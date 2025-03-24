Trình Tạo Video Trình Bày AI: Tạo Trình Bày trong Vài Phút

Chuyển đổi các slide tĩnh và tài liệu dài thành các bài thuyết trình video rõ ràng, có người dẫn trong vài phút. Với HeyGen, bạn có thể tạo ra các video giải thích, đào tạo và cập nhật một cách sinh động và hấp dẫn, mà không cần tự quay video hay thuê phòng thu.

-Video đã tạo
-Avatar đã tạo
-Video đã dịch
Các công ty hàng đầu thế giới tin tưởng HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Được hàng triệu người trên toàn thế giới tin tưởng để biến câu chuyện của họ thành hiện thực.

Hãy thử trình tạo video từ hình ảnh miễn phí của chúng tôi

us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Tuyển dụng nhân viên và đào tạo nhân sự

Tuyển dụng nhân viên và đào tạo nhân sự

Chào mừng nhân viên mới với các video hướng dẫn thân thiện, nhất quán về quy định, công cụ và văn hóa công ty. Cập nhật một kịch bản và triển khai ngay lập tức các phiên bản mới khi có thay đổi.

Các demo sản phẩm và tổng quan tính năng

Các demo sản phẩm và tổng quan tính năng

Biến các bộ bài sản phẩm thành các bài thuyết trình video giới thiệu cách các tính năng hoạt động và lý do tại sao chúng quan trọng. Sử dụng các phần thuyết trình, hình ảnh màn hình và lớp phủ để làm cho giá trị trở nên rõ ràng.

Lời thuyết phục bán hàng và đề xuất

Lời thuyết phục bán hàng và đề xuất

Gửi các bản trình bày video được cá nhân hóa giúp khách hàng tiềm năng hiểu rõ về đề xuất và bảng giá. Nhân viên kinh doanh có thể tái sử dụng nội dung chính trong khi nhanh chóng tùy chỉnh các phần cụ thể với sự hỗ trợ của công cụ tạo lập AI.

Giáo dục khách hàng và hướng dẫn

Giáo dục khách hàng và hướng dẫn

Hướng dẫn khách hàng cách tận dụng giá trị từ sản phẩm của bạn thông qua các video hướng dẫn từng bước. Lời thoại rõ ràng và hình ảnh minh hoạ, được cải thiện bởi hoạt hình, giúp giảm thiểu số lượng yêu cầu hỗ trợ và sự nhầm lẫn.

Cập nhật về lãnh đạo và các cuộc họp toàn thể

Cập nhật về lãnh đạo và các cuộc họp toàn thể

Chia sẻ tin tức công ty, cập nhật chiến lược và mục tiêu thông qua các định dạng video rõ ràng và có thể tái sử dụng bằng cách sử dụng trình tạo bài thuyết trình AI của chúng tôi. Mọi người có thể xem vào bất kỳ thời gian nào trong khi vẫn nghe trực tiếp từ ban lãnh đạo.

Bài thuyết trình học thuật và khóa học trực tuyến

Bài thuyết trình học thuật và khóa học trực tuyến

Chuyển đổi các slide bài giảng thành các bài giảng video có cấu trúc với lời giảng rõ ràng. Người học được hưởng lợi từ những giải thích trực quan và chất lượng giảng dạy nhất quán ở quy mô lớn.

Tại sao HeyGen là Công cụ Làm Video Trình bày AI Tốt nhất

HeyGen giúp việc chuyển thông điệp của bạn thành một bản trình bày video chuyên nghiệp mà mọi người thực sự xem hết trở nên dễ dàng. Bắt đầu từ một kịch bản, dàn ý, URL, hoặc bộ sưu tập có sẵn và để AI tạo ra các phần trình bày, hình ảnh, và lời thoại. Bạn chỉ tập trung vào câu chuyện trong khi HeyGen xử lý phần sản xuất phía sau hậu trường.

Nâng cấp các slide thông thường thành video kể chuyện

Thay vì chia sẻ những bộ slide dày đặc, hãy biến những điểm chính thành các phân cảnh kết hợp giữa phần trình bày của người thuyết trình, hình ảnh minh họa và phụ đề. Khán giả sẽ nhận được bối cảnh, sự rõ ràng và sự gần gũi mà riêng những slide không thể mang lại.

Giữ mỗi bài thuyết trình theo đúng thương hiệu

Áp dụng logo, phông chữ và màu sắc của bạn trên tất cả các bài thuyết trình được tạo ra bằng trình tạo thuyết trình AI của chúng tôi để mọi thứ trở nên nhất quán. Tái sử dụng các bố cục và phong cách cho các video trong tương lai giúp các đội nhóm làm việc nhanh hơn mà không làm giảm chất lượng.

Mở rộng bài thuyết trình qua các đội ngũ và thị trường

Tạo ra nhiều phiên bản của cùng một bài thuyết trình cho các đối tượng, vai trò, hoặc ngôn ngữ khác nhau. HeyGen cho phép bạn cập nhật kịch bản một cách nhanh chóng để thông tin luôn được cập nhật và phù hợp mọi nơi.

