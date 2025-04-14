Перетворюйте свої дані, діаграми та візуальний контент на вишукані інфографічні відео за лічені хвилини. З цим конструктором інфографічних відео Ви починаєте з власної інформації й отримуєте повністю озвучене, анімоване відео без камер, дизайнерського софту чи досвіду монтажу. Зробіть складні ідеї зрозумілими, зручними для поширення та адаптованими до будь-якого екрана.
Чому бренди обирають HeyGen для створення інфографічних відео
Автоматично анімуйте будь-які дані або діаграму
Припиніть надсилати статичні слайди, які ніхто не читає. Вставте свої дані, завантажте діаграму або опишіть концепцію — і подивіться, як усе перетворюється на покадрове анімоване інфографічне відео з motion graphics, плавними переходами та синхронізованим за часом озвученням. Ви отримуєте відшліфований результат, не торкаючись таймлайна. Незалежно від того, презентуєте Ви маркетингові дослідження, продуктові метрики чи покрокову інструкцію,AI-відео генераторбере на себе всю важку роботу, щоб Ваш контент справив саме те враження, на яке заслуговує.
Почніть з настроюваного шаблону інфографічного відео
Вам не потрібне порожнє полотно, щоб почати. Оберіть із великої бібліотеки професійно розроблених шаблонів інфографічних відео — кожен створений, щоб оживити Ваші дані за допомогою анімованої графіки, фірмових колірних палітр і макетів, які Ви зможете адаптувати під свій бренд за лічені хвилини. Завантажте PDF, презентацію PowerPoint, URL або готовий сценарій — і платформа автоматично перетворить їх на структуроване інфографічне відео. Команди, які працюють з наявними документами, використовують PDF у відео та PPT у відео, щоб пропустити ручне перероблення й одразу отримати готовий до поширення результат за кілька хвилин.
Налаштуйте візуали, брендинг і макет
Ваше інфографічне відео має виглядати як частина Вашого бренду, а не як шаблон. Налаштовуйте колірні палітри, стилі шрифтів, дизайн іконок і фонові теми безпосередньо в інтуїтивному редакторі. Завантажуйте свій логотип, змінюйте порядок сцен і точно налаштовуйте таймінг без жодного рядка коду. Кожен елемент можна адаптувати, щоб результат залишався у стилі бренду в усіх кампаніях і на всіх каналах. Відеоредактор дає Вам повний творчий контроль на будь-якому етапі, а зміни застосовуються миттєво, тож Ви можете швидко й без зайвих перешкод вносити правки.
Перекладайте та локалізуйте більш ніж 175 мовами
Один інфографічний ролик стає глобальним активом саме в той момент, коли Вам це потрібно. Пропустіть будь-яке готове відео через механізм перекладу платформи й отримайте версію з lip-sync та природною озвучкою будь-якою з понад 175 мов — без повторного створення сцен чи перезапису аудіо. Бренди та команди, які поширюють контент у різних регіонах, використовують AI відео перекладач, щоб локалізувати матеріали за один день, а не протягом кількох місяців.
Озвучуйте закадровим голосом зі звучанням, наближеним до природного завдяки ШІ
Кожне інфографічне відео оживає завдяки чіткому, професійному озвученню, створеному за Вашим сценарієм за лічені секунди. Обирайте з сотень стилів голосу, налаштовуйте темп і підбирайте тон під Вашу авдиторію. Жодної студії звукозапису, жодного мікрофона, жодних пересйомок. Якщо Ваша авдиторія глобальна, використовуйте клонування голосу зі ШІ, щоб зберегти однакове звучання Вашого голосу в усіх локалізованих версіях, які Ви створюєте.
Сфери використання конструктора інфографічних відео
Marketing teams spend weeks turning research reports and campaign data into content that actually gets shared. Static infographics rarely captivate the way a moving, narrated video does, and traditional production requires designers, copywriters, and rounds of revision before anything goes live. With an infographic video maker, you write your narrative, drop in your data and statistics, and generate a finished animated video in one session that is genuinely engaging for your audience. Teams use this workflow to produce data-driven content for social media posts, email, and paid channels faster than any agency turnaround, using marketing videos to keep every campaign moving.
