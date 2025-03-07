Dikkat çeken ve dönüştüren etkileyici YZ pazarlama videolarını, karmaşık montaj veya stüdyo çekimlerine gerek kalmadan oluşturun. Ürün linklerini, metinleri veya basit fikirleri dakikalar içinde her kanal için markanıza uygun videolara dönüştürün. HeyGen, ekiplerin daha fazla yaratıcı içerik üretmesine, daha hızlı test yapmasına ve pazarlamayı her zaman hareket halinde tutmasına yardımcı olur.
Generate AI video ads for platforms like TikTok, Instagram, and YouTube in minutes. Test different hooks, offers, and formats without manual editing overhead. Optimize cost per result by quickly spotting what resonates.
Turn new releases and updates into clear, engaging clips that highlight benefits. Show key features with overlays, captions, and close up visuals. Help audiences understand value quickly and remember why it matters.
Add explainer videos to landing pages, pricing sections, and onboarding flows. Use video to clarify next steps and remove friction for new users. Better understanding often leads to higher conversion and activation.
Embed short marketing videos in nurture sequences and announcements. Use personalized intros, product demos, and educational moments to keep subscribers engaged. Video helps messages stand out inside busy inboxes.
Give sales teams tailored video assets they can share in outreach and follow ups for better video marketing. Explain complex offers with simple visuals and narration. Strong videos make it easier for buyers to share your story internally.
Produce on brand video libraries quickly for multiple clients. Use templates and presets to standardize quality while staying flexible. Deliver more creative options per project without burning extra hours.
HeyGen neden en iyi metinden videoya YZ çözümüdür
HeyGen, herhangi bir metni dakikalar içinde yüksek kaliteli, gerçekçi bir videoya dönüştürür. İster kaba bir fikirle, ister üzerinde çalışılmış bir senaryoyla, ister sadece birkaç madde işaretiyle başlayın. HeyGen, güçlü kontrol seçenekleriyle son derece gerçekçi konuşma sahneleri oluşturur; böylece geleneksel prodüksiyon iş akışına ihtiyaç duymadan, kelimelerden bitmiş videoya hızla geçebilirsiniz.
Senaryoları dakikalar içinde profesyonel videolara dönüştürün. Çekim, yeniden çekim veya karmaşık kurgu süreçlerine göre çok daha hızlı ve çok daha ekonomiktir.
Basit ve sezgisel bir iş akışıyla profesyonel kalitede videolar oluşturun. Ne kurgu geçmişi gerekir ne de teknik kurulum. Sadece yazın, oluşturun, iyileştirin
İlk taslaktan son dışa aktarmaya kadar HeyGen’in metin tabanlı editörü tüm süreci sadeleştirir. Satırları güncelleyin, tempoyu ayarlayın, sahneleri gözden geçirin ve bir zaman çizelgesini değil, bir dokümanı düzenliyormuş gibi hızlıca yineleyin.
Video oluşturma için bağlantı ve komut dosyası
Bir URL, ürün açıklaması veya pazarlama metninden başlayın ve sahneleri otomatik olarak oluşturun. HeyGen, temel noktaları alır ve bunları yapılandırılmış video bölümlerine dönüştürür. Konsept size doğru gelene kadar içeriği geliştirebilir veya yeniden oluşturabilirsiniz.
Pazarlama ve reklam formatları için şablonlar
Promolar, açıklayıcı videolar, ürün öne çıkarma içerikleri ve sosyal medya reklamları için hazır taslak düzenleri kullanın. Şablonlar, tempo, metin hiyerarşisi ve kadrajlamayı sizin yerinize ayarlar. Böylece zaman çizelgeleri sıkışık olduğunda bile videolarınız profesyonel ve özenli görünür.
YZ avatarları, sesler ve altyazılar
Birçok dilde YZ sunucular ve doğal seslendirmelerle videolarınıza insan dokunuşu ekleyin. Otomatik altyazılar, sesi kapalı izlenen akışlarda erişilebilirliği ve performansı artırır. Oyunculara ihtiyaç duymadan stil, ton ve mesajlaşmayı tamamen siz kontrol edersiniz.
Çoklu platform dışa aktarma ve en-boy oranları
Farklı kanallara uygun dikey, kare ve yatay formatlarda dışa aktarın. Tüm versiyonlarda güvenli alanları, okunabilirliği ve hareketi koruyun. Böylece tek bir projeden her yerde kampanya başlatabilirsiniz.
