YZ podcast oluşturucu

HeyGen'in Avatar IV YZ Podcast Oluşturucusu, podcast'leri anında oluşturmanıza olanak tanır. Sadece metninizi yazın veya yükleyin.
Mikrofona gerek yok. YZ'miz metni, yayına hazır, net ve gerçekçi seslere dönüştürür. Hikâyeler, röportajlar veya tartışma programları için idealdir.

129.157.680Oluşturulan videolar
103.402.275Oluşturulan avatarlar
17.753.982Çevrilen videolar
Hikayelerini hayata geçirmek için dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.
Hikâye ve anlatı podcast'leri

Turn written stories into polished podcast episodes without recording. The AI podcast generator delivers clear narration and consistent pacing, making it easy to publish engaging storytelling content at scale.

Röportaj ve tartışma podcast'leri

Create interview-style podcasts from prepared scripts or structured conversations. The AI produces natural back-and-forth delivery, helping you share insights and discussions without coordinating hosts or guests.

Pazarlama ve marka podcast'leri

Launch branded podcast episodes that explain products, share updates, or tell brand stories using a free AI podcast generator. The AI podcast generator enables fast production while maintaining a professional sound across episodes.

Eğitim ve iç iletişim

Convert training materials, onboarding guides, or internal updates into audio content. Employees can consume information on demand without attending live sessions or reading long documents.

Eğitim ve öğrenme içerikleri

Transform lessons, lectures, or written materials into accessible podcast episodes. The AI podcast generator helps learners review topics through audio, improving flexibility and retention.

Çok dilli podcast yayınlama

Create podcast episodes in multiple languages from a single script. The AI adapts voice and delivery for each language, making global content distribution fast and cost-effective for your professional podcast.

Ekiplerin HeyGen’in YZ podcast oluşturucusunu kullanma nedenleri

En iyi YZ podcast oluşturucuyu ararken, belirli özellikler bazı araçları diğerlerinden ayırmaya yardımcı olur. Bu yetenekler, oluşturulan podcast'lerin ne kadar gerçekçi, çok yönlü ve kullanışlı olacağını belirlemede kritik bir rol oynar ve bizimYZ video oluşturucumuzile her seferinde yüksek kaliteli ses prodüksiyonu sağlar.

Zaman ve maliyet verimliliği

Sadece birkaç dakikada, senaryo yazma, kayıt ve montaj için saatler harcamadan, yapay zeka podcast oluşturucumuz sayesinde profesyonel bir 30 dakikalık podcast oluşturun. HeyGen, pahalı mikrofonlara, akustik düzenlemelere ve stüdyo kiralamalarına olan ihtiyacı ortadan kaldırarak onu mükemmel bir YZ podcast oluşturma aracı haline getirir.

Dinleyicileri etkileyen gerçekçi YZ sesleri

HeyGen, ton, duygu ve vurguyu net bir şekilde yansıtan, doğal sesli YZ ses klonlama sunar. Bu sesler, profesyonel seslendirme sanatçılarına veya uzun kayıt seanslarına ihtiyaç duymadan kitlenizin dikkatini canlı tutar ve profesyonel podcast’leri verimli bir şekilde oluşturmanıza olanak tanır.

Küresel erişim için çok dilli destek

HeyGen, YZ video oluşturucumuzu kullanarak tek bir metinden farklı dillerde podcast bölümleri oluşturmanıza olanak tanır. Bu özellik, çevirmenlere veya seslendirme sanatçılarına ihtiyaç duymadan uluslararası pazarlara sorunsuzca açılırken tutarlı bir mesajlaşma sağlamanızı mümkün kılar.

Metinden podcast oluşturma

Yazılı senaryoları otomatik olarak eksiksiz podcast bölümlerine dönüştürün. YZ, metni mikrofonlara, kayıt seanslarına veya manuel düzenlemeye ihtiyaç duymadan net ve doğal sesli bir kayda çevirir. Böylece teknik engeller ortadan kalkar ve podcast üretim süreci hızlanır.

Gerçekçi YZ ses klonlama

Doğal ton, duygu ve vurguyla konuşan, gerçeğe yakın YZ sesleri arasından seçim yapın. Oluşturucu, uzun bölümler boyunca tutarlı, insan benzeri konuşma üretir ve seslendirme sanatçılarına ihtiyaç duymadan dinleyicilerin ilgisini canlı tutar.

Ses, müzik ve altyazılar tek bir akışta

Yerleşik sesler ve müziklerle videolar oluşturun. Sese senkronize altyazılara sahip konuşan avatarlar yaratın. Ek araçlara ihtiyaç duymadan ses katmanları ekleyin. Birden fazla video formatı ve çözünürlüğü destekler.

Esnek stiller ve hareket kontrolü

Video uzunluğunu, en-boy oranını ve temposunu özelleştirin. Geçişleri “yavaş kaydırma” veya “özneye yakınlaştır” gibi metin tabanlı komutlarla yönlendirin. Bu video oluşturma aracı, hiçbir öğrenme eğrisi olmadan size tam kontrol sağlar.

Kaliteye, kolaylığa ve hıza önem veren 100.000+ ekip tarafından kullanılıyor

Sizin gibi işletmelerin içerik üretimini nasıl ölçeklendirdiğini ve pazardaki en yenilikçi görselden videoya platform ile büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.

