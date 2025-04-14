Verilerinizi, grafiklerinizi ve görsel içeriklerinizi dakikalar içinde profesyonel infografik videolara dönüştürün. Bu infografik video oluşturucu ile bilgilerinizi girerek, kamera, tasarım yazılımı veya kurgu deneyimi olmadan tamamen anlatımlı ve animasyonlu bir video elde edersiniz. Karmaşık fikirleri anlaşılır, paylaşılabilir ve her ekran için uyumlu hale getirin.
Markaların HeyGen infografik video oluşturucuyu tercih etme nedenleri
Her türlü veriyi veya grafiği otomatik olarak canlandırın
Kimsenin okumadığı statik slaytlar göndermeyi bırakın. Verilerinizi yapıştırın, bir grafik yükleyin veya bir kavramı açıklayın ve bunun, hareketli grafikler, akıcı geçişler ve zamanlanmış anlatımla sahne sahne animasyonlu bir infografik videoya dönüştüğünü izleyin. Zaman çizelgesine dokunmadan kusursuz bir çıktı elde edersiniz. İster pazar araştırması, ister ürün metrikleri, ister nasıl yapılır adımları sunuyor olun,YZ video oluşturucuağır işi üstlenir, böylece içeriğiniz hak ettiği etkiyle karşı tarafa ulaşır.
Özelleştirilebilir bir infografik video şablonundan başlayın
Başlamak için boş bir sayfaya ihtiyacınız yok. Profesyonelce tasarlanmış kapsamlı infografik video şablonları kütüphanesinden seçim yapın; her biri verilerinizi animasyonlu grafikler, markanıza uygun renk paletleri ve dakikalar içinde markanıza uyarlayabileceğiniz düzenlerle hayata geçirmek için oluşturulmuştur. Bir PDF, PowerPoint, URL veya yazılı bir metin ekleyin; platform bunu otomatik olarak yapılandırılmış bir infografik videoya dönüştürsün. Mevcut dokümanlarla çalışan ekipler, elle yeniden oluşturma adımını atlamak ve dakikalar içinde paylaşmaya hazır, tamamlanmış bir sonuca doğrudan geçmek için PDF'den videoya ve PowerPoint'ten videoya özelliklerini kullanır.
Görselleri, markanızı ve yerleşimi özelleştirin
Hazırladığınız infografik video bir şablona değil, markanıza benzemeli. Renk paletlerini, yazı tipi stillerini, ikon tasarımlarını ve arka plan temalarını doğrudan sezgisel editör içinde ayarlayın. Logonuzu yükleyin, sahne sırasını değiştirin ve tek satır kod yazmadan zamanlamayı ince ayarlarla düzenleyin. Her öğe özelleştirilebilir, böylece çıktılarınız her kampanya ve kanalda marka kimliğinizle tutarlı kalır. Video editörü, sürecin her adımında size tam yaratıcı kontrol sunar ve değişiklikler anında işlenir; böylece yineleme hızlı ve sürtünmesiz olur.
175+ dilde çeviri ve yerelleştirme yapın
Tek bir infografik video, ihtiyaç duyduğunuz anda küresel bir varlığa dönüşür. Tamamlanmış herhangi bir videoyu platformun çeviri motorundan geçirerek, sahneleri yeniden kurmak veya sesi tekrar kaydetmek zorunda kalmadan, 175’ten fazla dilde dudak senkronizasyonlu ve doğal anlatımlı bir versiyon elde edin. Bölgeler arasında içerik dağıtan markalar ve ekipler, içeriklerini yerelleştirmek için aylarca beklemek yerine, bir öğleden sonra içinde YZ video çevirmenini kullanıyor.
Doğal sesli YZ seslendirmesiyle anlatın
Her infografik video, saniyeler içinde metninizden üretilen net ve profesyonel bir anlatımla hayat bulur. Yüzlerce ses stilinden seçim yapın, hızı ayarlayın ve tonu kitlenize göre uyarlayın. Ne kayıt stüdyosu, ne mikrofon, ne de yeniden çekim gerektirir. Kitleniz küreselse, oluşturduğunuz her yerelleştirilmiş versiyonda sesinizi tutarlı tutmak için YZ ses klonlama özelliğini kullanın.
Infografik video oluşturucunun kullanım alanları
Marketing teams spend weeks turning research reports and campaign data into content that actually gets shared. Static infographics rarely captivate the way a moving, narrated video does, and traditional production requires designers, copywriters, and rounds of revision before anything goes live. With an infographic video maker, you write your narrative, drop in your data and statistics, and generate a finished animated video in one session that is genuinely engaging for your audience. Teams use this workflow to produce data-driven content for social media posts, email, and paid channels faster than any agency turnaround, using marketing videos to keep every campaign moving.
Product updates communicated through text-heavy release notes rarely stick. Engineering teams ship features, product managers write announcements, and users still do not understand what changed or why it matters. An infographic video maker lets product teams transform complex data and feature descriptions into clear, visually compelling walkthroughs with animated callouts and step-by-step narration. Use the product demo video workflow to produce polished feature videos the same day the update ships.
