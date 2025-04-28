Створюйте професійні навчальні відео зі ШІ

Масштабуйте контент, заощаджуйте час і створюйте професійні онбординг-, комплаєнс- та освітні відео без клопоту традиційного продакшену.

  • Створюйте професійні навчальні відео зі ШІ
  • Локалізуйте контент для глобальних команд у масштабі
  • Оновлюйте матеріали будь-коли без зайвих зусиль
Tool featured image
131 394 495Створено відео
105 747 111Створено аватарів
18 061 440Перекладено відео
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Мільйони людей у всьому світі довіряють нам, щоб оживити свої історії.
Відгуки

Зустрічайте безкоштовний конструктор навчальних відео зі ШІ

Перетворіть будь-який сценарій або навчальні матеріали на реалістичне навчальне відео зі ШІ. За допомогою нашої платформи Ви зможете створювати професійні відео всього за кілька хвилин. Жодних камер, студій чи акторів не потрібно. Чи йдеться про адаптацію нових співробітників, освітній контент або навчання з комплаєнсу — створювати якісні навчальні відео ще ніколи не було так просто.

Почніть безкоштовно →
Крок 1

Завантажте свій сценарій

Почніть із завантаження Вашої презентації, PDF або текстових навчальних матеріалів безпосередньо на платформу. ШІ миттєво обробить Ваш контент і підготує його для відеоозвучення та візуалів.

Крок 2

Виберіть свій AI-аватар

Оберіть із широкого спектра реалістичних аватарів, створених для представлення Вашого навчального контенту. Ці аватари здатні донести Ваше повідомлення так, щоб воно відгукувалося Вашим слухачам

Крок 3

Налаштуйте та персоналізуйте

Коли Ваше відео буде створено, відкоригуйте тон, голос і рухи аватара, щоб вони відповідали Вашим навчальним потребам. Налаштуйте кольори, логотипи та навіть фонову музику для максимально персоналізованого результату.

Крок 4

Створюйте та діліться

Натисніть «Створити», і вже за кілька хвилин Ваше професійне, високоякісне навчальне відео буде готове. Завантажте його та діліться ним на будь-якій платформі або інтегруйте безпосередньо у Вашу систему управління навчанням (LMS).

HeyGen AI video creation platform interface, showing a URL-to-video script converter and other video creation tools.

Можливості та переваги генератора навчальних відео зі ШІ

З цим AI-відео генератором Ви маєте все необхідне, щоб швидко й легко створювати захопливі, професійні навчальні відео. Ось чому ця платформа є найкращим вибором для створення відео зі ШІ:

Навчальні відео зі ШІ

Налаштовувані аватари

Обирайте з понад 1 100 гіперреалістичних аватарів або створіть той, що відображає Вас чи образ Вашого бренду. Кожен аватар має природні рухи та міміку, завдяки чому Ваші відео виглядають автентичними й захопливими.

Почніть безкоштовно →
A web browser displays a "Public Avatars" directory on the left with various photorealistic avatar options and a male digital avatar speaking in a video about "Enterprise Deals" on the right.
Навчальні відео зі ШІ

Багатомовні можливості

Перекладіть свій сценарій більш ніж 175 мовами з природним, «людським» звучанням. Залучайте слухачів по всьому світу та персоналізуйте свої відео для різних культур і регіонів.

Почніть безкоштовно →
A language selection menu showing Spanish highlighted, flanked by two video screens of a man announcing "AI-Powered Automation" in English and Spanish.
Навчальні відео зі ШІ

Без потреби в камерах чи студіях

Забудьте про дороге обладнання та тривалі зйомки. Просто завантажте свій сценарій і зображення та створіть відео за лічені хвилини — ШІ подбає про всі технічні деталі

Почніть безкоштовно →
A screen displaying a woman speaking, with text labels 'Jennifer', 'Script', and 'Custom voice' above.
Навчальні відео зі ШІ

Швидке створення відео

Створюйте високоякісні навчальні відео зі ШІ за лічені хвилини — ідеальне рішення для бізнесу та креаторів, яким потрібно ефективно масштабувати виробництво контенту.

Почніть безкоштовно →
Four overlapping digital course cards featuring speaker profiles, ElevenLabs branding, and titles like 'Effective Team Communication for Managers'.

Поширені запитання про генератор навчальних відео зі ШІ

Що таке генератор навчальних відео зі ШІ?

Генератор навчальних відео зі ШІ перетворює Ваші сценарії, документи або слайди на професійні навчальні відео з реалістичними аватарами та природною синхронізацією голосу. Він усуває потребу у зйомці, монтажі та ручному виробництві відео.

Як працює процес створення навчальних відео зі ШІ?

Просто завантажте свій сценарій або навчальні матеріали, оберіть аватар і дозвольте ШІ створити повне відео з озвученням, жестами та субтитрами. Ви можете персоналізувати брендинг, тон і візуальний стиль за лічені хвилини. Потрібна допомога з написанням сценаріїв? Спробуйте AI Video Script Generator.

Чи можу я використовувати власне зображення або голос у навчальних відео?

Так. Ви можете завантажити власне портретне фото та запис свого голосу, щоб створювати персоналізовані навчальні відео у форматі інструктора. Також Ви можете обрати з-поміж сотень AI-аватарів і природних на слух голосів зі ШІ.

Чи підходить ця платформа для корпоративного навчання та онбордингу?

Авжеж. Компанії використовують його для створення модулів онбордингу, оновлень із комплаєнсу, покрокових демонстрацій продукту та внутрішніх комунікаційних відео. Для відео у форматі ведучого Ви також можете спробувати інструмент AI Spokesperson.

Чи можу я локалізувати навчальні відео для глобальних команд?

Так. Платформа підтримує понад 175 мов і діалектів, зокрема локалізовані акценти та подачу з lip-sync. Це гарантує, що Ваш навчальний контент буде доступним для слухачів у всьому світі.

Чи можна оновлювати навчальні відео зі ШІ після їх публікації?

Безумовно. Інструменти ШІ, регулювання та найкращі практики змінюються дуже швидко. HeyGen дає змогу оновлювати Ваші навчальні матеріали з ШІ будь-коли без необхідності перезйомок. Це допомагає Вашим командам залишатися в курсі політик, робочих процесів і нових рекомендацій щодо використання ШІ.

Як швидко система створює навчальні відео зі ШІ?

Створення зазвичай триває лише кілька хвилин. Навіть довгі навчальні модулі можна швидко підготувати, що допомагає командам оновлювати або масштабувати контент без затримок.

Наскільки вигідним за вартістю є HeyGen для програм навчання зі ШІ?

Традиційне відеовиробництво для навчання моделей ШІ зазвичай вимагає участі експертів у кадрі, окремих студій та команд монтажу. HeyGen зменшує ці витрати, використовуючи AI-аватари та створення відео з тексту, водночас забезпечуючи професійний брендований контент, який легко масштабувати на всю Вашу організацію.

Чи потрібен мені досвід відеомонтажу, щоб користуватися цим інструментом?

Не потрібен жоден досвід монтажу. ШІ автоматично бере на себе озвучення, таймінг, візуальні елементи та синхронізацію. Ви можете одразу почати створювати своє перше навчальне відео через HeyGen Signup.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

Почніть створювати з HeyGen

Перетворюйте свої ідеї на професійні відео за допомогою ШІ.

Почніть безкоштовно →
CTA background