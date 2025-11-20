Перетворіть свій сценарій на повноцінне AI-відео з кінематографічними сценами, природною озвучкою, motion-дизайном і точним до кадру таймінгом. HeyGen script to video ai усуває потребу в камерах, студіях, монтажерах і виробничих затримках, щоб Ваша команда могла створювати якісні відео у великих обсягах.
Сценарії використання ШІ для перетворення сценарію на відео
Команди з різних галузей використовують HeyGen, щоб перетворювати текст у вигляді сценаріїв і промптів на ефективні відео. Від онбордингу до маркетингу, HeyGen забезпечує готовність Вашого сценарію до відео з мінімальними зусиллями з Вашого боку.
Перетворюйте SOP, HR-документи та внутрішні регламенти на зрозумілі покрокові навчальні відео з послідовною подачею для кожної команди.
Перетворюйте сценарії повідомлень або описи функцій на охайні промо-відео, які підкреслюють переваги, відповіді на поширені запитання та ключові деталі продукту.
Перетворюйте складні матеріали або розлогі пояснення на легкі для сприйняття уроки за допомогою інструмента перетворення AI-скриптів у відео для цифрового навчання та створення курсів.
Створюйте кліпи, що зупиняють скрол, з оголошень, скриптів для лідерства думок, сторітелінг-промптів і щотижневих оновлень за допомогою безкоштовного інструмента перетворення скрипта на відео.
Чому HeyGen — найкращий для створення відео зі сценарію
HeyGen замінює традиційне відеовиробництво швидким робочим процесом, який перетворює текстовий контент на акуратні, готові до публікації відео. Чи потрібні Вам швидкі пояснювальні ролики, внутрішні оновлення або масштабний навчальний контент, HeyGen допомагає перейти від тексту до відео з чіткістю та послідовністю.
HeyGen усуває потребу в камерах, записах чи складному програмному забезпеченні. Вставте свій сценарій — і миттєво перетворіть його на відшліфоване відео з динамічними сценами, плавними переходами та акуратним форматуванням — ідеальне для пояснювальних роликів, навчальних матеріалів, демонстрацій продукту та контенту для онбордингу.
Незалежно від того, чи створюєте Ви освітній контент, корпоративні повідомлення або кліпи для соцмереж, HeyGen пропонує природні озвучування зі ШІ, широкий вибір візуальних стилів і гнучкі шаблони, щоб узгодити Ваше відео з тоном, авдиторією та айдентикою бренду.
Створюйте відео з довгих сценаріїв, багаторозділових уроків, регулярних оновлень і масштабних контент-робочих процесів за лічені хвилини. HeyGen автоматизує створення сцен і макетів, тож Ви можете робити більше відео — без додаткового часу на продакшн чи залучення додаткових ресурсів.
AI-озвучка кількома мовами
Обирайте природні голоси зі ШІ з чітким темпом мовлення, виразною інтонацією та підтримкою світових мов і акцентів. Поєднуйте їх із реалістичними AI-аватарами для професійних ведучих у кадрі.
Автоматизовані сцени з динамічними візуальними ефектами
HeyGen автоматично розбиває Ваш сценарій на сцени й поєднує їх із макетами, графікою та візуальними структурами, які підсилюють Ваше повідомлення. Ви також можете перетворювати зображення на відео для динамічного візуального сторітелінгу.
Індивідуальні макети та брендинг
Швидко змінюйте кольори, фони, моушн-дизайн, співвідношення сторін і елементи на екрані, щоб узгодити Ваше відео з брендом.
Прості інструменти редагування для швидких правок
Змінюйте репліки, замінюйте візуали, коригуйте таймінг або змінюйте стилі, не торкаючись таймлайна. Експортуйте відео високої якості за лічені секунди.
Як користуватися генератором відео зі ШІ за сценарієм
HeyGen спрощує Ваш робочий процес від текстового введення до готового відео — ось як це працює.
Завантажте або вставте свій текст. ШІ проаналізує структуру й миттєво підготує макет Вашого відео.
Оберіть стиль озвучення, мову, тон і формат відео, щоб відповідати Вашим цілям щодо контенту.
За потреби відкоригуйте фони, кольори, ритм та інші візуальні елементи.
HeyGen створює Ваш відеоконтент за лічені хвилини. Швидко вносьте правки, а потім одразу завантажуйте або діліться ним.
Функція Image to video AI перетворює статичні зображення на короткі відео, створені ШІ. Завантажте зображення, введіть скрипт, і HeyGen анімує міміку та додасть голос — ідеально, щоб створити відео з однієї фотографії.
Так, цей AI-відео генератор ідеально підходить для створення коротких відео, пояснювальних роликів та відео-презентацій продуктів для соціальних платформ. Він створений для швидких, захопливих відео, які чітко розповідають Вашу історію. Створюйте високоякісний контент зі ШІ з 131,385,093 створених відео.
HeyGen підтримує формати MP4 і WebM. Платформа автоматично налаштовує роздільну здатність і якість відео відповідно до Ваших параметрів експорту.
Так. Використовуючи фото‑у‑відео ШІ HeyGen та наш рушій для відтворення міміки, Ви можете перетворити старі або статичні зображення на розмовні відео зі ШІ з рухами, створеними штучним інтелектом, і синхронізованим голосом.
HeyGen пропонує безкоштовний рівень перетворення зображень у відео зі ШІ, щоб Ви могли дослідити можливості сервісу та створити своє перше відео без оплати. Хоча цей рівень і не є повністю необмеженим, це одна з найкращих безкоштовних відправних точок.
Так. HeyGen може автоматично створювати субтитри кількома мовами на основі Вашого сценарію або озвучення. Ви можете редагувати текст, налаштовувати стиль і експортувати відео з вшитими субтитрами або окремими файлами субтитрів.
Так. Ви можете в будь-який момент перемикатися між форматами 16:9, 9:16 і 1:1. HeyGen автоматично адаптує композицію кадру, темп і візуальні елементи для кожної платформи без необхідності створювати відео заново.
HeyGen дає змогу налаштовувати кольори, фони, типографіку та стилі макета, щоб Ви могли зберігати цілісність бренду в усіх своїх відео.
Так. Ви можете ділитися проєктами, залишати коментарі, переглядати правки та керувати правами доступу на рівні команди, що спрощує спільну роботу кількох людей над одним відео-процесом.
Більшість відео створюється за кілька хвилин. Короткі сценарії обробляються майже миттєво, тоді як довші, багатосценні відео можуть займати трохи більше часу залежно від тривалості та складності.
