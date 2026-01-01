เปลี่ยนการติดต่อหาลูกค้าให้เกิดผลลัพธ์ด้วยวิดีโอ AI สำหรับงานขาย

งานขายต้องเดินหน้าเร็ว แต่การผลิตวิดีโอกลับไม่ทันใจ ด้วย HeyGen คุณสามารถเปลี่ยนไอเดียการขายให้กลายเป็นวิดีโอระดับมืออาชีพได้ทันที เพื่อให้ทีมของคุณโฟกัสที่การปิดการขาย ไม่ใช่การสร้างคอนเทนต์

4.8
รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ
เป็นส่วนตัวและปลอดภัย
|การควบคุมการกำกับดูแล AI
|SOC 2
|GDPR
|CCPA
|กรอบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
|มาตรฐานตามกฎหมาย AI Act
ทำไมต้อง HeyGen

ทำไมทีมขายถึงเลือก HeyGen สำหรับวิดีโอแบบเฉพาะบุคคล

หยุดพูดซ้ำด้วยตัวเอง

เปลี่ยนพิตช์ที่ทรงพลังที่สุดของคุณให้กลายเป็นวิดีโออวตารที่นำเสนอซ้ำได้ด้วยฟีเจอร์แปลง PDF/PPT เป็นวิดีโอของ HeyGen เพื่อให้สไลด์พิตช์เด็คพูดแทนคุณได้แม้ในเวลาที่คุณไม่อยู่ในห้อง

ทำให้ข้อความที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นอัตโนมัติ

ด้วยการสร้างวิดีโอตามสคริปต์แบบปรับแต่งเอง คุณสามารถผลิตอินโทรการขาย วิดีโอแนะนำสินค้า และวิดีโอติดตามผลแบบเฉพาะบุคคลได้ทันที ช่วยให้ทีมของคุณขยายการส่งมอบข้อความที่ดีที่สุดได้โดยไม่ต้องลงแรงเพิ่ม

คัดกรองลีดและสร้างการมีส่วนร่วม

อวตารแบบโต้ตอบทำหน้าที่เป็น AI SDR ที่มีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายแบบเรียลไทม์ ตอบคำถาม แนะนำผู้ซื้อเกี่ยวกับสินค้าและบริการ และจองนัดหมายได้ทุกเวลา

เร่งรอบการขายให้สั้นลง

ใช้ฟีเจอร์บันทึกหน้าจอพร้อมอวตารของ HeyGen เพื่อสร้างวิดีโอสาธิตแบบรวดเร็วและเข้าใจง่าย ช่วยพาผู้มุ่งหวังทำความเข้าใจกับฟีเจอร์ที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจน ลดเวลาที่ต้องใช้กับเดโมสด และเร่งความเร็วในการปิดดีล

อัปเดตง่าย เข้าถึงผู้ชมทั่วโลก

แก้ไขวิดีโอได้ง่ายเพื่อให้พิตช์ของคุณทันสมัยอยู่เสมอ และขยายสู่ตลาดใหม่ด้วยการแปลเป็นมากกว่า 175 ภาษาและสำเนียง พร้อมเสียงบรรยาย AI และการพิสูจน์อักษรครบถ้วน

เรื่องราวจากลูกค้า

เหตุผลที่ทีมฝึกอบรม การตลาด และโลคัลไลเซชันไว้วางใจ HeyGen

90%

อัตราการดูวิดีโอจบ

25%

อัตราการทำแบบฟอร์มเสร็จสมบูรณ์เพิ่มขึ้น

10 เท่า

ความเร็วในการผลิตวิดีโอเพิ่มขึ้น

10-15

ภาษาต่อวิดีโอ

80%

ลดต้นทุนการแปล

€1,000

ประหยัดต่อ 1 นาทีของวิดีโอ

กรณีการใช้งานเด่น

โดดเด่นในทุกดีลตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงปิดการขาย

HeyGen ช่วยให้ทีมขายสร้างการสื่อสารแบบเฉพาะบุคคลในทุกช่วงของเส้นทางลูกค้า ด้วยคอนเทนต์วิดีโอที่ขยายการใช้งานได้ ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและเร่งความเร็วในการปิดดีล