Sizin gibi işletmelerin içerik üretimini nasıl ölçeklendirdiğini ve pazardaki en yenilikçi görselden videoya platform ile büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.
YZ pazarlama video oluşturucuyu nasıl kullanırsınız
HeyGen, pazarlamacılara mevcut kampanya planlamasına uyum sağlayan basit bir iş akışı sunar. Siz brief ve hedefleri belirlersiniz, YZ video oluşturucu ise prodüksiyon detaylarını halleder; böylece siz stratejiye ve yaratıcı yönetime odaklanabilirsiniz.
Bir ürün sayfasını yapıştırın, kısa bir prompt yazın veya mevcut metninizi ekleyin. Amacınızı, hedef kitlenizi ve ana mesajınızı belirleyin.
Video içerikleriniz için markanızla uyumlu şablonları, renkleri, yazı tiplerini ve görsel stilleri seçin. Mesajınızı net bir şekilde iletmek için bir YZ sesi veya avatar tercih edin.
Oluşturulan videoyu önizleyin ve ekrandaki metni, zamanlamayı ve görselleri düzenleyin. Teste hazırlık için farklı açılış cümleleri veya teklifler deneyin.
Her platform için doğru formatlarda son videoları indirin. Reklam yöneticilerine, açılış sayfalarına, web sitelerine ve e-posta araçlarına yükleyin.
YZ pazarlama videoları, yapay zeka yardımıyla oluşturulan tanıtım veya eğitim amaçlı videolardır. Basit girdilerden metin, görsel ve seslendirme oluşturmanıza olanak tanıyarak kampanyalarınızı daha hızlı başlatmanızı sağlar. Böylece geleneksel video prodüksiyonuna olan bağımlılığı azaltır.
Hayır. HeyGen, editörler için değil, pazarlamacılar için tasarlanmıştır. Şablonlar ve yönlendirmeli iş akışları teknik ayrıntıları sizin yerinize halleder; böylece profesyonel sonuç alırken mesajınıza, hedef kitlenize ve iş sonuçlarına odaklanabilirsiniz.
Evet. Logoları, yazı tiplerini, ürün görüntülerini ve marka görsellerini doğrudan projelere yükleyebilirsiniz. Bu varlıklar şablonlarda görünür, böylece her video tutarlı olur ve görsel kimliğinizle uyumlu hissedilir.
Sosyal platformlar, reklam ağları, web siteleri ve e-posta kampanyaları için videolar oluşturabilirsiniz. Farklı en-boy oranları ve dışa aktarma seçenekleri, aynı temel konseptten TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn ve daha fazlasını desteklemenize yardımcı olur.
Fikriniz hazır olduğunda, basit videoları sadece birkaç dakika içinde oluşturabilirsiniz. Birçok varyanta sahip daha karmaşık kampanyalar bile geleneksel prodüksiyona kıyasla çok daha hızlı ilerler. Bu hız, performansı test etmek ve sonuçlara göre hızlıca aksiyon almak için idealdir.
Evet. Görselleri tutarlı tutarken diller, sesler ve ekrandaki metin arasında geçiş yapabilirsiniz. Yerelleştirilmiş varyantlar, tüm projeleri baştan oluşturmak zorunda kalmadan doğrudan bölgesel kitlelere hitap etmenize yardımcı olur.
Evet. HeyGen, ücretli kampanyalar ve organik yerleşimler için son derece uygun, yüksek kaliteli dosyalar dışa aktarır. Doğru formatlama, altyazı desteği ve tempo ayarlamaları, videoların her platformda profesyonel ve özenli görünmesini sağlar.
Evet. Birden fazla ekip üyesi projelere ortak erişim sağlayabilir, geri bildirim verebilir ve revizyonları yönetebilir. Bu, pazarlama, kreatif ve performans ekiplerinin uyum içinde kalmasını kolaylaştırır.
Evet. Blog yazılarından, ürün sayfalarından veya mevcut senaryolardan başlayabilirsiniz. Yazılı içeriği videoya dönüştürmek, elinizdeki varlıkların ömrünü uzatmanıza ve videoyu tercih eden kitlelere ulaşmanıza yardımcı olur.
Evet. Bağımsız içerik üreticileri, küçük işletmeler ve büyük kurumlar, yapay zeka pazarlama videolarından faydalanabilir. Küresel ekiplerin video prodüksiyonunu ölçeklendirmesine yardımcı olan aynı araçlar, daha küçük ekiplerin de daha hızlı ve daha kaliteli içerikle rekabet etmesini sağlar.
