Zorunlu eğitimleri, LMS’iniz için SCORM dışa aktarımıyla izlenebilir video içeriklere dönüştürün. Yönetmelikler değiştiğinde anında güncelleyin. 175’ten fazla dilde hızla yayına alın. Her çalışanın gerekli eğitimi tamamladığını kanıtlayan denetim izlerini eksiksiz şekilde koruyun.
Öğrenme ve Gelişim içerik darboğazı
Uyumluluk eğitimi zorluğu
Uyum eğitimi yasal olarak zorunludur, zamana duyarlıdır ve ölçekli şekilde yönetilmesi zordur. Yüzlerce çalışan son tarihleri kaçırır, düzenlemeler eğitim materyallerinin güncellenebileceğinden daha hızlı değişir ve denetimler tamamlama kayıtlarında boşluklar ortaya çıkarır. Canlı oturumlar vardiyalar ve lokasyonlar arasında aksar, yalnızca İngilizce sunulan eğitimler küresel ekipleri geride bırakır ve PowerPoint sunumlarının tamamlama oranı düşük kalır. Harici eğitmenler her yıl binlerce dolara mal olurken, manuel takip saatler harcatır ve denetim riskini, hukuki sorumluluğu ve ceza maruziyetini artırır.
HeyGen çözümü
HeyGen, uyumluluk gerekliliklerini profesyonel eğitim videolarına dönüştürür ve denetime hazır dokümantasyon için yerleşik SCORM takibi sunar. İçeriğinizi yükleyin, profesyonel bir YZ avatarı seçin ve tamamlanma verileri, zaman damgaları ve sürüm kontrolüyle doğrudan LMS’inize aktarılabilen videolar oluşturun. Yönetmelikler değiştiğinde, metni güncelleyin ve videoyu birkaç dakika içinde yeniden oluşturun; yeni sürüm otomatik olarak öğrenenlere sunulsun. Çok dilli uyumluluk eğitimi mi gerekiyor? Taciz önleme, OSHA veya HIPAA içeriklerinizi 175’ten fazla dile doğal ses klonlama ve dudak senkronizasyonu ile çevirerek, tek ve tutarlı bir denetim iziyle yasalara uygun eğitim sunun.
L&D ekiplerinin ölçekli eğitim için ihtiyaç duyduğu her şey
SCORM dışa aktarma ve denetim izleri
Uyum videolarını, herhangi bir LMS ile entegre olan SCORM 1.2 veya 2004 paketleri olarak dışa aktarın. Workday Learning, Cornerstone, SAP SuccessFactors veya herhangi bir öğrenme platformu ile kullanın. LMS'iniz tamamlanma durumunu, harcanan süreyi, değerlendirme puanlarını ve tamamlanma tarihlerini otomatik olarak izler. Denetçiler dokümantasyon istediğinde, tamamlanma raporlarını doğrudan kendi sisteminizden alın.
SCORM 1.2 ve 2004 uyumlu
Otomatik tamamlama takibi
Zaman damgalı denetim kayıtları
Sürüm kontrolü dokümantasyonu
Anında mevzuat güncellemeleri
Yönetmelikler üretim takviminizi beklemez. OSHA bir standardı günceller. Bir mahkeme kararı, taciz eğitimi gerekliliklerini değiştirir. Eğitim metninizi güncellenen gerekliliklere göre düzenleyin ve videoyu beş dakika içinde yeniden oluşturun. LMS’inize yükleyin; eski sürüm otomatik olarak yenisiyle değiştirilir. Uyum eğitimleriniz, haftalar süren prodüksiyon gecikmeleri olmadan güncel kalır.
Senaryo değişiklikleri dakikalar içinde yayına alınır
Yeniden çekim yapmanıza gerek yok
Uyumluluk için sürüm takibi
Tüm dilleri aynı anda güncelleyin
Çok dilli uyum eğitimi
Pek çok yargı bölgesi, çalışanların anlayabildiği dillerde eğitim verilmesini yasal olarak zorunlu kılıyor. Tek bir uyumluluk videosu, sınırsız sayıda dil versiyonuna dönüşür. Teksas tesisiniz için OSHA eğitimini İspanyolcaya, Brezilyalı çalışanlar için Portekizceye, Kaliforniya ekibiniz için Vietnamcaya çevirin. Ses klonlama, yapay metinden sese değil, doğal bir anlatım sağlar. Her dil versiyonu aynı SCORM takibini içerir.
