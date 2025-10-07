AI-конструктор курсів для миттєвого створення онлайн-курсів

Почніть з тексту, слайдів, PDF або короткого брифу й отримайте відшліфовані модулі курсу без камер і монтажу. HeyGen перетворює Ваші матеріали на озвучені відеоуроки, тести, субтитри та готові до експорту пакети, щоб команди й автори швидше запускали навчання.

131 394 495Створено відео
105 747 111Створено аватарів
18 061 440Перекладено відео
Мільйони людей у всьому світі довіряють нам, щоб оживити свої історії.

Швидкий онбординг співробітників

Traditional onboarding needs filmed sessions, live trainers, and scheduling. HeyGen turns policies, slide decks, and bullet points into consistent, narrated onboarding modules with quizzes so new hires can ramp faster and HR delivers repeatable experiences.

Навчання продукту для успіху клієнтів

Product updates and feature training require frequent refreshes. HeyGen creates short demo videos, step-by-step walkthroughs, and assessment checks from release notes or URLs so customer success teams keep tutorials up to date without reshoots.

Програми відповідності та сертифікації

Compliance content needs accuracy and traceability. HeyGen produces captioned lessons, timed quizzes, and exportable completion records that meet formal training requirements while simplifying updates and audits through AI-powered solutions.

Масштабуйте каталоги курсів для освіти та контент-кріейторів

Course creators and educators can convert syllabi or research into full online course modules with videos, quizzes, and downloadable materials using AI tools. HeyGen reduces production time so creators publish more courses and diversify revenue streams.

Мікронавчання та підтримка результативності

Need just-in-time refreshers or short explainers? HeyGen’s AI video generator generates microlearning clips and quick reference guides from longer source documents so learners access targeted help exactly when they need it.

Багатомовні навчальні програми

Expanding into new regions usually requires re-recording content. HeyGen’s video translator recreates narration and captions in many languages, preserving timing and tone so learning feels native for each audience.


Чому HeyGen — найкращий конструктор курсів зі ШІ

HeyGen автоматизує створення курсів від початку й до кінця завдяки розумному написанню сценаріїв, створенню відео зі ШІ та локалізації, щоб організації могли створювати послідовне навчання в масштабі. Створюйте уроки з інструктором, мікронавчання та оцінювання з меншими зусиллями та витратами.

Швидше створення курсів

Створюйте повні чернетки курсів із документів або посилань за лічені хвилини. HeyGen пише сценарії, компонувує сцени та створює озвучені навчальні відео, щоб Ви могли обійтися без зйомок, монтажу й тривалих виробничих циклів, використовуючи можливості AI-конструктора курсів.

Повний інструментарій для навчання

HeyGen поєднує відеоуроки з вікторинами, оцінюваннями та інтерактивними елементами, щоб підсилити ефективність навчання. Автоматично створені субтитри, рубрики та аналітика спрощують публікацію й відстеження прогресу тих, хто навчається.

Масштабуйтеся завдяки локалізації та автоматизації

Швидко створюйте багато варіантів курсів. Використовуйте інструменти перекладу та відеоперекладу, щоб локалізувати озвучення, субтитри та візуальні матеріали, аби навчання охоплювало глобальні команди без ручного доопрацювання, покращуючи онлайн-досвід проходження курсу.

Інтелектуальне створення курсів і формування структури

HeyGen аналізує завантажені документи, презентації слайдів або короткий опис курсу й створює структурований план курсу з навчальними цілями та послідовністю модулів. ШІ пропонує тривалість уроків, поділ на сегменти та контрольні точки оцінювання, тож інструкційні дизайнери починають із повного чернеткового варіанту, який легко вдосконалити.

Текст у відеоуроки з природною озвучкою

Перетворюйте сценарії на навчальні відео студійної якості за допомогою AI-відеогенератора та голосових моделей HeyGen. Система створює природні за звучанням озвучування, синхронізовані субтитри та за потреби аватарів-ведучих із точною синхронізацією губ, тож відео виглядають вичищеними й професійними без витрат часу на студію.

Інтерактивні оцінювання та оцінювання зі ШІ

Автоматично створюйте вікторини, запитання з кількома варіантами відповідей і відкриті промпти на основі матеріалів уроку. HeyGen може підготувати рубрики та забезпечити миттєве оцінювання й зворотний зв'язок за допомогою ШІ, щоб учні отримували своєчасну й послідовну оцінку, а викладачі могли заощаджувати години на ручній перевірці завдяки AI-інструментам.

Контроль бренду, шаблони та гнучкий експорт

Застосовуйте бренд-кити, щоб уніфікувати логотипи, шрифти, кольори та стиль слайдів у всіх курсах. Експортуйте пакети у форматах SCORM або LTI, публікуйте їх в LMS чи діліться ними через публічне посилання. Пакетний експорт і шаблонізовані робочі процеси спрощують розгортання бібліотек курсів для команд і на різних платформах.

HeyGen використовують понад 100 000 команд, для яких важливі якість, простота та швидкість

Подивіться, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення зображень у відео на ринку.

"Це дало змогу нашим сценаристам мати такий самий рівень творчої свободи в процесі, як і в мене, коли йдеться про візуальні формати сторітелінгу."

Steve Sowrey, Дизайнер навчальних медіа
"Магічний момент для мене настав тоді, коли ми працювали над фільмом, який я робив щотижня. Раптом ми зрозуміли, що я можу написати сценарій, надіслати його й більше ніколи не виходити перед камерою."

