Çekim ve uzun montaj süreçlerini atlayın. HeyGen, herhangi bir metni YZ avatarları, doğal sesler ve hazır şablonlar kullanarak yüksek kaliteli bir YouTube videosuna dönüştürmenizi sağlar. Kamera veya kurgu yazılımına ihtiyaç duymadan, dakikalar içinde tam uzunlukta videolar veya Shorts oluşturabilirsiniz. Hızlı, basit ve daha az emekle daha fazla içerik yayınlamanıza yardımcı olacak şekilde tasarlandı.
Yapay zeka ile oluşturulan YouTube videoları, artık çok daha kolay
Bir YouTube kanalı oluşturmak saatlerinizi almak zorunda değil. HeyGen ile bir senaryoyu veya blog yazısını sadece birkaç tıklamayla profesyonel bir videoya dönüştürebilirsiniz. Konuşan bir avatar seçin ya da yüzünüzü göstermeden kalın—HeyGen altyazıları, markalama öğelerini ve seslendirmeyi otomatik olarak ekler.
Uzun format videolar, eğitimler, ürün incelemeleri ve YouTube Shorts için işe yarar. Hemen yüklemeye hazır, temiz ve tutarlı videolar elde edersiniz.
YZ ile YouTube video oluşturma için en iyi uygulamalar
HeyGen’in YouTube video oluşturucusundan en iyi şekilde yararlanmak için şu basit ipuçlarını izleyin:
• İzleyicileri hızlıca yakalamak için kısa bir girişle başlayın.
• Doğru formatı kullanın: tam videolar için 16:9, Shorts için 9:16.
• Görünürlüğü artırmak için anahtar kelime açısından zengin başlıklar, açıklamalar ve altyazılar ekleyin.
• Nişinize ve tarzınıza uygun avatarlar ve sesler seçin.
• Daha hızlı video oluşturmak için blog yazılarını, taslakları veya dökümleri yeniden kullanın.
Yapay zeka video araçlarıyla YouTube’da erişiminizi artırın ve kitlenizi büyütün
HeyGen, içerik üreticilerinin ve pazarlamacıların YouTube varlıklarını yapay zeka destekli videolarla ölçeklendirmesine yardımcı olur. Kurgu yazılımına gerek yok, kamera ekibine gerek yok—sadece hızlı, profesyonel ve yüklemeye hazır içerik.
Pictory, Lumen5 veya Vidyo.ai gibi araçlarla karşılaştırıldığında, HeyGen aşağıdaki benzersiz avantajları sunar:
Metinden yola çıkarak açıklayıcı videolar, Shorts, intros, incelemeler, eğitimler ve çok daha fazlasını oluşturun.
HeyGen’in YZ YouTube video oluşturucusu nasıl kullanılır
Fikirlerinizi avatarlar, seslendirmeler ve şablonlar kullanarak YouTube’a hazır videolara dönüştürün.
Metninizi, makalenizi, taslağınızı veya transkriptinizi kullanın. HeyGen, herhangi bir metni videoya dönüştürebilir.
300'den fazla avatar ve sesten seçim yapın. Çekim, oyuncu veya kayıt gerekmez.
Kanalınıza uygun olacak şekilde altyazılar, arka planlar, animasyonlar ve geçişler ekleyin.
Videonuzu birkaç dakika içinde işleyin ve MP4 olarak dışa aktarın. Filigran olmadan doğrudan YouTube'a yükleyin.
Bu araç, herhangi bir senaryoyu, taslağı veya makaleyi YZ avatarları, doğal sesler ve hazır şablonlar kullanarak eksiksiz bir YouTube videosuna dönüştürür. Çekim veya montaj yapmanıza gerek kalmadan, dakikalar içinde konuşan kişi videoları veya yüzü görünmeyen videolar oluşturabilirsiniz. Buradan deneyin: YZ YouTube video oluşturucu
Evet. Otomatik kanallar, liste içerikleri, eğitimler ve viral anlatım videoları için tasarlanmış yüz göstermeyen yerleşimlerden dilediğinizi seçebilirsiniz. Editör tamamen çevrimiçi çalışır; bu da kamerada görünmeyi tercih etmeyen içerik üreticileri için ideal bir çözüm sunar.
Evet. YouTube Shorts için optimize edilmiş 9:16 dikey yerleşimde videoları dışa aktarabilirsiniz. Birden fazla platform için kısa video içerikleri oluştururken, hızlı dikey içerik üretimi için YZ TikTok Video Oluşturucuyu da kullanabilirsiniz.
Logolar yükleyebilir, marka renklerini uygulayabilir, intro ve outro ekleyebilir ve şablonları kanalınızın tarzına uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz. Her video, yüksek kaliteli ve markanıza uygun bir görünüm için altyazıları, geçişleri ve animasyonları destekler.
Açıklayıcı videolar, incelemeler, eğitimler, liste içerikleri, ürün analizleri, haber güncellemeleri, kanal tanıtımları ve tam uzunlukta videolar oluşturabilirsiniz. Ayrıca blog yazılarını veya senaryoları, yayına hazır YouTube içeriklerine dönüştürmek için de idealdir.
Evet. Zaman kazanmak için incelemeler, liste içerikleri, eğitimler, haber güncellemeleri, açıklayıcı videolar ve YouTube Shorts için şablolları kullanabilirsiniz.
Herhangi bir deneyim gerekmez. Araç tarayıcınızda çalışır ve videonuzu metninizden otomatik olarak oluşturur. Metin yazma konusunda yardıma ihtiyacınız olursa, videonuzu oluşturmadan önce YZ Video Metni Oluşturucuyu kullanabilirsiniz.
Evet. HeyGen, doğal mimiklere sahip 300'den fazla avatar ve 175'ten fazla ses sunar. Eğitim videoları, pazarlama içerikleri, yorum videoları, iş konuları ve insan sunucuya benzer bir anlatıcı isteyen yüzü görünmeyen kanallar için son derece uygundurlar.
