Dán văn bản mời của bạn hoặc tải lên danh sách khách và HeyGen sẽ tạo một video theo từng cảnh dựa trên nội dung bạn cung cấp. Công cụ sẽ xác định các tiêu đề, chi tiết RSVP, và các khối lịch trình để tạo ra các cảnh rõ ràng, dễ đọc với các chuyển cảnh mượt mà, văn bản hoạt hình, và nhấn mạnh trực quan các chi tiết quan trọng. Sử dụng Chuyển đổi hình ảnh thành video có thể nâng cao trải nghiệm mời bạn bè trực tuyến của bạn. nhập liệu để chuyển đổi hình ảnh thành phông nền hoạt hình và giữ cho các cảnh có tính nhất quán về mặt hình ảnh giữa các phiên bản.