ШІ «текст у відео» для швидкого створення відео

Перетворіть свій сценарій на повноцінне AI-відео з кінематографічними сценами, природною озвучкою, motion-дизайном і точним до кадру таймінгом. HeyGen script to video ai усуває потребу в камерах, студіях, монтажерах і виробничих затримках, щоб Ваша команда могла створювати якісні відео у великих обсягах.

Сценарії використання ШІ для перетворення сценарію на відео

Команди з різних галузей використовують HeyGen, щоб перетворювати текст у вигляді сценаріїв і промптів на ефективні відео. Від онбордингу до маркетингу, HeyGen забезпечує готовність Вашого сценарію до відео з мінімальними зусиллями з Вашого боку.


Навчальні відео та відео для адаптації співробітників

Перетворюйте SOP, HR-документи та внутрішні регламенти на зрозумілі покрокові навчальні відео з послідовною подачею для кожної команди.

Маркетингові пояснювальні відео та демонстрації продукту

Перетворюйте сценарії повідомлень або описи функцій на охайні промо-відео, які підкреслюють переваги, відповіді на поширені запитання та ключові деталі продукту.

Навчальні модулі та інструктивний контент

Перетворюйте складні матеріали або розлогі пояснення на легкі для сприйняття уроки за допомогою інструмента перетворення AI-скриптів у відео для цифрового навчання та створення курсів.

Контент для соціальних мереж і короткі повідомлення

Створюйте кліпи, що зупиняють скрол, з оголошень, скриптів для лідерства думок, сторітелінг-промптів і щотижневих оновлень за допомогою безкоштовного інструмента перетворення скрипта на відео.

Чому HeyGen — найкращий для створення відео зі сценарію

HeyGen замінює традиційне відеовиробництво швидким робочим процесом, який перетворює текстовий контент на акуратні, готові до публікації відео. Чи потрібні Вам швидкі пояснювальні ролики, внутрішні оновлення або масштабний навчальний контент, HeyGen допомагає перейти від тексту до відео з чіткістю та послідовністю.

Створюйте відео студійної якості без зйомок

HeyGen усуває потребу в камерах, записах чи складному програмному забезпеченні. Вставте свій сценарій — і миттєво перетворіть його на відшліфоване відео з динамічними сценами, плавними переходами та акуратним форматуванням — ідеальне для пояснювальних роликів, навчальних матеріалів, демонстрацій продукту та контенту для онбордингу.

Відтворюйте будь-який тон за допомогою голосів, стилів і форматів зі ШІ

Незалежно від того, чи створюєте Ви освітній контент, корпоративні повідомлення або кліпи для соцмереж, HeyGen пропонує природні озвучування зі ШІ, широкий вибір візуальних стилів і гнучкі шаблони, щоб узгодити Ваше відео з тоном, авдиторією та айдентикою бренду.

Масштабуйте створення контенту з високою швидкістю

Створюйте відео з довгих сценаріїв, багаторозділових уроків, регулярних оновлень і масштабних контент-робочих процесів за лічені хвилини. HeyGen автоматизує створення сцен і макетів, тож Ви можете робити більше відео — без додаткового часу на продакшн чи залучення додаткових ресурсів.

AI-озвучка кількома мовами

Обирайте природні голоси зі ШІ з чітким темпом мовлення, виразною інтонацією та підтримкою світових мов і акцентів. Поєднуйте їх із реалістичними AI-аватарами для професійних ведучих у кадрі.

A woman wearing a yellow safety helmet smiles while adjusting it with one hand.

Автоматизовані сцени з динамічними візуальними ефектами

HeyGen автоматично розбиває Ваш сценарій на сцени й поєднує їх із макетами, графікою та візуальними структурами, які підсилюють Ваше повідомлення. Ви також можете перетворювати зображення на відео для динамічного візуального сторітелінгу.

Multiple overlapping photos of the same woman in different professional outfits, shown in rounded triangular frames.

Індивідуальні макети та брендинг

Швидко змінюйте кольори, фони, моушн-дизайн, співвідношення сторін і елементи на екрані, щоб узгодити Ваше відео з брендом.

A white 3D structure made of clustered spheres with a thumbnail strip below showing image slots and an add button.

Прості інструменти редагування для швидких правок

Змінюйте репліки, замінюйте візуали, коригуйте таймінг або змінюйте стилі, не торкаючись таймлайна. Експортуйте відео високої якості за лічені секунди.

A man sits at a desk smiling, beside an interface panel showing SCORM export options.

HeyGen використовують понад 100 000 команд, для яких важливі якість, простота та швидкість

Подивіться, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення зображень у відео на ринку.

