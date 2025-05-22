AI-генератор промо-відео для миттєвих промо

Створюйте промо-відео зі ШІ, які виглядають професійно й дають результат, без камер і складного монтажу. Перетворюйте посилання на продукти, короткі сценарії та прості ідеї на брендовані промо-відео за лічені хвилини. HeyGen допомагає командам запускати креативніші кампанії, тестувати більше підходів і працювати швидше, ніж із традиційним продакшеном.
Announce new products and features with short promos that show the value clearly. Use overlays, quick cuts, and voiceover to highlight what matters most. Help audiences understand why they should care in seconds.
Create stunning promos for holiday sales, flash discounts, and time bound campaigns quickly using our video maker. Update text, pricing, and voiceover without reshooting footage. This flexibility is ideal for fast moving promotions.
Drive signups for webinars, conferences, and live events with focused promo clips. Combine speaker visuals, agendas, and social proof to boost interest. Share across social, email, and websites with minimal extra work.
Tell your brand story with promos that reinforce your positioning and values. Mix lifestyle footage, product visuals, and narration into cohesive pieces. Use variants to speak to different segments while keeping the same core idea.
Create vertical and square promos optimized for feeds and stories. Design content that hooks in the first seconds and keeps viewers watching. Repurpose promos for multiple platforms without manual resizing.
Explain what your product does and why it is different using quick, clear promos. Use screen visuals and simple language to reduce friction for new users. These videos help landing pages, app stores, and ads convert better.
Чому HeyGen — найкращий AI-генератор промо-відео
HeyGen створено для маркетологів і креаторів, яким потрібні високоефективні промоційні відео в стислі терміни. Почніть із короткого брифу або URL і одразу переходьте до редагування концепцій, що вже відповідають Вашому повідомленню. Ви зберігаєте креативний контроль, а ШІ бере на себе візуал, голос і структуру.
Вставте посилання на продукт або коротку ідею й отримайте чернетки відео, які вже містять сцени, субтитри та озвучку. Замість того щоб створювати кожен промо-ролик з нуля, Ви просто вдосконалюєте те, що створює ШІ. Це дає змогу перейти від концепції до публікації в рази швидше з нашим AI-конструктором промо-відео.
Застосуйте свій брендбук, щоб логотипи, кольори та шрифти залишалися послідовними в кожному промо. Збережіть макети й стилі, які Вам подобаються, і використовуйте їх повторно для майбутніх кампаній. У результаті Ви отримаєте бібліотеку відео, що виглядають цілісно, навіть коли над ними працює багато людей.
Створюйте кілька версій одного й того самого промо з різними інтро, візуалами або закликами до дії. Експортуйте ресурси для платних і органічних каналів та відстежуйте, що працює найкраще. Це допомагає підвищити рентабельність рекламних витрат і водночас утримувати низькі витрати на виробництво.
URL і скрипт для створення промо-відео
Почніть із сторінки продукту, лендингу або сценарію та автоматично створюйте структурований промо-ролик за допомогою нашого AI promo video maker. HeyGen визначає ключові переваги й перетворює їх на сцени з текстом і візуальними елементами. Ви можете вдосконалювати або створювати ролик заново, доки промо не відповідатиме Вашому баченню.
Шаблони та макети, готові до промо
Використовуйте шаблони, створені для промо продукції, спеціальних пропозицій та анонсних кампаній, щоб створювати вражаючий відеоконтент. Макети оптимізовані для зручного читання, динаміки та розміщення закликів до дії. Це дає Вам потужну візуальну основу для кожного промо.
AI-аватари, озвучування та субтитри
Додайте людську присутність за допомогою AI-аватарів і природних озвучок багатьма мовами до Ваших відеопроєктів. Автоматичні субтитри роблять відео зрозумілими навіть без звуку. Ви можете адаптувати тон і подачу, щоб відповідати виступу або стилю бренду.
Експорт у кількох форматах для кожного каналу
Експортуйте промо в вертикальному, квадратному та горизонтальному форматах, оптимізованих для кожної платформи. Зберігайте безпечні зони та читабельний текст у всіх розміщеннях. Один проєкт може одночасно забезпечувати рекламу, пости у стрічці, сторіс і ресурси для вебсайту.