Training content that relies on static slides or long documents produces low completion rates and even lower retention. Learning and development teams need content that moves, explains, and reinforces key information visually. With an infographic video maker, you convert process maps, compliance requirements, and onboarding steps into dynamic, narrated infographic videos that employees actually watch. The training video workflow supports SCORM-ready export and can be localized into multiple languages for distributed teams in hours.
Explaining a concept with text and a static graph is one thing. Explaining it with a timed, narrated, animated sequence is something learners actually remember. Educators and e-learning producers use infographic video to turn lesson plans, pie charts, and statistical breakdowns into structured educational content without hiring a motion graphics studio. Making information memorable is the whole point, and the educational video and course builder tools sit inside the same platform so building an entire module from scratch takes hours instead of weeks.
Creative agencies regularly face briefs that require fast turnaround on data visualization and explainer content across multiple clients and campaigns. Traditional production pipelines cannot keep up with the volume. With an infographic video maker, agencies use templates and script to video automation to create infographic videos at pace, keep margins healthy, and meet client deadlines without growing headcount. Localization into additional languages is a single extra step rather than a separate project.
Buyers do not have time to read a 12-page deck. Sales teams that can send a short, animated infographic video showcasing ROI data, comparison stats, or onboarding timelines compel conversations forward faster because the information is easy to digest on the first pass. Video infographic content that puts your numbers in motion is more informative and more impactful than a PDF, and it helps stakeholders make decisions faster. Build prospect-specific content using AI video Ad and promo video templates designed to keep attention and drive the next step in the deal.
Yapay zeka ile infografik videolar nasıl oluşturulur
Ham verilerden veya yazılı bir metinden, tasarım araçlarına ya da montaj deneyimine ihtiyaç duymadan, dört basit adımda tamamlanmış bir infografik videoya geçin.
Bir PDF yükleyin, bir metin yapıştırın, bir URL ekleyin veya bir konu yazın. Platform, kaynak içeriğinizi okur ve onu sahne sahne yapılandırılmış bir infografik video taslağına otomatik olarak dönüştürür.
Görsel bir tema seçin, renkleri ve yerleşimleri ayarlayın, markanızı ekleyin ve anlatım sesini yapılandırın. Videoyu oluşturmeden önce her öğe düzenlenebilir.
Platform, senkronize anlatım, hareketli grafikler ve geçişlerle tam infografik videonuzu oluşturur. Son halini vermeden önce her sahneyi önizleyin.
Videonuzu ihtiyacınız olan formatta indirin veya doğrudan kanalınıza aktarın. Altyazı ekleyin, ek dillere yerelleştirin ya da tek adımda LMS’inize gönderin.
Bilgi grafiği video oluşturucu, verileri, grafik ve tabloları, süreç akışlarını ve yazılı içeriği otomatik olarak animasyonlu, anlatımlı videolara dönüştüren bir araçtır. Siz kaynak materyali sağlarsınız — bu bir metin, PDF, tablo özeti veya konu açıklaması olabilir — platform ise bunu zamanlanmış anlatım ve hareketli grafiklerle görsel sahnelere dönüştürüp sıralar. Ortaya, hiçbir manuel düzenleme veya tasarım çalışmasına gerek kalmadan sosyal medya, eğitim platformları, web siteleri veya sunumlar için hazır, tamamlanmış bir video çıkar.
Evet. Kendi grafiklerinizi, görsellerinizi ve marka varlıklarınızı yükleyebilir ve bunları her sahnede kullanabilirsiniz. Editör, renk paletinizi, tipografinizi ve logonuzu ayarlamanıza olanak tanır; böylece ortaya çıkan video, tasarımcıya ihtiyaç duymadan marka yönergelerinize tam olarak uyum sağlar. Bir sunum dosyasından başlıyorsanız, PPT To video mevcut slayt görsellerinizi alır ve bunları otomatik olarak animasyonlu video sahneleri olarak yeniden oluşturur.
Çoğu infografik video, kaynak materyalinizi gönderdikten birkaç dakika sonra hazır olur. Platform, sahne kurgusunu, anlatım senkronizasyonunu ve hareketli grafikleri aynı anda yönetir; böylece manuel bir prodüksiyon sırasını beklemek zorunda kalmazsınız. Çok sayıda veri sahnesi içeren daha uzun videolar biraz daha fazla zaman alabilir, ancak girdiden dışa aktarmaya kadar tüm iş akışı günlerle değil, dakikalarla ölçülür.
Hiç deneyim gerekmez. Tüm süreç, ilk oturumdan itibaren kullanımı kolaydır. Bilgilerinizi yazarsınız veya yapıştırırsınız, görsel bir stil seçersiniz ve platform videoyu oluşturur. Tasarım geçmişi olmayan ekipler bile, ilk denemede profesyonelce hazırlanmış görünen içerikler oluşturmak için bunu kullanır. YZ video düzenleyicihizalama, boşluklar ve animasyon zamanlamasını otomatik olarak ayarlar.
