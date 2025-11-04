พบกับ Avatar V อวตารที่สมจริงที่สุดเท่าที่เคยมีมา สร้างอวตารของคุณฟรี
background leftbackground right
วิดีโออวตารวิดีโออีเลิร์นนิงเอเจนซี

ELB Learning ใช้ HeyGen เพื่อลดเวลาการพัฒนาวิดีโอลง 75%

อุตสาหกรรม:ผู้ให้บริการอีเลิร์นนิง
แผนก:เอเจนซี L&D
สถานที่:อเมริกันฟอร์ก รัฐยูทาห์
75%ลดเวลาในการผลิต
10,000+วิดีโอที่สร้างแล้ว
ดูว่า HeyGen จะมอบผลลัพธ์อะไรให้คุณได้บ้าง
เรียนรู้เพิ่มเติม

ELB Learning เป็นผู้ให้บริการโซลูชันด้านบริการมืออาชีพและเทคโนโลยีการเรียนรู้อย่างครบวงจร ช่วยให้องค์กรย้ายการเรียนรู้ขึ้นออนไลน์และยกระดับประสบการณ์การเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น Rich Vass รองประธานอาวุโสฝ่าย Global Learning ดูแลการดำเนินงานทีมบริการของ ELB ทั้งในสหรัฐอเมริกาและอินเดีย ครอบคลุมงานพัฒนาคอนเทนต์การเรียนรู้แบบกำหนดเอง งานที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ และการติดตั้งเทคโนโลยีการเรียนรู้

รายชื่อลูกค้าของ ELB มีประมาณ 90% ของบริษัทในกลุ่ม Fortune 100 พวกเขาพัฒนาโซลูชันตั้งแต่เครื่องมือฝึกอบรมแบบ VR และคลังทรัพยากร ไปจนถึงแพลตฟอร์มไมโครเลิร์นนิงที่ขับเคลื่อนด้วย AI เมื่อวิดีโอกลายเป็นหัวใจของการเรียนรู้ ELB จึงต้องการวิธีที่ชาญฉลาดและรวดเร็วยิ่งขึ้นในการสร้างคอนเทนต์คุณภาพสูงที่ขยายการใช้งานได้ และนั่นคือจุดที่ HeyGen เข้ามาช่วย

ขจัดคอขวดในเวิร์กโฟลว์วิดีโอแบบดั้งเดิม

ตลอดเวลากว่าทศวรรษ ทีมงานของ ELB Learning สร้างวิดีโออธิบายคอนเซ็ปต์ วิดีโอผู้บรรยายพูดกับกล้อง และโมชั่นกราฟิกด้วยเครื่องมือแบบดั้งเดิมอย่าง Adobe After Effects และ Camtasia ตามที่ Rich กล่าวไว้ว่า “วิดีโอเป็นสื่อที่สำคัญมากสำหรับการเรียนรู้” แต่กระบวนการผลิตยังคงใช้แรงงานสูงและปรับเปลี่ยนได้ยาก

การสร้างวิดีโอแบบเดิมต้องเขียนสคริปต์ ถ่ายทำ ตัดต่อ และทำกราฟิก ซึ่งสิ้นเปลืองทั้งเวลาและแรงงานคน การแปลคอนเทนต์เป็นหลายภาษาต้องทำขั้นตอนสำคัญของเวิร์กโฟลว์ใหม่แทบทั้งหมด นอกจากนี้ลูกค้ายังถามบ่อยขึ้นว่า “ใช้เครื่องมืออะไรอยู่?” ทำให้ ELB ต้องเร่งปรับมาใช้วิธีการที่ทันสมัยและโปร่งใสมากขึ้น

Rich เล่าว่าในช่วงแรก ELB ทดลองใช้ Colossyan ก่อน แต่ย้ายมาใช้ HeyGen เมื่อวิศวกรภายในและความต้องการจากลูกค้าผลักดันให้เปลี่ยนมาใช้แพลตฟอร์มนั้น ลูกค้ารายหนึ่งยืนยันให้ใช้ HeyGen ซึ่งทำให้การตัดสินใจเกิดขึ้นเร็วขึ้น “ความยืดหยุ่นที่คุณมอบให้คือสิ่งที่เราต้องการพอดี” Rich กล่าว

สิ่งที่เคยใช้เวลาหลายเดือนในการทำเวอร์ชันต่างๆ การแปล และการปรับแก้ผลงาน กลายเป็นจุดติดขัดเชิงกลยุทธ์ครั้งใหญ่ ELB จำเป็นต้องหาวิธีแก้ปัญหาวิดีโอที่ช่วยให้ทำงานได้รวดเร็ว ขยายขนาดได้ รองรับการทำคอนเทนต์ท้องถิ่น และลดต้นทุนลงได้ โดยยังคงคุณภาพไว้

พลิกโฉมการผลิตและการขายด้วยการใช้งาน HeyGen

เมื่อ ELB นำ HeyGen มาใช้ เครื่องมือนี้ก็กลายเป็นกลยุทธ์สำคัญไม่ใช่แค่ในกระบวนการผลิตเท่านั้น แต่ยังรวมถึงด้านการขายและการออกแบบโซลูชันด้วย Rich อธิบายว่าตอนนี้วิดีโอ AI เป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอหลักมาตรฐานของพวกเขาแล้ว: “ก่อนที่เราจะเซ็นสัญญา เราจะใส่วิดีโอเป็นหนึ่งในโซลูชัน ลูกค้าถามว่าเราใช้เครื่องมืออะไร เราก็บอกพวกเขาว่า HeyGen”

