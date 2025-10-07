Anında reklam oluşturma için YZ video reklam oluşturucu

Bir ürün URL'si, kısa bir metin ya da tek bir brieften başlayarak, kamera veya manuel montaj olmadan profesyonel video reklamlar oluşturun. HeyGen, ritim ayarını, seslendirmeleri, altyazıları ve platforma hazır dışa aktarımları otomatik olarak üreterek ekiplerin daha fazla reklam varyasyonu yayınlamasını ve ölçeklenebilenleri keşfetmesini sağlar.

128.632.802Oluşturulan videolar
102.862.378Oluşturulan avatarlar
17.680.346Çevrilen videolar
Hikayelerini hayata geçirmek için dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.

YZ video reklam oluşturucumuzu deneyin

YZ Video Reklam Oluşturucu, çekim yapmaya veya manuel düzenlemeye gerek kalmadan yüksek performanslı video reklamlar oluşturmanıza yardımcı olur. Bir metin ya da fikirle başlayın, HeyGen bunu sosyal medya, performans ve dijital kampanyalar için optimize edilmiş, platforma hazır reklamlara otomatik olarak dönüştürsün. Şablonlara, zaman çizelgelerine veya prodüksiyon gecikmelerine ihtiyaç duymadan reklam içeriklerinizi daha hızlı oluşturun, güncelleyin ve ölçeklendirin.


Bir avatar seçin
Dudak senkronizasyonu oluşturma sonrasında uygulandı
Metninizi yazın
Herhangi bir dilde yazın
Hızlı ürün lansman reklamları

When launches demand speed, traditional shoots create delays, but our AI ad solutions can streamline the process. HeyGen converts product pages or briefs into short, benefit-led launch videos so you can start paid campaigns in hours instead of weeks.

Katalog ve pazar yeri kampanyaları

Large SKU catalogs need consistent creativity for every product. HeyGen automates b-roll, closeups, and feature callouts for each item so eCommerce teams can create scalable catalog promos with uniform quality.

Sosyal odaklı kısa formatlı reklamlar

Short form content requires immediate hooks and tight pacing. HeyGen builds vertical edits with punchy opening frames, readable captions, and platform-ready timing to improve click through and watch time on Reels and Shorts.

Yeniden hedefleme ve dinamik yaratıcı

Retargeting needs tailored messages for different audience segments. HeyGen produces personalized variants highlighting discounts, benefits, or testimonials to increase conversions from warm traffic.

Ajans kampanya teslimi

Agencies need volume and consistency across clients, especially when generating video ads in minutes. HeyGen enforces brand kits, produces organized exports, and speeds up iteration so agencies deliver more creatives without inflating costs.

Uluslararası pazarlara açılma

Expanding globally requires localized creatives. HeyGen’s video translator regenerates voiceovers, captions, and pacing for each language so teams can test and launch localized campaigns quickly.

HeyGen, metni videoya dönüştüren en iyi yapay zeka çözümü

HeyGen, herhangi bir metni dakikalar içinde yüksek kaliteli, gerçekçi bir videoya dönüştürür. İster kaba bir fikirle, ister üzerinde çalışılmış bir senaryoyla, ister sadece birkaç madde başlığıyla başlayın. HeyGen, güçlü kontrol seçenekleriyle son derece gerçekçi konuşma sahneleri oluşturur; böylece geleneksel prodüksiyon iş akışına ihtiyaç duymadan, kelimelerden bitmiş videoya hızla geçebilirsiniz.

Şimşek hızında oluşturma

Senaryoları dakikalar içinde profesyonel videolara dönüştürün. Çekim, yeniden çekim veya karmaşık kurgu süreçlerine göre çok daha hızlı ve çok daha ekonomiktir.

Öğrenme eğrisi yok

Basit ve sezgisel bir iş akışıyla profesyonel kalitede videolar oluşturun. Ne kurgu geçmişi gerekir ne de teknik kurulum. Sadece yazın, oluşturun, iyileştirin

Hepsi bir arada yaratıcı editör

İlk taslaktan son dışa aktarmaya kadar HeyGen’in metin tabanlı editörü tüm süreci sadeleştirir. Satırları güncelleyin, tempoyu ayarlayın, sahneleri gözden geçirin ve zaman çizelgesiyle değil, bir doküman düzenliyormuş gibi hızlıca yineleyin.

Ürün sayfalarından video iş akışlarına bağlantı verin

Bir ürün veya açılış sayfası URL'si yapıştırın; HeyGen görselleri, teknik özellikleri ve mesajları çıkararak bir storyboard oluşturur. Linkten videoya iş akışı, sayfa içeriğini çok sahneli reklamlara veya sosyal medya yerleşimleri için en az manuel girişle optimize edilmiş kısa tanıtım kliplerine dönüştürür.

