mời lịch sự với cảnh quay hoạt hình, lời thoại, phụ đề, và định dạng sẵn sàng xuất khẩu, không cần máy quay phim hay chỉnh sửa.
Hãy thử trình tạo video từ hình ảnh miễn phí của chúng tôi
Tạo ra những thiệp mời đám cưới tinh tế, có động, nổi bật tên, ngày, chi tiết địa điểm, và liên kết RSVP. Phiên bản địa phương hóa cho khách mời ở các ngôn ngữ khác nhau và sản xuất cả đoạn clip giới thiệu ngắn lẫn video thông báo đầy đủ.
Chuyển đổi các chương trình nghị sự, tiểu sử diễn giả và liên kết đăng ký thành video mời chuyên nghiệp dành cho đối tác hoặc các đội ngũ nội bộ. Áp dụng các mẫu của công ty và xuất bản các phiên bản dành cho email, intranet và chiến dịch LinkedIn.
Tạo lời mời video sinh nhật, tân gia hoặc lễ hội đầy vui nhộn với chủ đề động, âm nhạc, và liên kết chia sẻ tức thì—hoàn hảo cho nhóm chat và bài đăng trên mạng xã hội.
Thiết kế các thiệp mời video thuyết phục giải thích mục đích, lịch trình và các lựa chọn quyên góp. Sản xuất các phiên bản được cá nhân hóa cho từng phân khúc đối tác và theo dõi sự tương tác sau khi phân phối sử dụng AI.
Gửi lời mời ra mắt phim ảnh bao gồm hình ảnh giới thiệu, lịch trình sự kiện, và lời kêu gọi đăng ký tham gia. Cập nhật thông tin mới mỗi khi có thay đổi mà không cần quay lại.
Sử dụng biến tên khách mời hoặc ảnh đã tải lên để tạo ra các thiệp mời video cá nhân hóa theo quy mô lớn. HeyGen giúp tạo ra một nét cá nhân đặc biệt trong khi tự động hóa việc cá nhân hóa hàng loạt để tạo thiệp mời.
Tại sao HeyGen là Công cụ Tạo Lời Mời AI Tốt Nhất
HeyGen chuyển đổi nội dung thiệp mời thành video thiệp mời được tạo hoàn toàn bởi AI với hình ảnh chất lượng sản xuất, thời gian thông minh và phân phối đa ngôn ngữ. Các đội ngũ sản xuất thiệp mời thương hiệu nhất quán nhanh chóng, dễ dàng địa phương hóa và mở rộng quy mô thiệp mời cho khách mời, đối tác và người tham dự với ít công sức.
Chuyển đổi chi tiết sự kiện của bạn thành một video hoàn chỉnh chỉ trong vài phút. HeyGen tự động hóa việc sắp xếp cảnh, hoạt hình và thời gian biểu để bạn có thể tập trung vào thông điệp, không phải sản xuất.
Áp dụng màu sắc, phông chữ, logo và mẫu thương hiệu. Chỉnh sửa cảnh, thay đổi tài sản, hoặc điều chỉnh bản sao trong khi giữ bản sắc nhất quán trên mỗi lời mời và định dạng.
Dịch và tái tạo các video sự kiện sang ngôn ngữ khác với lồng tiếng và phụ đề. Công cụ dịch video của HeyGen tái tạo thời gian và nhịp độ để có sự truyền đạt tự nhiên trong lời mời của bạn bằng cách sử dụng AI.
Sự sắp đặt và điều chỉnh thời gian cảnh theo kịch bản
Dán văn bản mời của bạn hoặc tải lên danh sách khách và HeyGen sẽ tạo một video theo từng cảnh dựa trên nội dung bạn cung cấp. Công cụ sẽ xác định các tiêu đề, chi tiết RSVP, và các khối lịch trình để tạo ra các cảnh rõ ràng, dễ đọc với các chuyển cảnh mượt mà, văn bản hoạt hình, và nhấn mạnh trực quan các chi tiết quan trọng. Sử dụng Chuyển đổi hình ảnh thành video có thể nâng cao trải nghiệm mời bạn bè trực tuyến của bạn. nhập liệu để chuyển đổi hình ảnh thành phông nền hoạt hình và giữ cho các cảnh có tính nhất quán về mặt hình ảnh giữa các phiên bản.
Hệ thống thiết kế đồ họa có tính năng điều chỉnh thương hiệu
Chọn từ các mẫu được tuyển chọn hoặc tùy chỉnh hoàn toàn bảng màu, kiểu chữ, đường cong chuyển động và phần dưới cùng. Động cơ thiết kế của HeyGen tự động áp dụng bộ nhận diện thương hiệu của bạn vào mỗi lời mời, đảm bảo tính dễ đọc trên màn hình nhỏ và đảm bảo chuyển động và nhịp độ phù hợp với tông màu sự kiện—trang trọng, vui nhộn, hoặc điện ảnh.
Lồng tiếng tự nhiên, âm nhạc, và hỗ trợ đồng bộ môi
Thêm giọng đọc AI chất lượng studio trong hàng chục ngôn ngữ, chọn nhạc nền phù hợp với không khí, và sử dụng tính năng nhân bản giọng nói cho các thông điệp cá nhân. Khi có sự xuất hiện của người dẫn chương trình hoặc avatar trên màn hình, HeyGen áp dụng đồng bộ hóa môi chính xác để lời mời nói ra phù hợp một cách mượt mà với chuyển động được tạo ra.
