ELB Learning เป็นผู้ให้บริการโซลูชันด้านบริการมืออาชีพและเทคโนโลยีการเรียนรู้อย่างครบวงจร ช่วยให้องค์กรย้ายการเรียนรู้ขึ้นออนไลน์และยกระดับประสบการณ์การเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น Rich Vass รองประธานอาวุโสฝ่าย Global Learning ดูแลการดำเนินงานทีมบริการของ ELB ทั้งในสหรัฐอเมริกาและอินเดีย ครอบคลุมงานพัฒนาคอนเทนต์การเรียนรู้แบบกำหนดเอง งานที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ และการติดตั้งเทคโนโลยีการเรียนรู้
รายชื่อลูกค้าของ ELB มีประมาณ 90% ของบริษัทในกลุ่ม Fortune 100 พวกเขาพัฒนาโซลูชันตั้งแต่เครื่องมือฝึกอบรมแบบ VR และคลังทรัพยากร ไปจนถึงแพลตฟอร์มไมโครเลิร์นนิงที่ขับเคลื่อนด้วย AI เมื่อวิดีโอกลายเป็นหัวใจของการเรียนรู้ ELB จึงต้องการวิธีที่ชาญฉลาดและรวดเร็วยิ่งขึ้นในการสร้างคอนเทนต์คุณภาพสูงที่ขยายการใช้งานได้ และนั่นคือจุดที่ HeyGen เข้ามาช่วย
ขจัดคอขวดในเวิร์กโฟลว์วิดีโอแบบดั้งเดิม
ตลอดเวลากว่าทศวรรษ ทีมงานของ ELB Learning สร้างวิดีโออธิบายคอนเซ็ปต์ วิดีโอผู้บรรยายพูดกับกล้อง และโมชั่นกราฟิกด้วยเครื่องมือแบบดั้งเดิมอย่าง Adobe After Effects และ Camtasia ตามที่ Rich กล่าวไว้ว่า “วิดีโอเป็นสื่อที่สำคัญมากสำหรับการเรียนรู้” แต่กระบวนการผลิตยังคงใช้แรงงานสูงและปรับเปลี่ยนได้ยาก
การสร้างวิดีโอแบบเดิมต้องเขียนสคริปต์ ถ่ายทำ ตัดต่อ และทำกราฟิก ซึ่งสิ้นเปลืองทั้งเวลาและแรงงานคน การแปลคอนเทนต์เป็นหลายภาษาต้องทำขั้นตอนสำคัญของเวิร์กโฟลว์ใหม่แทบทั้งหมด นอกจากนี้ลูกค้ายังถามบ่อยขึ้นว่า “ใช้เครื่องมืออะไรอยู่?” ทำให้ ELB ต้องเร่งปรับมาใช้วิธีการที่ทันสมัยและโปร่งใสมากขึ้น
Rich เล่าว่าในช่วงแรก ELB ทดลองใช้ Colossyan ก่อน แต่ย้ายมาใช้ HeyGen เมื่อวิศวกรภายในและความต้องการจากลูกค้าผลักดันให้เปลี่ยนมาใช้แพลตฟอร์มนั้น ลูกค้ารายหนึ่งยืนยันให้ใช้ HeyGen ซึ่งทำให้การตัดสินใจเกิดขึ้นเร็วขึ้น “ความยืดหยุ่นที่คุณมอบให้คือสิ่งที่เราต้องการพอดี” Rich กล่าว
สิ่งที่เคยใช้เวลาหลายเดือนในการทำเวอร์ชันต่างๆ การแปล และการปรับแก้ผลงาน กลายเป็นจุดติดขัดเชิงกลยุทธ์ครั้งใหญ่ ELB จำเป็นต้องหาวิธีแก้ปัญหาวิดีโอที่ช่วยให้ทำงานได้รวดเร็ว ขยายขนาดได้ รองรับการทำคอนเทนต์ท้องถิ่น และลดต้นทุนลงได้ โดยยังคงคุณภาพไว้
พลิกโฉมการผลิตและการขายด้วยการใช้งาน HeyGen
เมื่อ ELB นำ HeyGen มาใช้ เครื่องมือนี้ก็กลายเป็นกลยุทธ์สำคัญไม่ใช่แค่ในกระบวนการผลิตเท่านั้น แต่ยังรวมถึงด้านการขายและการออกแบบโซลูชันด้วย Rich อธิบายว่าตอนนี้วิดีโอ AI เป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอหลักมาตรฐานของพวกเขาแล้ว: “ก่อนที่เราจะเซ็นสัญญา เราจะใส่วิดีโอเป็นหนึ่งในโซลูชัน ลูกค้าถามว่าเราใช้เครื่องมืออะไร เราก็บอกพวกเขาว่า HeyGen”