Miro
"Bu, yazarlarımızın görsel hikâye anlatımı mecralarında benim sahip olduğum yaratıcılık düzeyine süreç boyunca aynı ölçüde sahip olmalarını sağladı."

Steve Sowrey, Öğrenme Medyası Tasarımcısı
Vision Creative Labs
"Benim için sihirli an, her hafta çektiğim bir filmi HeyGen ile yapabildiğimizde oldu. Bir anda fark ettik ki bir senaryo yazıp gönderebilirim ve bir daha asla kameranın karşısına geçmek zorunda kalmam."

Roger Hirst, Kurucu Ortak
Workday
"HeyGen hakkında en sevdiğim şey, artık projelere hayır demek zorunda kalmıyor olmam. Sanki ekibimizi büyütmüş gibiyiz. Sahip olduğumuz kaynaklarla çok daha fazlasını yapabiliyoruz."

Justin Meisinger, Program Yöneticisi
Nasıl çalışır

YZ podcast oluşturucumuz nasıl çalışır

YZ ile oluşturulan bir podcast hazırlamak, geleneksel kayıt yöntemlerinden daha kolaydır. Mikrofona konuşmadan veya ses dosyalarını düzenlemeden, dakikalar içinde podcast hazırlamanızı sağlayan, zahmetsizce profesyonel ses içeriği üretebilirsiniz. İşte yapay zeka ile dört basit adımda podcast oluşturmanın yolu.

Adım 1

Fotoğrafınızı yükleyin

Yüzün net bir şekilde göründüğü, yüksek kaliteli bir görsel seçin. Desteklenen formatlar: PNG, JPG, HEIC veya WebP (200MB’a kadar).

Adım 2

Metninizi seçin ve hazırlayın

Bir senaryo, blog yazısı, makale, toplantı notları veya hatta bir PDF ile başlayın. Metnin net, sohbet havasında ve sese uygun olmayan görsellerden ya da biçimlendirmelerden arındırılmış olmasına dikkat edin; böylece içeriği zahmetsizce bir podcast’e dönüştürebilirsiniz.

Adım 3

Doğru YZ sesini seçin

İçeriğinizin tonuna uygun bir ses seçin; cinsiyet, yaş, aksan ve konuşma tarzı için farklı seçenekler arasından tercih yapın.

4. adım

YZ avatar ile oluşturun ve teslimatı tamamlayın

Podcast’inizi, sesi gerçekçi bir YZ avatarıyla eşleştirerek video versiyonuyla zenginleştirin. Sonuçları önizleyin, son rötuşları yapın ve ardından dağıtım için video veya ses formatında dışa aktarın.

Sıkça sorulan sorular (SSS)

YZ podcast oluşturucu nedir?

HeyGen’in Podcast Generator’ı, metinleri, sesleri veya görselleri paylaşmaya hazır, profesyonel kalitede podcast videolarına dönüştüren bir YZ (yapay zeka) aracıdır. Doğal ses veren sesler ve gerçeğe yakın avatarlar oluşturmak için YZ ses klonlama teknolojisini kullanır ve podcast’inizin genel kalitesini dakikalar içinde artırır. Mikrofon ya da seslendirme sanatçısına ihtiyacınız yoktur. Hızlıdır, birçok dili destekler ve hem zaman hem de maliyet tasarrufu sağlar.

Podcast oluşturan bir yapay zeka var mı?

Evet, birkaç yapay zeka aracı podcast oluşturabiliyor. HeyGen’in Podcast Oluşturucusu, metni veya sesi YZ ses klonlama ve avatarlar kullanarak video podcast’lere dönüştürür. Mikrofon ya da seslendirme sanatçısına ihtiyaç duymadan çalışır.

YZ podcast oluşturucular hangi dosya formatlarını işleyebilir?

Çoğu YZ podcast oluşturucu TXT, PDF, DOCX, XLSX ve HTML dosyalarını kabul eder; metni, yapıyı ve okunabilirliği koruyarak sese dönüştürür.

YZ podcast oluşturucusunun tipik maliyeti nedir?

Fiyatlandırma, özelliklere bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir, ancak genellikle ücretsiz planlardan aylık 15 $ ile 50 $ arasında değişen premium planlara kadar uzanır. HeyGen platformunu burada ücretsiz olarak keşfetmeye başlayın.

YZ podcast oluşturucular birden fazla dilde içerik oluşturabilir mi?

Evet, YZ podcast oluşturucuları birden fazla dili destekler; böylece herhangi bir içeriği, ses ve aksan özelleştirmesiyle kolayca podcaste dönüştürebilirsiniz. Bu özelliği HeyGen üzerinde burada deneyimleyin.

YZ ile bir podcast oluşturmak ne kadar sürer?

2.000 kelimelik bir senaryo genellikle beş dakikadan kısa sürede oluşturulabilir; özellikle de YZ avatarlar gibi gelişmiş özelliklerle birlikte kullanıldığında.

Podcast'imdeki YZ seslerini özelleştirebilir miyim?

Evet, podcast’inizin tonuna ve tarzına uyacak şekilde perdeyi, hızı, duyguyu ve vurguyu ayarlayabilirsiniz. Bu özellikleri HeyGen üzerinde burada deneyin.

Ücretsiz bir YZ podcast oluşturucu ile hazırladığım podcast'leri nasıl dağıtabilirim?

Podcast'ler, popüler ses platformlarına aktarılabilir veya video platformlarında dağıtım için YZ avatarlarıyla görsel olarak zenginleştirilebilir.

