Hızlı video oluşturma için metinden videoya yapay zeka

Senaryonuzu sinematik sahneler, doğal anlatım, motion design ve kare hassasiyetinde zamanlamayla eksiksiz bir YZ videosuna dönüştürün. HeyGen’in senaryodan videoya YZ aracı; kamera, stüdyo, kurgucu ve prodüksiyon gecikmelerini ortadan kaldırarak ekibinizin ölçeklenebilir şekilde yüksek kaliteli videolar oluşturmasını sağlar.

128.632.802Oluşturulan videolar
102.862.378Oluşturulan avatarlar
17.680.346Çevrilen videolar
Hikayelerini hayata geçirmek için dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.

Metinden videoya YZ için kullanım alanları

Farklı sektörlerdeki ekipler, metinleri senaryo ve prompt şeklinde kullanarak HeyGen ile etkileyici videolara dönüştürüyor. Oryantasyondan pazarlamaya kadar HeyGen, senaryonuzun minimum zahmetle videoya hazır hale gelmesini sağlar.


Eğitim ve işe alıştırma videoları

SOP'leri, İK dokümanlarını ve iç yönergeleri, her ekipte tutarlı bir şekilde sunulan, net ve adım adım eğitim videolarına dönüştürün.

Pazarlama açıklamaları ve ürün tanıtım videoları

Mesajlaşma metinlerini veya özellik dökümlerini, faydaları, SSS’leri ve temel ürün detaylarını öne çıkaran temiz tanıtım videolarına dönüştürün.

Eğitim modülleri ve öğretici içerikler

Yoğun içerikleri veya uzun açıklamaları, dijital öğrenme ve kurs oluşturma için YZ metinden videoya aracıyla kolay takip edilebilir derslere dönüştürün.

Sosyal medya içeriği ve kısa biçimli mesajlaşma

Duyurular, liderlik odaklı metinler, hikâye anlatımı prompt’ları ve haftalık güncellemelerden dikkat çeken kısa videolar oluşturmak için ücretsiz metinden videoya aracını kullanın.

Metinden videoya oluşturma için HeyGen neden en iyi seçimdir

HeyGen, geleneksel video prodüksiyonunun yerini, yazılı içeriği temiz, paylaşmaya hazır videolara dönüştüren hızlı bir iş akışıyla alır. İster hızlı açıklayıcı videolara, ister iç iletişim güncellemelerine, ister büyük ölçekli eğitim içeriklerine ihtiyaç duyun, HeyGen metinden videoya net ve tutarlı bir şekilde geçmenize yardımcı olur.

Çekim yapmadan stüdyo kalitesinde videolar oluşturun

HeyGen, kamera, kayıt seansı veya karmaşık yazılım ihtiyacını ortadan kaldırır. Metninizi yapıştırın ve dinamik sahneler, akıcı geçişler ve temiz biçimlendirme ile hazırlanmış, profesyonel bir videoya anında dönüştürün — açıklayıcı videolar, eğitimler, ürün tanıtımları ve onboarding içerikleri için mükemmeldir.

YZ sesleri, stilleri ve formatlarıyla her tona uyum sağlayın

İster eğitim içerikleri, ister kurumsal mesajlar ya da sosyal medyaya hazır klipler oluşturuyor olun, HeyGen; doğal YZ seslendirmeleri, geniş görsel stil seçenekleri ve esnek şablonlarla videonuzu tonunuza, kitlenize ve marka kimliğinize uyumlu hale getirmenizi sağlar.

İçerik üretimini yüksek hızda ölçeklendirin

Uzun senaryolardan, çok bölümlü derslerden, düzenli güncellemelerden ve yüksek hacimli içerik iş akışlarından dakikalar içinde videolar oluşturun. HeyGen, sahne oluşturma ve yerleşimi otomatikleştirir; böylece prodüksiyon süresini veya ek kaynakları artırmadan daha fazla video hazırlayabilirsiniz.

Birden fazla dilde YZ seslendirmeleri

Dünya dillerini ve aksanlarını destekleyen, doğal, net tempolu ve etkileyici tonlamaya sahip YZ sesleri arasından seçim yapın.YZ avatarlarıile birleştirerek ekranda profesyonel sunucular oluşturun.

A woman wearing a yellow safety helmet smiles while adjusting it with one hand. Around her are interface-style elements, including a language selector with several country flags and a text message bubble written in Dutch that is attributed to a user named “Danielle.” The background is bright blue with a rounded square frame around the photo.

Dinamik görsellerle otomatikleştirilmiş sahneler

HeyGen, metninizi otomatik olarak sahnelere ayırır ve her sahneyi mesajınızı güçlendiren yerleşimler, grafikler ve görsel yapılarla eşleştirir. Ayrıca dinamik görsel hikaye anlatımı için görselleri videoya dönüştürebilirsiniz.

Multiple overlapping photos of the same woman in different professional outfits, shown in rounded triangular frames.

Özelleştirilebilir yerleşimler ve marka kimliği

Renkleri, arka planları, hareketli tasarımı, en-boy oranlarını ve ekrandaki öğeleri hızla ayarlayarak videonuzu markanızla uyumlu hale getirin.

A white 3D structure made of clustered spheres with a thumbnail strip below showing image slots and an add button.

Hızlı revizyonlar için basit düzenleme araçları

Zaman çizelgesine dokunmadan metni değiştirin, görselleri değiştirin, süreleri ayarlayın veya stilleri yenileyin. Saniyeler içinde yüksek kaliteli videolar dışa aktarın.

A man sits at a desk smiling, beside an interface panel showing SCORM export options.

