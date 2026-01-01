HeyGen API ile teknoloji yığınınızı güçlendirin
MCP, Skills veya Doğrudan API ile entegre edin ve ürününüze yapay zeka videosunu dilediğiniz şekilde ekleyin. İhtiyaçlarınıza uygun bir plan seçin.
Sadece $5 ile başlayın
HeyGen API'yi hiçbir taahhüt olmadan ücretsiz deneyin; yapay zeka video oluşturma teknolojisini keşfetmek isteyen herkes için ideal bir başlangıç.
Satış ekibiyle iletişime geçin
Ortalama kullanım ve özel markalama gerektiren ürünler için Pro planımız, video API fiyatlandırmamızı verimli şekilde kullanan işletmeler açısından mükemmel bir seçenektir.
Connect HeyGen to AI agents like Claude, Manus, OpenAI through MCP for seamless, conversational video creation and management.
Open-Source video creation framework for building and customizing HeyGen-powered video workflows with flexible integrations.
Pre-built skill modules that extend AI agents with HeyGen video generation capabilities.
Programmatic access to HeyGen's video platform for custom integrations, automation, and advanced use cases.
Bağımsız içerik üreticilerden küresel işletmelere kadar herkes için HeyGen, güçlü YZ araçlarıyla video oluşturmayı hızlı, ölçeklenebilir ve zahmetsiz hale getirir.
Generate complete avatar videos from a single text prompt — no manual setup needed.
Convert text into natural, expressive speech using HeyGen's advanced voice synthesis engine.
Programmatically create avatar videos with fine-grained control over avatars, voices, backgrounds, and layouts.
Translate and dub existing videos into multiple languages while preserving lip-sync and natural delivery.
Kimlik doğrulama
HeyGen, her birinin kendi kimlik doğrulama yöntemi olan MCP, Skills ve Doğrudan API dahil olmak üzere birden fazla entegrasyon yolu sunar. Hangi akışın kullanım senaryonuza uygun olduğunu anlamak, nasıl kimlik doğrulaması yapacağınızı ve kullanımın nasıl faturalandırılacağını belirler.
MCP entegrasyonları için kullanılır. Kullanıcılar erişimi standart bir onay ekranı üzerinden yetkilendirir — API anahtarına gerek yoktur. Premium kredili aktif bir HeyGen web planı gerektirir. Kullanım, web planınızdaki premium kredi bakiyenizden düşülür.
Skills ve Doğrudan API entegrasyonları için kullanılır. Kimlik doğrulamasını, API anahtarınızı X-Api-Key başlığı üzerinden ileterek yapın. Kontrol panelinizdeki Settings → API bölümünden oluşturulan bir HeyGen API anahtarı gerektirir. Kullanım, web planı kredilerinizden ayrı olan API kontrol paneli bakiyenizden düşülür.
Video oluşturmayı otomatikleştirmek için HeyGen'i favori araçlarınıza bağlayın.
HeyGen, API yönetimiyle uğraşmadan Claude gibi YZ asistanlarına bağlanmak için MCP, Claude Code ve Cursor gibi YZ kodlama ajanlarını genişletmek için Skills ve video oluşturma üzerinde tam programatik kontrol için Direct API olmak üzere üç entegrasyon yolu sunar.
MCP, OAuth kullanır — kullanıcılar, API anahtarına gerek olmadan bir onay ekranı üzerinden yetkilendirme verir. Skills ve Direct API ise, HeyGen kontrol panelinizde Ayarlar → API bölümünden oluşturulan ve X-Api-Key başlığı üzerinden iletilen bir API anahtarı kullanır.
Hayır. MCP kullanımı, web planınızın premium kredi bakiyesinden düşülürken, Skills ve Direct API kullanımı API kontrol paneli bakiyenizden düşülür. Bu iki faturalandırma havuzu birbirinden bağımsızdır.
Yalnızca 5 $ ile başlayabilirsiniz. API cüzdanınıza bakiye ekleyin ve sadece kullandığınız kadar ödeyin — herhangi bir aylık taahhüt gerekmez.
Kurumsal plan, Kullandıkça Öde planındaki her şeye ek olarak özelleştirilmiş ölçeklenebilirlik, özel geliştirici desteği, Digital Twin Creation API, Proofread API ve indirimli ücretler içerir.
