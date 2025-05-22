Anında tanıtımlar için yapay zeka tanıtım videosu oluşturucu

Kamera veya karmaşık montaj olmadan, profesyonel görünen ve sonuç getiren YZ tanıtım videoları oluşturun. Ürün linklerini, kısa metinleri ve basit fikirleri dakikalar içinde markanıza uygun tanıtım videolarına dönüştürün. HeyGen, ekiplerin daha yaratıcı kampanyalar başlatmasına, daha fazla açı test etmesine ve geleneksel prodüksiyondan çok daha hızlı hareket etmesine yardımcı olur.

128.632.802Oluşturulan videolar
102.862.378Oluşturulan avatarlar
17.680.346Çevrilen videolar
Hikayelerini hayata geçirmek için dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.

Ürün lansmanları ve özellik öne çıkarma

Announce new products and features with short promos that show the value clearly. Use overlays, quick cuts, and voiceover to highlight what matters most. Help audiences understand why they should care in seconds.

Sezonluk ve sınırlı süreli kampanyalar

Create stunning promos for holiday sales, flash discounts, and time bound campaigns quickly using our video maker. Update text, pricing, and voiceover without reshooting footage. This flexibility is ideal for fast moving promotions.

Etkinlik tanıtımları ve kayıtları

Drive signups for webinars, conferences, and live events with focused promo clips. Combine speaker visuals, agendas, and social proof to boost interest. Share across social, email, and websites with minimal extra work.

Marka kampanyaları ve bilinirlik

Tell your brand story with promos that reinforce your positioning and values. Mix lifestyle footage, product visuals, and narration into cohesive pieces. Use variants to speak to different segments while keeping the same core idea.

Sosyal medya tanıtımları ve teaser'lar

Create vertical and square promos optimized for feeds and stories. Design content that hooks in the first seconds and keeps viewers watching. Repurpose promos for multiple platforms without manual resizing.

Uygulama, SaaS ve startup büyümesi

Explain what your product does and why it is different using quick, clear promos. Use screen visuals and simple language to reduce friction for new users. These videos help landing pages, app stores, and ads convert better.

HeyGen neden en iyi YZ tanıtım videosu oluşturucusu?

HeyGen, yüksek etkili tanıtım videolarına hızla ihtiyaç duyan pazarlamacılar ve içerik üreticileri için tasarlandı. Kısa bir özet veya URL ile başlayın, mesajınızla zaten uyumlu konseptleri düzenlemeye hazır olun. Yaratıcı kontrol sizde kalırken, görselleri, sesi ve kurguyu yapay zeka üstlenir.

Kampanyalarınızı tanıtıma hazır videolarla daha hızlı başlatın

Bir ürün linki ya da kısa bir fikir yapıştırın; sahneler, altyazılar ve seslendirme içeren video taslaklarını otomatik olarak oluşturun. Her tanıtım videosunu sıfırdan hazırlamak yerine, YZ'nin oluşturduklarını sadece iyileştirirsiniz. Böylece yapay zeka tanıtım video oluşturucumuzla, fikrinizden yüklemeye kadar geçen süreyi önemli ölçüde kısaltırsınız.

Her promosyon videosunu marka kimliğinize uygun tutun

Marka setinizi uygulayarak logoların, renklerin ve yazı tiplerinin tüm tanıtım içeriklerinizde tutarlı kalmasını sağlayın. Beğendiğiniz düzenleri ve stilleri kaydedin, gelecekteki kampanyalarınızda tekrar kullanın. Sonuç olarak, birçok kişi katkıda bulunsa bile birbiriyle uyumlu hissedilen bir video kütüphanesi elde edersiniz.

Daha az çabayla daha fazla kanca ve teklif test edin

Aynı tanıtım videosunun farklı açılışlar, görseller veya harekete geçirici mesajlarla birden çok versiyonunu oluşturun. Ücretli ve organik kanallar için varlıkları dışa aktarın ve hangisinin daha iyi performans gösterdiğini takip edin. Bu sayede üretim maliyetlerini düşük tutarken reklam harcaması getirinizi artırabilirsiniz.