Tạo video từ kịch bản và slide

Bắt đầu với một kịch bản viết sẵn, dàn ý, hoặc nhập các slide và tạo ra một video thuyết trình đầy đủ. HeyGen sẽ sắp xếp nội dung thành các cảnh với phần thuyết trình và văn bản hiển thị trên màn hình, vì vậy bạn không bao giờ phải bắt đầu từ một bức tranh trống.

Một màn hình số hiển thị hình ảnh một người đang nhìn vào điện thoại với tin nhắn "Hey Mina!" bên cạnh bài thuyết trình "Ra mắt Sản phẩm Genesis" với kịch bản khóa học nâng cao năng suất.

Người dẫn chương trình AI và lồng tiếng đa ngôn ngữ

Chọn các người dẫn chương trình và giọng nói AI chân thực để truyền đạt thông điệp của bạn bằng nhiều ngôn ngữ. Điều này giúp bạn tiếp cận khán giả toàn cầu mà không cần thêm thiết bị ghi âm hay thực hiện nhiều lần quay trực tiếp.

Người phụ nữ đang mỉm cười đứng cạnh giao diện điều chỉnh giọng nói với tùy chọn 'Nhẹ nhàng', truyền tải một thông điệp dễ chịu.

Bố cục trực quan, phương tiện truyền thông và phụ đề

Kết hợp nội dung slide, chụp màn hình và hình ảnh hỗ trợ trong các bố cục linh hoạt để tạo ra các bài thuyết trình thu hút khán giả. Thêm phụ đề tự động để tăng cường khả năng tiếp cận và hiểu biết tốt hơn trong môi trường không có âm thanh.

Giao diện tạo nội dung số với các tùy chọn menu, hiển thị một slide màu đỏ với chủ đề "Cảnh bida New York", hình đại diện của một phụ nữ đang cười, và một nút "Chào mừng".

Tùy chọn chỉnh sửa và xuất dễ dàng

Cập nhật văn bản, cảnh và thời gian trong một trình biên tập đơn giản, sau đó xuất ra các tệp video chất lượng cao. Sử dụng chúng trên các nền tảng LMS, công cụ bán hàng, intranet và kênh công cộng mà không cần thêm bước.

Người đàn ông đang cười đứng cạnh giao diện người dùng hiển thị "Xuất ra dạng SCORM" được kích hoạt với "SCORM 1.2" được chọn.

Được sử dụng bởi hơn 100.000 đội ngũ coi trọng chất lượng, sự tiện lợi và tốc độ

Xem cách các doanh nghiệp như của bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh thành video sáng tạo nhất trên thị trường.

Miro
"Nó đã trao quyền cho các nhà văn của chúng tôi để có cùng mức độ sáng tạo trong quá trình mà tôi có khi nói đến các phương tiện kể chuyện bằng hình ảnh."

Steve Sowrey, Nhà thiết kế học liệu
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Khoảnh khắc kỳ diệu đối với tôi là khi chúng tôi có một bộ phim mà tôi đã thực hiện hàng tuần. Bỗng nhiên, chúng tôi nhận ra rằng tôi có thể viết một kịch bản, gửi nó đi và không bao giờ phải xuất hiện trước máy quay một lần nào nữa."

Roger Hirst, Đồng sáng lập
play buttonWatch video
Ngày làm việc
"Điều tôi yêu thích về HeyGen là tôi không cần phải từ chối các dự án nữa. Cảm giác như chúng tôi đã mở rộng đội ngũ. Chúng tôi có thể làm được nhiều hơn với những nguồn lực mà chúng tôi có."

Justin Meisinger, Quản lý chương trình
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Cách nó hoạt động

Cách sử dụng công cụ làm video trình bày AI

HeyGen cung cấp cho bạn một quy trình làm việc đơn giản giúp bất kỳ ai cũng có thể tạo ra các bài thuyết trình video AI mà không cần kinh nghiệm chỉnh sửa trước đó. Bạn chỉ cần đưa nội dung, nền tảng sẽ biến nó thành một video lôi cuốn.

Bước 1

Bắt đầu từ một kịch bản, slide, hoặc URL

Dán kịch bản của bạn, tải lên một bài thuyết trình được tạo bởi trình tạo video AI của chúng tôi, hoặc chia sẻ một URL quan trọng. HeyGen phân tích nội dung và chuẩn bị một cấu trúc ban đầu cho bài thuyết trình video của bạn sử dụng công nghệ AI.

Bước 2

Chọn người thuyết trình và phong cách của bạn

Chọn một người dẫn chương trình AI, giọng nói, và phong cách hình ảnh phù hợp với thương hiệu và khán giả của bạn. Quyết định xem bao nhiêu phần màn hình sẽ dành cho người dẫn chương trình, các slide, và hình ảnh hỗ trợ.

