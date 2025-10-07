AI-генератор відеореклами для миттєвого створення оголошень

Почніть з URL продукту, короткого сценарію або стислого брифу й створюйте відшліфовані відеореклами без камер і ручного монтажу. HeyGen автоматично підбирає темп, озвучування, субтитри та експорти, готові до публікації на платформах, щоб команди могли запускати більше варіантів оголошень і швидше розуміти, що масштабується.

131 394 495Створено відео
105 747 111Створено аватарів
18 061 440Перекладено відео
Мільйони людей у всьому світі довіряють нам, щоб оживити свої історії.

Спробуйте наш генератор рекламних відео зі ШІ

AI Video Ads Generator допомагає Вам створювати високоефективні відеореклами без зйомок і ручного монтажу. Почніть зі сценарію або ідеї, і HeyGen автоматично перетворить їх на готові до публікації оголошення, оптимізовані для соціальних мереж, performance-кампаній і цифрового маркетингу. Створюйте, оновлюйте та масштабуйте рекламні креативи швидше — без шаблонів, таймлайнів і виробничих затримок.


Швидкі рекламні оголошення для запуску продукту

When launches demand speed, traditional shoots create delays, but our AI ad solutions can streamline the process. HeyGen converts product pages or briefs into short, benefit-led launch videos so you can start paid campaigns in hours instead of weeks.

Кампанії в каталозі та на маркетплейсі

Large SKU catalogs need consistent creativity for every product. HeyGen automates b-roll, closeups, and feature callouts for each item so eCommerce teams can create scalable catalog promos with uniform quality.

Соціальні короткі рекламні відео для соцмереж

Short form content requires immediate hooks and tight pacing. HeyGen builds vertical edits with punchy opening frames, readable captions, and platform-ready timing to improve click through and watch time on Reels and Shorts.

Ретаргетинг і динамічні креативи

Retargeting needs tailored messages for different audience segments. HeyGen produces personalized variants highlighting discounts, benefits, or testimonials to increase conversions from warm traffic.

Доставка кампаній агентства

Agencies need volume and consistency across clients, especially when generating video ads in minutes. HeyGen enforces brand kits, produces organized exports, and speeds up iteration so agencies deliver more creatives without inflating costs.

Вихід на міжнародні ринки

Expanding globally requires localized creatives. HeyGen’s video translator regenerates voiceovers, captions, and pacing for each language so teams can test and launch localized campaigns quickly.

Чому HeyGen — найкращий ШІ-інструмент для перетворення сценарію на відео

HeyGen перетворює будь-який сценарій на якісне, реалістичне відео за лічені хвилини. Почніть із чернеткової ідеї, відшліфованого сценарію або навіть кількох маркованих пунктів. HeyGen створює правдоподібні сцени з персонажами, що говорять, з потужними інструментами керування, тож Ви можете пройти шлях від слів до готового відео без традиційного виробничого процесу.

Блискавично швидке створення

Перетворюйте сценарії на відшліфовані відео за лічені хвилини. Це значно швидше й дешевше, ніж зйомка, перезйомки чи складкі монтажні таймлайни.

Нульова крива навчання

Створюйте професійні відео з простим і інтуїтивним робочим процесом. Без досвіду монтажу. Без технічних налаштувань. Просто напишіть, створіть, вдоскональте

Усе-в-одному креативний редактор

Від першого чорновика до фінального експорту текстовий редактор HeyGen спрощує весь процес. Оновлюйте репліки, коригуйте темп, змінюйте сцени й швидко ітеруйте — ніби редагуєте документ, а не таймлайн.

Додайте посилання на відео-робочі процеси з продуктових сторінок

Вставте URL сторінки продукту або лендингу, і HeyGen витягне з нього зображення, характеристики та ключові повідомлення, щоб створити сторіборд. Робочий процес link to video перетворює вміст сторінки на багатосценні рекламні ролики або короткі промо-відео, оптимізовані для розміщення в соцмережах із мінімальними ручними діями.

Multiple smartphone screens display a live video of a woman, with language flags for French, Spanish, Chinese, and German.

Скрипт у відео з варіантами людського голосу

Напишіть короткий сценарій або дозвольте HeyGen підготувати варіанти зачіпок і закликів до дії. Движок створює природні за звучанням озвучування в різних тонах і мовах та застосовує точну синхронізацію губ, коли Ви використовуєте talking head чи аватар, щоб зберегти повну відповідність між оповіданням і відеорядом.

A digital document editing interface displaying text, "Q3 Result Overview," and a photo of a smiling man.

Креативна автоматизація та стилістичні пресети

Обирайте візуальні теми, темп і співвідношення сторін, а HeyGen автоматично застосує плавну анімацію, стильні субтитри та переходи. Готові пресети платформи гарантують, що кожен експорт буде оптимізований під розміщення реклами та увагу глядачів без додаткового редагування розміру.

A wave of colorful play button-shaped frames, each featuring the same smiling woman in various professional roles.

Пакетне створення, тестування та підтримка аналітики

Створюйте сотні варіантів рекламних оголошень, змінюючи хук, зображення або заклики до дії (CTA) у масштабі за допомогою нашої AI-платформи для реклами. Експорти впорядковані для рекламних менеджерів і A/B‑тестів. Використовуйте вбудовані рекомендації щодо авдиторій і відстежуйте сигнали ефективності, щоб команди могли швидко виокремити креативні елементи, які працюють найкраще.

A man smiling and wearing glasses, with an overlay showing a device with colorful buttons and the text '+ Add product'.

HeyGen використовують понад 100 000 команд, для яких важливі якість, простота та швидкість

Подивіться, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення зображень у відео на ринку.