Як користуватися AI-генератором промо-відео
HeyGen легко інтегрується в наявні маркетингові робочі процеси, тож команди можуть додавати відео, не сповільнюючи кампанії. Від ідеї до експорту Ви зосереджуєтеся на стратегії, а платформа бере на себе виконання.
Вставте URL, опишіть свій промо-ролик або додайте короткий сценарій. Укажіть авдиторію та головну ціль, щоб напрямок відео відповідав Вашим завданням. Це створює основу для згенерованого промо.
Оберіть шаблони та співвідношення сторін, які відповідають Вашим цільовим каналам. Виберіть голос зі ШІ або аватар, що відповідає тону Вашого бренду. Налаштуйте візуальний стиль під performance-креативи, бренд-кампанії або поєднайте обидва підходи.
Перегляньте створений промо-ролик і відкоригуйте вступи, вигоди та пропозиції. Додавайте або видаляйте сцени, налаштовуйте таймінг і оновлюйте текст на екрані. Невеликі зміни допоможуть Вам підготувати кілька варіантів для тестування.
Завантажуйте фінальні відео в потрібних форматах і публікуйте їх на рекламних платформах, у соцмережах або на своєму сайті. Відстежуйте ефективність і повертайтеся до HeyGen, щоб швидко створювати нові варіанти. Такий цикл допомагає Вашим промо-кампаніям ставати кращими з кожним запуском.
Промо-відео зі ШІ — це рекламне відео, створене за допомогою штучного інтелекту. Воно використовує ШІ, щоб на основі простих вхідних даних створювати візуальні матеріали, озвучку та структуру ролика, завдяки чому кампанії запускаються швидше й потребують менше виробничих ресурсів.
Ні. HeyGen створено так, щоб маркетологи, засновники та контент-команди могли створювати промо без традиційних навичок монтажу. Покрокові робочі процеси, шаблони та прості елементи керування роблять створення відео доступним і ефективним.
Так. Ви можете завантажувати кліпи з продуктом, брендовані зображення та логотипи, щоб додавати їх до своїх промо. Ці матеріали поєднуються з візуалами, створеними ШІ, тож Ваш контент виглядає унікальним і автентичним.
Ви можете використовувати експортовані промо-відео на соціальних платформах, у рекламних мережах, на вебсайтах та в email-кампаніях. Готові пресети співвідношення сторін допомагають підтримувати TikTok, Instagram, Facebook, YouTube та інші платформи з одного вихідного проєкту.
Так. Ви можете створювати озвучку та субтитри кількома мовами для своїх промо-відео зі ШІ за допомогою функції video translator. Це спрощує локалізацію кампаній для різних регіонів, зберігаючи при цьому основну креативну ідею у Вашому промо AI-відео генераторі.
Так. HeyGen експортує високоякісні файли, придатні для платного розміщення та органічного поширення Ваших рекламних відеокампаній. Чіткість зображення, динаміка та субтитри оптимізовані для сучасних рекламних платформ і стрічок, у яких показується Ваше відеооголошення.
Так. Команди можуть спільно працювати над проєктами, повторно використовувати шаблони та узгоджувати версії своїх відео на нашій платформі. Це допомагає агенціям, внутрішнім командам і партнерам керувати великою кількістю промо-матеріалів, не втрачаючи цілісність бренду чи ключового повідомлення.
Робочі процеси промо з використанням ШІ можуть скоротити час виробництва з днів до хвилин для багатьох кампаній, дозволяючи Вам без зусиль створювати промо-відео. Замість того щоб щоразу збирати кожне відео з нуля, Ви вдосконалюєте перевірені структури й швидко створюєте нові варіанти.
Так. Ви можете знову відкривати проєкти, коригувати сценарії, пропозиції чи візуали та повторно створювати оновлений промо-ролик. Це допомагає підтримувати вічнозелені кампанії свіжими й узгодженими з актуальними цінами, повідомленнями та візуальним оформленням.
