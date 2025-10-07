Anında çevrimiçi kurslar için yapay zeka kurs oluşturucu

Metin, slaytlar, PDF'ler veya kısa bir briften başlayın; kamera ya da montaj gerektirmeden kusursuz eğitim modülleri elde edin. HeyGen, kaynak materyalinizi anlatımlı video derslere, sınavlara, altyazılara ve paketlenmiş dışa aktarımlara dönüştürerek ekiplerin ve içerik üreticilerinin eğitimleri daha hızlı sunmasını sağlar.

128.632.802Oluşturulan videolar
102.862.378Oluşturulan avatarlar
17.680.346Çevrilen videolar
Hikayelerini hayata geçirmek için dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.

Hızlı çalışan işe alıştırma

Traditional onboarding needs filmed sessions, live trainers, and scheduling. HeyGen turns policies, slide decks, and bullet points into consistent, narrated onboarding modules with quizzes so new hires can ramp faster and HR delivers repeatable experiences.

Müşteri başarısı için ürün eğitimi

Product updates and feature training require frequent refreshes. HeyGen creates short demo videos, step-by-step walkthroughs, and assessment checks from release notes or URLs so customer success teams keep tutorials up to date without reshoots.

Uyumluluk ve sertifikasyon programları

Compliance content needs accuracy and traceability. HeyGen produces captioned lessons, timed quizzes, and exportable completion records that meet formal training requirements while simplifying updates and audits through AI-powered solutions.

Eğitim kurumları ve içerik üreticileri için kurs kataloglarını ölçeklendirin

Course creators and educators can convert syllabi or research into full online course modules with videos, quizzes, and downloadable materials using AI tools. HeyGen reduces production time so creators publish more courses and diversify revenue streams.

Mikro öğrenme ve performans desteği

Need just-in-time refreshers or short explainers? HeyGen’s AI video generator generates microlearning clips and quick reference guides from longer source documents so learners access targeted help exactly when they need it.

Çok dilli eğitim programları

Expanding into new regions usually requires re-recording content. HeyGen’s video translator recreates narration and captions in many languages, preserving timing and tone so learning feels native for each audience.


HeyGen neden en iyi YZ kurs oluşturma aracı?

HeyGen, akıllı senaryo taslağı oluşturma, YZ video oluşturma ve yerelleştirme ile uçtan uca kurs üretimini otomatikleştirerek kurumların ölçeklenebilir ve tutarlı eğitimler oluşturmasını sağlar. Eğitmen liderliğinde dersleri, mikro öğrenme içeriklerini ve değerlendirmeleri çok daha az emek ve maliyetle hazırlayın.

Daha hızlı kurs üretimi

Belgelerden veya bağlantılardan dakikalar içinde tam kurs taslakları oluşturun. HeyGen, senaryolar yazar, sahneleri kurgular ve anlatımlı ders videoları üretir; böylece çekim, montaj ve uzun prodüksiyon döngülerini atlayarak yapay zeka kurs oluşturucu yeteneklerinden yararlanırsınız.

Eksiksiz öğrenme araç zinciri

HeyGen, video dersleri sınavlar, değerlendirmeler ve etkileşimli öğelerle bir araya getirerek öğrenme deneyimini zenginleştirir. Otomatik oluşturulan altyazılar, rubrikler ve analizler, içerik yayımlamayı ve öğrenenlerin ilerlemesini takip etmeyi kolaylaştırır.

Yerelleştirme ve otomasyonla ölçeklendirin

Birçok kurs varyantını hızla oluşturun. Anlatımı, altyazıları ve görselleri yerelleştirmek için çeviri ve video çevirisi araçlarını kullanarak eğitimlerin manuel yeniden çalışma olmadan küresel ekiplere ulaşmasını sağlayın ve çevrimiçi kurs deneyimini geliştirin.

Akıllı kurs taslağı ve içerik planı oluşturma

HeyGen, yüklenen dokümanları, slayt setlerini veya kurs özetini analiz eder ve öğrenme hedefleri ile modül sıralamasını içeren yapılandırılmış bir kurs taslağı oluşturur. Yapay zeka, ders süreleri, bölümlendirme ve değerlendirme noktaları için öneriler sunar; böylece eğitim tasarımcıları, üzerinde kolayca iyileştirme yapabilecekleri eksiksiz bir taslakla işe başlar.

