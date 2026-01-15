Tüm yasal düzenleme gereklilikleri için uyum eğitimi

OSHA güvenlik eğitimi İmalat, inşaat, depolama ve iş güvenliği gereklilikleri olan tüm sektörler. Tehlike iletişimi, lockout tagout, düşmeye karşı koruma, kapalı alana giriş, forklift kullanımı, KKD gereklilikleri. Denetimler için tamamlanması belgelenmiş, OSHA standartlarına uygun eğitimler oluşturun. Kullanım örneği: Üç vardiyalı bir üretim şirketi, OSHA lockout tagout eğitim videosu oluşturur. Videoyu ingilizce ve ispanyolca olarak kullanıma sunar. Tüm vardiyalar kendi programlarına göre eğitimi tamamlar. OSHA müfettişi dokümantasyon talep eder. Yönetici, iki dakikadan kısa sürede %100 uyumu gösteren tamamlama raporu oluşturur.

HIPAA gizlilik ve güvenlik eğitimi Sağlık hizmeti sağlayıcıları, tıp merkezleri, hastaneler, sigorta şirketleri ve korunan sağlık bilgilerini işleyen tüm kapsam dahilindeki kuruluşlar. HIPAA gizlilik kuralı, güvenlik kuralı, ihlal bildirimi, hasta hakları. Takip edilebilir video içerikleriyle yıllık HIPAA eğitim gerekliliği karşılanır. Kullanım örneği: Birden fazla lokasyona sahip bir tıp merkezi HIPAA gizlilik eğitimi oluşturur. Eğitimi beş şubedeki tüm klinik ve idari personele sunar. LMS, tüm çalışanların son tarihten önce yıllık HIPAA gerekliliklerini tamamladığını kanıtlayacak şekilde tamamlama durumunu takip eder.

Tacizi Önleme Eğitimi Çoğu eyalette tüm işverenler için zorunludur. Cinsel taciz, ayrımcılık, misilleme, saygılı bir işyeri oluşturma, bildirim prosedürleri ve yönetici sorumluluklarını kapsar. Eyalete özgü gereklilikler, özelleştirilebilir içerik ile karşılanır. Kullanım örneği: Kaliforniya ve New York’ta 50 şubesi olan bir perakende zinciri, her iki eyaletin özel gerekliliklerini de karşılayan taciz önleme eğitimi oluşturur. Tüm yöneticilerin zorunlu iki saatlik Kaliforniya eğitimini tamamladığını kanıtlamak için eğitim tamamlama durumunu takip eder.

Veri gizliliği ve siber güvenlik uyumluluğu Avrupa operasyonları için GDPR gereklilikleri, veri koruma politikaları, oltalama (phishing) farkındalığı, parola güvenliği, olay raporlama. Teknoloji şirketleri, finansal hizmetler ve müşteri verisi işleyen tüm kuruluşlar için. Kullanım örneği: Bir SaaS şirketi, Avrupa’daki çalışanları için GDPR uyumluluk eğitimi hazırlar. Eğitim; veri koruma ilkelerini, bireysel hakları ve veri ihlali bildirim prosedürlerini içerir. Düzenleyici uyumluluk dokümantasyonu için tamamlanma durumunu takip eder.

Finansal hizmetler uyumluluğu Kara para aklama ile mücadele, Banka Gizliliği Yasası, Müşterini Tanı (KYC), SOX uyumluluğu, menkul kıymet düzenlemeleri, içeriden öğrenenlerin ticaretini önleme. Bankalar, kredi birlikleri, yatırım şirketleri ve sigorta şirketleri finansal düzenleyici gereklilikleri karşılıyor. Kullanım örneği: Bölgesel bir banka, tüm veznedarlar ve müşteriyle yüz yüze çalışan ekip için AML eğitimi oluşturur. Eğitimi, yeni vaka örnekleri ve düzenleyici değişikliklerle her çeyrekte günceller. SCORM takibi, düzenleyici denetimler için sınav dokümantasyonu sağlar.