Trình tạo con người AI:Tạo nhân vật AI chân thực cho video
Không cần diễn viên. Bạn không cần quay phim khi sử dụng nội dung được tạo bằng AI. Với AI Person Generator của HeyGen, bạn có thể tạo ra những nhân vật kỹ thuật số chân thực, nói kịch bản của bạn một cách tự nhiên nhờ công nghệ AI tiên tiến.
Tạo ra những người dẫn chương trình, người phát ngôn hoặc nhân vật sống động như thật, luôn sẵn sàng đại diện cho thương hiệu của bạn.
Đưa sự hiện diện con người thực vào video của bạn với con người AI
Tạo nội dung phong cách influencer với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ, tận dụng sức mạnh của mức độ tương tác do creator dẫn dắt và các công cụ AI tiên tiến để thúc đẩy hiệu quả.
Tạo video do AI dẫn dắt chỉ trong chớp mắt
Biến kịch bản thành video với người dẫn kỹ thuật số chỉ trong vài phút. HeyGen giúp bạn dễ dàng tạo nội dung chuyên nghiệp cho TikTok, Reels, YouTube, LinkedIn và nhiều nền tảng khác mà không cần máy quay hay ê-kíp.
Kiểm thử các thông điệp với nhiều kiểu AI và con người khác nhau
Thử nghiệm với nhiều giọng nói, tông giọng và tính cách khác nhau. Thực hiện A/B test cho thông điệp của bạn bằng cách nhanh chóng thay đổi các nhân vật AI để xem nhân vật nào mang lại hiệu quả tốt nhất với khán giả của bạn.
Chọn từ hàng trăm AI Người thật
Chọn từ thư viện phong phú các nhân vật AI được tạo sẵn. Từ phong cách chuyên nghiệp, trang trọng đến đời thường, gần gũi, bạn sẽ luôn tìm được người phù hợp với tệp khách hàng và phong cách chiến dịch của mình.
Sử dụng AI Humans làm người đại diện thương hiệu đáng tin cậy
Triển khai các người dẫn chương trình số nhất quán, luôn bám sát thông điệp. Sử dụng AI humans làm người phát ngôn, giảng viên hoặc người dẫn để đại diện cho thương hiệu của bạn một cách rõ ràng và chuyên nghiệp trong mọi video, mà không cần phụ thuộc vào diễn viên hay lịch quay phim.
Lý do các nhóm lựa chọn HeyGen Trình Tạo Con Người AI
Quy trình sản xuất video truyền thống tốn nhiều thời gian, công sức phối hợp và ngân sách. Với con người AI, các nhóm có thể tạo video chuyên nghiệp nhanh hơn, giảm chi phí và vẫn kiểm soát hoàn toàn thông điệp.
Thư viện Nhân vật AI phong phú
Khám phá hơn 500 nhân vật AI chân thực được thiết kế để phục vụ nhiều ngành nghề và nhóm đối tượng khác nhau. Thư viện được cập nhật thường xuyên, mang đến cho bạn những lựa chọn mới mẻ để giữ cho nội dung luôn phù hợp và hấp dẫn.
Nhân vật AI theo ngành cụ thể
Chọn các AI human được thiết kế chính xác cho nhu cầu của ngành bạn. Hãy sử dụng một nhân vật số đáng tin cậy cho hướng dẫn chăm sóc sức khỏe, một chuyên gia chỉn chu cho đào tạo doanh nghiệp, một người dẫn chuyện ấm áp cho video bán lẻ, hoặc một cá tính đầy năng lượng cho nội dung giải trí.
Tiết kiệm thời gian và chi phí sản xuất
Quy trình sản xuất video truyền thống có thể mất hàng tuần để lên kế hoạch, nhưng với các công cụ AI, bạn có thể tối ưu hóa toàn bộ quá trình một cách đáng kể. Với HeyGen, bạn loại bỏ mọi trì hoãn. AI people cho phép bạn tạo ra các video sẵn sàng xuất bản chỉ trong vài phút, tiết kiệm hàng nghìn chi phí và mang lại cho bạn sự tự do sáng tạo bất cứ khi nào cần, đồng thời vẫn giữ được yếu tố con người trong thông điệp của bạn.
Tạo video nhân vật AIngay lập tức
Tạo video với nhân vật AI chỉ qua bốn bước đơn giản, từ kịch bản đến video sẵn sàng xuất bản.
Chọn nhân vật AI của bạn
Chọn từ thư viện các nhân vật AI sống động như thật hoặc tạo một nhân vật kỹ thuật số tùy chỉnh.
Tùy chỉnh giao diện và phong cách
Điều chỉnh diện mạo, vai trò, giọng điệu và phong cách để phù hợp với mục tiêu nội dung của bạn.
Thêm kịch bản và ngôn ngữ
Viết kịch bản của bạn và chọn ngôn ngữ. Hệ thống sẽ tự động xử lý giọng nói, đồng bộ khẩu hình và cử chỉ, đảm bảo trải nghiệm liền mạch với văn bản do AI tạo ra.
