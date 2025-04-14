Створюйте професійні відео для виборчої кампанії за письмовим сценарієм за лічені хвилини. Незалежно від того, чи Ви балотуєтеся на місцеву посаду, чи координуєте загальнонаціональну кампанію, конструктор виборчих відео дає змогу створювати відшліфовані, послідовні за меседжем ролики без камер, знімальних груп чи досвіду монтажу. Напишіть своє звернення, оберіть стиль — і автоматично отримайте відео, готове до ефіру.
Чому бренди обирають HeyGen для створення передвиборчих відео
Швидке перетворення сценарію на відео для промо-відео кампаній
Перетворіть сценарій своєї кампанії на готовий промо-відеоролик за лічені хвилини. Вставте ключові тези, програмні позиції або текст заклику до дії, і AI-відео генератор автоматично створить професійний політичний відеоролик на основі Ваших слів. Без розкадровок і виробничих затримок. Ваше послання доходить до цільової авдиторії того ж дня, коли Ви його написали, а не за тижні після зйомки.
Багатомовна робота з виборцями в усіх каналах
Дістаньтеся до кожного виборця у Вашому окрузі, незалежно від того, якою мовою він спілкується вдома. Вбудований AI-відеоперекладач перетворює Ваше оригінальне відео на 175+ мов із точною синхронізацією губ і природним звучанням голосу. Запишіть один раз — і миттєво локалізуйте для всіх потрібних каналів: від Facebook та Instagram до телебачення й digital out-of-home. Команди кампаній, які раніше витрачали місяці на багатомовне виробництво, тепер можуть охопити всі мовні спільноти за один день.
Професійний ведучий без зйомок на камеру
Створюйте бездоганну, переконливу присутність у кадрі без бронювання знімальної групи. Обирайте з понад 500 AI-генераторів людей стокових ведучих або створіть індивідуального ведучого з одного фото за допомогою технології AI-фотоаватара — без хромакею, без світлового обладнання, без узгодження графіків. Повідомлення Вашого кандидата з’являється на екрані з якістю телевізійного мовлення щоразу, усуваючи потребу наймати дорогих фахівців з відеопродакшену.
Брендинг на основі шаблонів для кожного формату кампанії
Кожен канал кампанії має свої вимоги до формату: телевізійні ролики, кліпи для соцмереж, огляди зустрічей з виборцями, фандрейзингові звернення. Почніть із шаблону, підібраного під кожне розміщення — від повноцінних рекламних відео на YouTube до 15-секундних мобільних рілсів. Застосуйте кольори кампанії, логотип і шрифт один раз за допомогою інтерфейсу drag-and-drop — і кожне створене Вами відео автоматично залишатиметься у фірмовому стилі. Інструмент «script to video» дає змогу легко змінювати розмір і вдосконалювати кожен формат без повного перезбирання відео з нуля.
Масштабоване створення відео на всіх етапах кампанії
Одна передвиборча кампанія потребує десятків відео: ролики‑оголошення, пояснення політики, кліпи для залучення волонтерів, заклики прийти на вибори та контент для швидкої реакції. двигун «text to video» дає змогу будь‑якому члену команди створювати політичні відео мовленняної якості зі сценарію без продакшн‑експертизи. Перейдіть від одного відео на тиждень до одного відео на день без збільшення штату чи бюджету.
Сценарії використання Election Video Maker
Recording a formal launch video traditionally means booking a professional crew, finding a suitable location, and spending days in post-production. With an election video maker, write your announcement script, choose a professional visual style, and generate a polished launch video in minutes. Campaigns that used to wait two weeks for a finished announcement video now release them the same afternoon the decision is made.
Voters engage more with video than written position papers, but producing policy explainers used to require narrators, motion graphics teams, and expensive editing. Use the AI video explainer to convert dense policy text into clear, watchable video content. Break down housing policy, tax positions, or education platforms in a format that connects with your audience and is easy to share.
Districts with diverse language communities require separate outreach materials for each group. Producing the same message in five languages once meant five separate production budgets. With AI dubbing, a single election video converts into every target language with natural-sounding audio and accurate lip-sync, letting your get-out-the-vote campaign reach every household without rebuilding content from scratch.
After a town hall or debate, campaigns need rapid-turnaround recap content before the news cycle moves on. Use the AI video editor to produce clean, branded video ads from post-event talking points within hours of the event. Add a subtitle generator and engaging graphics to make every recap accessible and scroll-friendly across social media platforms.
Fundraising videos that showcase a real candidate with a compelling, emotional message consistently outperform text-based emails. Use the AI spokesperson to produce persuasive, personalized fundraising appeals at scale without filming each one. Swap messaging for different donor segments, test different calls to action, and publish new fundraising videos as often as your campaign needs them.
Building a ground game means onboarding hundreds of volunteers quickly, often across multiple locations. Use the training video tool to produce consistent canvassing guides, phone banking scripts, and organizer briefings that every volunteer watches before their first shift. Update the content as campaign priorities shift and redistribute the new version the same day, without reshooting anything.
Як працює конструктор виборчих відео
Перейдіть від сценарію до готового до кампанії передвиборчого відео всього за чотири кроки — без зйомок, без програм для монтажу й без жодного досвіду у відеовиробництві.
Відкрийте редактор і надрукуйте або вставте текст Вашої кампанії. Додайте ключові положення програми, заклик виборців до дії або текст оголошення. Платформа зчитує Ваш сценарій і автоматично готує структуру сцени, таймінг і озвучення.
Оберіть ведучого, шаблон і візуальний формат, які відповідають тону Вашої кампанії. Вкажіть співвідношення сторін і фірмові кольори, щоб зберегти єдиний стиль кампанії в кожному створеному відео.
