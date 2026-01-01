Bác sĩ giọng nói

Bạn có thể truy cập Voice Doctor từ hai nơi: trong AI Studio khi đang làm việc trên một dự án, hoặc từ trang Avatars khi quản lý cài đặt giọng nói của avatar. Ở cả hai vị trí này, Voice Doctor cho phép bạn tinh chỉnh một giọng nói hiện có mà không cần tạo lại từ đầu.

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ bắt đầu trong AI Studio.

Mở Voice Doctor trong AI Studio

Mở một dự án hiện có hoặc tạo dự án mới trong AI Studio. Chọn avatar của bạn, sau đó mở tab Voice. Từ danh sách các giọng nói hiện có, chọn giọng mà bạn muốn cải thiện. Các giọng hỗ trợ Voice Doctor được đánh dấu bằng biểu tượng Enhance Voice.

Voice Doctor hoạt động với cả giọng nói được tải lên và giọng nói được tạo bằng AI.

Nâng cao và trau chuốt giọng nói của bạn

Sau khi chọn Enhance Voice, giao diện Voice Doctor sẽ mở ra. Ở bảng điều khiển bên trái, bạn có thể điều chỉnh các thiết lập kỹ thuật như giọng nói (accent) hoặc chuyển đổi giữa các bộ máy giọng nói để khám phá những đặc điểm giọng khác nhau.

Ở bảng điều khiển bên phải, hãy mô tả bạn muốn giọng nói thay đổi như thế nào. Ví dụ, bạn có thể yêu cầu phát âm rõ ràng hơn, giọng mượt mà hơn hoặc nhịp điệu tự nhiên hơn. Phần mô tả này giúp định hướng cách giọng nói được tinh chỉnh.

Dựa trên dữ liệu bạn cung cấp, HeyGen tạo ra nhiều tùy chọn giọng nói được nâng cấp. Bạn có thể xem trước từng phiên bản và so sánh kết quả.

Xem lại và lưu các thay đổi của bạn

Nếu bạn tìm được một tùy chọn phù hợp, bạn có thể lưu nó thành một giọng nói mới hoặc áp dụng để thay thế giọng hiện có. Nếu kết quả chưa thật sự như ý, hãy chọn Thử chỉnh theo cách khác để tạo thêm nhiều biến thể và tiếp tục tinh chỉnh.

Voice Doctor được thiết kế để mang lại những cải thiện nhanh chóng và có trọng tâm. Chỉ với vài điều chỉnh, bạn có thể khiến giọng nói trở nên tự nhiên hơn, mượt mà hơn và phù hợp với phong cách mà bạn mong muốn trước khi tiếp tục tạo video.