งานพรีเซนเทชั่นด้านการขาย

สร้างพรีเซนเทชันการขายที่ขยายผลได้และทรงพลัง เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ซื้อและขับเคลื่อนดีลให้เดินหน้าต่อไปได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มคุยกันทางโทรศัพท์

การติดต่อขาย

ตั้งแต่การนำเสนอแบบ Outbound การแนะนำตัวก่อนคอล ไปจนถึงสรุปหลังการประชุม โดดเด่นในทุกขั้นตอนของกระบวนการขายด้วยวิดีโอแบบเฉพาะบุคคล

AI SDRs

AI SDR เสมือน

อวตารแบบโต้ตอบของ HeyGen ทำหน้าที่เป็น AI SDR เสมือนจริงเพื่อตอบคำถามของลูกค้าที่คาดหวัง คัดกรองลีด และจองประชุมได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

เปลี่ยนจากการโทรซ้ำๆ เป็นวิดีโอที่เปลี่ยนผู้ชมให้กลายเป็นลูกค้า

ก่อนใช้ HeyGen

พูดขายแบบเดิมซ้ำๆ ในทุกการโทร

สไลด์เด็คแบบเดิมและการทำโคลด์เอาต์รีชที่ไม่โดดเด่น

ติดตามงานล่าช้าเพราะต้องสร้างคอนเทนต์ด้วยตนเอง

ต้นทุนสูง ผลิตวิดีโอและทำโลคัลไลเซชันได้ช้า

พลาดโอกาสนอกเวลาทำการ

ข้อความสื่อสารไม่สอดคล้องกันระหว่างทีมขายและแต่ละภูมิภาค

หลังจาก HeyGen

เปลี่ยนสไลด์พิตช์ให้เป็นวิดีโออวตารที่นำเสนอซ้ำได้

ส่งวิดีโอ AI แบบปรับให้เหมาะกับแต่ละคนในปริมาณมาก

ใช้การบันทึกหน้าจอที่มีอวตารนำเสนอเพื่อทำวิดีโอสาธิตที่รวดเร็วและเข้าใจง่าย

โลคัลไลซ์วิดีโอได้ทันทีในมากกว่า 175 ภาษาและสำเนียง

คัดกรองลีดตลอด 24/7 ด้วย AI SDR แบบโต้ตอบที่ช่วยสร้างการมีส่วนร่วม

ปรับข้อความให้สดใหม่เสมอด้วยการแก้ไขง่ายๆ ภายในแพลตฟอร์ม

มาตรฐานด้านความน่าเชื่อถือ
และความปลอดภัยระดับสูงสุด

ที่ HeyGen เราเชื่อว่าเทคโนโลยี AI ที่พลิกโฉมวงการต้องมาพร้อมมาตรฐานด้านความปลอดภัยและจริยธรรมในระดับสูงสุดตั้งแต่แรก ทีม Trust & Safety เฉพาะทางของเราดูแลให้ข้อมูลของคุณปลอดภัยและให้การใช้งาน AI เป็นไปอย่างมีจริยธรรม

ความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง

ตั้งแต่การอัปโหลดครั้งแรกจนถึงการส่งมอบขั้นสุดท้าย ข้อมูลของคุณได้รับการปกป้องด้วยโปรโตคอลความปลอดภัยระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม

การปฏิบัติตามมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

ปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC 2 TYPE II, GDPR, CCPA, Data Privacy Framework และ AI Act อย่างครบถ้วน

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

แนวทางด้านความปลอดภัยของเราพัฒนาล่วงหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อคาดการณ์และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่