175+ dil seçeneği mevcut
Her dil için doğal ses klonlama
Dudak senkronizasyonu ağız hareketleriyle birebir uyum sağlar
Her dil sürümü için SCORM takibi
Profesyonel uyumluluk içeriği
Hiç kimse tacizi önleme konusunda 40 slaytlık PowerPoint sunumlarını tamamlamıyor. Video tamamlama oranları, doküman tabanlı eğitimlere göre 3 kat daha yüksek. Profesyonel avatar sunucular, gerekli içeriği ilgi çekici ve izlenebilir bir formatta sunar. Çalışanlar gereklilikleri daha iyi anlar ve eğitimi daha uzun süre hatırlar.
Profesyonel sunucu anlatımı
Belgelerden daha yüksek tamamlama oranı
Daha iyi bilgi kalıcılığı
Gerektiğinde senaryo tabanlı örnekler
Eğitim ihtiyacından yayımlanmış kursa 3 adımda
Uyumluluk içeriğinizi yükleyin
Mevcut uyumluluk materyallerinizle başlayın. Önceki eğitimlerden PowerPoint sunumlarını yükleyin, politika dokümanlarındaki metinleri yapıştırın veya dış eğitmeninizin içerik taslağını kullanın. Yaygın uyumluluk konuları için mevcut gerekliliklere referans verin. OSHA standartları herkese açıktır. EEOC taciz önleme yönergeleri dokümante edilmiştir. HIPAA gereklilikleri tanımlanmıştır.
Profesyonel sunucu seçin
Ciddi uyumluluk konuları için uygun, 120’den fazla profesyonel YZ avatarı arasından seçim yapın. Taciz eğitimi için iş dünyasına uygun sunucular kullanın. OSHA içerikleri için güvenlik odaklı avatarlar seçin. HIPAA eğitimi için sağlık profesyoneli avatarları tercih edin. Şirket logonuzu ve kurumsal kimliğinizi ekleyin. Gerekli yasal uyarıları dahil edin.
SCORM izleme ile dağıtın
SCORM paketi olarak dışa aktarın. Diğer zorunlu eğitimlerle birlikte LMS'inize yükleyin. Tamamlama gereksinimlerini belirleyin. Zorunlu çalışan gruplarına atayın. Kayıt, takip, hatırlatmalar ve dokümantasyonu LMS'iniz yönetsin. Denetçiler kanıt istediğinde, tamamlama raporları oluşturun.
Tüm yasal düzenleme gereklilikleri için uyum eğitimi
OSHA güvenlik eğitimi
İmalat, inşaat, depolama ve iş güvenliği gereklilikleri olan tüm sektörler. Tehlike iletişimi, lockout tagout, düşmeye karşı koruma, kapalı alana giriş, forklift kullanımı, KKD gereklilikleri. Denetimler için tamamlanması belgelenmiş, OSHA standartlarına uygun eğitimler oluşturun.
Kullanım örneği: Üç vardiyalı bir üretim şirketi, OSHA lockout tagout eğitim videosu oluşturur. Videoyu ingilizce ve ispanyolca olarak kullanıma sunar. Tüm vardiyalar kendi programlarına göre eğitimi tamamlar. OSHA müfettişi dokümantasyon talep eder. Yönetici, iki dakikadan kısa sürede %100 uyumu gösteren tamamlama raporu oluşturur.
HIPAA gizlilik ve güvenlik eğitimi
Sağlık hizmeti sağlayıcıları, tıp merkezleri, hastaneler, sigorta şirketleri ve korunan sağlık bilgilerini işleyen tüm kapsam dahilindeki kuruluşlar. HIPAA gizlilik kuralı, güvenlik kuralı, ihlal bildirimi, hasta hakları. Takip edilebilir video içerikleriyle yıllık HIPAA eğitim gerekliliği karşılanır.
Kullanım örneği: Birden fazla lokasyona sahip bir tıp merkezi HIPAA gizlilik eğitimi oluşturur. Eğitimi beş şubedeki tüm klinik ve idari personele sunar. LMS, tüm çalışanların son tarihten önce yıllık HIPAA gerekliliklerini tamamladığını kanıtlayacak şekilde tamamlama durumunu takip eder.
Tacizi Önleme Eğitimi
Çoğu eyalette tüm işverenler için zorunludur. Cinsel taciz, ayrımcılık, misilleme, saygılı bir işyeri oluşturma, bildirim prosedürleri ve yönetici sorumluluklarını kapsar. Eyalete özgü gereklilikler, özelleştirilebilir içerik ile karşılanır.
Kullanım örneği: Kaliforniya ve New York’ta 50 şubesi olan bir perakende zinciri, her iki eyaletin özel gerekliliklerini de karşılayan taciz önleme eğitimi oluşturur. Tüm yöneticilerin zorunlu iki saatlik Kaliforniya eğitimini tamamladığını kanıtlamak için eğitim tamamlama durumunu takip eder.
