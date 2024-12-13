Glossário de IA
HeyGen AI e glossário de vídeo
Este glossário de vídeo de IA fornece definições claras e concisas de termos-chave relacionados a vídeo gerado por IA, tradução, tecnologias de avatar e casos de uso. É projetado para ajudá-lo a entender rapidamente as ferramentas e conceitos que estão moldando o futuro da criação e localização de vídeos.
A
A-roll é o material primário em um vídeo, geralmente apresentando o assunto principal, como um apresentador, entrevistado ou narrativa central. Ele forma o núcleo da história e é frequentemente complementado pelo B-roll para variedade visual e contexto.
Anúncios são vídeos promocionais criados para persuadir os espectadores a comprar um produto ou serviço. Eles são geralmente curtos, direcionados e otimizados para desempenho em plataformas digitais.
Um avatar de IA é um personagem digital gerado por computador que imita a aparência e o comportamento humano. É comumente utilizado em vídeos, assistentes virtuais e aplicações de atendimento ao cliente.
Um gerador de avatares de IA cria personagens digitais realistas usando inteligência artificial. Os usuários podem personalizar aparência, voz e expressões para adequar à sua marca ou mensagem.
Esta ferramenta combina avatares digitais com conversão de texto em fala e renderização de vídeo para criar vídeos sem filmar pessoas reais. É ideal para criar conteúdo personalizado e escalável rapidamente.
Um vídeo gerado por IA é criado usando tecnologias de inteligência artificial que automatizam elementos como roteirização, narração, animação ou edição. Esses vídeos economizam tempo e recursos na produção de conteúdo.
Um gerador de IA utiliza algoritmos para produzir conteúdo como imagens, textos ou vídeos com base na entrada do usuário ou em padrões de dados. Ele otimiza fluxos de trabalho criativos automatizando tarefas repetitivas.
Um AI SDR (Representante de Desenvolvimento de Vendas) em um site é um agente digital que cumprimenta visitantes, qualifica potenciais clientes e responde a perguntas básicas. Ele serve como o primeiro ponto de contato no funil de vendas.
Isso se refere ao uso de ferramentas de IA para converter a linguagem falada ou escrita de um vídeo para outra língua. Geralmente inclui transcrição, tradução e geração de voz.
Um tradutor de IA converte automaticamente textos ou falas de um idioma para outro utilizando aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural. É comumente utilizado em legendas, conversas em tempo real e suporte ao cliente.
Tutoriais de IA são vídeos educativos que explicam como usar ferramentas e tecnologias de inteligência artificial. Eles são destinados tanto a iniciantes quanto a profissionais que estão aprendendo sobre IA.
Um gerador de vídeo AI cria vídeos a partir de texto, imagens ou áudio usando inteligência artificial. Ele automatiza a produção, muitas vezes eliminando a necessidade de câmeras, atores ou estúdios.
A tradução de vídeo por IA utiliza ferramentas automatizadas para traduzir diálogos, legendas e dublagens para diferentes idiomas. Isso ajuda a tornar o conteúdo de vídeo acessível a um público global.
Um tradutor de vídeo de IA é uma ferramenta que processa e traduz conteúdo de vídeo entre idiomas. Geralmente combina reconhecimento de fala, tradução automática e síntese de voz.
O Avatar AI utiliza inteligência artificial para criar, animar e controlar personas digitais. Esses avatares podem ser usados em vídeos, jogos ou aplicações interativas para interação semelhante à humana.
Um gerador de avatar cria uma representação digital de uma pessoa ou personagem com base em características selecionadas pelo usuário. É frequentemente utilizado em jogos, mídias sociais e conteúdo de vídeo empresarial.
B
B-roll se refere a filmagens suplementares que aprimoram a narrativa principal ou as imagens em um vídeo. É frequentemente utilizado para fornecer contexto, mostrar ação ou cobrir cortes em entrevistas e narrações.
Vídeos institucionais contam a história da missão, dos valores e da personalidade de uma empresa. Eles são frequentemente utilizados para estabelecer identidade, construir confiança e conectar-se emocionalmente com o público.