Evet. Videonuzu oluşturduktan sonra, doğru dudak senkronizasyonu ve doğal anlatım korunarak 175’ten fazla dile çevirebilirsiniz. Sahneyi yeniden oluşturmanıza veya herhangi bir sesi yeniden kaydetmenize gerek yoktur. video çevirici, yerelleştirme işlemini tek ek adımda gerçekleştirir; böylece aynı infografik içeriği, ayrı bir prodüksiyon bütçesine ihtiyaç duymadan uluslararası ekiplere, pazarlara veya kitlelere sunmanız pratik hale gelir.
Tasarım araçları, her biri projeye saatler ekleyen manuel animasyon, zaman çizelgesi düzenleme, seslendirme kaydı ve dışa aktarma biçimlendirmesi gerektirir. Bu platform, tamamlanmış bir videoyu otomatik olarak üreten metin tabanlı bir girişle bu iş akışının tamamının yerini alır. Geleneksel araçları kullanan ekipler, bu animasyonlu infografik oluşturucunun dakikalar içinde sunduğu işi tamamlamak için günler harcadıklarını bildiriyor. YZ video açıklayıcı iş akışı, manuel olarak üretilmesi en uzun süren, yapılandırılmış ve veri odaklı içerik türü için özel olarak tasarlanmıştır.
Evet. Metni düzenleyin, bir veri noktasını değiştirin, görsel stili yenileyin veya sahne sırasını metin tabanlı editör üzerinden ayarlayın, ardından videoyu yeniden oluşturun. Güncellenmiş video, hiçbir şeyi baştan inşa etmenize gerek kalmadan birkaç dakika içinde hazır olur. Bu da, üç aylık metrikler, ürün güncelleme akışları veya güncel politikayı yansıtması gereken uyumluluk eğitimleri gibi düzenli olarak değişen içerikler için infografik video oluşturmayı son derece pratik hale getirir; bu tür içerikler için geleneksel çekim prodüksiyonu ile çalışmak çoğu zaman mümkün değildir.
Evet. YouTube ve sunumlar için 16:9, dikey sosyal formatlar için 9:16 ve akış gönderileri için 1:1 dahil olmak üzere, her platforma uygun en-boy oranında dışa aktarım yapabilirsiniz. İçeriğinizin sessiz otomatik oynatma ortamlarında da iyi performans göstermesi için altyazıları otomatik olarak altyazı oluşturucu ile ekleyin. Kısa biçimli sosyal içerikler için reel oluşturucu ve YouTube Shorts araçları, infografik içerikleri tek adımda platforma özgü formatlara dönüştürmenizi sağlar.
Kredi kartı gerektirmeyen ücretsiz bir plan mevcuttur; bu sayede herhangi bir taahhütte bulunmadan önce videolar oluşturabilir ve temel araçları keşfedebilirsiniz. Ücretli planlar aylık 24 $’dan başlar ve ses klonlama, daha uzun video süreleri, tüm şablonlara erişim ve gelişmiş dışa aktarma seçeneklerinin kilidini açar. Kurumsal planlar ise yüksek hacimli prodüksiyon iş akışları yürüten organizasyonlar için API erişimi, özel entegrasyonlar ve ekip iş birliği özelliklerini içerir.
Evet. Aynı kaynak dokümanı veya metni kullanarak, farklı görsel stiller, anlatım tonları veya dil seçenekleriyle birden fazla versiyon üretebilirsiniz. Tek bir veri raporuyla çalışan ekipler, genellikle aynı anda iç bilgilendirme, sosyal medya dağıtımı ve eğitim içerikleri için ayrı versiyonlar oluşturur. metinden videoya ve yüzü görünmeyen video iş akışları, tek bir girdiyi üretim çalışmasını tekrarlamadan birden çok farklı çıktıya dönüştürmeyi son derece kolaylaştırır.
Platform, zaman çizelgeleri, süreç akışları, karşılaştırma grafikleri, veri dökümleri ve adım adım ilerleyen diziler gibi içerikleri kapsayan geniş bir infografik şablon kütüphanesi sunar. Her şablon profesyonelce tasarlanmıştır ve tamamen özelleştirilebilir; böylece yerleşimi geliştirebilir, renk paletini ayarlayabilir ve temel yapıya dokunmadan kendi marka öğelerinizi uygulayabilirsiniz. Video infografiğiniz için mükemmel başlangıç noktasını bulmak üzere sektöre, formata veya içerik türüne göre göz atın, ardından yer tutucu içerikleri birkaç dakika içinde kendi verilerinizle değiştirin.
Tam da bunu yapmak için tasarlanmış dinamik bir formattır. Statik raporlar ve slayt sunumları bilgi verir, ancak infografik videolar hareket, anlatım ve illüstrasyonu bir araya getirerek hedef kitlenizi hem ilgi çekici hem de takip etmesi kolay bir şekilde etkiler. Veriyi görselleştiren ve akıcı tutan videoların sonuna kadar izlenme, ekipler arasında paylaşılma ve daha sonra hatırlanma olasılığı çok daha yüksektir. Karmaşık bulguları bir paydaş grubuyla paylaşmak ya da aynı anda hem eğlendirmek hem de bilgilendirmek istiyorsanız, infografik video, prodüksiyon uzmanlığı gerektirmeden kalıcı bir etki bırakan formattır.
