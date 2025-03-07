AI-генератор маркетингових відео для брендів

Створюйте захопливі маркетингові відео зі ШІ, які привертають увагу та стимулюють конверсії без складкого монтажу чи студійних зйомок. Перетворюйте посилання на продукти, сценарії або прості ідеї на брендовані відео для кожного каналу за лічені хвилини. HeyGen допомагає командам створювати більше креативу, швидше тестувати та тримати маркетинг у постійному русі.

131 394 495Створено відео
105 747 111Створено аватарів
18 061 440Перекладено відео
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Мільйони людей у всьому світі довіряють нам, щоб оживити свої історії.

Спробуйте наш безкоштовний генератор відео з зображень

Почніть безкоштовно
Виберіть аватар
Синхронізацію губ буде застосовано після створення
Введіть свій сценарій
Введіть текст будь-якою мовою
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Платна реклама в соцмережах і performance-оголошення

Платна реклама в соцмережах і performance-оголошення

Generate AI video ads for platforms like TikTok, Instagram, and YouTube in minutes. Test different hooks, offers, and formats without manual editing overhead. Optimize cost per result by quickly spotting what resonates.

Відео для запуску продукту та презентації функцій

Відео для запуску продукту та презентації функцій

Turn new releases and updates into clear, engaging clips that highlight benefits. Show key features with overlays, captions, and close up visuals. Help audiences understand value quickly and remember why it matters.

Контент для вебсайту, лендингу та онбордингу

Контент для вебсайту, лендингу та онбордингу

Add explainer videos to landing pages, pricing sections, and onboarding flows. Use video to clarify next steps and remove friction for new users. Better understanding often leads to higher conversion and activation.

Маркетинг життєвого циклу та email-маркетинг

Маркетинг життєвого циклу та email-маркетинг

Embed short marketing videos in nurture sequences and announcements. Use personalized intros, product demos, and educational moments to keep subscribers engaged. Video helps messages stand out inside busy inboxes.

Підтримка B2B-продажів та аутріч

Підтримка B2B-продажів та аутріч

Give sales teams tailored video assets they can share in outreach and follow ups for better video marketing. Explain complex offers with simple visuals and narration. Strong videos make it easier for buyers to share your story internally.

Клієнтські проєкти агентств і фрилансерів

Клієнтські проєкти агентств і фрилансерів

Produce on brand video libraries quickly for multiple clients. Use templates and presets to standardize quality while staying flexible. Deliver more creative options per project without burning extra hours.

Чому HeyGen — найкращий ШІ-інструмент для перетворення сценарію на відео

HeyGen перетворює будь-який сценарій на якісне, реалістичне відео за лічені хвилини. Почніть із чернеткової ідеї, відшліфованого сценарію або навіть кількох тез. HeyGen створює правдоподібні сцени з промовою та потужними інструментами керування, тож Ви можете пройти шлях від слів до готового відео без традиційного виробничого процесу.

Почніть безкоштовно
Блискавично швидке створення

Перетворюйте сценарії на відшліфовані відео за лічені хвилини. Це значно швидше й дешевше, ніж зйомка, пересйомки чи складкі монтажні таймлайни.

Нульова крива навчання

Створюйте професійні відео з простим і інтуїтивним робочим процесом. Без досвіду монтажу. Без технічних налаштувань. Просто напишіть, створіть, удоскональте

Універсальний креативний редактор

Від першого чорновика до фінального експорту текстовий редактор HeyGen спрощує весь процес. Оновлюйте репліки, коригуйте темп, змінюйте сцени й швидко ітеруйте — ніби редагуєте документ, а не таймлайн.

Посилання та скрипт для створення відео

Почніть з URL, опису продукту або маркетингового сценарію й автоматично створюйте сцени. HeyGen виділяє ключові пункти та перетворює їх на структуровані відеосегменти. Ви можете вдосконалювати або створювати їх заново, доки концепція не буде відчуватися правильно.

Почніть безкоштовно →
An AI content creation interface displaying a text editor, a generated presentation slide titled "Q3 Result Overview" with a man's photo, and a pop-up text summary.

Шаблони для маркетингу та рекламних форматів

Використовуйте готові макети для промо, пояснювальних відео, презентацій продукту та реклам у соцмережах. Шаблони беруть на себе ритм, ієрархію тексту та кадрування. Це допомагає зберігати професійний вигляд відео, навіть коли дедлайни дуже стислі.

Почніть безкоштовно →
A dashboard displays colorful business document cards including "Product launch" and "Sales pitch," with a pink cartoon mouse cursor.

AI-аватари, голоси та субтитри

Додайте людську присутність за допомогою AI-спікерів та природних озвучок багатьма мовами. Автоматичні субтитри підвищують доступність і ефективність у стрічках без звуку. Ви контролюєте стиль, тон і повідомлення без потреби залучати акторів.

Почніть безкоштовно →
Voice cloning

Експорт для кількох платформ і співвідношень сторін

Експортуйте відео у вертикальному, квадратному та горизонтальному форматах, адаптованих під різні канали. Зберігайте безпечні зони, читабельність і плавність руху в усіх версіях. Це дає змогу запускати кампанії всюди, працюючи з одним проєктом.

Почніть безкоштовно →
motion graphics photos to video

HeyGen використовують понад 100 000 команд, для яких важливі якість, простота та швидкість

Дізнайтеся, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення зображень у відео на ринку.

