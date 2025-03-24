Chuyển đổi các slide tĩnh và tài liệu dài thành các bài thuyết trình video rõ ràng, có người dẫn trong vài phút. Với HeyGen, bạn có thể tạo ra các video giải thích, đào tạo và cập nhật một cách sinh động và hấp dẫn, mà không cần tự quay video hay thuê phòng thu.
Hãy thử trình tạo video từ hình ảnh miễn phí của chúng tôi
Chào mừng nhân viên mới với các video hướng dẫn thân thiện, nhất quán về quy định, công cụ và văn hóa công ty. Cập nhật một kịch bản và triển khai ngay lập tức các phiên bản mới khi có thay đổi.
Biến các bộ bài sản phẩm thành các bài thuyết trình video giới thiệu cách các tính năng hoạt động và lý do tại sao chúng quan trọng. Sử dụng các phần thuyết trình, hình ảnh màn hình và lớp phủ để làm cho giá trị trở nên rõ ràng.
Gửi các bản trình bày video được cá nhân hóa giúp khách hàng tiềm năng hiểu rõ về đề xuất và bảng giá. Nhân viên kinh doanh có thể tái sử dụng nội dung chính trong khi nhanh chóng tùy chỉnh các phần cụ thể với sự hỗ trợ của công cụ tạo lập AI.
Hướng dẫn khách hàng cách tận dụng giá trị từ sản phẩm của bạn thông qua các video hướng dẫn từng bước. Lời thoại rõ ràng và hình ảnh minh hoạ, được cải thiện bởi hoạt hình, giúp giảm thiểu số lượng yêu cầu hỗ trợ và sự nhầm lẫn.
Chia sẻ tin tức công ty, cập nhật chiến lược và mục tiêu thông qua các định dạng video rõ ràng và có thể tái sử dụng bằng cách sử dụng trình tạo bài thuyết trình AI của chúng tôi. Mọi người có thể xem vào bất kỳ thời gian nào trong khi vẫn nghe trực tiếp từ ban lãnh đạo.
Chuyển đổi các slide bài giảng thành các bài giảng video có cấu trúc với lời giảng rõ ràng. Người học được hưởng lợi từ những giải thích trực quan và chất lượng giảng dạy nhất quán ở quy mô lớn.
Tại sao HeyGen là Công cụ Làm Video Trình bày AI Tốt nhất
HeyGen giúp việc chuyển thông điệp của bạn thành một bản trình bày video chuyên nghiệp mà mọi người thực sự xem hết trở nên dễ dàng. Bắt đầu từ một kịch bản, dàn ý, URL, hoặc bộ sưu tập có sẵn và để AI tạo ra các phần trình bày, hình ảnh, và lời thoại. Bạn chỉ tập trung vào câu chuyện trong khi HeyGen xử lý phần sản xuất phía sau hậu trường.
Thay vì chia sẻ những bộ slide dày đặc, hãy biến những điểm chính thành các phân cảnh kết hợp giữa phần trình bày của người thuyết trình, hình ảnh minh họa và phụ đề. Khán giả sẽ nhận được bối cảnh, sự rõ ràng và sự gần gũi mà riêng những slide không thể mang lại.
Áp dụng logo, phông chữ và màu sắc của bạn trên tất cả các bài thuyết trình được tạo ra bằng trình tạo thuyết trình AI của chúng tôi để mọi thứ trở nên nhất quán. Tái sử dụng các bố cục và phong cách cho các video trong tương lai giúp các đội nhóm làm việc nhanh hơn mà không làm giảm chất lượng.
Tạo ra nhiều phiên bản của cùng một bài thuyết trình cho các đối tượng, vai trò, hoặc ngôn ngữ khác nhau. HeyGen cho phép bạn cập nhật kịch bản một cách nhanh chóng để thông tin luôn được cập nhật và phù hợp mọi nơi.
Tạo video từ kịch bản và slide
Bắt đầu với một kịch bản viết sẵn, dàn ý, hoặc nhập các slide và tạo ra một video thuyết trình đầy đủ. HeyGen sẽ sắp xếp nội dung thành các cảnh với phần thuyết trình và văn bản hiển thị trên màn hình, vì vậy bạn không bao giờ phải bắt đầu từ một bức tranh trống.
Người dẫn chương trình AI và lồng tiếng đa ngôn ngữ
Chọn các người dẫn chương trình và giọng nói AI chân thực để truyền đạt thông điệp của bạn bằng nhiều ngôn ngữ. Điều này giúp bạn tiếp cận khán giả toàn cầu mà không cần thêm thiết bị ghi âm hay thực hiện nhiều lần quay trực tiếp.
Bố cục trực quan, phương tiện truyền thông và phụ đề
Kết hợp nội dung slide, chụp màn hình và hình ảnh hỗ trợ trong các bố cục linh hoạt để tạo ra các bài thuyết trình thu hút khán giả. Thêm phụ đề tự động để tăng cường khả năng tiếp cận và hiểu biết tốt hơn trong môi trường không có âm thanh.