Veri gizliliği ve siber güvenlik uyumluluğu
Avrupa operasyonları için GDPR gereklilikleri, veri koruma politikaları, oltalama (phishing) farkındalığı, parola güvenliği, olay raporlama. Teknoloji şirketleri, finansal hizmetler ve müşteri verisi işleyen tüm kuruluşlar için.
Kullanım örneği: Bir SaaS şirketi, Avrupa’daki çalışanları için GDPR uyumluluk eğitimi hazırlar. Eğitim; veri koruma ilkelerini, bireysel hakları ve veri ihlali bildirim prosedürlerini içerir. Düzenleyici uyumluluk dokümantasyonu için tamamlanma durumunu takip eder.
Finansal hizmetler uyumluluğu
Kara para aklama ile mücadele, Banka Gizliliği Yasası, Müşterini Tanı (KYC), SOX uyumluluğu, menkul kıymet düzenlemeleri, içeriden öğrenenlerin ticaretini önleme. Bankalar, kredi birlikleri, yatırım şirketleri ve sigorta şirketleri finansal düzenleyici gereklilikleri karşılıyor.
Kullanım örneği: Bölgesel bir banka, tüm veznedarlar ve müşteriyle yüz yüze çalışan ekip için AML eğitimi oluşturur. Eğitimi, yeni vaka örnekleri ve düzenleyici değişikliklerle her çeyrekte günceller. SCORM takibi, düzenleyici denetimler için sınav dokümantasyonu sağlar.
Yeni işe alım uyum eğitimi
Tüm çalışanların işe alım sürecinde zorunlu politikalıarı tamamlamasını, çalışan işe alım videoları ve otomatik uyumluluk takibi ile sağlayın.
Sorularınız mı var? Bizde cevaplar var
Bu, OSHA eğitim gerekliliklerini karşılıyor mu?
Evet. OSHA, uygun eğitim, dil yeterliliği ve dokümantasyon gerektirir. video eğitimi ve SCORM takibi bu gereklilikleri karşılar. Birçok kurum ayrıca güvenlik ve mevzuat farkındalığını pekiştirmek için sürekli kurum içi eğitim videoları ile uyumluluk eğitimini genişletir.
Tacizi önlemeye yönelik video eğitimi yasal gerekliliklere uygun mu?
Çoğu eyalet taciz eğitimi yasası etkileşimli içerik gerektirir ancak yüz yüze eğitim zorunluluğu getirmez. Senaryo örnekleri ve bilgi kontrol soruları içeren video eğitimleri, etkileşimli içerik gerekliliklerini karşılar. California, New York, Connecticut, Delaware, Illinois ve Maine’in tamamı video tabanlı taciz eğitimini kabul etmektedir.
Uyumluluk dokümantasyonu için SCORM takibi nasıl çalışır?
SCORM, içeriği kimin ne zaman tamamladığı, harcanan süre, değerlendirme puanları ve hangi sürümün kullanıldığı gibi tamamlama verilerini LMS'inize gönderir. LMS'iniz bu verileri kalıcı olarak saklayarak, zorunlu eğitimin gerçekleştiğini kanıtlayan denetim izi oluşturur.
Mevzuatlar değiştiğinde videoları güncelleyebiliyor musunuz?
İngilizce bilmeyen çalışanlar ne olacak?
Federal ve eyalet yasaları, çalışanların anladığı dillerde eğitim verilmesini sıklıkla zorunlu kılar. Uyum (compliance) videonuzu İngilizce oluşturun, İspanyolca, Vietnamca, Mandarin veya iş gücünüzün konuştuğu herhangi bir dile çevirin. Her dil sürümünün kendi SCORM takibi bulunur.
Uyum eğitim videoları ne kadar uzun olmalı?
Düzenleyici gerekliliklere bağlıdır. Kaliforniya, yönetici taciz eğitimi için iki saat gerektirir. Çoğu eyalet, çalışan eğitimi için bir saati kabul eder. Genel uyumluluk için, bireysel modülleri 20 dakikanın altında tutun. Daha uzun gereklilikleri bölümlere ayırın.
Bu hangi LMS platformlarıyla çalışıyor?
SCORM 1.2 veya 2004'ü destekleyen herhangi bir LMS, ki bu neredeyse hepsini kapsar. Workday Learning, Cornerstone, SAP SuccessFactors, Oracle, Absorb, TalentLMS, Moodle, Canvas, Blackboard ve yüzlercesi daha
Denetçilere eğitim verdiğinizi nasıl kanıtlarsınız?
Tüm tamamlama verileri LMS'inizde saklanır. Denetçiler kanıt talep ettiğinde, LMS'inizden tamamlama raporları oluşturun. Bu raporlar çalışan adlarını, tamamlama tarihlerini, harcanan süreyi, değerlendirme puanlarını ve hangi eğitim sürümünün tamamlandığını gösterir.