อีบุ๊ก

แหล่งข้อมูล

อินไซต์จากรายงาน L&D ปี 2025

Pyne เปลี่ยนผู้ใช้ทดลองใช้ฟรีให้กลายเป็นผู้ใช้ที่ใช้งานจริง

เรื่องราวลูกค้ากรณีศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า Pyne ใช้ HeyGen เพื่อเพิ่มอัตราการดูเดโมผลิตภัณฑ์จนจบได้มากขึ้น 10 เท่า และเร่งการเปิดใช้งานผู้ใช้ตลอดวงจรชีวิต B2B SaaS ได้อย่างไร

เพิ่มรายได้ด้วยวิดีโอ BOFU

คู่มือนี้เป็นเพลย์บุ๊กเชิงปฏิบัติสำหรับนักการตลาดที่ต้องการเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายให้เป็นลูกค้า และรักษาลูกค้าเดิมด้วยคอนเทนต์วิดีโอ BOFU แบบเจาะจง โดยใช้แพลตฟอร์มวิดีโอ AI ของ HeyGen

ยกระดับวิดีโอการตลาดและการขายของคุณ

คู่มือนี้จะพาคุณสำรวจพลังของวิดีโอแบบปรับให้เป็นส่วนบุคคลสำหรับการทำการตลาด และ 5 กรณีการใช้งานยอดนิยมที่ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วม เพิ่มอัตราการแปลง และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

เริ่มต้นใช้งานฟรี

จองเดโม HeyGen 30 นาทีของคุณ

รับภาพรวม HeyGen แบบปรับให้เหมาะกับคุณ
ฟังเรื่องราวความสำเร็จจากลูกค้า
ดูตัวเลือกแพ็กเกจราคา
มีคำถามใช่ไหม เรามีคำตอบให้

วิดีโอช่วยงานขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI คืออะไรแน่ๆ?

วิดีโอส่งเสริมการขายด้วย AI ใช้เครื่องมือ AI ของ HeyGen สำหรับวิดีโอขายที่มีเสียงสังเคราะห์และอวตารเสมือนเหมือนมนุษย์ วิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลเหล่านี้ช่วยให้ทีมขายสื่อสารได้อย่างน่าสนใจและขยายผลได้ง่ายสำหรับการติดต่อหาลูกค้า การเดโม การนำเสนอข้อเสนอ และการติดตามผล ทำให้วิดีโอขายด้วย AI เป็นวิธีทรงพลังในการโดดเด่นโดยไม่ต้องใช้กล้อง สตูดิโอ หรือกระบวนการโปรดักชันที่ซับซ้อน

สามารถใช้วิดีโอขายด้วย AI ได้อย่างไรตลอดทั้งกระบวนการขาย?

วิดีโอการขายด้วย AI ยกระดับทุกขั้นตอนของการขาย ตั้งแต่การหาลีดด้วยวิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล การดึงดูดผู้ซื้อด้วยเดโม การเร่งปิดดีลด้วยข้อเสนอที่ปรับให้ตรงความต้องการ การดูแลลูกค้าด้วยการทำ outreach ผ่านวิดีโอ AI ไปจนถึงการกระตุ้นการขายต่อหลังปิดดีล การสื่อสารที่สม่ำเสมอและขยายผลได้นี้ช่วยให้ทีมขายสร้างความน่าเชื่อถือ เสริมความสัมพันธ์ และปิดการขายได้เร็วขึ้นด้วยข้อความวิดีโอที่ทรงพลังและเป็นธรรมชาติในระดับจำนวนมาก

ทำไม HeyGen จึงเหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอขายด้วยผู้บรรยายเสมือนที่เหมือนมนุษย์จริงๆ?