Tùy chọn chỉnh sửa và xuất dễ dàng
Cập nhật văn bản, cảnh và thời gian trong một trình biên tập đơn giản, sau đó xuất ra các tệp video chất lượng cao. Sử dụng chúng trên các nền tảng LMS, công cụ bán hàng, intranet và kênh công cộng mà không cần thêm bước.
Xem cách các doanh nghiệp như của bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh thành video sáng tạo nhất trên thị trường.
Cách sử dụng công cụ làm video trình bày AI
HeyGen cung cấp cho bạn một quy trình làm việc đơn giản giúp bất kỳ ai cũng có thể tạo ra các bài thuyết trình video AI mà không cần kinh nghiệm chỉnh sửa trước đó. Bạn chỉ cần đưa nội dung, nền tảng sẽ biến nó thành một video lôi cuốn.
Dán kịch bản của bạn, tải lên một bài thuyết trình được tạo bởi trình tạo video AI của chúng tôi, hoặc chia sẻ một URL quan trọng. HeyGen phân tích nội dung và chuẩn bị một cấu trúc ban đầu cho bài thuyết trình video của bạn sử dụng công nghệ AI.
Chọn một người dẫn chương trình AI, giọng nói, và phong cách hình ảnh phù hợp với thương hiệu và khán giả của bạn. Quyết định xem bao nhiêu phần màn hình sẽ dành cho người dẫn chương trình, các slide, và hình ảnh hỗ trợ.
Xem xét từng cảnh và điều chỉnh bản sao, nhịp độ, và bố cục. Thêm hình ảnh, biểu đồ, hoặc ghi hình màn hình để thông điệp được rõ ràng và dễ nhớ từ đầu đến cuối.
Tạo video cuối cùng và xuất ra cho kênh mong muốn của bạn. Chia sẻ qua email, LMS, cổng thông tin nội bộ, hoặc lời mời cuộc họp để mọi người có thể xem khi họ muốn.
Một trình tạo video trình bày AI có thể chuyển đổi kịch bản, slide hoặc ý tưởng thành các video trình bày một cách tự động. Nó kết hợp các người dẫn chương trình AI, lời thoại và hình ảnh để bạn không cần phải sử dụng máy quay, phòng thu hay công cụ chỉnh sửa phức tạp.
Không. HeyGen được xây dựng cho người dùng doanh nghiệp, giáo viên và nhà tiếp thị. Các mẫu và quy trình làm việc có hướng dẫn giúp bạn tạo ra những bài thuyết trình chuyên nghiệp mà không cần kinh nghiệm sản xuất video trước đó.
Vâng, bạn cũng có thể tạo nội dung video. Bạn có thể nhập các slide hoặc tái tạo các điểm chính bên trong HeyGen. Sau đó bạn thêm người trình bày, lời thoại và hình ảnh hỗ trợ để biến bộ slide thành một bài thuyết trình video đồng nhất.
Vâng. Bạn có thể tạo ra các đoạn giới thiệu và phần thuyết trình bằng nhiều ngôn ngữ và giọng điệu khác nhau sử dụng công cụ tạo bài thuyết trình AI miễn phí. Điều này giúp việc tái sử dụng cùng một cấu trúc bài thuyết trình cho các khu vực và khán giả khác nhau trở nên dễ dàng.
Hầu hết các bài thuyết trình chuẩn về độ dài có thể được tạo ra trong vài phút một khi nội dung của bạn đã sẵn sàng. Bạn có thể thực hiện thay đổi và tái tạo các phần nhanh chóng khi thông tin thay đổi hoặc nhận được phản hồi.
Đúng vậy. Bạn có thể áp dụng logo, phông chữ và bảng màu của mình trên tất cả các video. Sự nhất quán của thương hiệu được bảo toàn trong khi vẫn cho phép tùy chỉnh theo đội nhóm hoặc dự án.
Bạn có thể sử dụng các video xuất khẩu được tạo ra bởi trình tạo video AI của chúng tôi trên các nền tảng học tập, công cụ bán hàng, trung tâm giao tiếp nội bộ, trang web và kênh truyền thông xã hội. Các tệp tin tương thích với các hệ thống lưu trữ và phát lại phổ biến.
Vâng. Các đội có thể chia sẻ quyền truy cập vào dự án, đề xuất chỉnh sửa và quản lý các phiên bản khác nhau. Điều này giúp các chuyên gia về chủ đề, người huấn luyện và các đội truyền thông làm việc cùng nhau một cách mượt mà.
Vâng, miễn là bạn tuân theo các chính sách và thực hành dữ liệu của tổ chức mình khi sử dụng trình tạo AI. HeyGen được thiết kế để hỗ trợ quy trình làm việc an toàn nên các cập nhật và đào tạo nội bộ vẫn được bảo vệ.
Vâng. Bạn có thể mở một dự án đã có, chỉnh sửa kịch bản hoặc các slide, và tái tạo các cảnh bị ảnh hưởng. Điều này tiết kiệm thời gian và giữ cho các buổi đào tạo và thuyết trình định kỳ được cập nhật với nội dung cá nhân hóa.