Miro
"Це дало змогу нашим сценаристам мати такий самий рівень творчої свободи в процесі, як і в мене, коли йдеться про візуальні формати сторітелінгу."

Стів Соврі, Дизайнер навчальних медіа
Vision Creative Labs
"Магічний момент для мене настав тоді, коли ми мали випуск, який я робив щотижня. Раптом ми зрозуміли, що я можу написати сценарій, надіслати його — і більше ніколи не виходити перед камерою."

Roger Hirst, Співзасновник
Workday
"Мені подобається в HeyGen те, що мені більше не доводиться відмовлятися від проєктів. Це ніби ми розширили нашу команду. Ми можемо зробити набагато більше з тими ресурсами, які маємо."

Justin Meisinger, Керівник програми
Як це працює

Як користуватися генератором відео зі ШІ за сценарієм

HeyGen спрощує Ваш робочий процес від текстового введення до готового відео — ось як це працює.

Крок 1

Вставте свій сценарій у інструмент ШІ для перетворення тексту на відео

Завантажте або вставте свій текст. ШІ проаналізує структуру й миттєво підготує макет Вашого відео.

Крок 2

Оберіть свій голос і візуальний стиль

Оберіть стиль озвучення, мову, тон і формат відео, щоб відповідати Вашим цілям щодо контенту.

Крок 3

Налаштуйте сцени, темп і брендинг

За потреби відкоригуйте фони, кольори, ритм та інші візуальні елементи.

Крок 4

Створюйте, вдосконалюйте та експортуйте

HeyGen створює Ваш відеоконтент за лічені хвилини. Швидко вносьте правки, а потім одразу завантажуйте або діліться ним.

Поширені запитання (FAQ)

Що таке інструмент ШІ для створення відео зі сценарію?

Функція Image to video AI перетворює статичні зображення на короткі відео, створені ШІ. Завантажте зображення, введіть скрипт, і HeyGen анімує міміку та додасть голос — ідеально, щоб створити відео з однієї фотографії.

Чи можу я використовувати власний голос для озвучення під час створення відео зі ШІ?

Так, цей AI-відео генератор ідеально підходить для створення коротких відео, пояснювальних роликів та відео-презентацій продуктів для соціальних платформ. Він створений для швидких, захопливих відео, які чітко розповідають Вашу історію. Створюйте високоякісний контент зі ШІ з 131,385,093 створених відео.

Чи підтримує HeyGen кілька мов?

HeyGen підтримує формати MP4 і WebM. Платформа автоматично налаштовує роздільну здатність і якість відео відповідно до Ваших параметрів експорту.

Чи потрібні мені навички монтажу, щоб користуватися AI-генератором відео зі сценарію HeyGen?

Так. Використовуючи фото‑у‑відео ШІ HeyGen та наш рушій для відтворення міміки, Ви можете перетворити старі або статичні зображення на розмовні відео зі ШІ з рухами, створеними штучним інтелектом, і синхронізованим голосом.

Чи можу я створювати довгі відео зі сценаріїв?

HeyGen пропонує безкоштовний рівень перетворення зображень у відео зі ШІ, щоб Ви могли дослідити можливості сервісу та створити своє перше відео без оплати. Хоча цей рівень і не є повністю необмеженим, це одна з найкращих безкоштовних відправних точок.

Чи може HeyGen автоматично додавати субтитри?

Так. HeyGen може автоматично створювати субтитри кількома мовами на основі Вашого сценарію або озвучення. Ви можете редагувати текст, налаштовувати стиль і експортувати відео з вшитими субтитрами або окремими файлами субтитрів.

Чи можу я змінювати співвідношення сторін для різних платформ?

Так. Ви можете в будь-який момент перемикатися між форматами 16:9, 9:16 і 1:1. HeyGen автоматично адаптує композицію кадру, темп і візуальні елементи для кожної платформи без необхідності створювати відео заново.

Чи підтримує HeyGen фірмові шаблони?

HeyGen дає змогу налаштовувати кольори, фони, типографіку та стилі макета, щоб Ви могли зберігати цілісність бренду в усіх своїх відео.

Чи можу я співпрацювати зі своєю командою в HeyGen?

Так. Ви можете ділитися проєктами, залишати коментарі, переглядати правки та керувати правами доступу на рівні команди, що спрощує спільну роботу кількох людей над одним відео-процесом.

Як швидко HeyGen може створити відео зі сценарію?

Більшість відео створюється за кілька хвилин. Короткі сценарії обробляються майже миттєво, тоді як довші, багатосценні відео можуть займати трохи більше часу залежно від тривалості та складності.