Roger Hirst, Співзасновник
"Мені подобається в HeyGen те, що мені більше не доводиться відмовлятися від проєктів. Це ніби ми підсилили нашу команду. Ми можемо зробити набагато більше з тими ресурсами, які маємо."

Justin Meisinger, Керівник програми
Як це працює

Як користуватися AI Course Builder

Створюйте повні курси у чотири прості кроки — від вихідного контенту до готових до навчання модулів.

Крок 1

Завантажте свій контент або вставте URL

Надайте презентації, PDF-файли, документи або короткий план. HeyGen проаналізує матеріал, виокремить ключові тези та запропонує структуру курсу з чіткими цілями.

Крок 2

Оберіть стиль і темп

Оберіть тривалість уроку, стиль ведучого, тон голосу та бренд‑кит. Підберіть шаблони для оцінювання й інтерактивних елементів, щоб кожен модуль відповідав Вашим стандартам.

Крок 3

Переглядайте, редагуйте та додавайте інтерактивність

Переглядайте створені відеоуроки, коригуйте сценарії, змінюйте порядок сцен і додавайте вікторини або чат-асистентів. Редактор HeyGen дає змогу вдосконалювати контент без традиційного монтажу на таймлайні.

Крок 4

Публікуйте й відстежуйте прогрес учнів

Експортуйте як SCORM або LTI, публікуйте безпосередньо в LMS чи діліться посиланнями. Відстежуйте прогрес, завершення та результати оцінювання за допомогою вбудованої аналітики, щоб вимірювати результати навчання.

Поширені запитання (FAQ)

Що таке конструктор курсів на основі ШІ та як HeyGen його використовує?

Конструктор курсів на основі ШІ автоматизує процес перетворення вихідних матеріалів на структуровані курси. HeyGen завантажує документи, слайди або брифи та створює плани курсів, сценарії уроків, озвучені відео, тести й експортні пакети, щоб Ви могли підготувати повноцінне навчання без зйомок і складного монтажу.

Наскільки реалістично та професійно виглядають і звучать створені відео?

HeyGen використовує передові Text to video — це функція AI-генератора курсів, яка спрощує створення контенту, а image to video конвеєри разом із високоякісними голосовими моделями використовуються для створення відшліфованих, телевізійної якості уроків із компонентами, створеними ШІ. Ви можете обрати стилі ведучих або аватарів-ведучих, а HeyGen застосує синхронізацію губ, природний темп мовлення та мікшування аудіо для професійного результату.

Які мови та переклади підтримуються?

HeyGen підтримує розширені багатомовні робочі процеси. Використовуйте відеоперекладач, щоб перекласти сценарії та заново створити озвучку й субтитри багатьма мовами, щоб курси сприймалися як рідні для локальних авдиторій, зберігаючи таймінг і тон.

Чи можу я редагувати сценарії та відео після створення?

Так, інструменти на базі ШІ можуть покращити створення курсів. Створені чернетки повністю редаговані. Оновлюйте сценарії, змінюйте сцени, коригуйте тон голосу або налаштовуйте тести за допомогою інструментів для створення курсів зі ШІ для безперервного, зручного процесу. Функція HeyGen з повторного створення застосовує зміни до всіх варіантів, тож правки легко масштабуються.

Як HeyGen допомагає підтримувати якість бренду та навчального контенту?

Завантажуйте бренд-кити з логотипами, шрифтами та кольоровими палітрами, щоб забезпечити дотримання візуальних стандартів. HeyGen також пропонує навчальні цілі, контрольні точки оцінювання та найкращі практики щодо темпу проходження курсу, щоб його якість залишалася послідовною та відповідала принципам інструкційного дизайну.

Які формати експорту та інтеграції доступні?

Експортуйте у форматі SCORM або LTI для інтеграції з LMS, завантажуйте навчальні відео у форматі MP4 або діліться ними через захищені посилання. HeyGen також підтримує вбудовування курсів, доступ до API для автоматизації та інтеграції з поширеними інструментами, щоб спростити публікацію й відстеження.

Чи може HeyGen створювати оцінювання та перевіряти відповіді учнів?

Так. HeyGen створює тести та оцінювання на основі рубрик. Платформа пропонує автоматизоване оцінювання за допомогою ШІ як для об’єктивних відповідей, так і для відкритих запитань, а також надає шаблони відгуків, щоб слухачі онлайн-курсів своєчасно отримували корисні рекомендації.

Чи є мій контент і дані слухачів захищеними?

HeyGen використовує захист корпоративного рівня, шифроване сховище та контроль доступу, щоб захистити контент і дані учнів в середовищах на базі ШІ. Для потреб відповідності вимогам і управління доступні адміністраторські налаштування та опції аудиту.

Які найкращі практики створення курсів за допомогою HeyGen?

Почніть із чітких навчальних цілей, надайте лаконічні вихідні матеріали, оберіть відповідну тривалість уроків з урахуванням уваги слухачів, додайте формувальні тести та локалізуйте контент там, де це потрібно слухачам, щоб ефективно створювати курси. Створюйте кілька варіантів, щоб перевірити залученість і вдосконалювати матеріали на основі аналітики.

Кому належать права на курси, створені в HeyGen?

Ви зберігаєте право власності на весь навчальний контент, який створюєте. HeyGen надає ліцензовані ресурси та створені матеріали для комерційного використання. Перед публікацією переконайтеся, що будь-які матеріали третіх сторін, які Ви завантажуєте, мають належні дозволи.

