Metin, slaytlar, PDF'ler veya kısa bir briften başlayın; kamera ya da montaj gerektirmeden kusursuz eğitim modülleri elde edin. HeyGen, kaynak materyalinizi anlatımlı video derslere, sınavlara, altyazılara ve paketlenmiş dışa aktarımlara dönüştürerek ekiplerin ve içerik üreticilerinin eğitimleri daha hızlı sunmasını sağlar.
Traditional onboarding needs filmed sessions, live trainers, and scheduling. HeyGen turns policies, slide decks, and bullet points into consistent, narrated onboarding modules with quizzes so new hires can ramp faster and HR delivers repeatable experiences.
Product updates and feature training require frequent refreshes. HeyGen creates short demo videos, step-by-step walkthroughs, and assessment checks from release notes or URLs so customer success teams keep tutorials up to date without reshoots.
Compliance content needs accuracy and traceability. HeyGen produces captioned lessons, timed quizzes, and exportable completion records that meet formal training requirements while simplifying updates and audits through AI-powered solutions.
Course creators and educators can convert syllabi or research into full online course modules with videos, quizzes, and downloadable materials using AI tools. HeyGen reduces production time so creators publish more courses and diversify revenue streams.
Need just-in-time refreshers or short explainers? HeyGen’s AI video generator generates microlearning clips and quick reference guides from longer source documents so learners access targeted help exactly when they need it.
Expanding into new regions usually requires re-recording content. HeyGen’s video translator recreates narration and captions in many languages, preserving timing and tone so learning feels native for each audience.
HeyGen neden en iyi YZ kurs oluşturma aracı?
HeyGen, akıllı senaryo taslağı oluşturma, YZ video oluşturma ve yerelleştirme ile uçtan uca kurs üretimini otomatikleştirerek kurumların ölçeklenebilir ve tutarlı eğitimler oluşturmasını sağlar. Eğitmen liderliğinde dersleri, mikro öğrenme içeriklerini ve değerlendirmeleri çok daha az emek ve maliyetle hazırlayın.
Belgelerden veya bağlantılardan dakikalar içinde tam kurs taslakları oluşturun. HeyGen, senaryolar yazar, sahneleri kurgular ve anlatımlı ders videoları üretir; böylece çekim, montaj ve uzun prodüksiyon döngülerini atlayarak yapay zeka kurs oluşturucu yeteneklerinden yararlanırsınız.
HeyGen, video dersleri sınavlar, değerlendirmeler ve etkileşimli öğelerle bir araya getirerek öğrenme deneyimini zenginleştirir. Otomatik oluşturulan altyazılar, rubrikler ve analizler, içerik yayımlamayı ve öğrenenlerin ilerlemesini takip etmeyi kolaylaştırır.
Birçok kurs varyantını hızla oluşturun. Anlatımı, altyazıları ve görselleri yerelleştirmek için çeviri ve video çevirisi araçlarını kullanarak eğitimlerin manuel yeniden çalışma olmadan küresel ekiplere ulaşmasını sağlayın ve çevrimiçi kurs deneyimini geliştirin.
Akıllı kurs taslağı ve içerik planı oluşturma
HeyGen, yüklenen dokümanları, slayt setlerini veya kurs özetini analiz eder ve öğrenme hedefleri ile modül sıralamasını içeren yapılandırılmış bir kurs taslağı oluşturur. Yapay zeka, ders süreleri, bölümlendirme ve değerlendirme noktaları için öneriler sunar; böylece eğitim tasarımcıları, üzerinde kolayca iyileştirme yapabilecekleri eksiksiz bir taslakla işe başlar.
Doğal anlatımlı metinden video dersler
HeyGen’in yapay zeka video oluşturucu ve ses modellerini kullanarak metinlerinizi stüdyo kalitesinde eğitim videolarına dönüştürün. Sistem, insan sesine yakın seslendirmeler, senkronize altyazılar ve isteğe bağlı avatar sunucular için doğru dudak senkronizasyonu üreterek, stüdyo ortamına ihtiyaç duymadan videolarınızın profesyonel ve kusursuz görünmesini sağlar.
Etkileşimli değerlendirmeler ve YZ ile notlandırma
Ders içeriğinden otomatik olarak sınavlar, çoktan seçmeli ve açık uçlu promptlar oluşturun. HeyGen, derecelendirme anahtarları hazırlayabilir ve anında YZ destekli notlandırma ile geri bildirim sağlayarak öğrenenlerin zamanında ve tutarlı değerlendirme almasını sağlar; böylece eğitmenler, yapay zeka araçları sayesinde manuel notlandırmaya harcadıkları saatlerden tasarruf eder.
Marka kontrolleri, şablonlar ve esnek dışa aktarma seçenekleri
Marka kitlerini uygulayarak kurslar genelinde logoları, yazı tiplerini, renkleri ve slayt stillerini standartlaştırın. Paketleri SCORM veya LTI olarak dışa aktarın, bir LMS'e yayınlayın ya da herkese açık bir bağlantı üzerinden paylaşın. Toplu dışa aktarma ve şablonlu iş akışları, kurs kütüphanelerini ekipler ve platformlar arasında dağıtmayı kolaylaştırır.
YZ kurs oluşturucuyu nasıl kullanırsınız
Kaynak içerikten öğrenmeye hazır modüllere, dört sadeleştirilmiş adımda eksiksiz eğitimler oluşturun.