C
Treinamentos de conformidade em vídeo educam os funcionários sobre padrões legais, éticos e regulatórios. Eles ajudam as organizações a reduzir riscos e garantir que os funcionários sigam as políticas exigidas.
Vídeos de treinamento corporativo são criados para educar os funcionários sobre políticas da empresa, habilidades e processos. Eles ajudam a garantir um processo de integração e desenvolvimento profissional consistente entre as equipes.
D
A tradução profunda refere-se à tradução automática neural avançada que capta o contexto, os idiomas e o tom de forma mais precisa do que os métodos tradicionais. É especialmente útil para conteúdos longos e roteiros de vídeos.
Estes são vídeos longos que exploram eventos, pessoas ou temas da vida real através de uma perspectiva narrativa. Eles combinam informações factuais com técnicas narrativas para envolver e informar.
E
Marketing de eventos vídeos promovem conferências, webinars, lançamentos de produtos ou outros eventos ao vivo. Eles criam expectativa e impulsionam a participação por meio de conteúdo visual envolvente.
F
O compartilhamento de conhecimento financeiro vídeos educam os espectadores sobre gestão de dinheiro, investimentos e conceitos econômicos. Eles ajudam a tornar tópicos financeiros complexos acessíveis a um público mais amplo.
Vídeos de adivinhação fornecem previsões ou percepções espirituais baseadas em astrologia, tarô ou outras tradições. Eles são frequentemente usados para entretenimento ou auto-reflexão.
G
Vídeo de IA generativa refere-se a conteúdo de vídeo criado usando modelos de IA que aprendem padrões a partir de dados para gerar visuais, áudio ou roteiros realistas. Essa abordagem reduz o esforço manual e acelera a produção.
H
Vídeos de narração histórica recontam eventos ou épocas passadas em um formato narrativo. São utilizados para educação, entretenimento ou preservação cultural.
Vídeos tutoriais fornecem instruções passo a passo sobre como completar uma tarefa ou resolver um problema. Eles são populares tanto em suporte ao cliente quanto em ambientes educacionais.
L
Vídeos de aprendizado de idiomas ensinam vocabulário, gramática, pronúncia e conversação em uma nova língua. Eles apoiam alunos de todos os níveis de proficiência através de instrução guiada.
Vídeos de atualização da liderança compartilham notícias, objetivos ou mudanças diretamente dos executivos da empresa. Eles promovem transparência e alinhamento em toda a organização.
Cursos de aprendizagem são programas educacionais estruturados que utilizam vídeo para entregar lições, tutoriais e avaliações de conhecimento. São amplamente utilizados em escolas, plataformas online e ambientes de treinamento corporativo.
M
Vídeos de compartilhamento de conhecimento médico explicam conceitos de saúde, tratamentos e procedimentos. São utilizados por profissionais, instituições e educadores para melhorar o entendimento público e o treinamento.
Vídeos motivacionais são criados para inspirar, elevar e energizar os espectadores. Eles frequentemente apresentam temas de autoaperfeiçoamento, resiliência e crescimento pessoal.
Vídeos de críticas e análises de filmes e músicas oferecem avaliações e análises de entretenimento novo ou clássico. Eles ajudam o público a decidir o que assistir ou ouvir a seguir.
Estes são vídeos criativos que apresentam música original ou narrativas criadas ou aprimoradas por IA. Eles combinam entretenimento com tecnologia inovadora.
N
Vídeos de notícias e narrativas compartilham eventos atuais, reportagens de interesse humano ou narrativas culturais. Eles informam e envolvem os espectadores através de conteúdo envolvente e informativo.
Estas são atualizações regulares compartilhadas por e-mail ou vídeo para manter clientes, funcionários ou comunidades informados. Incluem anúncios, conquistas e outras notícias relevantes.
O
Webinars e podcasts sob demanda são sessões de áudio ou vídeo pré-gravadas disponíveis para visualização ou audição a qualquer momento. Eles oferecem acesso flexível a percepções de especialistas, liderança de pensamento e discussões de nicho.
Vídeos de treinamento de integração ajudam novos funcionários ou usuários a se familiarizarem com as ferramentas, cultura e expectativas da empresa. Eles proporcionam um início consistente e acolhedor para a experiência.