Xuất khẩu tối ưu hóa cho nền tảng và tự động hóa
Biến các lời mời thành định dạng MP4, video dọc Shorts, hoặc GIF để sẵn sàng cho việc nhắn tin, mạng xã hội, email, hoặc trang sự kiện với thiết kế có thể tùy chỉnh. Sử dụng tính năng tạo hàng loạt hoặc API để tạo ra hàng trăm lời mời cá nhân từ một bảng tính và tự động hóa việc gửi đi với webhooks và tích hợp lưu trữ đám mây.
Xem cách các doanh nghiệp như của bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh thành video sáng tạo nhất trên thị trường.
Cách sử dụng Trình tạo Lời mời AI
Tạo video mời được tạo bởi AI trong bốn bước đơn giản—từ việc soạn thảo đến video sẵn sàng để chia sẻ.
Thêm tên, ngày, giờ, địa điểm, liên kết RSVP và bất kỳ ghi chú nào. HeyGen phân tích văn bản, xác định các yếu tố quan trọng và chuẩn bị một bản th
Chọn một mẫu có thể tùy chỉnh, phối màu, và nhạc nền cho thiệp mời của bạn. Chọn một giọng nói cho thông báo hoặc tải lên một đoạn clip ngắn để tạo ra một bản sao giọng nói tùy chỉnh.
Chỉnh sửa văn bản, thay thế hình ảnh, hoặc thêm biến số khách hàng để tạo phiên bản cá nhân hóa. Điều chỉnh thời gian, cường độ chuyển động, hoặc phong cách phụ đề với các điều khiển đơn giản.
Tạo các tệp tối ưu hóa cho mạng xã hội, email và trang sự kiện bằng cách sử dụng công cụ tạo thiệp mời miễn phí. Sử dụng chế độ hàng loạt hoặc API để tạo hàng nghìn lời mời cá nhân hóa và kích hoạt giao hàng qua webhooks hoặc tích hợp.
Một trình tạo lời mời AI chuyển đổi nội dung sự kiện, hình ảnh hoặc liên kết của bạn thành một video được sản xuất đầy đủ sử dụng hình ảnh sinh động, thiết kế chuyển động, lời thoại, và tự động hóa thời gian. Không giống như các trình chỉnh sửa mẫu tĩnh, HeyGen xây dựng các cảnh hoạt hình, áp dụng nhịp độ tự động, và sản xuất các định dạng video sẵn sàng chia sẻ mà không cần khung hình chính thủ công hay chỉnh sửa phức tạp.
Vâng. HeyGen hỗ trợ bộ nhận diện thương hiệu tự động áp dụng màu sắc, phông chữ, logo và quy tắc bố cục cho mỗi lời mời. Bạn có thể điều chỉnh đường cong chuyển động, phong cách phụ đề và cấu trúc cảnh để đảm bảo mỗi phiên bản đều phù hợp với tiêu chuẩn thương hiệu của bạn.
Tải lên một bảng tính chứa các biến của khách mời—tên, liên kết ảnh, hoặc lời chào—và HeyGen sẽ tạo ra các thiệp mời cá nhân hóa theo lô. Mỗi tệp có thể bao gồm một dòng thoại hoặc hình ảnh cá nhân hóa, cho phép tiếp cận cá nhân một cách có thể mở rộng mà không cần chỉnh sửa thủ công.
Vâng. Sử dụng trình tạo lời mời AI miễn phí tích hợp sẵn để tối ưu hóa quy trình thiết kế của bạn. dịch video để tạo ra các phiên bản địa phương hóa. HeyGen dịch văn bản kịch bản, tạo ra lời thoại tự nhiên và đồng bộ hóa phụ đề cũng như động tác môi với âm thanh đã dịch để thông điệp truyền đạt một cách tự nhiên cho khách mời quốc tế.
Bạn có thể tải lên các bản nhạc đã được cấp phép hoặc chọn từ thư viện âm nhạc đã được xác nhận của HeyGen. Hệ thống sẽ phối nhạc theo nhịp độ và có thể tự động điều chỉnh chỉnh sửa để đồng bộ với những tín hiệu âm nhạc cho một kết quả mài giũa.
Xuất các tệp MP4 được tối ưu hóa cho email, mạng xã hội, hoặc trang sự kiện, video dọc cho Instagram và TikTok, hoặc GIF lặp lại cho tin nhắn nhanh. Các cài đặt trước đảm bảo tỷ lệ khung hình, bitrate và nhúng phụ đề chính xác cho từng đích đến.
Hầu hết các video mời được tạo ra trong vài phút tùy thuộc vào độ dài và độ phức tạp. Thời gian tạo lô hàng tỷ lệ thuận với khối lượng; các API và webhook hỗ trợ giao hàng không đồng bộ cho các danh mục lớn.
Bạn giữ quyền sở hữu đầy đủ đối với tất cả các lời mời được tạo ra. HeyGen lưu trữ và truyền tải dữ liệu một cách an toàn với các biện pháp kiểm soát đẳng cấp doanh nghiệp. Đối với các sự kiện nhạy cảm, sử dụng tích hợp lưu trữ riêng tư và quản lý phân phối dựa trên vai trò để quản lý phân phối.
Vâng. Chỉnh sửa kịch bản, thay đổi hình ảnh, hoặc thay đổi cài đặt giọng nói và tái tạo. HeyGen chỉ cập nhật những cảnh đã thay đổi, làm cho việc chỉnh sửa lặp lại nhanh chóng và hiệu quả mà không cần xây dựng lại toàn bộ video.
HeyGen hỗ trợ liên kết chia sẻ có thể xuất và tải file cho bất kỳ nền tảng email hoặc RSVP nào, và có thể kết nối thông qua API để tự động hóa việc giao hàng vào CRM, tiếp thị email, hoặc công cụ quản lý sự kiện.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Biến ý tưởng của bạn thành video chuyên nghiệp với AI.