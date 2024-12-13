Tradução de Vídeo
Como o trivago usou o HeyGen para simultaneamente

localizar propagandas de TV em 30 mercados

Trivago

altalt
IndústriaEmpresa
DepartamentoMarketing
Localização🌍 Düsseldorf, Alemanha
KEY RESULTS:
-50%Tempo de pós-produção
3-4Meses economizados
30Mercados localizados

Por quase duas décadas, a trivago tem ajudado viajantes ao redor do mundo a comparar preços para encontrar as melhores ofertas de hotéis e acomodações. Com presença em mais de 190 países, e 53 sites e aplicativos localizados disponíveis em 31 idiomas, a plataforma oferece acesso a uma ampla gama de acomodações, consolidando sua posição como uma escolha líder para viajantes que buscam opções de hospedagem competitivas.

Como uma plataforma global de viagens, a marca trivago precisa se comunicar com o público ao redor do mundo — literalmente. João Laureano, Diretor Criativo, e Jean Pierre Marsala, Designer de Animação, compartilharam que localizar seus anúncios para 30 mercados simultaneamente exigiria meses de produção e tempo de entrega para encontrar uma pessoa que fale o idioma de vários mercados.

Então, eles descobriram o HeyGen, que os ajudou a economizar meses na produção de vídeos e permitiu a localização simultânea de seus anúncios. Com o HeyGen, eles se tornaram mais eficientes e conseguiram rapidamente realçar a missão da empresa de ser a escolha óbvia para viajantes em busca de um hotel através de seu anúncio global, Sr. trivago.

O desafio

Um componente principal da estratégia de marketing do trivago é dedicado a criar anúncios de TV segmentados.

As equipes de Jean e João colaboram de perto nesses projetos desde o conceito inicial até a produção e o corte final. Embora tenham trabalhado com produtoras no passado, a maior parte do trabalho deles é feita internamente.

Suas equipes enfrentaram um desafio significativo para encontrar uma maneira eficiente em termos de tempo e custo para localizar anúncios em 30 mercados, todos com diferentes idiomas e dialetos.

Para isso, eles precisavam encontrar uma pessoa que pudesse falar múltiplos idiomas e se comunicar com todos os mercados. Esse processo envolvia pesquisas custosas e demoradas, além de um tempo significativo gasto na edição pós-produção dos detalhes minuciosos dos sotaques, o que aumentava os custos totais. Apesar de utilizar efeitos de voz, o produto final não transmitiu efetivamente a mensagem que a trivago havia idealizado.

Eles queriam manter uma pessoa como o rosto da marca trivago em todos os idiomas e precisavam de uma plataforma que simplificasse esse longo processo.

Após testar múltiplas plataformas de IA generativa, a trivago encontrou a HeyGen.

A solução

Utilizando a tecnologia da HeyGen, a equipe da trivago abandonou o plano custoso de procurar um único ator que pudesse atender a todos os seus requisitos de nicho e atípicos. Em vez disso, a trivago encontrou uma solução de software completa que oferecia tudo o que eles precisavam e mais.

No início, as equipes enfrentaram um prazo fixo para a entrega comercial que não poderia ser adiado sem incorrer em custos adicionais de tempo e financeiros. Confiante na capacidade da HeyGen de gerenciar a produção, a trivago decidiu utilizar a tecnologia pela primeira vez.

A equipe HeyGen demonstrou ser ágil e priorizou habilmente todas as mudanças necessárias, navegando com sucesso por diferentes fusos horários e facilitando as entregas em tempo hábil.

Apesar de numerosos ajustes em meio à produção e um cronograma extremamente apertado, a equipe da trivago decidiu arriscar com a HeyGen, e o resultado foi um sucesso.

Os resultados

“Realizamos testes com outras empresas e a HeyGen sempre esteve no topo em termos de qualidade. Fomos muito transparentes com a equipe deles desde o início porque estávamos em uma situação de alto risco e alta recompensa, onde estávamos fazendo isso pela primeira vez e realmente confiamos neles e isso valeu totalmente a pena", disse João.

Após usar o HeyGen por menos de um ano, os impactos tanto em custo quanto em tempo foram significativos.

  • A tecnologia reduziu o tempo de pós-produção pela metade, economizando em média impressionantes 3 a 4 meses para as equipes.
  • Os anúncios foram localizados com sucesso em 15 locais em três meses — uma conquista que não teria sido possível sem a HeyGen.

Utilizando o recurso de texto para fala do HeyGen

  • A tecnologia de texto para fala permite que a trivago localize rapidamente conteúdos para mercados-alvo ao redor do mundo.
  • Em menos de um ano utilizando o HeyGen, a trivago acumulou anúncios de TV em 30 regiões.
“A HeyGen ofereceu soluções personalizadas para nossa equipe, respondeu nossas perguntas rapidamente e estava aberta a fazer as alterações que precisávamos e solicitamos em um curto período de tempo.” - Jean Pierre Marsala, Designer de Movimento na trivago

