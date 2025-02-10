ตลอดเกือบสองทศวรรษที่ผ่านมา trivago ช่วยให้นักเดินทางทั่วโลกเปรียบเทียบราคาเพื่อค้นหาโรงแรมและที่พักดีลคุ้มค่าที่สุด ด้วยการให้บริการในมากกว่า 190 ประเทศ และมีเว็บไซต์และแอปที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละท้องถิ่น 53 แห่งใน 31 ภาษา แพลตฟอร์มนี้จึงมอบตัวเลือกที่พักหลากหลาย และตอกย้ำตำแหน่งผู้นำสำหรับนักเดินทางที่มองหาที่พักในราคาที่แข่งขันได้
ในฐานะแพลตฟอร์มท่องเที่ยวระดับโลก แบรนด์ของ trivago จำเป็นต้องสื่อสารกับผู้ชมทั่วทุกมุมโลกอย่างแท้จริง João Laureano ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ และ Jean Pierre Marsala นักออกแบบโมชั่น เล่าว่าการทำโฆษณาให้เหมาะกับท้องถิ่นสำหรับ 30 ตลาดพร้อมกันจะต้องใช้เวลาผลิตและส่งมอบหลายเดือน เพียงเพื่อจะหาคนคนหนึ่งที่สามารถพูดภาษาของหลายตลาดได้
จากนั้นพวกเขาก็ได้ค้นพบ HeyGen ซึ่งช่วยประหยัดเวลาการผลิตวิดีโอไปได้หลายเดือนและทำให้สามารถปรับเนื้อหาโฆษณาให้เหมาะกับหลายตลาดได้พร้อมกัน ด้วย HeyGen พวกเขาจึงทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถเร่งผลักดันพันธกิจของบริษัทในการเป็นตัวเลือกที่ชัดเจนสำหรับนักเดินทางที่มองหาที่พักผ่านโฆษณาระดับโลกของพวกเขา “Mr. trivago”.
ความท้าทาย
องค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งของกลยุทธ์การตลาดของ trivago คือการสร้างโฆษณาทีวีแบบเจาะกลุ่มเป้าหมาย
ทีมของ Jean และ João ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในโปรเจกต์เหล่านี้ตั้งแต่แนวคิดเริ่มต้น ผ่านขั้นตอนการโปรดักชันไปจนถึงเวอร์ชันสุดท้าย แม้ว่าพวกเขาเคยทำงานร่วมกับบริษัทโปรดักชันมาก่อน แต่ปัจจุบันงานส่วนใหญ่ดำเนินการภายในองค์กร
ทีมของพวกเขาเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ในการหาวิธีที่ประหยัดเวลาและต้นทุนในการทำโฆษณาให้เหมาะกับแต่ละพื้นที่ใน 30 ตลาดที่มีทั้งภาษาและสำเนียงที่แตกต่างกัน
เพื่อทำเช่นนั้น พวกเขาจำเป็นต้องหาคนเพียงคนเดียวที่สามารถพูดได้หลายภาษาและดึงดูดผู้ชมได้ในทุกตลาด กระบวนการนี้ต้องใช้การค้นคว้าที่มีต้นทุนสูงและกินเวลานาน รวมถึงใช้เวลามากในขั้นตอนโพสต์โปรดักชันเพื่อแก้ไขรายละเอียดปลีกย่อยของสำเนียง ซึ่งยิ่งทำให้ต้นทุนโดยรวมสูงขึ้น แม้จะใช้เอฟเฟกต์พากย์เสียงแล้วก็ตาม ผลลัพธ์สุดท้ายก็ยังไม่สามารถถ่ายทอดสารที่ trivago ต้องการสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พวกเขาต้องการคงให้มีบุคคลเพียงคนเดียวเป็นใบหน้าของแบรนด์ trivago ในทุกภาษา และต้องการแพลตฟอร์มที่จะช่วยทำให้กระบวนการที่ยาวนานนี้ง่ายขึ้น
หลังจากทดสอบแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์แบบสร้างสรรค์หลายตัว trivago ก็พบ HeyGen
โซลูชัน
ด้วยเทคโนโลยีของ HeyGen ทีม trivago เลิกแผนการที่มีต้นทุนสูงในการมองหานักแสดงเพียงคนเดียวที่ต้องตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะทางและไม่เหมือนใครทั้งหมดของพวกเขา แล้วหันมาใช้ซอฟต์แวร์แบบครบวงจรที่มอบทุกอย่างที่ต้องการและมากกว่านั้นแทน
ในช่วงเริ่มต้น ทีมงานต้องเผชิญกับกำหนดส่งงานโฆษณาที่ตายตัวซึ่งไม่สามารถเลื่อนออกไปได้โดยไม่ต้องเสียเวลาและต้นทุนทางการเงินเพิ่มเติม ด้วยความมั่นใจในความสามารถของ HeyGen ในการดูแลการผลิต trivago จึงตัดสินใจใช้เทคโนโลยีนี้เป็นครั้งแรก
ทีม HeyGen ตอบสนองได้รวดเร็วและจัดลำดับความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประสานงานข้ามโซนเวลาได้อย่างราบรื่นและส่งงานได้ตรงตามกำหนด
แม้จะมีการปรับเปลี่ยนหลายครั้งระหว่างการผลิตและกำหนดเวลาที่เร่งมาก ทีม trivago ตัดสินใจลองใช้ HeyGen และผลลัพธ์ก็ประสบความสำเร็จ
ผลลัพธ์
“เราได้ทดสอบกับบริษัทอื่นๆ ด้วย และ HeyGen ก็ทำผลงานได้ดีที่สุดในด้านคุณภาพ เราเปิดเผยกับทีมของพวกเขาอย่างมากตั้งแต่แรก เพราะเรากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงสูงแต่ก็มีโอกาสสูง ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เราทำแบบนี้และไว้ใจพวกเขามาก และมันก็คุ้มค่าทุกอย่าง” João กล่าว
หลังจากใช้ HeyGen มาไม่ถึงปี ผลลัพธ์ด้านต้นทุนและเวลาเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- เทคโนโลยีนี้ช่วยลดเวลาหลังการถ่ายทำลงครึ่งหนึ่ง ทำให้ทีมประหยัดเวลาได้เฉลี่ย 3-4 เดือนอย่างน่าประทับใจ
- โฆษณาถูกปรับให้เหมาะกับแต่ละพื้นที่ได้สำเร็จใน 15 แห่งภายในเวลาเพียง 3 เดือน ซึ่งเป็นความสำเร็จที่คงเป็นไปไม่ได้หากไม่มี HeyGen
ใช้ฟีเจอร์แปลงข้อความเป็นเสียงของ HeyGen
- ฟีเจอร์แปลงข้อความเป็นเสียงช่วยให้ trivago ปรับเนื้อหาให้เหมาะกับตลาดเป้าหมายทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว
- ภายในเวลาไม่ถึง 1 ปีที่ใช้ HeyGen trivago ได้สร้างโฆษณาทีวีครอบคลุม 30 ภูมิภาค
“HeyGen มอบโซลูชันแบบปรับแต่งให้ทีมของเรา ตอบคำถามได้อย่างรวดเร็ว และพร้อมเปิดรับการเปลี่ยนแปลงที่เราต้องการและร้องขอภายในระยะเวลาอันสั้น” -ฌอง ปิแอร์ มาร์ซาลา Motion Designer ที่ trivago