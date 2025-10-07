Bir ürün URL'si, kısa bir metin ya da tek bir brieften başlayarak, kamera veya manuel montaj olmadan profesyonel video reklamlar oluşturun. HeyGen, ritim ayarını, seslendirmeleri, altyazıları ve platforma hazır dışa aktarımları otomatik olarak üreterek ekiplerin daha fazla reklam varyasyonu yayınlamasını ve ölçeklenebilenleri keşfetmesini sağlar.
YZ Video Reklam Oluşturucu, çekim yapmaya veya manuel düzenlemeye gerek kalmadan yüksek performanslı video reklamlar oluşturmanıza yardımcı olur. Bir metin ya da fikirle başlayın, HeyGen bunu sosyal medya, performans ve dijital kampanyalar için optimize edilmiş, platforma hazır reklamlara otomatik olarak dönüştürsün. Şablonlara, zaman çizelgelerine veya prodüksiyon gecikmelerine ihtiyaç duymadan reklam içeriklerinizi daha hızlı oluşturun, güncelleyin ve ölçeklendirin.
When launches demand speed, traditional shoots create delays, but our AI ad solutions can streamline the process. HeyGen converts product pages or briefs into short, benefit-led launch videos so you can start paid campaigns in hours instead of weeks.
Large SKU catalogs need consistent creativity for every product. HeyGen automates b-roll, closeups, and feature callouts for each item so eCommerce teams can create scalable catalog promos with uniform quality.
Short form content requires immediate hooks and tight pacing. HeyGen builds vertical edits with punchy opening frames, readable captions, and platform-ready timing to improve click through and watch time on Reels and Shorts.
Retargeting needs tailored messages for different audience segments. HeyGen produces personalized variants highlighting discounts, benefits, or testimonials to increase conversions from warm traffic.
Agencies need volume and consistency across clients, especially when generating video ads in minutes. HeyGen enforces brand kits, produces organized exports, and speeds up iteration so agencies deliver more creatives without inflating costs.
Expanding globally requires localized creatives. HeyGen’s video translator regenerates voiceovers, captions, and pacing for each language so teams can test and launch localized campaigns quickly.
HeyGen, metni videoya dönüştüren en iyi yapay zeka çözümü
HeyGen, herhangi bir metni dakikalar içinde yüksek kaliteli, gerçekçi bir videoya dönüştürür. İster kaba bir fikirle, ister üzerinde çalışılmış bir senaryoyla, ister sadece birkaç madde başlığıyla başlayın. HeyGen, güçlü kontrol seçenekleriyle son derece gerçekçi konuşma sahneleri oluşturur; böylece geleneksel prodüksiyon iş akışına ihtiyaç duymadan, kelimelerden bitmiş videoya hızla geçebilirsiniz.
Senaryoları dakikalar içinde profesyonel videolara dönüştürün. Çekim, yeniden çekim veya karmaşık kurgu süreçlerine göre çok daha hızlı ve çok daha ekonomiktir.
Basit ve sezgisel bir iş akışıyla profesyonel kalitede videolar oluşturun. Ne kurgu geçmişi gerekir ne de teknik kurulum. Sadece yazın, oluşturun, iyileştirin
İlk taslaktan son dışa aktarmaya kadar HeyGen’in metin tabanlı editörü tüm süreci sadeleştirir. Satırları güncelleyin, tempoyu ayarlayın, sahneleri gözden geçirin ve zaman çizelgesiyle değil, bir doküman düzenliyormuş gibi hızlıca yineleyin.
Ürün sayfalarından video iş akışlarına bağlantı verin
Bir ürün veya açılış sayfası URL'si yapıştırın; HeyGen görselleri, teknik özellikleri ve mesajları çıkararak bir storyboard oluşturur. Linkten videoya iş akışı, sayfa içeriğini çok sahneli reklamlara veya sosyal medya yerleşimleri için en az manuel girişle optimize edilmiş kısa tanıtım kliplerine dönüştürür.
İnsan ses seçenekleriyle metinden videoya
Kısa bir senaryo yazın veya HeyGen’in ilgi çekici girişler ve CTA’lar tasarlamasına izin verin. Motor, farklı ton ve dillerde doğal seslendirmeler oluşturur ve konuşan kafa ya da avatar varlıkları kullanıldığında doğru dudak senkronizasyonu uygulayarak anlatımın görüntüyle uyumlu kalmasını sağlar.
Yaratıcı otomasyon ve stil ön ayarları
Görsel temaları, tempo ve en-boy oranlarını seçin; HeyGen otomatik olarak sade hareketler, altyazı stilleri ve geçişler uygulasın. Platform ön ayarları, her dışa aktarmanın ek yeniden boyutlandırma gerektirmeden reklam yerleşimi ve izleyici dikkati için optimize edilmesini sağlar.
Toplu oluşturma, test etme ve analitik desteği
YZ destekli reklam platformumuzla, başlıkları, görselleri veya harekete geçirici mesajları ölçekli şekilde değiştirerek yüzlerce reklam varyasyonu oluşturun. Dışa aktarılan dosyalar, reklam yöneticileri ve A/B testleri için düzenli şekilde organize edilir. Hedef kitleler için yerleşik önerileri kullanın ve performans sinyallerini takip ederek ekiplerin kazanan yaratıcı öğeleri hızla belirlemesini sağlayın.