สำหรับโปรเจกต์ไมโครเลิร์นนิงขนาดใหญ่โปรเจกต์หนึ่ง ELB ประเมินว่าจะใช้เวลาด้านการออกแบบ การเขียนสคริปต์ การรีวิว และการพัฒนารวมกว่า 200 ชั่วโมง แต่ด้วย HeyGen พวกเขาสามารถทำให้เสร็จได้ภายในประมาณ 70 ชั่วโมง ลดเวลาลงได้เกือบ 65–75%

ทีมขายของ ELB ตอนนี้นำเสนอ HeyGen ในฐานะตัวขับเคลื่อนคุณค่า ไม่ใช่แค่วิดีโอราคาถูกกว่า ตามที่ Rich กล่าวไว้ พวกเขาหลีกเลี่ยงการสื่อว่าเป็น “ทางลัดราคาถูก” และวางตำแหน่งให้เป็นโซลูชันที่ “คุ้มค่า เน้นคุณค่า” แทน

HeyGen ยังช่วยให้ ELB ได้งานใหม่เพิ่มขึ้นด้วย Rich เล่าถึงลูกค้าผู้รวบรวมคอนเทนต์รายหนึ่งที่มอบสัญญางานหลักร้อยไมโครคอร์สให้กับ ELB เป็นหลักเพราะ ELB สามารถส่งมอบงานตามกำหนดเวลาที่กระชั้นได้โดยใช้ HeyGen

สุดท้ายแล้ว ELB ยังคงโปร่งใสกับลูกค้าเกี่ยวกับชุดเครื่องมือที่ใช้ “พวกเขาถามว่าเราใช้เครื่องมืออะไร” ริชกล่าว “เราก็เปิดโค้ดให้ดูและบอกทั้งหมด การใช้ HeyGen ทำให้พวกเขามั่นใจว่าเรากำลังใช้โซลูชันล้ำสมัยระดับแนวหน้า”

ยกระดับความได้เปรียบทางการแข่งขันของ ELB ด้วยวิดีโอ AI ที่รวดเร็วและสมจริง

นับตั้งแต่เริ่มใช้ HeyGen ELB สามารถส่งมอบงานได้รวดเร็วขึ้น ขยายขีดความสามารถ และยกระดับการวางตำแหน่งทางการตลาดของตน:

  • ลดชั่วโมงการพัฒนาได้ 65–75%สำหรับโปรเจกต์ micro‑learning ในขอบเขต SaaS ELB ลดเวลาทำงานจากประมาณ 200+ ชั่วโมง เหลือเพียงประมาณ 70 ชั่วโมงด้วยการใช้ HeyGen
  • ความเร็วกลายเป็นจุดขายในข้อเสนอ: ELB สามารถให้คำมั่นได้อย่างมั่นใจถึงระยะเวลาดำเนินโครงการที่สั้นลงทั้งสำหรับโปรเจกต์ที่จะมาถึงและข้อเสนอการขาย
  • ได้ลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นด้วยศักยภาพด้าน AI: HeyGen ช่วยให้ ELB คว้าสัญญาในการสร้าง “หลักสูตรขนาดเล็กหลายร้อยคอร์ส” ด้วยการเสนอระยะเวลาส่งมอบที่รวดเร็วและต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง

Rich ระบุว่าทีมงานภายในและผู้นำด้านวิศวกรรมที่เข้าซื้อกิจการมาเป็นผู้ผลักดันการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ โดยกล่าวว่า “วิศวกรแนะนำ HeyGen บอกว่า ‘มันดีที่สุดในตลาด’ และลูกค้ารายสำคัญก็ขอให้เราใช้ เราเลยตัดสินใจเดินหน้า” ปัจจุบัน HeyGen ถูกผสานใช้งานเป็นประจำในแพ็กเกจโซลูชันของ ELB

นอกเหนือจากตัวชี้วัด Rich ยังเน้นถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงนามธรรม: ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และกลุ่มเป้าหมายมองว่า ELB เป็นพาร์ตเนอร์ด้านวิดีโอ AI ที่ทันสมัยและมีศักยภาพ “พวกเขารู้มากพอที่จะถามว่าเราใช้เครื่องมืออะไร” Rich กล่าว “HeyGen เป็นส่วนหนึ่งของวิธีที่เราสร้างความแตกต่างในตอนนี้”

เรื่องราวของลูกค้าที่แนะนำ

Resource Image
Avatar Video

ค้นพบว่า Pyne ใช้เทคโนโลยีวิดีโอ AI เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและทำให้การสร้างคอนเทนต์เป็นระบบมากขึ้นได้อย่างไร อ่านเคสสตัดดี้ฉบับเต็มบน HeyGen

เรียนรู้เพิ่มเติม
Resource Image
Avatar Video

Ratava ขยายการผลิตคอนเทนต์วิดีโอได้ 98% ด้วยอวตาร AI ของ HeyGen ช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้างวิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล รองรับหลายภาษา และพร้อมใช้งานตามต้องการได้ โดยไม่ติดข้อจำกัดของการผลิตวิดีโอแบบดั้งเดิม

เรียนรู้เพิ่มเติม
Resource Image
Avatar Video

Sibelco ยกระดับความปลอดภัยและการฝึกอบรมภายในองค์กรด้วยแพลตฟอร์มวิดีโอ AI ของ HeyGen พลิกโฉมการมีส่วนร่วมและช่วยให้การสื่อสารทั่วโลกมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติม

เริ่มสร้างวิดีโอด้วย AI

ดูว่าธุรกิจที่เหมือนของคุณขยายการสร้างเนื้อหาและขับเคลื่อนการเติบโตด้วยวิดีโอ AI ที่ล้ำสมัยที่สุดได้อย่างไร

จองการประชุม
CTA background