Product updates communicated through text-heavy release notes rarely stick. Engineering teams ship features, product managers write announcements, and users still do not understand what changed or why it matters. An infographic video maker lets product teams transform complex data and feature descriptions into clear, visually compelling walkthroughs with animated callouts and step-by-step narration. Use the product demo video workflow to produce polished feature videos the same day the update ships.
Training content that relies on static slides or long documents produces low completion rates and even lower retention. Learning and development teams need content that moves, explains, and reinforces key information visually. With an infographic video maker, you convert process maps, compliance requirements, and onboarding steps into dynamic, narrated infographic videos that employees actually watch. The training video workflow supports SCORM-ready export and can be localized into multiple languages for distributed teams in hours.
Explaining a concept with text and a static graph is one thing. Explaining it with a timed, narrated, animated sequence is something learners actually remember. Educators and e-learning producers use infographic video to turn lesson plans, pie charts, and statistical breakdowns into structured educational content without hiring a motion graphics studio. Making information memorable is the whole point, and the educational video and course builder tools sit inside the same platform so building an entire module from scratch takes hours instead of weeks.
Creative agencies regularly face briefs that require fast turnaround on data visualization and explainer content across multiple clients and campaigns. Traditional production pipelines cannot keep up with the volume. With an infographic video maker, agencies use templates and script to video automation to create infographic videos at pace, keep margins healthy, and meet client deadlines without growing headcount. Localization into additional languages is a single extra step rather than a separate project.
Buyers do not have time to read a 12-page deck. Sales teams that can send a short, animated infographic video showcasing ROI data, comparison stats, or onboarding timelines compel conversations forward faster because the information is easy to digest on the first pass. Video infographic content that puts your numbers in motion is more informative and more impactful than a PDF, and it helps stakeholders make decisions faster. Build prospect-specific content using AI video Ad and promo video templates designed to keep attention and drive the next step in the deal.
Як створювати інфографічні відео за допомогою ШІ
Перетворіть сирі дані або готовий сценарій на завершене інфографічне відео всього за чотири прості кроки — без потреби в дизайнерських інструментах чи досвіді монтажу.
Завантажте PDF, вставте сценарій, додайте URL або введіть тему. Платформа проаналізує Ваш вихідний матеріал і автоматично структурує його в покадровий каркас інфографічного відео.
Оберіть візуальну тему, налаштуйте кольори й макети, додайте свій брендинг і задайте голос для озвучення. Кожен елемент можна відредагувати перед фінальним рендером.
Платформа створює для Вас повноцінне інфографічне відео з синхронізованим озвученням, моушн-графікою та переходами. Перегляньте кожну сцену перед фінальним затвердженням.
Завантажте своє відео у потрібному Вам форматі або експортуйте його безпосередньо на свій канал. Додайте субтитри, локалізуйте іншими мовами або відправте до Вашої LMS в один крок.
Конструктор інфографічних відео — це інструмент, який автоматично перетворює дані, діаграми, блок-схеми та текстовий контент на анімовані відео з озвученням. Ви надаєте вихідні матеріали — це може бути сценарій, PDF, підсумкова таблиця або опис теми — а платформа перетворює їх на послідовність візуальних сцен із синхронізованою озвучкою та моушн-дизайном. У результаті Ви отримуєте готове відео для соцмереж, навчальних платформ, сайтів або презентацій — без ручного монтажу чи роботи дизайнера.
Так. Ви можете завантажити власні діаграми, графіку та бренд-активи й застосувати їх до кожної сцени. В редакторі Ви налаштовуєте свою кольорову палітру, типографіку та логотип, щоб готове відео відповідало брендбуку без участі дизайнера. Якщо Ви починаєте з файлу презентації, PPT To video автоматично підтягує наявні візуальні елементи слайдів і перетворює їх на анімовані відеосцени.
Більшість інфографічних відео буде готово за кілька хвилин після того, як Ви надішлете вихідні матеріали. Платформа одночасно обробляє побудову сцен, синхронізацію озвучення та motion graphics, тож Вам не доводиться чекати в черзі на ручне виробництво. Довші відео з великою кількістю сцен із даними можуть займати трохи більше часу, але весь робочий процес від введення до експорту вимірюється хвилинами, а не днями.
Досвід не потрібен. Увесь процес простий у використанні з першої сесії. Ви пишете або вставляєте свій текст, обираєте візуальний стиль — і платформа створює відео. Команди без дизайнерського досвіду використовують її, щоб уже з першої спроби отримати контент, який виглядає професійно зробленим. редактор відео зі ШІ автоматично відповідає за вирівнювання, відступи та таймінг анімації.