Tạo và xuất bản
Tạo video của bạn và xuất nó để sử dụng cho marketing, đào tạo hoặc nội bộ.
Câu hỏi thường gặp (FAQ)
AI Human Generator là gì và nó sử dụng văn bản do AI tạo ra như thế nào?
Đây là một nền tảng tạo video AI với hình người sống động bằng cách sử dụng avatar AI. HeyGen cho phép bạn viết kịch bản, tùy chỉnh và tạo ra những video này ở quy mô lớn.
Những hạn chế của các trình tạo người ảo AI là gì?
Trình tạo AI người thật rất mạnh mẽ nhưng chưa thể thay thế hoàn toàn cho mọi tình huống ngoài đời thực. Chúng hoạt động hiệu quả nhất với các nội dung có kịch bản, cấu trúc rõ ràng như demo sản phẩm, marketing, đào tạo và giáo dục.
Chúng không được thiết kế cho các màn diễn xuất đòi hỏi cảm xúc mạnh, những cuộc trò chuyện không theo kịch bản hoặc các tương tác trực tiếp phức tạp nằm ngoài các tích hợp được hỗ trợ.
Cách sử dụng trình tạo AI người thật để nhân bản hóa nội dung của bạn?
Việc sử dụng AI Human Generator của HeyGen rất đơn giản. Bạn chỉ cần viết kịch bản, chọn hoặc tạo một nhân vật số, rồi tạo video của mình. Hệ thống sẽ tự động xử lý đồng bộ khẩu hình, cử chỉ và giọng nói để nhân vật AI trông và nghe thật tự nhiên.
Các tính năng của trình tạo người ảo AI là gì?
Các tính năng chính bao gồm diện mạo con người chân thực, giọng nói và chuyển động môi tự nhiên, hỗ trợ đa ngôn ngữ, tùy chỉnh ngoại hình và phong cách, thư viện hơn 500 nhân vật có sẵn, khả năng tạo bản sao kỹ thuật số (digital twin) và tạo video nhanh từ văn bản hoặc hình ảnh.
Những người ảo AI có thể cải thiện các chiến dịch marketing như thế nào?
Nhân vật AI cho phép bạn nhanh chóng thử nghiệm nhiều gương mặt, giọng nói và tông giọng khác nhau, khiến chúng trở thành công cụ không thể thiếu cho các marketer. Điều này giúp xác định phong cách nào chuyển đổi tốt nhất và tiết kiệm chi phí thuê nhiều influencer hoặc người dẫn chương trình.
Các nhân vật AI có thể đại diện cho thương hiệu của tôi một cách an toàn không?
Đúng vậy, các giải pháp do AI tạo ra đang cách mạng hóa cách chúng ta giao tiếp. Mỗi nhân vật AI đều nhất quán, được bạn kiểm soát hoàn toàn và không bao giờ lệch khỏi thông điệp nhờ các thuật toán AI tiên tiến. Không giống như nhân sự truyền thống, bạn không phải lo rủi ro về danh tiếng hay xung đột lịch trình.
Nhân vật AI có thể hỗ trợ trong bán hàng không?
Có. Họ có thể đóng vai trò như các đại diện bán hàng 24/7, giải thích sản phẩm, trả lời các câu hỏi thường gặp qua video và hướng dẫn khách hàng tiềm năng đặt lịch hẹn hoặc thực hiện mua hàng.
Những nhân vật AI hỗ trợ các nhóm toàn cầu như thế nào?
Nhân vật AI có thể ngay lập tức nói nhiều ngôn ngữ khác nhau mà vẫn giữ được giọng nói tự nhiên và độ khớp khẩu hình, giúp nội dung AI trở nên gần gũi và dễ tiếp nhận hơn. Điều này giúp việc mở rộng nội dung trên nhiều khu vực trở nên đơn giản và tiết kiệm chi phí.
Liệu người ảo AI có thể thay thế hoàn toàn các huấn luyện viên hoặc người thuyết trình thực sự không?
Chúng có thể đảm nhiệm các hoạt động giao tiếp lặp lại và có thể mở rộng như onboarding, đào tạo hoặc marketing, khiến chúng trở nên vô cùng hữu ích cho các marketer. Đối với nhiều đội ngũ, điều này giúp giảm nhu cầu tổ chức các buổi trực tiếp và tăng tốc quá trình phân phối nội dung.
Tôi có thể truy cập các AI người dùng sẵn ở đâu để giúp nội dung của mình trở nên gần gũi và tự nhiên hơn?
HeyGen có một thư viện lớn các avatar AI làm sẵn đi kèm với trình tạo avatar AI trông giống người thật trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Bạn có thể chọn một avatar phù hợp với thương hiệu của mình hoặc thiết kế một nhân vật influencer tùy chỉnh.
