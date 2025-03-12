Bağlantı kuran, uyum sağlayan ve ilham veren yapay zeka
HeyGen'de yapay zeka araştırmalarımız, görsel hikaye anlatımını herkes için erişilebilir kılma misyonuyla yürütülmektedir.
YZ liderlerimizle tanışın
Yaratıcılık, iletişim ve teknolojinin kesişim noktasında yenilik yapıyoruz.
Charly Hong, YZ Araştırma Direktörü
Charly Hong, insan modelleme, anlama ve video oluşturma odaklı bilgisayarlı görü ve yapay zeka alanlarında on yılı aşkın uzmanlığa sahiptir. Yenilikçiliğe ve etkili çözümler üretmeye olan bağlılığını ortaya koyan 60’tan fazla yayına ve patente imza atmıştır. HeyGen’de Charly, araştırma ile ürünü kusursuz biçimde buluşturan YZ teknolojilerindeki gelişmelere yön veriyor.
Rong Yan, CTO
Rong Yan, görsel hikâye anlatımını herkes için erişilebilir kılmaya kendini adamış HeyGen'in CTO'sudur. Daha önce HubSpot'ta Mühendislik Başkan Yardımcısı olarak Veri ve Zekâ ürünlerine liderlik etti ve Snapchat, Square ve Facebook'ta liderlik pozisyonlarında bulundu. Rong, yüksek lisans derecesini (2004) ve doktora derecesini (2006) Carnegie Mellon'dan aldı. Üretken bir araştırmacı olarak 60'tan fazla yayını, 35 patenti ve yapay zeka (YZ), veri madenciliği ve bilgisayarlı görü alanlarında uzmanlığı bulunmaktadır.
Joshua Xu, CEO
Joshua Xu, HeyGen'in Kurucu Ortağı ve CEO'sudur ve YZ destekli içerik oluşturma ile görsel hikâye anlatımını dönüştürme misyonuna liderlik etmektedir. Daha önce Snapchat'te (2014–2020) baş mühendis olarak görev yapmış, reklam sıralaması, makine öğrenimi ve hesaplamalı fotoğrafçılık alanlarında yeniliklere öncülük etmiştir. Carnegie Mellon'dan Bilgisayar Bilimi yüksek lisans derecesine sahip olan Joshua, makine öğrenimi, bilgisayarlı görü ve üretken yapay zeka konularında derin bir uzmanlık sunmaktadır.
Jun-Yan Zhu, Danışman
Jun-Yan Zhu, Carnegie Mellon University'de Bilgisayar Bilimi ve Robotik alanında Michael B. Donohue Yardımcı Doçenti olarak görev yapmakta ve burada Generative Intelligence Lab'in başkanlığını yürütmektedir. Araştırmaları, üretici modeller, bilgisayarlı görü ve grafikler üzerine yoğunlaşmakta olup, misyonu içerik üreticilerini üretici modellerle güçlendirmektir. Samsung AI Researcher of the Year, Packard Fellowship, NSF CAREER Award gibi birçok ödüle layık görülmüştür.
Araştırma sütunlarımız: yarının yapay zekasını şekillendirmek
Dijital kimliği hassasiyet ve kaliteyle yeniden tanımlıyoruz
Avatar oluşturma konusundaki odağımız, kontrol edilebilirlik, tutarlılık ve benzersiz kaliteye dayanır. YZ destekli üretimi ileri taşıyarak, avatarların insan mimiklerini ve davranışlarını kusursuz biçimde yansıtmasını sağlıyor, gerçek dünya ile dijital dünya arasındaki farkı kapatıyoruz.
Video zekasını güçlendiren çok modlu dil modelleri
We build multimodal language models that jointly reason over text, audio, and visual signals to better understand intent and context. This foundation powers video translation with improved semantic fidelity, enables avatar modeling that stays consistent across scenes, and unlocks video agents that can interpret goals and generate end-to-end content with higher reliability.
Çok modlu çözümlerle dil bariyerlerini ortadan kaldırın
Çok modlu video çeviri çözümleri oluşturmak için yapay zekadan yararlanarak, küresel iletişimi daha erişilebilir hale getirmeyi hedefliyoruz. Metni, sesi ve görselleri sorunsuz bir şekilde entegre ederek videoları herkes tarafından anlaşılabilir içeriklere dönüştürüyor, kültürler arası etkileşimi güçlendiriyoruz.
Çok modlu yenilikle gerçek zamanlı etkileşim
Gerçek zamanlı işleme ve gelişmiş çok modlu çözümlerle desteklenen etkileşimli avatarlarımız, konuşmaları adeta hayata geçirir. Bu avatarlar yalnızca dinamik şekilde yanıt vermekle kalmaz, aynı zamanda kullanıcı etkileşimini yeniden tanımlayarak teknolojiyi daha ilgi çekici ve insana yakın hale getirir.
Duygusal YZ ile etkileyici, gerçekçi dijital insanlar
Emotion AI helps our systems go beyond “talking” to truly communicating — by aligning what the script means with how it should feel. By coordinating tone and prosody in voice with on-point gestures and facial expressions, we generate avatars that maintain emotional coherence over time, closing the realism gap and pushing the frontier of human-like presence.
Video ajanlarını ölçekli şekilde çalıştıran otonom sistemler
We develop agentic systems that turn video creation into a goal-driven workflow: planning, tool use, iteration, and verification. These capabilities power our video agent, allowing it to break down user intent into steps, make informed decisions along the way, and produce more controllable, consistent outcomes—while supporting safety and quality constraints in real production settings.
HeyGen Teknoloji Direktörü (CTO) Rong Yan
"Yalnızca güçlü değil, aynı zamanda güvenilir ve kullanımı kolay bir yapay zeka geliştiriyoruz. Amacımız, YZ video oluşturma ile mümkün olanı yeniden tanımlayarak bunu işletmeler için vazgeçilmez, kullanıcılar için ise keyif verici hale getirmek."
Birlikte çalışalım.
Bu, özel bir yolculuğun başlangıcı olabilir. HeyGen'deki kariyer fırsatları hakkında daha fazla bilgi edinin.