สำหรับโปรเจกต์ไมโครเลิร์นนิงขนาดใหญ่โปรเจกต์หนึ่ง ELB ประเมินว่าจะใช้เวลาด้านการออกแบบ การเขียนสคริปต์ การรีวิว และการพัฒนารวมกว่า 200 ชั่วโมง แต่ด้วย HeyGen พวกเขาสามารถทำให้เสร็จได้ภายในประมาณ 70 ชั่วโมง ลดเวลาลงได้เกือบ 65–75%
ทีมขายของ ELB ตอนนี้นำเสนอ HeyGen ในฐานะตัวขับเคลื่อนคุณค่า ไม่ใช่แค่วิดีโอราคาถูกกว่า ตามที่ Rich กล่าวไว้ พวกเขาหลีกเลี่ยงการสื่อว่าเป็น “ทางลัดราคาถูก” และวางตำแหน่งให้เป็นโซลูชันที่ “คุ้มค่า เน้นคุณค่า” แทน
HeyGen ยังช่วยให้ ELB ได้งานใหม่เพิ่มขึ้นด้วย Rich เล่าถึงลูกค้าผู้รวบรวมคอนเทนต์รายหนึ่งที่มอบสัญญางานหลักร้อยไมโครคอร์สให้กับ ELB เป็นหลักเพราะ ELB สามารถส่งมอบงานตามกำหนดเวลาที่กระชั้นได้โดยใช้ HeyGen
สุดท้ายแล้ว ELB ยังคงโปร่งใสกับลูกค้าเกี่ยวกับชุดเครื่องมือที่ใช้ “พวกเขาถามว่าเราใช้เครื่องมืออะไร” ริชกล่าว “เราก็เปิดโค้ดให้ดูและบอกทั้งหมด การใช้ HeyGen ทำให้พวกเขามั่นใจว่าเรากำลังใช้โซลูชันล้ำสมัยระดับแนวหน้า”
ยกระดับความได้เปรียบทางการแข่งขันของ ELB ด้วยวิดีโอ AI ที่รวดเร็วและสมจริง
นับตั้งแต่เริ่มใช้ HeyGen ELB สามารถส่งมอบงานได้รวดเร็วขึ้น ขยายขีดความสามารถ และยกระดับการวางตำแหน่งทางการตลาดของตน:
- ลดชั่วโมงการพัฒนาได้ 65–75%สำหรับโปรเจกต์ micro‑learning ในขอบเขต SaaS ELB ลดเวลาทำงานจากประมาณ 200+ ชั่วโมง เหลือเพียงประมาณ 70 ชั่วโมงด้วยการใช้ HeyGen
- ความเร็วกลายเป็นจุดขายในข้อเสนอ: ELB สามารถให้คำมั่นได้อย่างมั่นใจถึงระยะเวลาดำเนินโครงการที่สั้นลงทั้งสำหรับโปรเจกต์ที่จะมาถึงและข้อเสนอการขาย
- ได้ลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นด้วยศักยภาพด้าน AI: HeyGen ช่วยให้ ELB คว้าสัญญาในการสร้าง “หลักสูตรขนาดเล็กหลายร้อยคอร์ส” ด้วยการเสนอระยะเวลาส่งมอบที่รวดเร็วและต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง
Rich ระบุว่าทีมงานภายในและผู้นำด้านวิศวกรรมที่เข้าซื้อกิจการมาเป็นผู้ผลักดันการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ โดยกล่าวว่า “วิศวกรแนะนำ HeyGen บอกว่า ‘มันดีที่สุดในตลาด’ และลูกค้ารายสำคัญก็ขอให้เราใช้ เราเลยตัดสินใจเดินหน้า” ปัจจุบัน HeyGen ถูกผสานใช้งานเป็นประจำในแพ็กเกจโซลูชันของ ELB
นอกเหนือจากตัวชี้วัด Rich ยังเน้นถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงนามธรรม: ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และกลุ่มเป้าหมายมองว่า ELB เป็นพาร์ตเนอร์ด้านวิดีโอ AI ที่ทันสมัยและมีศักยภาพ “พวกเขารู้มากพอที่จะถามว่าเราใช้เครื่องมืออะไร” Rich กล่าว “HeyGen เป็นส่วนหนึ่งของวิธีที่เราสร้างความแตกต่างในตอนนี้”