Безкоштовний AI-відео пояснювач для брендів

Перетворюйте статичний текст і складні теми на короткі пояснювальні відео, які люди справді розуміють. З HeyGen Ви можете створювати пояснювальні відео з ведучим, що поєднують голос, візуальні елементи та чітку структуру — без камер і монтажних таймлайнів. Навчайте клієнтів, команди та учнів швидше завдяки створенню відео, яке відповідає Вашому бренду й легко оновлюється.

Пояснення продукту та функцій

Внутрішнє навчання та інструкції з робочих процесів

Turn internal documentation into explainer videos with AI for onboarding, compliance, and process training. New hires and existing staff can revisit lessons anytime they need. This reduces support load and keeps standards consistent.

Convert help articles and FAQs into explainer videos that show rather than tell. Use on-screen visuals and friendly narration in your explainer video maker so customers can easily follow along. Better self-service resources mean fewer support tickets and happier users.

Help sales teams explain complex offers with quick, shareable explainer clips. Give prospects a simple overview they can rewatch or share with stakeholders. This speeds up understanding inside buying groups.

Educators and course creators can convert lesson content into structured video explainers. Clear pacing and visuals support different learning styles. Students benefit from bite-sized lessons that are easy to review.

Explain new policies, security updates, or system changes with calm, structured videos. People see what is changing, why it matters, and what they should do next. This improves adoption and reduces confusion across teams.

Чому варто обрати HeyGen для пояснювальних відео зі ШІ

HeyGen спрощує перетворення складного контенту на зрозумілі пояснювальні відео за лічені хвилини. Почніть із документа, сценарію або URL, а ШІ допоможе розбити його на сцени, додати озвучення та вибудувати структуру повідомлення. Ви отримуєте професійні відео-експлейнери, які водночас залишаються гнучкими для швидкого редагування та створення нових версій.

Пояснюйте складні теми просто й зрозуміло

Розбийте довгі документи, технічні інструкції або складні процеси на короткі, сфокусовані сцени. Текст на екрані, візуальні елементи та озвучення працюють разом, щоб глядачі швидко схоплювали головну ідею. Це покращує засвоєння матеріалу й зменшує плутанину серед Вашої авдиторії.

Створюйте пояснювальні відео без зйомок і дизайну

Забудьте про клопоти з озвучуванням, пошуком дикторів чи вивченням motion-дизайну. HeyGen подбає про ведучих, композицію кадрів і таймінг, щоб Ви могли зосередитися на тому, що потрібно пояснити, а не на тому, як створити відео.

Масштабуйте пояснювальні відео для кожної авдиторії

Повторно використовуйте структури в різних продуктах, командах і регіонах, змінюючи лише контент і мову. Швидко оновлюйте розділи, коли змінюються деталі, і підтримуйте свою бібліотеку пояснювальних матеріалів актуальною. Один робочий процес підтримує безліч різних сценаріїв використання.

Документ, скрипт і URL до пояснювального відео

Почніть із PDF-файлів, статей бази знань або сценаріїв і швидко перетворюйте їх на відео-експлейнери. HeyGen визначає ключові розділи й перетворює їх на сцени з озвученням і візуальним рядом. Ви можете вдосконалити структуру, щоб вона відповідала Вашому бажаному робочому процесу.

AI-презентери та природні закадрові голоси

Обирайте реалістичних ведучих та голоси, щоб озвучувати свій контент багатьма мовами за допомогою AI-конструктора пояснювальних відео. Дружня, чітка подача у Ваших відео зі ШІ утримує увагу глядачів навіть тоді, коли теми є складними. Ви можете підібрати тон під навчання, продуктове навчання або маркетингові завдання.

Візуальні макети, медіа та підписи

Поєднуйте текст, іконки, виділення на екрані та додаткові медіа в охайні, структуровані макети. Автоматичні субтитри підвищують доступність і допомагають глядачам стежити за змістом у середовищах без звуку. Візуальна послідовність підсилює довіру та впізнаваність.

Швидкий монтаж і високоякісний експорт

Оновлюйте сценарії, сцени та темп у створенні відео, не починаючи все з нуля. Коли будете готові, експортуйте високоякісні пояснювальні відео, придатні для LMS-платформ, центрів підтримки, вебсайтів і соціальних мереж. Ваш контент залишається простим для повторного використання та адаптації.

HeyGen використовують понад 100 000 команд, для яких важливі якість, простота та швидкість

Подивіться, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі image-to-video на ринку.

Miro
"Це дало змогу нашим сценаристам мати такий самий рівень творчої свободи в процесі, як і в мене, коли йдеться про візуальні формати сторітелінгу."

Steve Sowrey, Дизайнер навчальних медіа
Vision Creative Labs
"Магічний момент для мене настав тоді, коли ми мали шоу, яке я вів щотижня. Раптом ми зрозуміли, що я можу просто написати сценарій, надіслати його — і більше ніколи не доведеться виходити перед камерою."