YZ video reklam oluşturucuyu nasıl kullanırsınız
Brief'ten yayınlanmaya hazır varlıklara kadar dört net adımda reklama hazır videolar oluşturun.
Bir ürün URL'si yapıştırın, görseller yükleyin veya kısa bir metin girin. HeyGen içeriği analiz eder, temel özellikleri çıkarır ve oluşturma sürecini yönlendirmek için sahne sahne bir storyboard hazırlar.
En-boy oranını, görsel temayı ve ritmi seçin. Tüm varyantlar ve konumlar arasında logoların, yazı tiplerinin ve renklerin tutarlı kalması için marka kitinizi uygulayın.
Farklı girişler, görseller ve CTA'larla birden fazla taslak oluşturun. Reklam oluşturucumuzu kullanarak bunları yan yana önizleyin, metni veya görselleri ince ayarlarla düzenleyin ve manuel zaman çizelgesi düzenlemesine gerek kalmadan A/B testleri için varyantları yeniden oluşturun.
Feed, Reels, Stories ve akış içi yerleşimler için optimize edilmiş MP4 ve görselleri indirin. Toplu dışa aktarma ile düzenli varlıkları doğrudan reklam yöneticilerine yükleyin ve testlere hemen başlayın.
Bir YZ video reklam oluşturucu, otomatik sahne kompozisyonu, ses sentezi, altyazı ekleme ve dışa aktarma biçimlendirmesi kullanarak özetleri, URL'leri, görselleri veya metinleri tamamlanmış reklam kreatiflerine dönüştürür. HeyGen, metinden videoya ve YZ avatarlarını birleştirerek ilgi çekici içerikler oluşturur.görüntüden videoya akışları kullanarak kamera veya manuel düzenleme olmadan profesyonel reklamlar oluşturun.
HeyGen, ağır şablon bağımlılığı yerine açıklık, kontrol ve hıza odaklanır. Ekiplerin videoları baştan oluşturmak yerine sadece metinleri güncellemesine olanak tanıyarak, iterasyon yapmak, kampanyalar arasında tutarlılığı korumak ve üretim iş akışını yavaşlatmadan reklam kreatifini ölçeklendirmek çok daha kolay hale gelir.
YZ, daha fazla reklam varyasyonunu daha hızlı oluşturmanıza yardımcı olur; bu da test ve optimizasyonu iyileştirir. Performans hâlâ teklifinize ve mesajınıza bağlıdır, ancak daha hızlı iterasyon, sonuçlardan öğrenmeyi ve prodüksiyon darboğazları olmadan kreatifi geliştirip iyileştirmeyi kolaylaştırır.
Evet. HeyGen, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube ve Google Ads için reklam oluşturmayı destekler. Birçok ekip ayrıca Videoyu Yeniden Kullan özelliğini kullanarak aynı reklam içeriğini baştan başlamadan birden fazla platforma uyarlıyor.
Hayır. HeyGen, karmaşık düzenleme araçlarıyla uğraşmadan sonuç almak isteyen pazarlamacılar, kurucular ve ekipler için tasarlanmıştır. Çoğu değişiklik basit metin güncellemelerinden oluşur, bu da daha önce hiç video düzenlememiş olsanız bile kullanımı erişilebilir kılar.
Logolar, yazı tipleri ve renklerle bir marka seti uygulayın. HeyGen, oluşturulan taslaklar ve şablonlar genelinde marka kurallarını uygular ve ekiplerin ölçeklenirken tutarlılığı koruyabilmesi için kilit öğelerin kilitlenmesine olanak tanır.
HeyGen, Feed, Reels, Stories, Messenger ve akış içi yerleşimler için formatlanmış MP4 video dosyaları ve yüksek çözünürlüklü görseller dışa aktarır. Toplu dışa aktarma, dosyaları reklam yöneticileri ve kampanya araçları için anlaşılır adlandırmalarla düzenler.
HeyGen, en-boy oranı, altyazı okunabilirliği ve tipik metin oranları gibi yaygın platform en iyi uygulamalarını takip eder, ancak nihai politika uyumluluğu ve reklam onayı sorumluluğu reklamverene aittir.
Hızlıca başlayabilir ve ölçeklendirmeden önce iş akışını test edebilirsiniz. HeyGen, ilk YZ video reklamınızı doğrudan tarayıcınızda oluşturmanıza olanak tanır; böylece taahhütte bulunmadan önce pazarlama sürecinize nasıl uyduğunu görebilirsiniz.
Ürün tanıtımları, marka bilinirliği reklamları, performans odaklı kreatifler, eğitim amaçlı reklamlar ve duyurular oluşturabilirsiniz. Yapılandırılmış yerleşimler için birçok ekip, kampanyalar genelinde marka tutarlılığını korumak amacıyla Video Şablonu ile başlar.
