Масштабуйте контент, заощаджуйте час і створюйте професійні онбординг-, комплаєнс- та освітні відео без клопоту традиційного продакшену.
Зустрічайте безкоштовний конструктор навчальних відео зі ШІ
Перетворіть будь-який сценарій або навчальні матеріали на реалістичне навчальне відео зі ШІ. За допомогою нашої платформи Ви зможете створювати професійні відео всього за кілька хвилин. Жодних камер, студій чи акторів не потрібно. Чи йдеться про адаптацію нових співробітників, освітній контент або навчання з комплаєнсу — створювати якісні навчальні відео ще ніколи не було так просто.
Почніть із завантаження Вашої презентації, PDF або текстових навчальних матеріалів безпосередньо на платформу. ШІ миттєво обробить Ваш контент і підготує його для відеоозвучення та візуалів.
Оберіть із широкого спектра реалістичних аватарів, створених для представлення Вашого навчального контенту. Ці аватари здатні донести Ваше повідомлення так, щоб воно відгукувалося Вашим слухачам
Коли Ваше відео буде створено, відкоригуйте тон, голос і рухи аватара, щоб вони відповідали Вашим навчальним потребам. Налаштуйте кольори, логотипи та навіть фонову музику для максимально персоналізованого результату.
Натисніть «Створити», і вже за кілька хвилин Ваше професійне, високоякісне навчальне відео буде готове. Завантажте його та діліться ним на будь-якій платформі або інтегруйте безпосередньо у Вашу систему управління навчанням (LMS).
Можливості та переваги генератора навчальних відео зі ШІ
З цим AI-відео генератором Ви маєте все необхідне, щоб швидко й легко створювати захопливі, професійні навчальні відео. Ось чому ця платформа є найкращим вибором для створення відео зі ШІ:
Налаштовувані аватари
Обирайте з понад 1 100 гіперреалістичних аватарів або створіть той, що відображає Вас чи образ Вашого бренду. Кожен аватар має природні рухи та міміку, завдяки чому Ваші відео виглядають автентичними й захопливими.
Багатомовні можливості
Перекладіть свій сценарій більш ніж 175 мовами з природним, «людським» звучанням. Залучайте слухачів по всьому світу та персоналізуйте свої відео для різних культур і регіонів.
Без потреби в камерах чи студіях
Забудьте про дороге обладнання та тривалі зйомки. Просто завантажте свій сценарій і зображення та створіть відео за лічені хвилини — ШІ подбає про всі технічні деталі
Швидке створення відео
Створюйте високоякісні навчальні відео зі ШІ за лічені хвилини — ідеальне рішення для бізнесу та креаторів, яким потрібно ефективно масштабувати виробництво контенту.
Генератор навчальних відео зі ШІ перетворює Ваші сценарії, документи або слайди на професійні навчальні відео з реалістичними аватарами та природною синхронізацією голосу. Він усуває потребу у зйомці, монтажі та ручному виробництві відео.
Просто завантажте свій сценарій або навчальні матеріали, оберіть аватар і дозвольте ШІ створити повне відео з озвученням, жестами та субтитрами. Ви можете персоналізувати брендинг, тон і візуальний стиль за лічені хвилини. Потрібна допомога з написанням сценаріїв? Спробуйте AI Video Script Generator.
Так. Ви можете завантажити власне портретне фото та запис свого голосу, щоб створювати персоналізовані навчальні відео у форматі інструктора. Також Ви можете обрати з-поміж сотень AI-аватарів і природних на слух голосів зі ШІ.
Авжеж. Компанії використовують його для створення модулів онбордингу, оновлень із комплаєнсу, покрокових демонстрацій продукту та внутрішніх комунікаційних відео. Для відео у форматі ведучого Ви також можете спробувати інструмент AI Spokesperson.
Так. Платформа підтримує понад 175 мов і діалектів, зокрема локалізовані акценти та подачу з lip-sync. Це гарантує, що Ваш навчальний контент буде доступним для слухачів у всьому світі.
Безумовно. Інструменти ШІ, регулювання та найкращі практики змінюються дуже швидко. HeyGen дає змогу оновлювати Ваші навчальні матеріали з ШІ будь-коли без необхідності перезйомок. Це допомагає Вашим командам залишатися в курсі політик, робочих процесів і нових рекомендацій щодо використання ШІ.
Створення зазвичай триває лише кілька хвилин. Навіть довгі навчальні модулі можна швидко підготувати, що допомагає командам оновлювати або масштабувати контент без затримок.
Традиційне відеовиробництво для навчання моделей ШІ зазвичай вимагає участі експертів у кадрі, окремих студій та команд монтажу. HeyGen зменшує ці витрати, використовуючи AI-аватари та створення відео з тексту, водночас забезпечуючи професійний брендований контент, який легко масштабувати на всю Вашу організацію.
Не потрібен жоден досвід монтажу. ШІ автоматично бере на себе озвучення, таймінг, візуальні елементи та синхронізацію. Ви можете одразу почати створювати своє перше навчальне відео через HeyGen Signup.
