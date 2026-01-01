HeyGen API

HeyGen API ile teknoloji yığınınızı güçlendirin

MCP, Skills veya Doğrudan API ile entegre edin ve ürününüze yapay zeka videosunu dilediğiniz şekilde ekleyin. İhtiyaçlarınıza uygun bir plan seçin.

API'yi kullanmaya başlayın

Kullandıkça Öde

Sadece $5 ile başlayın

HeyGen API'yi hiçbir taahhüt olmadan ücretsiz deneyin; yapay zeka video oluşturma teknolojisini keşfetmek isteyen herkes için ideal bir başlangıç.

  • Video Agent API
  • Metinden Konuşmaya API'si
  • Video oluşturun (Avatar III ve IV motorları)
  • Video çeviri API'si
  • Fotoğraf avatarları oluşturun
  • Şablonları kullanarak videolar oluşturun
  • Avatar, ses ve şablon kütüphanelerine erişin
  • MCP Sunucusu erişimi
  • HeyGen Skills entegrasyonu

Kurumsal

Ortalama kullanım ve özel markalama gerektiren ürünler için Pro planımız, video API fiyatlandırmamızı verimli şekilde kullanan işletmeler açısından mükemmel bir seçenektir.

  • Kullandıkça Öde planındaki her şey
  • Özelleştirilmiş ölçeklenebilirlik
  • Özel geliştirici desteği
  • Dijital ikiz oluşturma API'si
  • Düzeltme API'si
  • İndirimli fiyatlar

Oluşturmanın yollarını keşfedin

HeyGen MCP

Connect HeyGen to AI agents like Claude, Manus, OpenAI through MCP for seamless, conversational video creation and management.

OpenClaw

Open-Source video creation framework for building and customizing HeyGen-powered video workflows with flexible integrations.

HeyGen Yetenekleri

Pre-built skill modules that extend AI agents with HeyGen video generation capabilities.

Doğrudan API

Programmatic access to HeyGen's video platform for custom integrations, automation, and advanced use cases.

129.158.675Oluşturulan videolar
103.408.112Oluşturulan avatarlar
17.753.207Çevrilen videolar
Google
Hubspot
Workday
HP
Trivago
J.P.Morgan
Autodesk
Miro
Intel
DHL
Bosh
Komatsu
Coursera
Spring Health
Hikayelerini hayata geçirmek için dünya çapında milyonlarca kişi tarafından güveniliyor

Bağımsız içerik üreticilerden küresel işletmelere kadar herkes için HeyGen, güçlü YZ araçlarıyla video oluşturmayı hızlı, ölçeklenebilir ve zahmetsiz hale getirir.

Video Agent API

Generate complete avatar videos from a single text prompt — no manual setup needed.

TTS - Starfish

Convert text into natural, expressive speech using HeyGen's advanced voice synthesis engine.

Video oluşturma API'si

Programmatically create avatar videos with fine-grained control over avatars, voices, backgrounds, and layouts.

Video Çeviri API'si

Translate and dub existing videos into multiple languages while preserving lip-sync and natural delivery.

Kullanım alanları

Kimlik doğrulama

HeyGen, her birinin kendi kimlik doğrulama yöntemi olan MCP, Skills ve Doğrudan API dahil olmak üzere birden fazla entegrasyon yolu sunar. Hangi akışın kullanım senaryonuza uygun olduğunu anlamak, nasıl kimlik doğrulaması yapacağınızı ve kullanımın nasıl faturalandırılacağını belirler.

OAuth 2.0

MCP entegrasyonları için kullanılır. Kullanıcılar erişimi standart bir onay ekranı üzerinden yetkilendirir — API anahtarına gerek yoktur. Premium kredili aktif bir HeyGen web planı gerektirir. Kullanım, web planınızdaki premium kredi bakiyenizden düşülür.

API anahtarı

Skills ve Doğrudan API entegrasyonları için kullanılır. Kimlik doğrulamasını, API anahtarınızı X-Api-Key başlığı üzerinden ileterek yapın. Kontrol panelinizdeki Settings → API bölümünden oluşturulan bir HeyGen API anahtarı gerektirir. Kullanım, web planı kredilerinizden ayrı olan API kontrol paneli bakiyenizden düşülür.

İş ortakları

HeyGen'i favori platformlarınızla kullanın

Video oluşturmayı otomatikleştirmek için HeyGen'i favori araçlarınıza bağlayın.

API fiyatlandırma sıkça sorulan sorular

HeyGen ile entegre olmanın farklı yolları nelerdir?

HeyGen, API yönetimiyle uğraşmadan Claude gibi YZ asistanlarına bağlanmak için MCP, Claude Code ve Cursor gibi YZ kodlama ajanlarını genişletmek için Skills ve video oluşturma üzerinde tam programatik kontrol için Direct API olmak üzere üç entegrasyon yolu sunar.

Her entegrasyon yolu için kimlik doğrulama nasıl çalışır?

MCP, OAuth kullanır — kullanıcılar, API anahtarına gerek olmadan bir onay ekranı üzerinden yetkilendirme verir. Skills ve Direct API ise, HeyGen kontrol panelinizde Ayarlar → API bölümünden oluşturulan ve X-Api-Key başlığı üzerinden iletilen bir API anahtarı kullanır.

MCP kredileri ile API bakiyesi aynı şey mi?

Hayır. MCP kullanımı, web planınızın premium kredi bakiyesinden düşülürken, Skills ve Direct API kullanımı API kontrol paneli bakiyenizden düşülür. Bu iki faturalandırma havuzu birbirinden bağımsızdır.

Kullandıkça Öde ile başlamanız için gereken minimum tutar nedir?

Yalnızca 5 $ ile başlayabilirsiniz. API cüzdanınıza bakiye ekleyin ve sadece kullandığınız kadar ödeyin — herhangi bir aylık taahhüt gerekmez.

Kurumsal plan, Kullandıkça Öde modelinin sunduklarına ek olarak neler sağlar?

Kurumsal plan, Kullandıkça Öde planındaki her şeye ek olarak özelleştirilmiş ölçeklenebilirlik, özel geliştirici desteği, Digital Twin Creation API, Proofread API ve indirimli ücretler içerir.

Yapay zeka ile video oluşturmaya başlayın

Sizin gibi işletmelerin içerik oluşturmayı nasıl ölçeklendirdiğini ve en yenilikçi YZ videosuyla büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.

