Avatares de IA
Crie Seu Avatar.
Clone-se, escolha um avatar pré-definido ou gere um novo avatar com IA.
Os avatares mais realistas já criados. Projetados para serem personalizáveis com um nível incrível de expressões faciais precisas e oferecendo um novo padrão de personalização.
Avatares de IA para qualquer caso de uso. Seja para apresentações, tutoriais ou marketing, avatares de IA dão vida ao seu conteúdo com movimentos e expressões realistas.
Foto de Perfil
Transforme uma única imagem em um avatar falante, ideal para vídeos profissionais ou conteúdo interativo.
Avatar Interativo
Envolver seu público com avatares impulsionados por IA para conversas interativas em tempo real e experiências imersivas.
Aprimore seus avatares. Personalize expressões, movimentos, roupas e fundos sem esforço para uma experiência de avatar realista e versátil.
Controles de Movimento
Ajuste os movimentos e expressões faciais para um avatar mais envolvente e com aparência natural.
Personalização de Avatar
Modifique roupas, fundos e estilos para se adequar a qualquer cenário, desde reuniões de negócios até conteúdos para mídias sociais.
Avatar Interativo
Avatares que Respondem
Treinada para suas necessidades, a IA interativa responde perguntas e guia seu público com conversas inteligentes e realistas. Elas fazem tudo, em qualquer idioma, 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Estudo de caso: principais resultados da trivago
“Realizamos testes com outras empresas e a HeyGen sempre esteve no topo em termos de qualidade. Fomos muito transparentes com a equipe deles desde o início porque estávamos em uma situação de alto risco e alta recompensa, onde estávamos fazendo isso pela primeira vez e depositamos nossa confiança neles, e isso valeu completamente a pena.”
João Laureano, Diretor Criativo
Tradutor de IA
Fale qualquer idioma.
Traduza seus vídeos para qualquer idioma com clonagem perfeita de voz e sincronização labial.
Soe como você em qualquer idioma. Melhore e otimize seus vídeos de forma rápida e eficiente com personalização poderosa impulsionada por IA, projetada para economizar seu tempo e esforço.
Mais do que apenas tradução. Mantenha a autenticidade da voz e o tom emocional em mais de 175 idiomas e dialetos.
Tradução Automática
Dê a Vídeos Antigos um Novo Público
Insira qualquer vídeo que você tenha e nós o converteremos para qualquer idioma que desejar. Tem muitos vídeos? Automatize o processo com nossa API. Nunca foi tão fácil ampliar o alcance da sua biblioteca de vídeos e alcançar novos mercados.
Clone de Voz
Seja autêntico em qualquer idioma
Preserve a voz única da sua marca através das culturas. Nosso processo de localização com inteligência artificial captura seu estilo e tom originais, garantindo que sua mensagem reverbere em todos os idiomas. Desde dublagens até legendas, a autenticidade permanece em destaque para cada público alcançado.
175+ idiomas e dialetos
Alcance novos mercados e conecte-se com públicos ao redor do mundo usando nosso amplo suporte linguístico. Com mais de 175 línguas e dialetos, você pode garantir que seu conteúdo seja culturalmente relevante e linguisticamente preciso, causando um impacto duradouro em espectadores em todo lugar.
Estúdio de Vídeo com IA
Edite Seu Vídeo.
Um Estúdio de Edição Poderoso Projetado para Garantir Resultados aos seus Vídeos.
Estudo de Caso: Principais Resultados do Grupo Würth
Modelos que Não Parecem Modelos
Deixe de lado a abordagem padronizada. Nossos modelos totalmente personalizáveis se adaptam ao estilo único da sua marca, facilitando a criação de clipes de marketing envolventes, módulos de treinamento e demonstrações de produto. Destaque-se da multidão com vídeos refinados que parecem e transmitem a sensação de terem sido feitos especialmente para você.
Integrar HeyGen
Otimize seu fluxo de trabalho e elimine tarefas manuais tediosas. Nossa API permite que você automatize a produção de vídeos, converta fala para vários idiomas e gere voiceovers realistas com o mínimo de esforço. Concentre-se em criar histórias poderosas enquanto cuidamos do trabalho pesado nos bastidores.
