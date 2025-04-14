Створюйте точні субтитри до будь-якого відео за лічені секунди. HeyGen AI Subtitle Generator перетворює усне аудіо на охайні, готові до використання субтитри, які підвищують доступність, залученість авдиторії та допомагають Вашому контенту показувати кращі результати на всіх платформах. Завантажте відео, миттєво створіть субтитри та відредагуйте їх за допомогою простих інструментів, що роблять Ваш робочий процес швидким і без стресу.
Чому варто використовувати HeyGen для створення субтитрів до Ваших відео
Субтитри допомагають глядачам краще сприймати Ваше повідомлення, підвищують доступність і залученість. HeyGen пришвидшує цей процес, автоматично створюючи точні субтитри, тож Вам не потрібна ручна транскрипція чи додаткові кроки.
ШІ бере на себе транскрипцію, таймінг і форматування, надаючи Вам готові до використання субтитри, що точно відповідають Вашому аудіо. Ви можете редагувати їх, оформлювати під різні платформи та експортувати у потрібному форматі для YouTube, TikTok, Instagram, Reels або довгих відео. Усе працює прямо у Вашому браузері, тож Ви можете додавати субтитри до відео з будь-якого пристрою без встановлення програм.
Якщо Ваш кліп потрібно обрізати перед створенням субтитрів, Ви можете швидко підготувати його за допомогою онлайн-інструмента для обрізання відео:
Найкращі практики створення субтитрів
Точні субтитри роблять Ваш контент простим для сприйняття, навіть коли глядачі не можуть увімкнути звук. Дотримуйтеся цих простих порад, щоб підвищити якість субтитрів і допомогти ШІ краще розуміти Ваше аудіо:
✓ Використовуйте чистий звук: Чітка мова й мінімум фонових шумів підвищують точність.
✓ Говоріть у рівномірному темпі: Послідовна подача допомагає зберігати синхронізацію субтитрів із відео.
✓ Перевіряйте ключові деталі: Перепровіряйте імена, технічні терміни та фрази, пов’язані з брендом.
✓ Обирайте читабельні стилі: Використовуйте прості шрифти й хороший контраст для довгих відео. Застосовуйте більший розмір тексту для коротких форматів, як-от TikTok чи Reels.
✓ Експортуйте правильно: Використовуйте SRT або VTT для платформ, що підтримують файли субтитрів. Використовуйте «вшиті» субтитри для застосунків, які їх не підтримують.
✓ Перегляньте перед публікацією: Ще раз перевірте таймінг, форматування та зручність читання.
Покращення доступності відео за допомогою субтитрів зі ШІ
HeyGen надає Вам усе необхідне, щоб створювати точні субтитри, легко їх редагувати та публікувати контент для будь-якої платформи. Кожна функція заощаджує час і водночас дає Вам повний контроль над фінальними субтитрами.
✓ Створення субтитрів на основі ШІ: Створюйте чіткі, точні субтитри за лічені секунди. HeyGen аналізує Ваше аудіо та створює акуратні субтитри з правильним таймінгом.
✓ Прості інструменти редагування: Швидко коригуйте таймінг, пунктуацію чи правопис без додаткових інструментів або програм.
✓ Експорт або вшивання субтитрів: Завантажуйте файли SRT чи VTT для платформ на кшталт YouTube або експортуйте відео з вшитими субтитрами для TikTok, Instagram чи Reels.
✓ Підтримка кількох мов: Створюйте субтитри різними мовами, щоб охопити глобальну авдиторію.
✓ Швидкий робочий процес у браузері: Усе працює онлайн, тож Ви можете завантажувати відео, додавати субтитри та експортувати їх з будь-якого пристрою.
✓ Безпечно та конфіденційно: Ваші відео залишаються захищеними на всіх етапах процесу.
Налаштуйте стиль своїх субтитрів. Змініть шрифт, розмір, розташування та фон, щоб зробити субтитри зручними для читання й готовими до публікації на будь-якій платформі. Якщо Ви хочете додати додатковий текст на екрані або елементи бренду, спробуйте інструмент Add Text to Video:
Додайте субтитри до свого відео за 4 прості кроки
Створення субтитрів у HeyGen займає лише кілька швидких кроків. Вам не потрібен досвід монтажу чи якесь спеціальне програмне забезпечення. Усе працює онлайн, і Ви можете перейти від завантаження до експорту за лічені хвилини.
Виберіть свій файл MP4, MOV або WebM і завантажте його безпосередньо з пристрою. HeyGen підтримує найпоширеніші формати відео.
HeyGen автоматично аналізує Ваше аудіо та створює точні, синхронізовані субтитри на основі сказаного.
Відкоригуйте таймінг, виправте імена, додайте розділові знаки або змініть вигляд своїх субтитрів. Ви повністю контролюєте фінальний результат.
Завантажуйте субтитри у форматах SRT або VTT чи експортуйте відео з вшитими субтитрами для платформ на кшталт TikTok, Instagram і Reels.
HeyGen використовує передові технології розпізнавання мовлення, щоб створювати надточні субтитри навіть для швидкої мови. Швидка перевірка дає змогу уточнити імена, абревіатури чи технічні терміни для бездоганного результату.
Так. Експортуйте файли SRT/VTT для платформ, які підтримують субтитри, або вбудовуйте субтитри безпосередньо у Ваше відео для TikTok, Reels і Shorts. Щоб обрізати відео перед додаванням субтитрів, спробуйте онлайн-інструмент для обрізання відео
Багато основних функцій, зокрема автоматичне створення субтитрів, інструменти редагування та експорт у форматах SRT/VTT, доступні безкоштовно. Ви можете миттєво додавати субтитри до відео без встановлення програмного забезпечення. Для індивідуальних креаторів тарифний план Creator починається від $29
HeyGen підтримує MP4, MOV, AVI та WebM, що спрощує додавання субтитрів до контенту з телефонів, камер або записів екрана.
Для розширених потреб створення тариф Pro починається від $99
Так, звісно. Ви можете створювати субтитри кількома мовами, роблячи свій контент доступним для глобальної авдиторії в соціальних мережах, e-learning та маркетингових каналах.
Ні. Ваше відео зберігає свою початкову чіткість, незалежно від того, чи Ви завантажуєте файли субтитрів, чи вбудовуєте титри безпосередньо у відео для платформ на кшталт TikTok або Instagram.
Зовсім ні. Інтерфейс простий і працює в браузері, тож будь-хто може створювати, редагувати й оформлювати субтитри за лічені хвилини. Якщо Вам потрібен додатковий текст на екрані, Ви також можете скористатися функцією Додати текст до відео