Multiple smartphone screens display a live video of a woman, with language flags for French, Spanish, Chinese, and German.

İnsan ses seçenekleriyle metinden videoya

Kısa bir senaryo yazın veya HeyGen’in ilgi çekici girişler ve CTA’lar tasarlamasına izin verin. Motor, farklı ton ve dillerde doğal seslendirmeler oluşturur ve konuşan kafa ya da avatar varlıkları kullanıldığında doğru dudak senkronizasyonu uygulayarak anlatımın görüntüyle uyumlu kalmasını sağlar.

A digital document editing interface displaying text, "Q3 Result Overview," and a photo of a smiling man.

Yaratıcı otomasyon ve stil ön ayarları

Görsel temaları, tempo ve en-boy oranlarını seçin; HeyGen otomatik olarak sade hareketler, altyazı stilleri ve geçişler uygulasın. Platform ön ayarları, her dışa aktarmanın ek yeniden boyutlandırma gerektirmeden reklam yerleşimi ve izleyici dikkati için optimize edilmesini sağlar.

A wave of colorful play button-shaped frames, each featuring the same smiling woman in various professional roles.

Toplu oluşturma, test etme ve analitik desteği

YZ destekli reklam platformumuzla, başlıkları, görselleri veya harekete geçirici mesajları ölçekli şekilde değiştirerek yüzlerce reklam varyasyonu oluşturun. Dışa aktarılan dosyalar, reklam yöneticileri ve A/B testleri için düzenli şekilde organize edilir. Hedef kitleler için yerleşik önerileri kullanın ve performans sinyallerini takip ederek ekiplerin kazanan yaratıcı öğeleri hızla belirlemesini sağlayın.

A man smiling and wearing glasses, with an overlay showing a device with colorful buttons and the text '+ Add product'.

Kaliteye, kolaylığa ve hıza önem veren 100.000+ ekip tarafından kullanılıyor

Sizin gibi işletmelerin, pazardaki en yenilikçi görselden videoya platform ile içerik üretimini nasıl ölçeklendirdiğini ve büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.

Miro
"Bu, yazarlarımızın görsel hikâye anlatımı mecralarında benim sahip olduğum yaratıcılık düzeyine süreç boyunca aynı ölçüde sahip olmalarını sağladı."

Steve Sowrey, Öğrenme medya tasarımcısı
Vision Creative Labs
"Benim için sihirli an, her hafta çektiğim bir filmi HeyGen'de yeniden oluşturabildiğimiz zamandı. Bir anda fark ettik ki bir senaryo yazıp gönderebilirim ve bir daha asla kameranın karşısına geçmek zorunda kalmam."

Roger Hirst, Kurucu Ortak
Workday
"HeyGen hakkında en sevdiğim şey, artık projelere hayır demek zorunda kalmıyor olmam. Sanki ekibimizi büyütmüş gibiyiz. Sahip olduğumuz kaynaklarla çok daha fazlasını yapabiliyoruz."

Justin Meisinger, Program Yöneticisi
Nasıl çalışır

YZ video reklam oluşturucuyu nasıl kullanırsınız

Brief'ten yayınlanmaya hazır varlıklara kadar dört net adımda reklama hazır videolar oluşturun.

Adım 1

Kaynağınızı ekleyin

Bir ürün URL'si yapıştırın, görseller yükleyin veya kısa bir metin girin. HeyGen içeriği analiz eder, temel özellikleri çıkarır ve oluşturma sürecini yönlendirmek için sahne sahne bir storyboard hazırlar.

Adım 2

Stil ve format seçin

En-boy oranını, görsel temayı ve ritmi seçin. Tüm varyantlar ve konumlar arasında logoların, yazı tiplerinin ve renklerin tutarlı kalması için marka kitinizi uygulayın.

Adım 3

Varyasyonlar oluşturun ve iyileştirin

Farklı girişler, görseller ve CTA'larla birden fazla taslak oluşturun. Reklam oluşturucumuzu kullanarak bunları yan yana önizleyin, metni veya görselleri ince ayarlarla düzenleyin ve manuel zaman çizelgesi düzenlemesine gerek kalmadan A/B testleri için varyantları yeniden oluşturun.