Miro
"Це дало змогу нашим копірайтерам мати такий самий рівень творчої свободи в процесі, як і в мене, коли йдеться про візуальні формати сторітелінгу."

Стів Соврі, Дизайнер навчальних медіа
Vision Creative Labs
"Магічний момент для мене настав тоді, коли ми мали випуск, який я робив щотижня. Раптом ми зрозуміли, що я можу написати сценарій, надіслати його — і більше ніколи не доведеться виходити перед камерою."

Roger Hirst, Співзасновник
Workday
"Мені подобається в HeyGen те, що мені більше не доводиться відмовлятися від проєктів. Це ніби ми розширили нашу команду. Ми можемо зробити набагато більше з тими ресурсами, які маємо."

Justin Meisinger, Керівник програми
Як це працює

Як користуватися генератором рекламних AI-відео

Створюйте готові до реклами відео в чотири зрозумілі кроки — від брифу до матеріалів, готових до публікації.

Крок 1

Додайте своє джерело

Вставте URL продукту, завантажте зображення або введіть короткий сценарій. HeyGen аналізує контент, виокремлює ключові характеристики та готує покадровий сторіборд, який слугує основою для створення відео.

Крок 2

Оберіть стиль і формат

Виберіть співвідношення сторін, візуальну тему та темп. Застосуйте свій брендбук, щоб логотипи, шрифти й кольори залишалися послідовними в усіх варіантах і розміщеннях.

Крок 3

Створюйте та вдосконалюйте варіанти

Створюйте кілька варіантів роликів з різними зачіпками, візуалами та закликами до дії. Переглядайте їх поруч, коригуйте текст або зображення та повторно створюйте варіанти для A/B‑тестування без ручного редагування таймлайна за допомогою нашого конструктора реклами.

Крок 4

Експортуйте й запускайте кампанії

Завантажуйте MP4 та зображення, оптимізовані для Feed, Reels, Stories і in-stream розміщень. Використовуйте пакетний експорт, щоб завантажувати впорядковані ресурси безпосередньо в рекламні менеджери й одразу почати тестування.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Поширені запитання (FAQ)

Що таке генератор рекламних відео зі ШІ та як HeyGen його використовує?

AI-генератор відеореклами перетворює брифи, URL-адреси, зображення або сценарії на готові рекламні креативи за допомогою автоматичної композиції сцен, синтезу голосу, створення субтитрів і форматування експорту. HeyGen поєднує текст у відео та AI-аватари, щоб створювати залучальний контент.image to video робочі процеси для створення відшліфованої реклами без камер і ручного монтажу.

Чим HeyGen відрізняється від інших інструментів для створення рекламних відео зі ШІ?

HeyGen зосереджується на зрозумілості, контролі та швидкості, а не на надмірній залежності від шаблонів. Дозволяючи командам оновлювати сценарії замість того, щоб щоразу перезбирати відео, легше швидко тестувати варіанти, зберігати послідовність у всіх кампаніях і масштабувати креатив для реклами, не сповільнюючи виробничий робочий процес

Чи можуть відеореклами, створені за допомогою ШІ, справді показувати високі результати?

ШІ допомагає Вам швидше створювати більше варіацій реклами, що покращує тестування та оптимізацію. Результати все одно залежать від Вашої пропозиції та повідомлення, але швидші ітерації полегшують аналіз результатів і вдосконалення креативу без виробничих «вузьких місць».

Чи підходить цей генератор AI-відеореклами для реклами в соціальних мережах?

Так. HeyGen підтримує створення реклами для TikTok, Instagram, Facebook, YouTube та Google Ads. Багато команд також використовують Repurpose Video, щоб адаптувати той самий рекламний креатив для кількох платформ без потреби починати все з нуля.

Чи потрібен мені досвід у дизайні або відеомонтажі, щоб користуватися HeyGen?

Ні. HeyGen створено для маркетологів, засновників і команд, які хочуть отримувати результат без складних інструментів редагування. Більшість змін зводяться до простого оновлення тексту, тож сервіс доступний навіть якщо Ви ніколи раніше не редагували відео.

Які інструменти контролю бренду доступні?

Застосовуйте бренд‑кіт із логотипами, шрифтами та кольорами. HeyGen забезпечує дотримання бренд‑правил у всіх створених чернетках і шаблонах та дозволяє блокувати ключові елементи, щоб команди зберігали послідовність у масштабі.

Які формати експорту та розміщення підтримуються?

HeyGen експортує відеофайли MP4 та зображення високої роздільної здатності, відформатовані для Feed, Reels, Stories, Messenger та in-stream розміщень. Пакетний експорт упорядковує файли з чіткими назвами для менеджерів реклами та інструментів кампаній.

Чи відповідає реклама HeyGen політикам платформ?

HeyGen дотримується поширених галузевих практик платформи, зокрема щодо співвідношення сторін, зручності читання субтитрів і типових пропорцій тексту, але остаточна відповідність політикам і затвердження реклами залишаються відповідальністю рекламодавця.

Чи можна спробувати HeyGen безкоштовно?

Ви можете швидко почати й протестувати робочий процес перед масштабуванням. HeyGen дає змогу створити Вашу першу відеорекламу зі ШІ прямо в браузері, щоб Ви побачили, як вона вписується у Ваш маркетинговий процес, перш ніж ухвалювати рішення.

Які типи відеореклами я можу створювати за допомогою цього інструмента?

Ви можете створювати промо-відео продуктів, рекламу для підвищення впізнаваності бренду, performance-креативи, освітні оголошення та анонси. Для структурованих макетів багато команд починають із відеошаблону, щоб зберегти єдиний стиль бренду в усіх кампаніях.

