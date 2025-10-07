Почніть з URL продукту, короткого сценарію або стислого брифу й створюйте відшліфовані відеореклами без камер і ручного монтажу. HeyGen автоматично підбирає темп, озвучування, субтитри та експорти, готові до публікації на платформах, щоб команди могли запускати більше варіантів оголошень і швидше розуміти, що масштабується.
Спробуйте наш генератор рекламних відео зі ШІ
AI Video Ads Generator допомагає Вам створювати високоефективні відеореклами без зйомок і ручного монтажу. Почніть зі сценарію або ідеї, і HeyGen автоматично перетворить їх на готові до публікації оголошення, оптимізовані для соціальних мереж, performance-кампаній і цифрового маркетингу. Створюйте, оновлюйте та масштабуйте рекламні креативи швидше — без шаблонів, таймлайнів і виробничих затримок.
When launches demand speed, traditional shoots create delays, but our AI ad solutions can streamline the process. HeyGen converts product pages or briefs into short, benefit-led launch videos so you can start paid campaigns in hours instead of weeks.
Large SKU catalogs need consistent creativity for every product. HeyGen automates b-roll, closeups, and feature callouts for each item so eCommerce teams can create scalable catalog promos with uniform quality.
Short form content requires immediate hooks and tight pacing. HeyGen builds vertical edits with punchy opening frames, readable captions, and platform-ready timing to improve click through and watch time on Reels and Shorts.
Retargeting needs tailored messages for different audience segments. HeyGen produces personalized variants highlighting discounts, benefits, or testimonials to increase conversions from warm traffic.
Agencies need volume and consistency across clients, especially when generating video ads in minutes. HeyGen enforces brand kits, produces organized exports, and speeds up iteration so agencies deliver more creatives without inflating costs.
Expanding globally requires localized creatives. HeyGen’s video translator regenerates voiceovers, captions, and pacing for each language so teams can test and launch localized campaigns quickly.
Чому HeyGen — найкращий ШІ-інструмент для перетворення сценарію на відео
HeyGen перетворює будь-який сценарій на якісне, реалістичне відео за лічені хвилини. Почніть із чернеткової ідеї, відшліфованого сценарію або навіть кількох маркованих пунктів. HeyGen створює правдоподібні сцени з персонажами, що говорять, з потужними інструментами керування, тож Ви можете пройти шлях від слів до готового відео без традиційного виробничого процесу.
Перетворюйте сценарії на відшліфовані відео за лічені хвилини. Це значно швидше й дешевше, ніж зйомка, перезйомки чи складкі монтажні таймлайни.
Створюйте професійні відео з простим і інтуїтивним робочим процесом. Без досвіду монтажу. Без технічних налаштувань. Просто напишіть, створіть, вдоскональте
Від першого чорновика до фінального експорту текстовий редактор HeyGen спрощує весь процес. Оновлюйте репліки, коригуйте темп, змінюйте сцени й швидко ітеруйте — ніби редагуєте документ, а не таймлайн.
Додайте посилання на відео-робочі процеси з продуктових сторінок
Вставте URL сторінки продукту або лендингу, і HeyGen витягне з нього зображення, характеристики та ключові повідомлення, щоб створити сторіборд. Робочий процес link to video перетворює вміст сторінки на багатосценні рекламні ролики або короткі промо-відео, оптимізовані для розміщення в соцмережах із мінімальними ручними діями.
Скрипт у відео з варіантами людського голосу
Напишіть короткий сценарій або дозвольте HeyGen підготувати варіанти зачіпок і закликів до дії. Движок створює природні за звучанням озвучування в різних тонах і мовах та застосовує точну синхронізацію губ, коли Ви використовуєте talking head чи аватар, щоб зберегти повну відповідність між оповіданням і відеорядом.
Креативна автоматизація та стилістичні пресети
Обирайте візуальні теми, темп і співвідношення сторін, а HeyGen автоматично застосує плавну анімацію, стильні субтитри та переходи. Готові пресети платформи гарантують, що кожен експорт буде оптимізований під розміщення реклами та увагу глядачів без додаткового редагування розміру.
