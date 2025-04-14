Việc sản xuất video chính trị theo cách truyền thống thường tốn từ 5.000 đến 25.000 đô la cho mỗi video hoàn chỉnh và mất từ một đến ba tuần để hoàn thành. Một công cụ tạo video tranh cử có thể tạo ra sản phẩm đạt chất lượng phát sóng tương đương với chỉ một phần nhỏ chi phí và hoàn tất trong vài phút. Người dùng HeyGen cho biết họ giảm được tới 70% chi phí sản xuất. Đối với các chiến dịch ở cấp thấp hơn với ngân sách hạn chế, điều này giúp các quảng cáo chính trị chuyên nghiệp trở nên khả thi ở một quy mô mà trước đây chỉ các tổ chức được tài trợ dồi dào mới có được.