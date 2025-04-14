Відео на YouTube зі ШІ

Забудьте про зйомки та довгий монтаж. HeyGen дає змогу перетворити будь-який сценарій на якісне відео для YouTube за допомогою AI-аватарів, природних голосів і готових шаблонів. Ви можете створювати повноцінні відео або Shorts за лічені хвилини, без камери та програм для монтажу. Це швидко, просто й створено для того, щоб Ви публікували більше контенту з меншими зусиллями

Tool featured image
131 394 495Створено відео
105 747 111Створено аватарів
18 061 440Перекладено відео
AI-відео для YouTube, створені просто

Створення YouTube-каналу не обов'язково має займати години. З HeyGen Ви можете перетворити сценарій або публікацію в блозі на професійне відео всього за кілька кліків. Оберіть аватара, що говорить, або залишайтеся без обличчя — HeyGen автоматично додасть субтитри, брендинг і закадровий голос.

Це підходить для довгих відео, навчальних роликів, оглядів продуктів і YouTube Shorts. Ви отримуєте акуратні, послідовні відео, які одразу готові до завантаження.

Найкращі практики створення AI-відео для YouTube

Щоб отримати максимум від YouTube-генератора відео HeyGen, дотримуйтеся цих простих порад:

• Починайте з короткого вступу, щоб швидко зацікавити глядачів.
• Використовуйте правильний формат: 16:9 для повнорозмірних відео, 9:16 для Shorts.
• Додавайте заголовки, описи та субтитри з ключовими словами, щоб підвищити видимість.
• Обирайте аватари та голоси, які відповідають Вашій ніші та стилю.
• Використовуйте повторно дописи в блозі, плани або транскрипти, щоб створювати відео швидше.

Розширюйте охоплення та зростайте на YouTube за допомогою інструментів AI-відео

HeyGen допомагає креаторам і маркетологам масштабувати свою присутність на YouTube за допомогою відео зі ШІ. Жодного софту для монтажу, жодної знімальної команди — лише швидкий, відшліфований контент, готовий до завантаження.

Порівняно з інструментами на кшталт Pictory, Lumen5 чи Vidyo.ai, HeyGen пропонує унікальні переваги, зокрема:

  • Розмовні аватари або варіанти без обличчя
  • Клонування голосу або голоси зі ШІ
  • Шаблони для YouTube з субтитрами та брендуванням

Створюйте пояснювальні відео, Shorts, інтро, огляди, навчальні ролики та багато іншого — лише з тексту.

Як це працює?

Як користуватися AI-генератором YouTube-відео HeyGen

Перетворюйте ідеї на готові до YouTube відео за допомогою аватарів, озвучування та шаблонів.

Крок 1

Завантажте або вставте свій сценарій з YouTube

Використайте свій сценарій, статтю, план або транскрипт. HeyGen може перетворити будь-який текст на відео.

Крок 2

Оберіть AI-аватар і голос

Обирайте з понад 300 аватарів і голосів. Жодних зйомок, акторів чи запису не потрібно.

Крок 3

Налаштуйте візуальний стиль

Додайте субтитри, фони, анімації та переходи, щоб усе відповідало стилю Вашого каналу.

Крок 4

Створіть і поділіться своїм відео

Створіть відео за лічені хвилини та експортуйте його у форматі MP4. Завантажуйте його безпосередньо на YouTube без водяного знака.

Поширені запитання про AI-генератор відео для YouTube

Що робить AI YouTube Video Generator?

Цей інструмент перетворює будь-який сценарій, план або статтю на повноцінне відео для YouTube за допомогою AI-аватарів, природних голосів і готових шаблонів. Ви можете створювати відео з ведучим у кадрі або без обличчя за лічені хвилини, без зйомки та монтажу. Спробуйте його тут: AI-генератор відео для YouTube

Чи можу я створювати безобличчеві відео для YouTube за допомогою цього інструменту?

Так. Ви можете обрати безобличчеві макети, створені для автоматизованих каналів, лістиклів, навчальних матеріалів і вірусних відео з закадровим озвученням. Редактор працює повністю онлайн, що ідеально підходить для авторів, які віддають перевагу не з’являтися в кадрі.

Чи підтримує це YouTube Shorts та вертикальні формати?

Так. Ви можете експортувати відео у вертикальному форматі 9:16, оптимізованому для YouTube Shorts. Для коротких відео на кількох платформах Ви також можете скористатися AI TikTok Video Generator для швидкого створення вертикального контенту.

Чи можу я налаштувати брендинг для свого каналу YouTube?

Ви можете завантажувати логотипи, застосовувати фірмові кольори, додавати інтро та аутро й налаштовувати шаблони під стиль Вашого каналу. Кожне відео підтримує субтитри, переходи та анімації, щоб забезпечити якісний, послідовний вигляд бренду.

Які типи відео на YouTube я можу створювати?

Ви можете створювати пояснювальні відео, огляди, навчальні ролики, лонгріди у форматі списків, розбори продуктів, новинні оновлення, інтро для каналу та повноцінні довгі відео. Також інструмент ідеально підходить для перетворення блогів або сценаріїв на готовий до публікації контент для YouTube.

Чи пропонує HeyGen шаблони відео для YouTube?

Так. Ви можете використовувати шаблони для відгуків, лістиклів, навчальних матеріалів, новинних оновлень, пояснювальних відео та YouTube Shorts, щоб заощадити час.

Чи потрібні мені навички монтажу або відеовиробництва, щоб користуватися цим?

Досвід не потрібен. Інструмент працює у Вашому браузері й автоматично створює відео за Вашим сценарієм. Якщо Вам потрібна допомога з написанням сценаріїв, Ви можете скористатися генератором відеосценаріїв зі ШІ перед створенням відео.

Чи є AI-аватари реалістичними та придатними для контенту на YouTube?

Так. HeyGen пропонує понад 300 аватарів із природною мімікою та більш ніж 175 голосів. Вони чудово підходять для навчальних відео, маркетингового контенту, коментарів, бізнес-тем і безобличкових каналів, яким потрібен ведучий, схожий на людину. Створюйте високоякісний контент зі ШІ з 131,385,093 створених відео.