Sunum dosyaları, PDF’ler, dokümanlar veya kısa bir taslak sağlayın. HeyGen içeriği analiz eder, temel noktaları çıkarır ve hedefleriyle birlikte bir kurs yapısı önerir.
Ders süresini, sunucu stilini, ses tonunu ve marka kitinizi seçin. Değerlendirmeler ve etkileşimli öğeler için şablonlar belirleyin ki her modül standartlarınıza uygun olsun.
Oluşturulan video dersleri gözden geçirin, metinleri düzenleyin, sahneleri yeniden sıralayın ve testler veya sohbet asistanları ekleyin. HeyGen’in editörü, geleneksel zaman çizelgesi düzenlemesine ihtiyaç duymadan içeriği ince ayar yapmanızı sağlar.
SCORM veya LTI olarak dışa aktarın, doğrudan bir LMS'ye yayınlayın ya da bağlantı paylaşın. Öğrenme çıktılarınızı ölçmek için yerleşik analitiklerle ilerlemeyi, tamamlama oranlarını ve değerlendirme sonuçlarını takip edin.
Bir YZ kurs oluşturucu, kaynak materyali yapılandırılmış kurslara dönüştürme sürecini otomatikleştirir. HeyGen; dokümanları, slaytları veya özetleri içe aktarır ve taslaklar, ders metinleri, seslendirilmiş videolar, sınavlar ve dışa aktarma paketleri oluşturarak çekim yapmadan veya karmaşık düzenleme süreçlerine girmeden eksiksiz eğitim içerikleri üretmenizi sağlar.
HeyGen gelişmiş metinden videoya özelliğini, içerik oluşturmayı basitleştiren YZ kurs oluşturucusunun bir parçası olarak kullanır ve görüntüden videoya iş akışları ile yüksek kaliteli ses modelleri, YZ ile oluşturulan bileşenlerle cilalı, yayın kalitesinde dersler üretmek için kullanılır. Sunucu stillerini veya avatar sunucuları seçebilirsiniz ve HeyGen profesyonel çıktı için dudak senkronizasyonu, doğal tempo ve ses miksajı uygular.
HeyGen kapsamlı çok dilli iş akışlarını destekler. video çeviriciyi kullanarak metinleri dönüştürebilir, seslendirmeleri ve altyazıları birçok dilde yeniden oluşturabilirsiniz; böylece kurslar, zamanlama ve tonu korurken yerel hedef kitlelere doğal gelir.
Evet, YZ destekli araçlar kurs oluşturmayı geliştirebilir. Oluşturulan taslaklar tamamen düzenlenebilir. Senaryoları güncelleyin, sahneleri değiştirin, ses tonunu ayarlayın veya YZ kurs oluşturma araçlarını kullanarak testleri ince ayarlarla düzenleyin ve kesintisiz bir deneyim elde edin. HeyGen’in yeniden oluşturma özelliği, yapılan düzenlemeleri tüm varyantlara uygular, böylece değişiklikler verimli bir şekilde ölçeklenir.
Görsel standartları korumak için logolar, yazı tipleri ve renk paletleri dahil marka setlerini yükleyin. HeyGen ayrıca öğrenme hedefleri, değerlendirme noktaları ve hızlandırma için en iyi uygulamaları önererek kurs kalitesinin tutarlı olmasını ve öğretim tasarımı ilkeleriyle uyumlu kalmasını sağlar.
SCORM veya LTI olarak dışa aktararak LMS entegrasyonu sağlayın, MP4 ders videolarını indirin veya güvenli bağlantılar üzerinden paylaşın. HeyGen ayrıca kurs yerleştirme, otomasyon için API erişimi ve yayınlama ile takibi kolaylaştırmak için yaygın araçlarla entegrasyonları destekler.
Evet. HeyGen, sınavlar ve rubrik tabanlı değerlendirmeler oluşturur. Platform, hem objektif hem de açık uçlu yanıtlara yönelik otomatik YZ destekli notlandırma sunar ve çevrim içi kurslarda öğrenenlerin zamanında yönlendirme alabilmesi için geri bildirim şablonları sağlar.
HeyGen, YZ destekli ortamlarda içerik ve öğrenen verilerini korumak için kurumsal düzeyde güvenlik, şifrelenmiş depolama ve erişim kontrolleri kullanır. Uyum ve yönetişim gereksinimleri için yönetici kontrolleri ve denetim seçenekleri sunulur.
Net öğrenme hedefleriyle başlayın, öz ve anlaşılır kaynak materyaller sağlayın, dikkat süresine uygun ders uzunlukları seçin, biçimlendirici kısa sınavlar ekleyin ve içerikleri, öğrenenlerin ihtiyaç duyduğu yerlerde yerelleştirerek kursları etkili şekilde oluşturun. Etkileşimi test etmek için birden fazla varyant oluşturun ve analizlere göre yineleyerek geliştirin.
Oluşturduğunuz tüm kurs içeriklerinin mülkiyeti sizde kalır. HeyGen, ticari kullanım için lisanslı varlıklar ve oluşturulan çıktılar sunar. Yüklediğiniz üçüncü taraf materyallerin, yayımlamadan önce gerekli izinlere sahip olduğundan emin olun.
