Etkileyici dersler için eğitim videosu oluşturucu

HeyGen’in YZ destekli eğitim video oluşturucusuyla ilgi çekici eğitim videoları oluşturun. Fikirlerden, senaryolardan, görsellerden veya mevcut materyallerden otomatik görseller, ses, altyazılar ve ritim ayarlarıyla dersler, açıklayıcı videolar ve eğitim videoları oluşturun. Çekim, kurgu zaman çizelgeleri veya prodüksiyon maliyeti yok.

Hikayelerini hayata geçirmek için dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.

Sınıf dersleri ve konferanslar

Recording lectures repeatedly is time consuming. Use an educational video maker to generate clear lesson videos that students can revisit anytime.

Çevrimiçi kurslar ve e-öğrenme

Producing course videos traditionally requires studios and editors. AI video generation creates structured learning modules quickly and consistently.

Eğitim ve işe alıştırma programları

Training videos often go out of date fast, but using video templates can help keep them relevant. Generate and update instructional videos easily as policies, tools, or processes change.

Öğrenci projeleri ve sunumları

Help students communicate ideas visually without technical barriers. AI generated videos support creativity while maintaining clear structure.

Okul ve üniversite iletişimi

Share announcements, orientations, and updates through engaging educational videos instead of long emails or static slides.

Çok dilli eğitim içeriği

Deliver lessons globally using video translator capabilities for your educational video content. Create educational videos in multiple languages while preserving pacing and clarity.

HeyGen neden en iyi eğitim videosu oluşturma aracı?

HeyGen, netlik, tutarlılık ve ölçeklenebilirliğe ihtiyaç duyan modern eğitim ekipleri için tasarlandı. Sınıflardan kurumsal öğrenmeye kadar, yapay zeka video oluşturma, yavaş ilerleyen prodüksiyon iş akışlarının yerini hızlı ve esnek içerik oluşturma süreçleriyle alır.

Ölçekli eğitim için tasarlandı

Eğitim videolarını haftalar yerine dakikalar içinde oluşturun. Görselleri, anlatımı ve kurguyu yapay zeka üstlenir; böylece eğitimciler üretim işleriyle uğraşmak yerine öğrenme çıktılarının üzerine odaklanabilir.

Tüm öğrenme ortamları için tasarlandı

Ücretsiz eğitim video araçlarımızla K 12, yükseköğretim, kurumsal eğitim ve kurum içi bilgi paylaşımı için videolar oluşturun. İçerik, formatlar, hedef kitleler ve dağıtım kanalları arasında kolayca uyarlanır.

Eğitmenler ve ekipler için kolay

Kullanıcı dostu platformumuzla eğitim videoları hazırlamak için tasarım veya montaj deneyimi gerekmez. Basit iş akışı sayesinde öğretmenler, eğitmenler ve yöneticiler kolayca profesyonel eğitim videoları oluşturabilir.

Uçtan uca YZ video oluşturma

Tam kapsamlı eğitim videolarını YZ video oluşturucu ile hazırlayın. HeyGen sahneleri, ritmi, altyazıları ve anlatımı otomatik olarak oluşturarak eğitim videolarını paylaşmaya hazır, profesyonel videolara dönüştürür.

Görsel öğrenme: görselden videoya

Diyagramları, slaytları ve görselleri görüntüden videoya araçlarıyla harekete dönüştürün. YZ, öğrenenlerin dikkatini canlı tutan ve anlamayı artıran hareket ve yapı ekler.

Doğal ses ve dudak senkronizasyonu sunumu

Gerçekçi anlatım ve doğru dudak senkronizasyonu ile kavramları net bir şekilde açıklayın. Farklı konulara, yaş gruplarına veya bölgelere uygun sesleri ve dilleri seçin.

Script tabanlı güncellemeler ve kontrol

Dersleri yeniden kaydetmek yerine içeriği düzenleyerek güncelleyin. Konuları, örnekleri veya dilleri değiştirin ve tutarlı kaliteyle videoyu anında yeniden oluşturun.

Kaliteye, kolaylığa ve hıza önem veren 100.000+ ekip tarafından kullanılıyor

Sizin gibi işletmelerin içerik oluşturmayı nasıl ölçeklendirdiğini ve pazardaki en yenilikçi görselden videoya platform ile büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.