Додайте логотип Вашої кампанії, налаштуйте стиль субтитрів, точно підберіть голос озвучення та перегляньте розбиття сцени. Вносьте зміни через текстовий редактор, не торкаючись таймлайна чи параметрів експорту.
Створіть фінальне передвиборче відео та завантажте його для трансляції, соцмереж або email-розсилок. Локалізуйте його додатковими мовами в один клік, щоб охопити всі виборчі спільноти у Вашому окрузі.
Конструктор передвиборчих відео — це інструмент, який перетворює готові текстові сценарії кампанії на завершені відео мовленнєвої якості без зйомки та монтажу. Ви вводите своє повідомлення, обираєте візуальний формат і ведучого, а платформа автоматично створює відео, включно з озвученням, структурою сцен, текстом на екрані та брендуванням. У результаті Ви отримуєте відшліфоване відео, готове для телебачення, соцмереж, email-розсилок або цифрової реклами за лічені хвилини, а не дні.
Так. Ви можете створити професійного ведучого з одного фото за допомогою технології фотоаватарів, яка створює реалістичного ведучого на екрані, що озвучить Ваш сценарій без жодних зйомок. Або ж оберіть одного з понад 500 стокових ведучих у бібліотеці AI-аватарів.
Більшість відео готові вже за кілька хвилин після надсилання Вашого сценарію. Для контенту швидкого реагування після дебатів, новинної події чи ролика опонента Ви можете пройти шлях від написаного тезису до готового відео менш ніж за десять хвилин. Кампанії, яким раніше потрібно було два-три дні на підготовку відповіді, тепер можуть оприлюднювати її того ж дня.
Так. Платформа створює відео студійної якості, придатне для телереклами, pre-roll оголошень, кампаній на YouTube та розміщення в соціальних мережах. Ви можете контролювати брендинг, форматування, переходи та якість озвучення. Результат відповідає технічним вимогам основних рекламних платформ і телеканалів без додаткової постобробки.
Одне передвиборче відео можна локалізувати більш ніж 175 мовами за допомогою відеоперекладача, який зберігає манеру подачі оригінального спікера та забезпечує точний закадровий текст і синхронізацію губ кожною цільовою мовою. Один відеоролик із закликом прийти на вибори може охопити іспанську, вʼєтнамську, мандаринську, арабську та десятки інших мов з одного вихідного файлу, без окремого виробництва для кожної мовної версії.
Немає жодних обмежень на кількість відео, які Ви створюєте. Повідомлення кампанії постійно змінюються протягом усього виборчого циклу, і кожне оновлення сценарію займає лише кілька хвилин, щоб створити нову версію. Відредагуйте текст, перезапустіть рендеринг і розповсюдьте оновлений варіант. Без повторних зйомок, без повторного бронювання знімальної команди і без очікування на монтажера. Кампанії можуть публікувати новий відеоконтент щодня, не перевантажуючи виробничі ресурси.
Традиційне виробництво політичних відео зазвичай коштує від $5,000 до $25,000 за один готовий ролик і займає від одного до трьох тижнів на відео. Онлайн-інструмент для створення передвиборчих відео забезпечує такий самий телевізійний рівень якості за частку цієї вартості й за лічені хвилини. Користувачі HeyGen повідомляють про зниження витрат на виробництво до 70%. Для кампаній нижчого рівня з обмеженими бюджетами це робить професійну політичну рекламу доступною в масштабах, які раніше були можливі лише для добре профінансованих штабів.
Так. Функція клонування голосу зі ШІ дає змогу клонувати Ваш власний голос із короткого аудіозразка, тож кожна озвучка відео звучатиме саме як Ви, без додаткових записів. Ваш голос застосовується до всіх відео, які Ви створюєте, а оновлення сценаріїв автоматично використовують той самий клонований голос, зберігаючи послідовність Ваших повідомлень у межах усієї кампанії.
Так. Скористайтеся інструментом PDF to video, щоб автоматично перетворювати політики, брифінгові презентації або друковані матеріали на озвучений відеоконтент. Інструмент PPT To video робить те саме для файлів PowerPoint. Обидва інструменти витягують вміст, створюють структуру сцен і формують готове озвучене відео без потреби в ручному монтажі.
Так. Доступний безкоштовний тариф без потреби в банківській картці, який дає змогу створювати відео та досліджувати основні можливості без жодних витрат. Платні тарифи, починаючи від $24 на місяць, відкривають доступ до клонування голосу, довших відео та повної бібліотеки ведучих із багатомовним результатом. Кампанії нижчого рівня та місцеві ініціативи можуть почати створювати професійний відеоконтент у той самий день, коли вони зареєструються, без початкових зобов’язань. Для індивідуальних креаторів тарифCreatorпочинається від $29
Так. Ви можете завантажити власні відео, зображення та аудіо безпосередньо в редактор, щоб створити політичний відеоролик, який поєднує реальні матеріали кампанії з елементами, створеними ШІ. Додавайте текстові банери, застосовуйте фільтри та поєднуйте завантажені візуальні матеріали з AI-озвученням, щоб отримати якісне фінальне відео. Це особливо зручно для кампаній, які хочуть використовувати кадри з подій чи мітингів разом зі створеним контентом, не переходячи між різними інструментами чи платформами.
Ви можете публікувати відео політичних кампаній безпосередньо у Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, а також на будь-який сайт чи email-платформу, що підтримує стандартні відеофайли. В редакторі є інструменти зміни розміру, тож кожне відео автоматично експортується у правильному форматі та з потрібним співвідношенням сторін для кожної платформи. Завантажте готовий файл, під’єднайте Ваші акаунти й розповсюджуйте контент на всі канали в одному робочому процесі без ручного переформатування.