Doğal anlatımlı metinden video dersler

HeyGen’in yapay zeka video oluşturucu ve ses modellerini kullanarak metinlerinizi stüdyo kalitesinde eğitim videolarına dönüştürün. Sistem, insan sesine yakın seslendirmeler, senkronize altyazılar ve isteğe bağlı avatar sunucular için doğru dudak senkronizasyonu üreterek, stüdyo ortamına ihtiyaç duymadan videolarınızın profesyonel ve kusursuz görünmesini sağlar.

Etkileşimli değerlendirmeler ve YZ ile notlandırma

Ders içeriğinden otomatik olarak sınavlar, çoktan seçmeli ve açık uçlu promptlar oluşturun. HeyGen, derecelendirme anahtarları hazırlayabilir ve anında YZ destekli notlandırma ile geri bildirim sağlayarak öğrenenlerin zamanında ve tutarlı değerlendirme almasını sağlar; böylece eğitmenler, yapay zeka araçları sayesinde manuel notlandırmaya harcadıkları saatlerden tasarruf eder.

Marka kontrolleri, şablonlar ve esnek dışa aktarma seçenekleri

Marka kitlerini uygulayarak kurslar genelinde logoları, yazı tiplerini, renkleri ve slayt stillerini standartlaştırın. Paketleri SCORM veya LTI olarak dışa aktarın, bir LMS'e yayınlayın ya da herkese açık bir bağlantı üzerinden paylaşın. Toplu dışa aktarma ve şablonlu iş akışları, kurs kütüphanelerini ekipler ve platformlar arasında dağıtmayı kolaylaştırır.

Kaliteye, kolaylığa ve hıza önem veren 100.000+ ekip tarafından kullanılıyor

Sizin gibi işletmelerin içerik üretimini nasıl ölçeklendirdiğini ve pazardaki en yenilikçi görselden videoya platform ile büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.

Miro
"Bu, yazarlarımızın görsel hikâye anlatımı mecralarında benim sahip olduğum yaratıcılık düzeyine süreç boyunca aynı ölçüde sahip olmalarını sağladı."

Steve Sowrey, Öğrenme Medyası Tasarımcısı
Vision Creative Labs
"Benim için sihirli an, her hafta çektiğim bir filmi HeyGen ile yaptığımız andı. Bir anda fark ettik ki bir senaryo yazıp gönderebilirim ve bir daha asla kameranın karşısına geçmek zorunda kalmam."

Roger Hirst, Kurucu Ortak
Workday
"HeyGen hakkında en sevdiğim şey, artık projelere hayır demek zorunda kalmıyor olmam. Sanki ekibimizi büyütmüş gibiyiz. Sahip olduğumuz kaynaklarla çok daha fazlasını yapabiliyoruz."

Justin Meisinger, Program Yöneticisi
Nasıl çalışır

YZ kurs oluşturucuyu nasıl kullanırsınız

Kaynak içerikten öğrenmeye hazır modüllere, dört sadeleştirilmiş adımda eksiksiz eğitimler oluşturun.

Adım 1

İçeriğinizi yükleyin veya bir URL yapıştırın

Sunum dosyaları, PDF’ler, dokümanlar veya kısa bir taslak sağlayın. HeyGen içeriği analiz eder, temel noktaları çıkarır ve hedefleriyle birlikte bir kurs yapısı önerir.

Adım 2

Stil ve tempo seçin

Ders süresini, sunucu stilini, ses tonunu ve marka kitinizi seçin. Değerlendirmeler ve etkileşimli öğeler için şablonlar belirleyin ki her modül standartlarınıza uygun olsun.

Adım 3

Önizleyin, düzenleyin ve etkileşim ekleyin

Oluşturulan video dersleri gözden geçirin, metinleri düzenleyin, sahneleri yeniden sıralayın ve testler veya sohbet asistanları ekleyin. HeyGen’in editörü, geleneksel zaman çizelgesi düzenlemesine ihtiyaç duymadan içeriği ince ayar yapmanızı sağlar.

Adım 4

Öğrenenleri yayınlayın ve takip edin

SCORM veya LTI olarak dışa aktarın, doğrudan bir LMS'ye yayınlayın ya da bağlantı paylaşın. Öğrenme çıktılarınızı ölçmek için yerleşik analitiklerle ilerlemeyi, tamamlama oranlarını ve değerlendirme sonuçlarını takip edin.

Sıkça sorulan sorular (SSS)

YZ kurs oluşturucu nedir ve HeyGen bunu nasıl kullanır?

Bir YZ kurs oluşturucu, kaynak materyali yapılandırılmış kurslara dönüştürme sürecini otomatikleştirir. HeyGen; dokümanları, slaytları veya özetleri içe aktarır ve taslaklar, ders metinleri, seslendirilmiş videolar, sınavlar ve dışa aktarma paketleri oluşturarak çekim yapmadan veya karmaşık düzenleme süreçlerine girmeden eksiksiz eğitim içerikleri üretmenizi sağlar.