Miro
"Bu, yazarlarımızın görsel hikâye anlatımı mecralarında benim sahip olduğum yaratıcılık düzeyine süreç boyunca aynı ölçüde sahip olmalarını sağladı."

Steve Sowrey, Öğrenme medya tasarımcısı
Vision Creative Labs
"Benim için sihirli an, her hafta çektiğim bir filmi HeyGen ile yapabildiğimizde oldu. Bir anda fark ettik ki bir senaryo yazıp gönderebilirim ve bir daha asla kameranın karşısına geçmek zorunda kalmam."

Roger Hirst, Kurucu Ortak
Workday
"HeyGen hakkında en sevdiğim şey, artık projelere hayır demek zorunda kalmıyor olmam. Sanki ekibimizi büyütmüş gibiyiz. Sahip olduğumuz kaynaklarla çok daha fazlasını yapabiliyoruz."

Justin Meisinger, Program Yöneticisi
Nasıl çalışır

Eğitim videosu oluşturucuyu nasıl kullanabilirsiniz

Yapay zeka ile dört basit adımda eğitim videoları oluşturun.

Adım 1

Öğrenme içeriğinizi ekleyin

Bir fikir, senaryo, slaytlar veya görsellerle başlayın. Eğitim videonuzun konusunu, hedef kitlesini ve tonunu belirleyerek video içerik hedeflerinizle uyumlu olmasını sağlayın.

Adım 2

Görselleri ve sesi özelleştirin

Görsel stilleri, anlatımı, altyazıları ve dilleri seçin. Öğrenme ortamınıza uyacak şekilde markalama veya biçimlendirme uygulayın.

Adım 3

YZ ile oluşturun

HeyGen’in YZ video oluşturucusu, senkronize görseller, ses ve hareketle eksiksiz eğitim videosunu oluşturur.

Adım 4

İstediğiniz zaman dışa aktarın ve güncelleyin

Videonuzu indirin veya içeriği düzenleyip baştan başlamadan yeniden oluşturarak daha sonra revize edin.

Sıkça sorulan sorular (SSS)

Eğitim videosu oluşturucu nedir?

Eğitici bir video oluşturucu, öğrenme videolarını otomatik olarak hazırlamak için YZ video oluşturma teknolojisini kullanır. Geleneksel çekim veya montaj gerektirmeden görselleri, anlatımı ve altyazıları oluşturur; böylece video oluşturma sürecini kolaylaştırır.

Yapay zeka eğitim videolarını nasıl geliştirir?

YZ içeriği net bir şekilde yapılandırır, görselleri ve sesi otomatik olarak ekler ve tutarlı bir tempo sağlar. Bu da öğrenenlerin bilgiyi daha iyi anlamasına ve akılda tutmasına yardımcı olur.

Farklı eğitim seviyeleri için videolar oluşturabilir miyim?

Evet. Eğitim videosu oluşturucu K 12, yükseköğretim, kurumsal eğitim ve kurum içi öğrenme programları için uygundur.

Birden fazla dili destekliyor mu?

Evet. Dahili çeviri ve ses özelliklerini kullanarak birden fazla dilde eğitim videoları oluşturabilirsiniz.

Video görüntüsü yerine görseller veya slaytlar kullanabilir miyim?

Evet. Görselden videoya araçlar, slaytları, diyagramları ve görselleri canlandırarak dersleri çekim yapmaya gerek kalmadan daha ilgi çekici hale getirir; bu da animasyonlu video içerikleri için idealdir.

Öğretmenlerin veya eğitmenlerin düzenleme becerilerine ihtiyacı var mı?

Hayır. Bu iş akışı teknik olmayan kullanıcılar için tasarlanmıştır. Üretim sürecini YZ yönetirken siz öğretim içeriğine odaklanırsınız.

Eğitim videolarını hangi formatlarda dışa aktarabilirim?

Videolar, LMS platformları, web siteleri, sunumlar ve sosyal medyada paylaşım için uygun standart formatlarda dışa aktarılabilir.

Eğitim videolarını daha sonra güncelleyebilir miyim?

Evet. Eğitim video oluşturucumuz sayesinde içeriği düzenleyin, örnekleri değiştirin veya dili güncelleyin ve videoyu en baştan yeniden oluşturmak zorunda kalmadan tekrar oluşturun.