Tanıtım videosu oluşturma için URL ve komut dosyası

Bir ürün sayfasından, açılış sayfasından veya bir metinden başlayın ve yapay zeka destekli tanıtım videosu oluşturucumuzla otomatik olarak yapılandırılmış bir tanıtım videosu oluşturun. HeyGen, temel faydaları belirler ve bunları metin ve görsellerle sahnelere dönüştürür. Tanıtım videosu vizyonunuzla tamamen örtüşene kadar ince ayar yapabilir veya yeniden oluşturabilirsiniz.

Promosyon için hazır şablonlar ve düzenler

Ürün tanıtımları, kampanyalar ve duyuru çalışmaları için tasarlanmış şablonları kullanarak etkileyici video içerikler oluşturun. Yerleşimler okunabilirlik, tempo ve harekete geçirici mesaj konumlandırması için optimize edilmiştir. Böylece her tanıtım için güçlü bir görsel temel elde edersiniz.

YZ avatarları, seslendirmeler ve altyazılar

Video oluşturma projelerinizde YZ avatarları ve doğal seslendirmelerle insan dokunuşu ekleyin. Otomatik altyazılar, ses kapalıyken bile videoların anlaşılır olmasını sağlar. Tonu ve anlatımı, performansa veya marka stilinize uyacak şekilde uyarlayabilirsiniz.

Her kanal için çok formatlı dışa aktarma

Her platform için optimize edilmiş dikey, kare ve yatay formatlarda tanıtım videoları dışa aktarın. Tüm yerleşimlerde güvenli alanları ve okunaklı metni koruyun. Tek bir proje aynı anda reklamları, akış gönderilerini, hikayeleri ve web sitesi varlıklarını besleyebilir.

Kaliteye, kolaylığa ve hıza önem veren 100.000'den fazla ekip tarafından kullanılıyor

Sizin gibi işletmelerin içerik üretimini nasıl ölçeklendirdiğini ve pazardaki en yenilikçi görselden videoya platformla büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.

Miro
"Bu, yazarlarımızın görsel hikâye anlatımı mecralarında benim sahip olduğum yaratıcılık düzeyine süreç boyunca aynı ölçüde sahip olmalarını sağladı."

Steve Sowrey, Öğrenme Medyası Tasarımcısı
Vision Creative Labs
"Benim için sihirli an, her hafta çektiğim bir filmi HeyGen ile yaptığımız andı. Bir anda fark ettik ki bir senaryo yazıp gönderebilirim ve bir daha asla kameranın karşısına geçmek zorunda kalmam."

Roger Hirst, Kurucu Ortak
Workday
"HeyGen hakkında en sevdiğim şey, artık projelere hayır demek zorunda kalmıyor olmam. Sanki ekibimizi büyütmüş gibiyiz. Sahip olduğumuz kaynaklarla çok daha fazlasını yapabiliyoruz."

Justin Meisinger, Program Yöneticisi
Nasıl çalışır

YZ tanıtım videosu oluşturucuyu nasıl kullanırsınız

HeyGen, mevcut pazarlama iş akışlarına sorunsuzca uyum sağlar; böylece ekipler kampanyaları yavaşlatmadan video ekleyebilir. Fikirden dışa aktarmaya kadar stratejiye odaklanmaya devam ederken, yürütmeyi platform üstlenir.

Adım 1

Bir ürün, teklif veya fikirle başlayın

Bir URL yapıştırın, tanıtımınızı kısaca açıklayın veya kısa bir metin ekleyin. Hedef kitlenizi ve ana amacınızı belirtin ki videonun kurgusu hedeflerinizle uyumlu kalsın. Bu adım, oluşturulacak tanıtım videosu için temeli oluşturur.

Adım 2

Stil, format ve sesi seçin

Hedef kanallarınıza uygun şablonları ve en-boy oranlarını seçin. Markanızın tonuna uyan bir YZ sesi veya avatar belirleyin. Görsel stili, performans kreatiflerine, marka kampanyalarına ya da her ikisine birden uyacak şekilde ayarlayın.

Adım 3

Hook'ları, sahneleri ve CTA'leri iyileştirin

Oluşturulan tanıtım videosunu ön izleyin ve girişleri, fayda ifadelerini ve teklifleri düzenleyin. Sahneleri ekleyip çıkarın, zamanlamayı ayarlayın ve ekrandaki metni güncelleyin. Küçük değişikliklerle test için birden fazla varyasyon hazırlayabilirsiniz.