Adım 4

Kampanyaları dışa aktarın ve başlatın

Feed, Reels, Stories ve akış içi yerleşimler için optimize edilmiş MP4 ve görselleri indirin. Toplu dışa aktarma ile düzenli varlıkları doğrudan reklam yöneticilerine yükleyin ve testlere hemen başlayın.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Sıkça sorulan sorular (SSS)

YZ video reklam oluşturucu nedir ve HeyGen bunu nasıl kullanır?

Bir YZ video reklam oluşturucu, otomatik sahne kompozisyonu, ses sentezi, altyazı ekleme ve dışa aktarma biçimlendirmesi kullanarak özetleri, URL'leri, görselleri veya metinleri tamamlanmış reklam kreatiflerine dönüştürür. HeyGen, metinden videoya ve YZ avatarlarını birleştirerek ilgi çekici içerikler oluşturur.görüntüden videoya akışları kullanarak kamera veya manuel düzenleme olmadan profesyonel reklamlar oluşturun.

HeyGen diğer yapay zeka video reklam araçlarından nasıl farklıdır?

HeyGen, ağır şablon bağımlılığı yerine açıklık, kontrol ve hıza odaklanır. Ekiplerin videoları baştan oluşturmak yerine sadece metinleri güncellemesine olanak tanıyarak, iterasyon yapmak, kampanyalar arasında tutarlılığı korumak ve üretim iş akışını yavaşlatmadan reklam kreatifini ölçeklendirmek çok daha kolay hale gelir.

YZ ile oluşturulan video reklamlar gerçekten iyi performans gösterebilir mi?

YZ, daha fazla reklam varyasyonunu daha hızlı oluşturmanıza yardımcı olur; bu da test ve optimizasyonu iyileştirir. Performans hâlâ teklifinize ve mesajınıza bağlıdır, ancak daha hızlı iterasyon, sonuçlardan öğrenmeyi ve prodüksiyon darboğazları olmadan kreatifi geliştirip iyileştirmeyi kolaylaştırır.

Bu yapay zeka video reklam oluşturucu, sosyal medya reklamları için uygun mu?

Evet. HeyGen, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube ve Google Ads için reklam oluşturmayı destekler. Birçok ekip ayrıca Videoyu Yeniden Kullan özelliğini kullanarak aynı reklam içeriğini baştan başlamadan birden fazla platforma uyarlıyor.

HeyGen'i kullanmak için tasarım veya video düzenleme deneyimine ihtiyacım var mı?

Hayır. HeyGen, karmaşık düzenleme araçlarıyla uğraşmadan sonuç almak isteyen pazarlamacılar, kurucular ve ekipler için tasarlanmıştır. Çoğu değişiklik basit metin güncellemelerinden oluşur, bu da daha önce hiç video düzenlememiş olsanız bile kullanımı erişilebilir kılar.

Hangi marka kontrol seçenekleri mevcut?

Logolar, yazı tipleri ve renklerle bir marka seti uygulayın. HeyGen, oluşturulan taslaklar ve şablonlar genelinde marka kurallarını uygular ve ekiplerin ölçeklenirken tutarlılığı koruyabilmesi için kilit öğelerin kilitlenmesine olanak tanır.

Hangi dışa aktarma formatları ve yerleşimleri destekleniyor?

HeyGen, Feed, Reels, Stories, Messenger ve akış içi yerleşimler için formatlanmış MP4 video dosyaları ve yüksek çözünürlüklü görseller dışa aktarır. Toplu dışa aktarma, dosyaları reklam yöneticileri ve kampanya araçları için anlaşılır adlandırmalarla düzenler.

HeyGen reklamları platform politikalarına uygun mu?

HeyGen, en-boy oranı, altyazı okunabilirliği ve tipik metin oranları gibi yaygın platform en iyi uygulamalarını takip eder, ancak nihai politika uyumluluğu ve reklam onayı sorumluluğu reklamverene aittir.

HeyGen'i ücretsiz denemek mümkün mü?

Hızlıca başlayabilir ve ölçeklendirmeden önce iş akışını test edebilirsiniz. HeyGen, ilk YZ video reklamınızı doğrudan tarayıcınızda oluşturmanıza olanak tanır; böylece taahhütte bulunmadan önce pazarlama sürecinize nasıl uyduğunu görebilirsiniz.

Bu araçla hangi tür video reklamlar oluşturabilirim?

Ürün tanıtımları, marka bilinirliği reklamları, performans odaklı kreatifler, eğitim amaçlı reklamlar ve duyurular oluşturabilirsiniz. Yapılandırılmış yerleşimler için birçok ekip, kampanyalar genelinde marka tutarlılığını korumak amacıyla Video Şablonu ile başlar.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