Bước 3

Tinh chỉnh cảnh và hình ảnh hỗ trợ

Xem xét từng cảnh và điều chỉnh bản sao, nhịp độ, và bố cục. Thêm hình ảnh, biểu đồ, hoặc ghi hình màn hình để thông điệp được rõ ràng và dễ nhớ từ đầu đến cuối.

Bước 4

Tạo và chia sẻ

Tạo video cuối cùng và xuất ra cho kênh mong muốn của bạn. Chia sẻ qua email, LMS, cổng thông tin nội bộ, hoặc lời mời cuộc họp để mọi người có thể xem khi họ muốn.

Một chiếc Apple iMac hiển thị bảng điều khiển dữ liệu với các biểu đồ và số liệu, bàn phím, điện thoại thông minh và cốc trên bàn làm việc bằng gỗ.

Câu Hỏi Thường Gặp (FAQs)

Công cụ làm video giới thiệu AI là gì?

Một trình tạo video trình bày AI có thể chuyển đổi kịch bản, slide hoặc ý tưởng thành các video trình bày một cách tự động. Nó kết hợp các người dẫn chương trình AI, lời thoại và hình ảnh để bạn không cần phải sử dụng máy quay, phòng thu hay công cụ chỉnh sửa phức tạp.

Tôi có cần kỹ năng thiết kế hay làm video để sử dụng HeyGen không?

Không. HeyGen được xây dựng cho người dùng doanh nghiệp, giáo viên và nhà tiếp thị. Các mẫu và quy trình làm việc có hướng dẫn giúp bạn tạo ra những bài thuyết trình chuyên nghiệp mà không cần kinh nghiệm sản xuất video trước đó.

Tôi có thể sử dụng các slide hiện có của mình trong HeyGen không?

Vâng, bạn cũng có thể tạo nội dung video. Bạn có thể nhập các slide hoặc tái tạo các điểm chính bên trong HeyGen. Sau đó bạn thêm người trình bày, lời thoại và hình ảnh hỗ trợ để biến bộ slide thành một bài thuyết trình video đồng nhất.

HeyGen có hỗ trợ nhiều ngôn ngữ cho các bài thuyết trình không?

Vâng. Bạn có thể tạo ra các đoạn giới thiệu và phần thuyết trình bằng nhiều ngôn ngữ và giọng điệu khác nhau sử dụng công cụ tạo bài thuyết trình AI miễn phí. Điều này giúp việc tái sử dụng cùng một cấu trúc bài thuyết trình cho các khu vực và khán giả khác nhau trở nên dễ dàng.

Mất bao lâu để tạo một bài thuyết trình video?

Hầu hết các bài thuyết trình chuẩn về độ dài có thể được tạo ra trong vài phút một khi nội dung của bạn đã sẵn sàng. Bạn có thể thực hiện thay đổi và tái tạo các phần nhanh chóng khi thông tin thay đổi hoặc nhận được phản hồi.

Tôi có thể giữ cho các bài thuyết trình nhất quán với thương hiệu của mình không?

Đúng vậy. Bạn có thể áp dụng logo, phông chữ và bảng màu của mình trên tất cả các video. Sự nhất quán của thương hiệu được bảo toàn trong khi vẫn cho phép tùy chỉnh theo đội nhóm hoặc dự án.

Tôi có thể sử dụng các video trình bày đã xuất ở đâu?

Bạn có thể sử dụng các video xuất khẩu được tạo ra bởi trình tạo video AI của chúng tôi trên các nền tảng học tập, công cụ bán hàng, trung tâm giao tiếp nội bộ, trang web và kênh truyền thông xã hội. Các tệp tin tương thích với các hệ thống lưu trữ và phát lại phổ biến.

Nhiều người có thể cùng nhau hợp tác trên cùng một bài thuyết trình không?

Vâng. Các đội có thể chia sẻ quyền truy cập vào dự án, đề xuất chỉnh sửa và quản lý các phiên bản khác nhau. Điều này giúp các chuyên gia về chủ đề, người huấn luyện và các đội truyền thông làm việc cùng nhau một cách mượt mà.

Các bài thuyết trình video bằng AI có phù hợp cho nội dung mật không?

Vâng, miễn là bạn tuân theo các chính sách và thực hành dữ liệu của tổ chức mình khi sử dụng trình tạo AI. HeyGen được thiết kế để hỗ trợ quy trình làm việc an toàn nên các cập nhật và đào tạo nội bộ vẫn được bảo vệ.

Tôi có thể cập nhật một bản trình bày mà không cần bắt đầu lại từ đầu không?

Vâng. Bạn có thể mở một dự án đã có, chỉnh sửa kịch bản hoặc các slide, và tái tạo các cảnh bị ảnh hưởng. Điều này tiết kiệm thời gian và giữ cho các buổi đào tạo và thuyết trình định kỳ được cập nhật với nội dung cá nhân hóa.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Bắt đầu sáng tạo với HeyGen

Biến ý tưởng của bạn thành video chuyên nghiệp với AI.

CTA background