Oluşturulan videolar ne kadar gerçekçi ve profesyonel görünüyor ve ses veriyor?

HeyGen gelişmiş metinden videoya özelliğini, içerik oluşturmayı basitleştiren YZ kurs oluşturucusunun bir parçası olarak kullanır ve görüntüden videoya iş akışları ile yüksek kaliteli ses modelleri, YZ ile oluşturulan bileşenlerle cilalı, yayın kalitesinde dersler üretmek için kullanılır. Sunucu stillerini veya avatar sunucuları seçebilirsiniz ve HeyGen profesyonel çıktı için dudak senkronizasyonu, doğal tempo ve ses miksajı uygular.

Hangi diller ve çeviriler destekleniyor?

HeyGen kapsamlı çok dilli iş akışlarını destekler. video çeviriciyi kullanarak metinleri dönüştürebilir, seslendirmeleri ve altyazıları birçok dilde yeniden oluşturabilirsiniz; böylece kurslar, zamanlama ve tonu korurken yerel hedef kitlelere doğal gelir.

Oluşturma sonrasında metinleri ve videoları düzenleyebilir miyim?

Evet, YZ destekli araçlar kurs oluşturmayı geliştirebilir. Oluşturulan taslaklar tamamen düzenlenebilir. Senaryoları güncelleyin, sahneleri değiştirin, ses tonunu ayarlayın veya YZ kurs oluşturma araçlarını kullanarak testleri ince ayarlarla düzenleyin ve kesintisiz bir deneyim elde edin. HeyGen’in yeniden oluşturma özelliği, yapılan düzenlemeleri tüm varyantlara uygular, böylece değişiklikler verimli bir şekilde ölçeklenir.

HeyGen marka ve eğitim içeriği kalitesini korumaya nasıl yardımcı olur?

Görsel standartları korumak için logolar, yazı tipleri ve renk paletleri dahil marka setlerini yükleyin. HeyGen ayrıca öğrenme hedefleri, değerlendirme noktaları ve hızlandırma için en iyi uygulamaları önererek kurs kalitesinin tutarlı olmasını ve öğretim tasarımı ilkeleriyle uyumlu kalmasını sağlar.

Hangi dışa aktarma formatları ve entegrasyonlar mevcut?

SCORM veya LTI olarak dışa aktararak LMS entegrasyonu sağlayın, MP4 ders videolarını indirin veya güvenli bağlantılar üzerinden paylaşın. HeyGen ayrıca kurs yerleştirme, otomasyon için API erişimi ve yayınlama ile takibi kolaylaştırmak için yaygın araçlarla entegrasyonları destekler.

HeyGen değerlendirmeler oluşturup öğrenenlerin yanıtlarını notlandırabilir mi?

Evet. HeyGen, sınavlar ve rubrik tabanlı değerlendirmeler oluşturur. Platform, hem objektif hem de açık uçlu yanıtlara yönelik otomatik YZ destekli notlandırma sunar ve çevrim içi kurslarda öğrenenlerin zamanında yönlendirme alabilmesi için geri bildirim şablonları sağlar.

İçeriğim ve öğrenen verilerim güvende mi?

HeyGen, YZ destekli ortamlarda içerik ve öğrenen verilerini korumak için kurumsal düzeyde güvenlik, şifrelenmiş depolama ve erişim kontrolleri kullanır. Uyum ve yönetişim gereksinimleri için yönetici kontrolleri ve denetim seçenekleri sunulur.

HeyGen ile kurs oluştururken en iyi uygulamalar nelerdir?

Net öğrenme hedefleriyle başlayın, öz ve anlaşılır kaynak materyaller sağlayın, dikkat süresine uygun ders uzunlukları seçin, biçimlendirici kısa sınavlar ekleyin ve içerikleri, öğrenenlerin ihtiyaç duyduğu yerlerde yerelleştirerek kursları etkili şekilde oluşturun. Etkileşimi test etmek için birden fazla varyant oluşturun ve analizlere göre yineleyerek geliştirin.

HeyGen'de oluşturulan kursların hakları kime aittir?

Oluşturduğunuz tüm kurs içeriklerinin mülkiyeti sizde kalır. HeyGen, ticari kullanım için lisanslı varlıklar ve oluşturulan çıktılar sunar. Yüklediğiniz üçüncü taraf materyallerin, yayımlamadan önce gerekli izinlere sahip olduğundan emin olun.