Kaliteye, kolaylığa ve hıza önem veren 100.000'den fazla ekip tarafından kullanılıyor

Sizin gibi işletmelerin içerik üretimini nasıl ölçeklendirdiğini ve pazardaki en yenilikçi görselden videoya platform ile büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.

Miro
"Bu, yazarlarımızın görsel hikâye anlatımı mecralarında benim sahip olduğum yaratıcılık düzeyine süreç boyunca aynı şekilde sahip olmalarını sağladı."

Steve Sowrey, Öğrenme Medyası Tasarımcısı
Vision Creative Labs
"Benim için sihirli an, her hafta çektiğim bir filmi HeyGen ile yaptığımız andı. Bir anda fark ettik ki bir senaryo yazıp gönderebilirim ve bir daha asla kameranın karşısına geçmek zorunda kalmam."

Roger Hirst, Kurucu Ortak
Workday
"HeyGen hakkında en sevdiğim şey, artık projelere hayır demek zorunda kalmıyor olmam. Sanki ekibimizi büyütmüş gibiyiz. Sahip olduğumuz kaynaklarla çok daha fazlasını yapabiliyoruz."

Justin Meisinger, Program Yöneticisi
Nasıl çalışır

YZ komutla video oluşturucuyu nasıl kullanabilirsiniz

HeyGen, metin girişinden hazır video çıktısına kadar olan sürecinizi basitleştirir; işleyişi şöyle.

Adım 1

Metninizi YZ metinden videoya aracına yapıştırın

Metninizi yükleyin veya yapıştırın. YZ yapıyı analiz eder ve video yerleşiminizi anında hazırlar.

Adım 2

Sesinizi ve görsel stilinizi seçin

İçerik hedeflerinize uygun olması için bir anlatım stili, dil, ton ve video formatı seçin.

Adım 3

Sahneleri, temposunu ve markanızı özelleştirin

Arka planları, renkleri, ritmi ve diğer görsel öğeleri gerektiği şekilde ayarlayın.

Adım 4

Oluşturun, iyileştirin ve dışa aktarın

HeyGen, video içeriğinizi dakikalar içinde oluşturur. Hızlı düzenlemeler yapın, ardından hemen indirin veya paylaşın.

A user generating AI video through script using HeyGen's script to video AI tool.

Sıkça sorulan sorular (SSS)

Metinden videoya YZ aracı nedir?

Görüntüden videoya YZ, statik görselleri kısa, yapay zeka ile oluşturulmuş videolara dönüştürür. Bir görsel yükleyin, bir metin (script) girin ve HeyGen yüz ifadelerini canlandırıp ses eklesin; tek bir fotoğraftan video oluşturmak için idealdir.

YZ video oluşturma sürecinde anlatım için kendi sesimi kullanabilir miyim?

Evet, bu YZ video oluşturucu sosyal platformlar için kısa videolar, açıklayıcı videolar ve ürün tanıtım videoları oluşturmak için mükemmeldir. Hikâyenizi net bir şekilde anlatan, hızlı ve ilgi çekici videolar için tasarlanmıştır.

HeyGen birden fazla dili destekliyor mu?

HeyGen MP4 ve WebM formatlarını destekler. Platform, dışa aktarma ayarlarınıza uyacak şekilde çözünürlüğü ve video kalitesini otomatik olarak ayarlar.

HeyGen yapay zeka metinden videoya oluşturucuyu kullanmak için video düzenleme becerilerine ihtiyacım var mı?

Evet. HeyGen’in fotoğraftan videoya yapay zeka ve yüz haritalama altyapısını kullanarak eski veya sabit görselleri konuşan yapay zeka videolarına yapay zeka ile oluşturulan hareket ve senkronize sesle dönüştürebilirsiniz.

Metinlerden uzun biçimli videolar oluşturabilir miyim?

HeyGen, özellikleri keşfedip ilk videonuzu herhangi bir ücret ödemeden oluşturabilmeniz için ücretsiz kullanabileceğiniz bir görselden videoya YZ katmanı sunar. Tamamen sınırsız olmasa da, mevcut en iyi ücretsiz başlangıç noktalarından biridir.

HeyGen otomatik olarak altyazı ekleyebilir mi?

Evet. HeyGen, metninize veya anlatımınıza göre birden fazla dilde otomatik altyazı oluşturabilir. Metni düzenleyebilir, stilini ayarlayabilir ve videoyu gömülü (burned-in) veya ayrı altyazı dosyalarıyla dışa aktarabilirsiniz.

Farklı platformlar için en-boy oranını değiştirebilir miyim?

Evet. İstediğiniz zaman 16:9, 9:16 ve 1:1 formatları arasında geçiş yapabilirsiniz. HeyGen, videoyu baştan oluşturmanıza gerek kalmadan her platform için yerleşimi, temposu ve görselleri otomatik olarak uyumlar.

HeyGen markalı şablonları destekliyor mu?

HeyGen, renkleri, arka planları, tipografiyi ve yerleşim stillerini özelleştirmenize olanak tanıyarak tüm video çıktılarınızda marka tutarlılığını korumanızı sağlar.

HeyGen içinde ekibimle iş birliği yapabilir miyim?

Evet. Projeleri paylaşabilir, yorum bırakabilir, düzenlemeleri inceleyebilir ve ekip düzeyinde izinleri yönetebilirsiniz; böylece birden fazla kişinin aynı video iş akışı üzerinde çalışması son derece kolay hale gelir.

HeyGen bir metinden ne kadar hızlı video oluşturabilir?

Videoların çoğu birkaç dakika içinde oluşturulur. Kısa metinler neredeyse anında işlenirken, daha uzun ve çok sahneli videolar, uzunluk ve karmaşıklığa bağlı olarak biraz daha fazla zaman alabilir.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

