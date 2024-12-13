Cursos de Aprendizagem - Caso de Uso

Crie mais cursos e alcance mais alunos em todo o mundo

Seja criando palestras, tutoriais ou mensagens motivacionais, o criador de cursos com IA da HeyGen torna simples produzir vídeos profissionais e envolventes que cativam o público global e proporcionam um impacto duradouro.

video thumbnail

Benefícios e valor

Envolver, escalar e simplificar a criação de cursos com IA

Economize tempo criando cursos sem sacrificar a qualidade

Pule ciclos de produção demorados e crie vídeos de alta qualidade em minutos. Seja ministrando uma palestra, inspirando alunos com conversas motivacionais ou guiando-os passo a passo por tutoriais, nosso criador de cursos com IA acelera sua produção sem cortar etapas.

um homem está segurando um tablet diante de uma tela que diz introduçãoum homem está segurando um tablet diante de uma tela que diz introdução

Cativar alunos e turmas com avatares de IA realistas

Escolha de uma biblioteca de avatares de IA diversificados, ou crie seu gêmeo digital para combinar com seu estilo e voz únicos. Com expressões faciais precisas, gestos naturais e sincronização labial avançada, seus alunos permanecem focados no material.

um anúncio para o curso de e-learning dominando o marketing nas redes sociaisum anúncio para o curso de e-learning dominando o marketing nas redes sociais

Escale conteúdo para públicos globais em qualquer idioma

Traduza e localize seus vídeos para mais de 170 idiomas e dialetos usando ferramentas com inteligência artificial em apenas alguns cliques. Forneça conteúdo significativo para aprendizes em todo o mundo com traduções precisas e movimentos labiais sincronizados.

uma mulher está sentada em uma mesa em frente a uma tela que diz "construindo uma carreira nos EUA"uma mulher está sentada em uma mesa em frente a uma tela que diz "construindo uma carreira nos EUA"

Histórias de clientes

Descubra como os profissionais de T&D transformam o conteúdo de aprendizagem

AI Smart Ventures treina mais de 10.000 pessoas com vídeos gerados por IA

Veja como a AI Smart Ventures utiliza o HeyGen para produzir conteúdo de vídeo multilíngue e escalável, treinando milhares em ferramentas de IA de forma mais rápida e eficaz.

altalt
JohnJohn

“Sabíamos que apenas fornecer conteúdo escrito não seria eficaz para manter nossos parceiros engajados. Usando os avatares da HeyGen, conseguimos criar conteúdo que é informativo, divertido e interativo. Isso torna a aprendizagem uma experiência mais dinâmica.

John Suncansky, Marketing coordinator at TechMix,TechMix

Como criar
cursos de aprendizado com HeyGen

Faça login no HeyGen e comece a criar vídeos de aprendizado de qualidade profissional de forma rápida e fácil.

Navegue por uma variedade de modelos personalizáveis projetados especificamente para conteúdo educacional. Seja criando uma palestra, tutorial ou uma conversa motivacional, escolha um layout que combine com seu estilo de ensino. Aplique instantaneamente seu kit de marca para uma identidade visual integrada.

Faça o upload do seu roteiro e selecione um avatar de IA para dar vida à sua mensagem. Adicione fundos relevantes e filmagens de apoio para manter os alunos engajados.

Ajuste texto, fontes e cores com as ferramentas de arrastar e soltar do HeyGen. Incorpore elementos de marca e refine seus visuais para atender aos seus objetivos de aprendizagem e preferências do público.

Enriqueça seus vídeos com animações, gráficos e visuais da biblioteca da HeyGen para esclarecer tópicos complexos e maximizar o engajamento.

Assim que estiver satisfeito com o resultado, exporte seu vídeo final no formato de sua preferência e compartilhe-o com os alunos em diferentes plataformas.

video thumbnail

Perguntas Frequentes

Você pode produzir diversos materiais de aprendizagem—videoaulas, tutoriais, vídeos motivacionais e mais—graças aos recursos de IA da plataforma.

Com certeza. Seja para plataformas de e-learning, treinamento de funcionários ou um ambiente de sala de aula, a HeyGen ajuda você a entregar vídeos envolventes que mantêm a atenção dos alunos.

Nossos avatares de IA atuam como apresentadores virtuais, com expressões faciais realistas e sincronização labial. Você pode escolher entre avatares pré-fabricados ou criar o seu próprio.

Sim, traduzir seus vídeos para mais de 170 idiomas é rápido e simples, graças aos recursos avançados de localização da HeyGen.

Com certeza. A HeyGen é fácil de usar, oferecendo modelos e edição intuitiva para ajudar os novatos a criar vídeos polidos e profissionais.

A produção típica envolve contratar uma equipe, filmar e várias rodadas de edição. Com o HeyGen, você pode gerar vídeos polidos em minutos — ideal para educadores que desejam conteúdo produzido rapidamente.

Com certeza. Você pode escolher fundos, elementos gráficos, fontes e cores que estejam alinhados com a sua marca ou estilo do curso.

Avatares de IA eliminam a necessidade de aparições em câmera, regravações ou edições extensivas. Eles são perfeitos para escalar seu conteúdo de maneira consistente.

Basta se inscrever, escolher um modelo ou começar do zero, escolher seu avatar e fazer upload do seu roteiro. Nossa interface amigável guia você por cada etapa.

O HeyGen suporta múltiplos formatos de exportação de vídeo, facilitando o compartilhamento de conteúdo em plataformas como o YouTube ou em sistemas internos.

Sim, planos de preços flexíveis atendem a todos, desde educadores autônomos até grandes empresas.

Sim, os recursos avançados da HeyGen suportam elementos interativos, como questionários ou cenários de ramificação, criando uma experiência mais personalizada para seus alunos.

Casos de Uso

De criadores a profissionais de marketing.

Mais de 100 casos de uso para HeyGen.