Adım 4

YZ tanıtım videonuzu dışa aktarın ve yayına alın

Son videoları doğru formatlarda indirin ve reklam platformlarına, sosyal kanallara veya sitenize yükleyin. Performansı izleyin ve yeni varyantları hızla oluşturmak için HeyGen'e geri dönün. Bu döngü, her kampanyada tanıtımlarınızın daha da iyileşmesine yardımcı olur.

Sıkça sorulan sorular (SSS)

YZ tanıtım videosu nedir?

YZ tanıtım videosu, yapay zeka yardımıyla oluşturulan bir tanıtım videosudur. Basit girdilerden görselleri, seslendirmeleri ve kurguyu yapay zeka ile oluşturarak kampanyaların daha hızlı başlatılmasını ve daha az prodüksiyon kaynağı gerektirmesini sağlar.

HeyGen'i kullanmak için video düzenleme becerilerine ihtiyacım var mı?

Hayır. HeyGen, pazarlamacıların, kurucuların ve içerik ekiplerinin geleneksel montaj becerilerine ihtiyaç duymadan tanıtım videoları oluşturabilmesi için tasarlanmıştır. Yönlendirmeli iş akışları, şablonlar ve basit kontroller, prodüksiyonu erişilebilir ve verimli kılar.

Kendi çekimlerimi ve marka varlıklarımı kullanabilir miyim?

Evet. Promolarınıza eklemek için ürün klipleri, marka görselleri ve logoları yükleyebilirsiniz. Bu varlıklar, YZ ile oluşturulan görsellerle birlikte kullanılır, böylece içeriğiniz özgün ve gerçekçi hissedilir.

Bu tanıtım videolarını hangi platformlarda kullanabilirim?

Dışa aktardığınız tanıtım videolarını sosyal platformlarda, reklam ağlarında, web sitelerinde ve e-posta kampanyalarında kullanabilirsiniz. En-boy oranı hazır ayarları, tek bir kaynak projeden TikTok, Instagram, Facebook, YouTube ve daha fazlasını desteklemenize yardımcı olur.

Bir YZ tanıtım videosu ne kadar uzun olmalı?

Evet. Yapay zeka ile oluşturduğunuz tanıtım videoları için birden fazla dilde seslendirme ve altyazı oluşturmak üzere video çevirici özelliğini kullanabilirsiniz. Bu sayede, temel kreatifinizi tanıtım YZ video oluşturucu ile tutarlı tutarken kampanyalarınızı farklı bölgeler için yerelleştirmeniz kolaylaşır.

Video kalitesi ücretli reklamlar için yeterince iyi mi?

Evet. HeyGen, ücretli yerleşimler ve organik dağıtım için uygun, yüksek kaliteli dosyalar dışa aktarır ve bunlar video reklam kampanyalarınızda kullanılabilir. Görsel netlik, tempo ve altyazılar, video reklamınızda modern reklam platformları ve akış ortamları için optimize edilir.

Ekipler ve ajanslar HeyGen'de birlikte çalışabilir mi?

Evet. Ekipler, platformumuzu kullanarak projeleri paylaşabilir, şablonları yeniden kullanabilir ve videolarının sürümlerini birlikte yönetebilir. Bu sayede ajanslar, kurum içi ekipler ve iş ortakları, marka kimliğini veya mesajı kaybetmeden çok sayıda tanıtım videosunu kolayca yönetebilir.

YZ tanıtım videosu oluşturma ne kadar zaman kazandırır?

YZ tanıtım iş akışları, birçok kampanya için prodüksiyon süresini günlerden dakikalara indirebilir ve tanıtım videolarını zahmetsizce oluşturmanızı sağlar. Her videoyu baştan yapmak yerine, kendini kanıtlamış kurgular üzerinde iterasyon yapar ve hızla yeni varyantlar oluşturursunuz.

Mevcut bir tanıtım videosunu daha sonra güncelleyebilir miyim?

Evet. Projeleri yeniden açabilir, metinleri, teklifleri veya görselleri düzenleyebilir ve güncellenmiş tanıtım videosunu yeniden oluşturabilirsiniz. Bu sayede her zaman geçerli kampanyalarınızı güncel, fiyatlandırma, mesajlaşma ve görsellerinizle uyumlu tutabilirsiniz.

