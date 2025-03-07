AI-генератор маркетингових відео для брендів

Створюйте захопливі маркетингові відео зі ШІ, які привертають увагу та стимулюють конверсії без складкого монтажу чи студійних зйомок. Перетворюйте посилання на продукти, сценарії або прості ідеї на брендовані відео для кожного каналу за лічені хвилини. HeyGen допомагає командам створювати більше креативу, швидше тестувати та тримати маркетинг у постійному русі.
Generate AI video ads for platforms like TikTok, Instagram, and YouTube in minutes. Test different hooks, offers, and formats without manual editing overhead. Optimize cost per result by quickly spotting what resonates.
Turn new releases and updates into clear, engaging clips that highlight benefits. Show key features with overlays, captions, and close up visuals. Help audiences understand value quickly and remember why it matters.
Add explainer videos to landing pages, pricing sections, and onboarding flows. Use video to clarify next steps and remove friction for new users. Better understanding often leads to higher conversion and activation.
Embed short marketing videos in nurture sequences and announcements. Use personalized intros, product demos, and educational moments to keep subscribers engaged. Video helps messages stand out inside busy inboxes.
Give sales teams tailored video assets they can share in outreach and follow ups for better video marketing. Explain complex offers with simple visuals and narration. Strong videos make it easier for buyers to share your story internally.
Produce on brand video libraries quickly for multiple clients. Use templates and presets to standardize quality while staying flexible. Deliver more creative options per project without burning extra hours.
Чому HeyGen — найкращий ШІ-інструмент для перетворення сценарію на відео
HeyGen перетворює будь-який сценарій на якісне, реалістичне відео за лічені хвилини. Почніть із чернеткової ідеї, відшліфованого сценарію або навіть кількох тез. HeyGen створює правдоподібні сцени з промовою та потужними інструментами керування, тож Ви можете пройти шлях від слів до готового відео без традиційного виробничого процесу.
Перетворюйте сценарії на відшліфовані відео за лічені хвилини. Це значно швидше й дешевше, ніж зйомка, пересйомки чи складкі монтажні таймлайни.
Створюйте професійні відео з простим і інтуїтивним робочим процесом. Без досвіду монтажу. Без технічних налаштувань. Просто напишіть, створіть, удоскональте
Від першого чорновика до фінального експорту текстовий редактор HeyGen спрощує весь процес. Оновлюйте репліки, коригуйте темп, змінюйте сцени й швидко ітеруйте — ніби редагуєте документ, а не таймлайн.
Посилання та скрипт для створення відео
Почніть з URL, опису продукту або маркетингового сценарію й автоматично створюйте сцени. HeyGen виділяє ключові пункти та перетворює їх на структуровані відеосегменти. Ви можете вдосконалювати або створювати їх заново, доки концепція не буде відчуватися правильно.
Шаблони для маркетингу та рекламних форматів
Використовуйте готові макети для промо, пояснювальних відео, презентацій продукту та реклам у соцмережах. Шаблони беруть на себе ритм, ієрархію тексту та кадрування. Це допомагає зберігати професійний вигляд відео, навіть коли дедлайни дуже стислі.
AI-аватари, голоси та субтитри
Додайте людську присутність за допомогою AI-спікерів та природних озвучок багатьма мовами. Автоматичні субтитри підвищують доступність і ефективність у стрічках без звуку. Ви контролюєте стиль, тон і повідомлення без потреби залучати акторів.
Експорт для кількох платформ і співвідношень сторін
Експортуйте відео у вертикальному, квадратному та горизонтальному форматах, адаптованих під різні канали. Зберігайте безпечні зони, читабельність і плавність руху в усіх версіях. Це дає змогу запускати кампанії всюди, працюючи з одним проєктом.
Дізнайтеся, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення зображень у відео на ринку.
Як користуватися генератором маркетингових відео зі ШІ
HeyGen надає маркетологам простий робочий процес, який легко інтегрується в наявне планування кампаній. Ви формуєте бриф і цілі, а AI відео генератор бере на себе всі виробничі деталі, щоб Ви могли зосередитися на стратегії та креативному напрямі.
Вставте сторінку продукту, напишіть короткий промпт або додайте наявний сценарій. Визначте свою ціль, авдиторію та основне повідомлення.
Оберіть шаблони, кольори, шрифти та візуальні стилі, які відповідають вашому бренду для відеоконтенту. Виберіть голос зі ШІ або аватар, щоб чітко донести своє повідомлення.
Перегляньте створене відео та відкоригуйте текст на екрані, таймінг і візуальні елементи. Спробуйте альтернативні зачіпки або пропозиції, щоб підготуватися до тестування.
Завантажуйте фінальні відео у потрібних форматах для кожної платформи. Завантажуйте їх в рекламні кабінети, на лендинги, вебсайти та в інструменти для email-розсилок.
Маркетингові відео зі ШІ — це промоційні або навчальні відео, створені за допомогою штучного інтелекту. Вони дають змогу створювати сценарії, візуальні матеріали та озвучування з простих вхідних даних, тож кампанії запускаються швидше. Це зменшує залежність від традиційного відеовиробництва.
Ні. HeyGen створено для маркетологів, а не для відеоредакторів. Шаблони та покрокові робочі процеси беруть на себе технічні деталі, тож Ви зосереджуєтеся на повідомленні, авдиторії та результатах і водночас отримуєте професійний результат.
Так. Ви можете завантажувати логотипи, шрифти, відео з продуктом та брендовані зображення безпосередньо в проєкти. Ці матеріали з’являються в шаблонах, тож кожне відео виглядає послідовним і узгодженим з Вашою візуальною айдентикою.
Ви можете створювати відео для соціальних платформ, рекламних мереж, вебсайтів та email-кампаній. Різні співвідношення сторін і параметри експорту дають змогу підтримувати TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn та інші платформи на основі однієї й тієї самої ідеї.
Прості відео можна створити всього за кілька хвилин, щойно у Вас буде готова ідея. Більш складні кампанії з багатьма варіантами все одно реалізуються значно швидше, ніж за допомогою традиційного продакшену. Така швидкість ідеально підходить для тестування та оперативного реагування на результати.
Так. Ви можете змінювати мови, голоси та текст на екрані, зберігаючи візуальний ряд незмінним. Локалізовані варіанти допомагають Вам звертатися безпосередньо до регіональних авдиторій без потреби повністю переробляти проєкти.
Так. HeyGen експортує високоякісні файли, які чудово підходять як для платних кампаній, так і для органічних розміщень. Правильне форматування, підтримка субтитрів і динамічний темп допомагають забезпечити професійний вигляд відео на кожній платформі.
Так. Кілька учасників команди можуть спільно працювати над проєктами, залишати відгуки та керувати ітераціями. Це спрощує узгоджену роботу маркетингових, креативних і performance-команд.
Так. Ви можете почати з дописів у блозі, сторінок продукту або наявних сценаріїв. Перетворення текстового контенту на відео допомагає продовжити «життя» вже створених матеріалів і охопити авдиторію, яка надає перевагу відео.
Так. Окремі креатори, малі бізнеси та великі підприємства однаково можуть отримати користь від маркетингових відео зі ШІ. Ті самі інструменти, які допомагають глобальним командам масштабувати створення відео, дають змогу й меншим командам конкурувати завдяки швидшому та якіснішому контенту.