Roger Hirst, Співзасновник
Workday
"Мені подобається в HeyGen те, що мені більше не доводиться відмовлятися від проєктів. Це ніби ми підсилили нашу команду. Ми можемо зробити набагато більше з тими ресурсами, які маємо."

Justin Meisinger, Керівник програм
Як це працює

Як користуватися конструктором відео-експлейнерів зі ШІ

HeyGen надає Вам покроковий робочий процес, який швидко перетворює написані ідеї на зрозумілі відео-експлейнери. Вам не потрібен досвід монтажу — лише повідомлення, яке Ви хочете донести зрозуміліше.

Крок 1

Почніть із вашого джерела контенту

Завантажте документ, вставте сценарій або поділіться URL з ключовою інформацією.

Крок 2

Оберіть голос, ведучого та стиль

Оберіть голос і ведучого, які відповідають Вашій авдиторії та тону бренду.

Крок 3

Удоскональте сцени та ключові повідомлення

Перегляньте кожну сцену та відкоригуйте формулювання, приклади й акценти. Додайте допоміжні зображення, іконки або скріншоти там, де це буде корисно.

Крок 4

Створюйте, експортуйте та діліться

Створіть фінальне пояснювальне відео та експортуйте його для потрібних Вам каналів. Вбудовуйте його в довідкові центри, навчальні портали, внутрішні хаби або публічні сторінки.

Поширені запитання (FAQ)

Що таке пояснювальне відео зі ШІ?

AI-відео-експлейнер — це коротке відео, яке за допомогою штучного інтелекту перетворює текст, документи або промпти на візуальні пояснення. Воно поєднує озвучення, сцени та текст на екрані, щоб спростити складні ідеї, тож люди розуміють їх швидше й без зайвих зусиль.

Чи потрібні мені навички дизайну або монтажу, щоб користуватися HeyGen?

Ні. HeyGen створено так, щоб експерти з предметної галузі, маркетологи та освітяни могли створювати відео зі ШІ без навичок монтажу. Шаблони та покрокові сценарії беруть на себе оформлення й таймінг, а Ви зосереджуєтеся лише на змісті повідомлення.

Чи можу я створювати пояснювальні відео з наявних документів?

Так. Ви можете завантажити PDF-файли, сценарії або інший текстовий контент і використати їх як основу для свого пояснювального відео. HeyGen допоможе Вам стисло викласти й структурувати матеріал у послідовність зрозумілих сцен для Вашого відео-експлейнера зі ШІ.

Чи підтримує HeyGen кілька мов для пояснювальних відео?

Так. Ви можете створювати озвучку та субтитри багатьма мовами за допомогою функції перекладу відео. Це дає змогу легко адаптувати одне й те саме пояснювальне відео для різних регіонів або авдиторій без необхідності заново створювати візуальні матеріали з нуля.

Де я можу використовувати відео-експлейнери зі ШІ?

Ви можете використовувати пояснювальні відео в довідкових центрах, на платформах LMS, у листах для продажів, на лендінгах, у внутрішніх порталах і в соціальних мережах. Будь-яке місце, де людям потрібне чітке розуміння теми, може отримати користь від такого відео.

Якої тривалості має бути пояснювальне відео?

Багато пояснювальних відео найкраще працюють, коли тривають від однієї до п’яти хвилин — залежно від складності теми. HeyGen дає змогу розбивати об’ємні теми на менші модулі у Вашому відео зі ШІ, щоб глядачі могли дивитися саме те, що їм потрібно, у той момент, коли це потрібно.

Чи можу я оновити пояснювальне відео, коли змінюється інформація?

Так. Ви можете знову відкрити проєкт, відкоригувати сценарій або сцени й повторно створити лише те, що змінилося. Це дає змогу підтримувати Вашу бібліотеку пояснювальних відео актуальною без повного перезбирання щоразу, коли щось оновлюється.

Чи можу я додати власні візуальні матеріали та запис екрана?

Так. Ви можете додавати скриншоти продукту, діаграми та запис екрана безпосередньо у своє пояснювальне відео. Ці елементи допомагають спростити абстрактні ідеї та зробити їх легшими для сприйняття у Вашому explainer-відео.

Чи підходить якість результату для професійного навчання та контенту, спрямованого на клієнтів?

Так. HeyGen експортує високоякісні відео, які чудово підходять для професійного навчання, онбордингу та взаємодії з клієнтами. Чітка картинка, чистий звук і субтитри підтримують серйозні сценарії використання.

Чи можуть команди співпрацювати під час створення пояснювальних відео?

Так. Команди можуть спільно працювати над проєктами, переглядати сценарії та пропонувати правки. Співпраця допомагає зберігати точність контенту й водночас дає змогу швидко створювати відео. Для індивідуальних креаторів тариф Creator починається від $29