Mantenha a Identidade da Marca
A consistência é fundamental para a fidelidade à marca. Personalize seus vídeos com seu logotipo, cores e fontes ou escolha entre predefinições de marca simples para um início rápido. Desde animações elegantes até temas coesos, a HeyGen ajuda você a manter a identidade da marca enquanto envolve os espectadores em todos os idiomas.
IA Responsável
A velocidade importa.
Nossa tecnologia é rápida, segura e ética.
Da idealização ao sucesso, as ferramentas de vídeo AI da HeyGen e os avatares são o seu código secreto definitivo para a criatividade. Seja construindo uma marca global, contando sua história para os inscritos, treinando uma equipe ou criando conteúdo para as redes sociais que fazem as pessoas pararem para olhar. Desenvolvido para criadores, profissionais de marketing e sonhadores em geral.
Perguntas Frequentes sobre Gerador de Vídeo IA
HeyGen é uma plataforma de vídeo com tecnologia AI que permite aos usuários criar vídeos de alta qualidade sem esforço. Desde avatares AI realistas até clonagem de voz multilíngue, HeyGen capacita empresas e criadores a escalar a produção de conteúdo com facilidade.
Reconhecido como o Produto de Crescimento Mais Rápido nº 1 da G2 nos Prêmios de Melhor Software de 2025, a HeyGen está transformando a forma como os vídeos são feitos para marketing, vendas e treinamento.
Sim! A HeyGen oferece um gerador de vídeo AI gratuito que permite aos usuários criar vídeos com recursos básicos sem custo. Para personalização avançada, exportações de maior qualidade e ferramentas AI adicionais, os usuários podem fazer upgrade para um plano premium.
Geradores de vídeo com IA utilizam inteligência artificial para converter texto em conteúdo de vídeo envolvente. Eles aplicam modelos de aprendizado profundo para gerar visuais realistas, automatizar narrações e sincronizar movimentos, tornando a criação de vídeos rápida e sem esforço.
Avatares de IA trazem um toque pessoal aos vídeos ao imitar a fala e as expressões humanas. Eles eliminam a necessidade de aparições em frente às câmeras enquanto garantem uma apresentação profissional e cativante para marketing, educação e entretenimento.
Sim! O HeyGen permite que os usuários transformem áudio em vídeo, combinando gravações de voz com avatares de IA, legendas e visuais dinâmicos. Basta fazer o upload do seu arquivo de áudio, escolher um estilo de vídeo e deixar a IA gerar um vídeo polido em minutos.
Com certeza. A inteligência artificial de texto para vídeo permite que empresas transformem roteiros em apresentações profissionais. É ideal para materiais de treinamento, demonstrações de produtos e vídeos explicativos sem a necessidade de equipamentos de filmagem ou uma equipe de produção.
A clonagem de voz por IA replica o tom e o estilo do falante, garantindo que vídeos traduzidos mantenham a autenticidade. Modelos avançados de IA ajustam a pronúncia e o tom emocional para corresponder o mais próximo possível à voz original.
A tradução de vídeo por IA expande o alcance do conteúdo ao converter automaticamente vídeos em múltiplos idiomas, preservando a sincronização de voz. É amplamente utilizada em marketing global, e-learning e localização de conteúdo.
Vídeos gerados por IA reduzem significativamente o tempo e os custos de produção, tornando a criação de conteúdo mais eficiente. Embora eles possam não substituir completamente as produções de filmes de alto orçamento, são uma excelente alternativa para marketing, treinamento e conteúdo de mídia social.
Sim, avatares de IA podem ser personalizados com diferentes trajes, fundos e opções de voz para se alinhar à identidade da marca. As empresas podem criar avatares que correspondam ao seu tom profissional ou à estética da campanha.
Plataformas líderes de vídeo com IA priorizam a segurança, garantindo que avatares e conteúdos gerados estejam em conformidade com diretrizes éticas. Transparência, consentimento do usuário e desenvolvimento responsável de IA são fatores chave para manter a ética na geração de vídeos com IA.