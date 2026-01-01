การเชื่อมต่อ Integrations ใน HeyGen ช่วยให้เวิร์กโฟลว์การสร้างวิดีโอของคุณทำงานร่วมกับเครื่องมือที่ใช้อยู่ทุกวันได้อย่างราบรื่น เพียงเชื่อม HeyGen เข้ากับแพลตฟอร์มอย่าง Canva, Adobe Express, HubSpot และอื่นๆ ก็สามารถสร้าง ปรับให้เป็นแบบเฉพาะบุคคล และกระจายวิดีโอได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างหลายแอป ด้วย Integrations คุณสามารถนำอวตารและเสียงของ HeyGen เข้าไปใช้ในงานดีไซน์ของคุณ ทำแคมเปญวิดีโอแบบ Personalized แบบอัตโนมัติ ลดความซับซ้อนของการทำงานร่วมกันในทีม และขยายการผลิตวิดีโอให้ครอบคลุมเวิร์กโฟลว์ด้านการตลาด การขาย การเทรนนิง และการศึกษา Integrations ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยประหยัดเวลา ลดงานทำมือ และทำให้การเปลี่ยนคอนเทนต์และดาต้าที่มีอยู่แล้วให้กลายเป็นวิดีโอคุณภาพสูงทำได้ง่ายยิ่งขึ้น