Пакетне створення, тестування та підтримка аналітики
Створюйте сотні варіантів рекламних оголошень, змінюючи хук, зображення або заклики до дії (CTA) у масштабі за допомогою нашої AI-платформи для реклами. Експорти впорядковані для рекламних менеджерів і A/B‑тестів. Використовуйте вбудовані рекомендації щодо авдиторій і відстежуйте сигнали ефективності, щоб команди могли швидко виокремити креативні елементи, які працюють найкраще.
Подивіться, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення зображень у відео на ринку.
Як користуватися генератором рекламних AI-відео
Створюйте готові до реклами відео в чотири зрозумілі кроки — від брифу до матеріалів, готових до публікації.
Вставте URL продукту, завантажте зображення або введіть короткий сценарій. HeyGen аналізує контент, виокремлює ключові характеристики та готує покадровий сторіборд, який слугує основою для створення відео.
Виберіть співвідношення сторін, візуальну тему та темп. Застосуйте свій брендбук, щоб логотипи, шрифти й кольори залишалися послідовними в усіх варіантах і розміщеннях.
Створюйте кілька варіантів роликів з різними зачіпками, візуалами та закликами до дії. Переглядайте їх поруч, коригуйте текст або зображення та повторно створюйте варіанти для A/B‑тестування без ручного редагування таймлайна за допомогою нашого конструктора реклами.
Завантажуйте MP4 та зображення, оптимізовані для Feed, Reels, Stories і in-stream розміщень. Використовуйте пакетний експорт, щоб завантажувати впорядковані ресурси безпосередньо в рекламні менеджери й одразу почати тестування.
AI-генератор відеореклами перетворює брифи, URL-адреси, зображення або сценарії на готові рекламні креативи за допомогою автоматичної композиції сцен, синтезу голосу, створення субтитрів і форматування експорту. HeyGen поєднує текст у відео та AI-аватари, щоб створювати залучальний контент.image to video робочі процеси для створення відшліфованої реклами без камер і ручного монтажу.
HeyGen зосереджується на зрозумілості, контролі та швидкості, а не на надмірній залежності від шаблонів. Дозволяючи командам оновлювати сценарії замість того, щоб щоразу перезбирати відео, легше швидко тестувати варіанти, зберігати послідовність у всіх кампаніях і масштабувати креатив для реклами, не сповільнюючи виробничий робочий процес
ШІ допомагає Вам швидше створювати більше варіацій реклами, що покращує тестування та оптимізацію. Результати все одно залежать від Вашої пропозиції та повідомлення, але швидші ітерації полегшують аналіз результатів і вдосконалення креативу без виробничих «вузьких місць».
Так. HeyGen підтримує створення реклами для TikTok, Instagram, Facebook, YouTube та Google Ads. Багато команд також використовують Repurpose Video, щоб адаптувати той самий рекламний креатив для кількох платформ без потреби починати все з нуля.
Ні. HeyGen створено для маркетологів, засновників і команд, які хочуть отримувати результат без складних інструментів редагування. Більшість змін зводяться до простого оновлення тексту, тож сервіс доступний навіть якщо Ви ніколи раніше не редагували відео.
Застосовуйте бренд‑кіт із логотипами, шрифтами та кольорами. HeyGen забезпечує дотримання бренд‑правил у всіх створених чернетках і шаблонах та дозволяє блокувати ключові елементи, щоб команди зберігали послідовність у масштабі.
HeyGen експортує відеофайли MP4 та зображення високої роздільної здатності, відформатовані для Feed, Reels, Stories, Messenger та in-stream розміщень. Пакетний експорт упорядковує файли з чіткими назвами для менеджерів реклами та інструментів кампаній.
HeyGen дотримується поширених галузевих практик платформи, зокрема щодо співвідношення сторін, зручності читання субтитрів і типових пропорцій тексту, але остаточна відповідність політикам і затвердження реклами залишаються відповідальністю рекламодавця.
Ви можете швидко почати й протестувати робочий процес перед масштабуванням. HeyGen дає змогу створити Вашу першу відеорекламу зі ШІ прямо в браузері, щоб Ви побачили, як вона вписується у Ваш маркетинговий процес, перш ніж ухвалювати рішення.
Ви можете створювати промо-відео продуктів, рекламу для підвищення впізнаваності бренду, performance-креативи, освітні оголошення та анонси. Для структурованих макетів багато команд починають із відеошаблону, щоб зберегти єдиний стиль бренду в усіх кампаніях.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Перетворюйте свої ідеї на професійні відео за допомогою ШІ.