P
Vídeos de saudação ou introdução pessoal são mensagens curtas usadas para se apresentar de maneira amigável e marcante. São comumente utilizados em networking, integração de novos funcionários ou divulgação.
A prospecção de vendas personalizada envolve o envio de mensagens ou vídeos personalizados para potenciais clientes. Essa abordagem visa construir um relacionamento, demonstrar relevância e aumentar as taxas de conversão.
A pós-produção é a fase final da criação de vídeos onde as filmagens brutas são editadas, corrigidas em cor e aprimoradas com áudio, música, gráficos e efeitos. É onde o vídeo ganha sua forma definitiva e é preparado para publicação ou distribuição.
A pré-produção é a fase de planejamento da criação de vídeos que inclui roteirização, criação de storyboards, seleção de elenco, busca de locações e agendamento. Esta etapa estabelece as bases para uma produção tranquila e ajuda a garantir alinhamento criativo e prontidão logística.
Vídeos de anúncio de produtos apresentam novos recursos, serviços ou lançamentos de produtos para um público. São utilizados para criar expectativa, informar clientes e atrair a atenção da mídia.
Vídeos explicativos de produtos são clipes curtos e informativos que demonstram como um produto funciona e seus principais benefícios. Eles são geralmente usados para educar clientes, apoiar vendas e simplificar características complexas.
Vídeos de avaliação de produtos avaliam as características, prós e contras de um produto específico. Eles orientam potenciais compradores oferecendo opiniões imparciais ou experiências de usuários.
Produção, também conhecida como filmagem, é a fase onde todas as imagens planejadas são capturadas usando câmeras, iluminação e equipamentos de som. Envolve executar a visão criativa no set ou em locação, guiada pelo roteiro e storyboard.
R
Vídeos religiosos compartilham ensinamentos, orações, sermões ou mensagens espirituais. Eles ajudam as comunidades a permanecerem conectadas e aprofundarem sua fé.
S
Vídeos de treinamento de segurança instruem os espectadores sobre como evitar acidentes e responder a emergências. Eles são essenciais em indústrias de alto risco e ambientes de trabalho.
Apresentações de vendas são argumentos estruturados que destacam um produto, serviço ou proposta. São normalmente utilizados por equipes de vendas para persuadir potenciais compradores ou clientes.
A roteirização é o processo de criação de diálogos, narração e estrutura para um vídeo. Serve como base para a narrativa e orienta o processo de produção.
Vídeos para redes sociais são conteúdos de curta duração criados para plataformas como Instagram, TikTok e LinkedIn. Eles ajudam marcas a engajar o público, aumentar a conscientização e compartilhar atualizações ou promoções oportunas.
Esses vídeos destacam experiências positivas de clientes, clientes ou funcionários. Eles constroem confiança e credibilidade através de resultados do mundo real.
T
Vídeos de treinamento baseados em habilidades ensinam capacidades específicas como o uso de softwares, operação de maquinário ou habilidades interpessoais. São utilizados para aprimorar as competências de empregados ou estudantes em áreas específicas.
Para traduzir um vídeo significa converter a linguagem falada ou escrita para outro idioma. Isso pode envolver legendagem, dublagem ou criação de novas faixas de áudio.
Esse processo envolve converter conteúdo de vídeo que não está em inglês para inglês utilizando ferramentas como transcrição, tradução automática e dublagem. É comumente usado para alcançar o público que fala inglês.
V
Vídeo AI refere-se ao uso de inteligência artificial na análise, edição, aprimoramento ou geração de conteúdo de vídeo. Ele alimenta ferramentas como reconhecimento de objetos, detecção de cenas e criação automatizada de vídeos.
Um gerador de vídeo é uma ferramenta de software que cria vídeos a partir de texto, imagens ou modelos. Pode ser alimentado por IA para automatizar a edição e narração.
Um tradutor de vídeo converte o idioma de um vídeo para outro idioma, frequentemente com legendas ou áudio dublado. Tradutores de vídeo com IA automatizam esse processo com rapidez e precisão.
Uma narração em off é uma locução gravada separadamente e adicionada a um vídeo para explicar, orientar ou contar uma história. É comumente usada em tutoriais, documentários e comerciais.