HeyGen ทำให้การสร้างวิดีโอขายด้วย AI เป็นเรื่องง่ายด้วยอวตารที่ดูเป็นธรรมชาติที่สุด โฮสต์ที่ปรับแต่งได้ และเสียงสังเคราะห์คุณภาพสูง ผสานกับการรองรับหลายภาษา การเรนเดอร์รวดเร็ว และคุณภาพระดับสตูดิโอ HeyGen ช่วยให้ทีมสร้างวิดีโอแบบเฉพาะบุคคลสำหรับการขายและการติดต่อหาลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ สมจริง และสม่ำเสมอ โดยไม่ต้องใช้ชุดอุปกรณ์ถ่ายทำ ทักษะการตัดต่อ หรือกระบวนการโปรดักชันที่ยืดเยื้อ

AI ปรับแต่งวิดีโอขายให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายหรือแต่ละบัญชีลูกค้าได้อย่างไร?

HeyGen ปรับแต่งวิดีโอขายด้วย AI แบบส่วนบุคคลโดยใส่ฟิลด์ไดนามิกอย่างเช่น ชื่อ บริษัท หรืออุตสาหกรรมลงในสคริปต์ ช่วยให้การทำวิดีโอ AI เพื่อเข้าหาลูกค้ามีพลังมากขึ้น สร้างวิดีโอแบบเฉพาะบุคคลได้ในปริมาณมาก ทีมขายสามารถส่งข้อความที่ให้ความรู้สึกเหมือนสื่อสารแบบตัวต่อตัวโดยไม่ต้องอัดใหม่ทุกครั้ง ทำให้แต่ละลีดได้รับการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง น่าสนใจ และสอดคล้องกับความต้องการและลำดับความสำคัญของเขา

วิธีสร้างวิดีโอขายสำหรับการติดต่อหาลูกค้าด้วยโฮสต์เสมือนที่ปรับแต่งได้

ในการสร้างวิดีโอ AI สำหรับการขายแบบ Outreach ให้เลือกอวตารหรือดิจิทัลทวินของ HeyGen เขียนสคริปต์ ปรับให้เป็นแบบเฉพาะบุคคลด้วยตัวแปร แล้วสร้างวิดีโอได้ทันทีด้วยเสียงสังเคราะห์ วิดีโอแบบ Personalized เหล่านี้สามารถแชร์ผ่านอีเมล CRM หรือ LinkedIn ทำให้การทำ AI video outreach ดูเป็นมืออาชีพ มีมาตรฐาน ขยายการใช้งานได้ง่าย พร้อมคงความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์แบรนด์ที่แข็งแรง

HeyGen ช่วยลดเวลาในการคุยขายทางโทรศัพท์ได้อย่างไร

ได้แน่นอน ด้วย HeyGen คุณสามารถแปลวิดีโอฝึกอบรมเป็นภาษาต่างๆ และสำเนียงมากกว่า 175 แบบได้ทันที ทำให้การฝึกอบรมของคุณขยายสเกลได้ง่ายและเข้าถึงผู้คนในแต่ละภูมิภาคได้มากขึ้น

Interactive avatar คืออะไร และนำไปใช้ในการขายได้อย่างไร

อวตารแบบโต้ตอบทำหน้าที่เป็น AI SDR ที่สามารถตอบคำถามที่พบบ่อย แนะนำผู้ซื้อให้รู้จักผลิตภัณฑ์ของคุณ คัดกรองลีด และจองประชุมได้ตลอด 24/7 สามารถฝังลงในเว็บไซต์หรือประสบการณ์ภายในผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อขยายการมีส่วนร่วมในช่วงต้นของฟันเนลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อัปเดตวิดีโอหลังจากสร้างเสร็จแล้วทำได้ง่ายแค่ไหน?

ด้วยการตัดอุปกรณ์ราคาแพง สตูดิโอ และทีมโปรดักชันออกไป HeyGen ช่วยลดทั้งต้นทุนและระยะเวลาการผลิต พร้อมยังคงส่งมอบวิดีโอเทรนนิงคุณภาพสูงระดับมืออาชีพได้เช่นเดิม