Я виглядаю
"Це дало змогу нашим сценаристам мати такий самий рівень творчої свободи в процесі, як і в мене, коли йдеться про візуальні формати сторітелінгу."

Стів Соврі, Дизайнер навчальних медіа
Vision Creative Labs
"Магічний момент для мене настав тоді, коли ми вже мали випуск, який я робив щотижня. Раптом ми зрозуміли, що я можу написати сценарій, надіслати його — і більше ніколи не доведеться виходити перед камерою."

Roger Hirst, Співзасновник
Workday
"Мені подобається в HeyGen те, що мені більше не доводиться відмовлятися від проєктів. Це ніби ми підсилили нашу команду. Ми можемо зробити набагато більше з тими ресурсами, які маємо."

Justin Meisinger, Керівник програми
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Як це працює

Як користуватися генератором маркетингових відео зі ШІ

HeyGen надає маркетологам простий робочий процес, який легко інтегрується в наявне планування кампаній. Ви формуєте бриф і цілі, а AI відео генератор бере на себе всі виробничі деталі, щоб Ви могли зосередитися на стратегії та креативному напрямі.

Почніть безкоштовно
Крок 1

Почніть з URL, ідеї або сценарію

Вставте сторінку продукту, напишіть короткий промпт або додайте наявний сценарій. Визначте свою ціль, авдиторію та основне повідомлення.

Крок 2

Оберіть стилі, макети та голос

Оберіть шаблони, кольори, шрифти та візуальні стилі, які відповідають вашому бренду для відеоконтенту. Виберіть голос зі ШІ або аватар, щоб чітко донести своє повідомлення.

Крок 3

Удоскональте сцени, зачіпки та заклики до дії

Перегляньте створене відео та відкоригуйте текст на екрані, таймінг і візуальні елементи. Спробуйте альтернативні зачіпки або пропозиції, щоб підготуватися до тестування.

Крок 4

Експортуйте та запускайте в усіх каналах

Завантажуйте фінальні відео у потрібних форматах для кожної платформи. Завантажуйте їх в рекламні кабінети, на лендинги, вебсайти та в інструменти для email-розсилок.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Поширені запитання (FAQ)

Що таке маркетингові відео зі ШІ?

Маркетингові відео зі ШІ — це промоційні або навчальні відео, створені за допомогою штучного інтелекту. Вони дають змогу створювати сценарії, візуальні матеріали та озвучування з простих вхідних даних, тож кампанії запускаються швидше. Це зменшує залежність від традиційного відеовиробництва.

Чи потрібен мені досвід відеомонтажу, щоб користуватися HeyGen?

Ні. HeyGen створено для маркетологів, а не для відеоредакторів. Шаблони та покрокові робочі процеси беруть на себе технічні деталі, тож Ви зосереджуєтеся на повідомленні, авдиторії та результатах і водночас отримуєте професійний результат.

Чи можу я використовувати власні брендовані матеріали?

Так. Ви можете завантажувати логотипи, шрифти, відео з продуктом та брендовані зображення безпосередньо в проєкти. Ці матеріали з’являються в шаблонах, тож кожне відео виглядає послідовним і узгодженим з Вашою візуальною айдентикою.

Для яких каналів я можу створювати відео?

Ви можете створювати відео для соціальних платформ, рекламних мереж, вебсайтів та email-кампаній. Різні співвідношення сторін і параметри експорту дають змогу підтримувати TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn та інші платформи на основі однієї й тієї самої ідеї.

Як швидко я можу створити маркетингове відео зі ШІ?

Прості відео можна створити всього за кілька хвилин, щойно у Вас буде готова ідея. Більш складні кампанії з багатьма варіантами все одно реалізуються значно швидше, ніж за допомогою традиційного продакшену. Така швидкість ідеально підходить для тестування та оперативного реагування на результати.

Чи можу я локалізувати відео для різних ринків?

Так. Ви можете змінювати мови, голоси та текст на екрані, зберігаючи візуальний ряд незмінним. Локалізовані варіанти допомагають Вам звертатися безпосередньо до регіональних авдиторій без потреби повністю переробляти проєкти.

Чи підходить якість експортованого відео для платної реклами?

Так. HeyGen експортує високоякісні файли, які чудово підходять як для платних кампаній, так і для органічних розміщень. Правильне форматування, підтримка субтитрів і динамічний темп допомагають забезпечити професійний вигляд відео на кожній платформі.

Чи можуть команди та агенції співпрацювати в HeyGen?

Так. Кілька учасників команди можуть спільно працювати над проєктами, залишати відгуки та керувати ітераціями. Це спрощує узгоджену роботу маркетингових, креативних і performance-команд.

Чи можу я перетворити наявний контент на маркетингові відео зі ШІ?

Так. Ви можете почати з дописів у блозі, сторінок продукту або наявних сценаріїв. Перетворення текстового контенту на відео допомагає продовжити «життя» вже створених матеріалів і охопити авдиторію, яка надає перевагу відео.

Чи підходять маркетингові відео зі ШІ для бізнесу будь-якого розміру?

Так. Окремі креатори, малі бізнеси та великі підприємства однаково можуть отримати користь від маркетингових відео зі ШІ. Ті самі інструменти, які допомагають глобальним командам масштабувати створення відео, дають змогу й меншим командам конкурувати завдяки швидшому та якіснішому контенту.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

Почніть створювати з HeyGen

Перетворюйте свої ідеї на професійні відео за допомогою ШІ.

Почніть безкоштовно →
CTA background