Так. Після створення відео Ви можете перекласти його будь-якою з понад 175 мов із точною синхронізацією губ і збереженням природної начитки. Вам не потрібно заново збирати сцени чи перезаписувати аудіо. перекладач відео виконує локалізацію як один додатковий крок, тож Ви зможете практично без додаткового продакшн-бюджету доставляти той самий інфографічний контент міжнародним командам, на різні ринки чи для різних авдиторій.
Інструменти для дизайну вимагають ручної анімації, редагування таймлайнів, запису озвучення та налаштування експорту — кожен із цих етапів додає години до кожного проєкту. Ця платформа замінює весь цей робочий процес текстовим введенням, яке автоматично створює готове відео. Команди, що користуються традиційними інструментами, кажуть, що витрачають дні на те, що цей конструктор анімованих інфографік робить за лічені хвилини. робочий процес «AI video explainer» створено спеціально для структурованого, дата-орієнтованого контенту, на ручне створення якого зазвичай іде найбільше часу.
Так. Відредагуйте сценарій, замініть дані, змініть візуальний стиль або скоригуйте порядок сцен у текстовому редакторі, а потім перезапустіть рендер. Оновлене відео буде готове за кілька хвилин без необхідності все збирати з нуля. Це робить створення інфографічного відео практичним для контенту, який регулярно змінюється, наприклад квартальних показників, послідовностей оновлень продукту або навчання з комплаєнсу, яке має відображати актуальну політику, — те, що неможливо реалізувати у форматі знятого відеопродакшену.
Так. Ви можете експортувати відео в співвідношенні сторін, яке підходить для кожної платформи, зокрема 16:9 для YouTube і презентацій, 9:16 для вертикальних форматів у соцмережах та 1:1 для публікацій у стрічці. Додайте субтитри автоматично за допомогою генератора субтитрів, щоб Ваш контент ефективно працював у режимі беззвучного автопрогравання. Для короткого контенту в соцмережах генератор рілсів і інструменти youtube shorts дають змогу перетворити інфографічний контент у нативні для платформи формати за один крок.
Доступний безкоштовний тариф без потреби в банківській картці, який дає змогу створювати відео та ознайомитися з основними інструментами перед тим, як ухвалити рішення. Платні тарифи починаються від $24 на місяць і відкривають доступ до клонування голосу, довших відео, повної бібліотеки шаблонів та розширених параметрів експорту. Корпоративні тарифи включають доступ до API, індивідуальні інтеграції та можливості командної співпраці для організацій, які працюють із масштабними виробничими робочими процесами.
Так. Ви можете використати той самий вихідний документ або сценарій, щоб створити кілька версій з різними візуальними стилями, тембрами озвучення або мовними доріжками. Команди, які працюють з єдиним аналітичним звітом, часто одночасно створюють окремі версії для внутрішніх брифінгів, публікацій у соцмережах і навчального контенту. Робочі процеси text to video та faceless video дають змогу легко розгалужувати один вхідний матеріал на кілька різних результатів без повторення виробничої роботи.
Платформа містить велику бібліотеку шаблонів інфографіки, що охоплюють часові шкали, блок-схеми процесів, порівняльні діаграми, деталізацію даних і покрокові послідовності. Кожен шаблон професійно оформлений і повністю налаштовується, тож Ви можете оновити макет, змінити колірну схему та застосувати свій брендинг, не змінюючи базову структуру. Переглядайте шаблони за галуззю, форматом або типом контенту, щоб знайти ідеальну відправну точку для Вашої відеоінфографіки, а потім замініть заповнювачі власними даними за лічені хвилини.
Це динамічний формат, створений саме для цього. Статичні звіти та презентації інформують, але інфографічні відео захоплюють увагу Вашої авдиторії, поєднуючи рух, озвучення та ілюстрації так, щоб це було водночас цікаво й легко для сприйняття. Відео, які роблять дані візуальними й постійно тримають їх у русі, з більшою ймовірністю додивляються до кінця, поширюють між командами та краще запам’ятовують. Якщо Ви хочете поділитися складними висновками з групою стейкхолдерів або одночасно розважити й поінформувати, інфографічне відео — це формат, який справляє тривале враження без потреби в професійній відеовиробничій експертизі.
