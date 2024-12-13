Anúncios em Vídeo - Caso de Uso
Criação de anúncios de alta performance em minutos com vídeo IA
Quando se trata de campanhas publicitárias, a velocidade e a qualidade podem ser a diferença entre o sucesso e oportunidades perdidas. Com a HeyGen, os profissionais de marketing podem criar anúncios profissionais e chamativos para múltiplas plataformas em uma fração do tempo. Amplie o conteúdo de alto impacto sem estourar o orçamento ou esgotar sua equipe.
Benefícios e valor
Alcance mais com anúncios em vídeo com IA nos quais você pode confiar
Crie anúncios impressionantes em minutos sem nenhum transtorno
Pule os longos ciclos de produção e os altos custos da criação tradicional de anúncios. O gerador de anúncios AI da HeyGen permite que você produza anúncios impressionantes e alinhados com a sua marca em uma fração do tempo, permitindo que você vença prazos apertados e mantenha suas campanhas à frente da concorrência.
Maximize o ROI com anúncios dinâmicos e personalizados
Obtenha mais valor de cada dólar investido em publicidade criando vídeos que realmente ressoam com seu público, economizando tempo e escalando o que funciona. Com as ferramentas de vídeo AI da HeyGen e uma poderosa API, você pode personalizar anúncios dinamicamente para milhões de espectadores em plataformas como o YouTube e adequar os roteiros ao conteúdo que eles estão assistindo.
Teste e otimização de anúncios sem esforço para máximo impacto
Gere rapidamente variações dos seus anúncios para testar múltiplas mensagens, chamadas para ação ou visuais. Com a IA da HeyGen, você pode obter insights e otimizar campanhas mais rapidamente, garantindo que decisões baseadas em dados impulsionem o desempenho a cada etapa.
Histórias de clientes
Descubra como as principais marcas ampliam a criação de anúncios
Trivago economiza 3 a 4 meses e localiza anúncios para 30 mercados
Descubra como a equipe criativa da trivago utilizou o HeyGen para reduzir o tempo de pós-produção em 50% e padronizar a localização de anúncios globais, mantendo a consistência da marca.
A Tomorrow.io expande o conteúdo de vídeo personalizado
Descubra como a equipe enxuta de marketing da Tomorrow.io usou a HeyGen para criar vídeos personalizados e escaláveis em horas, aumentando o engajamento e impulsionando a estratégia de conteúdo.
“Realizamos testes com outras empresas e a HeyGen sempre esteve no topo em termos de qualidade. Fomos muito transparentes com a equipe deles desde o início porque estávamos em uma situação de alto risco e alta recompensa, onde estávamos fazendo isso pela primeira vez e depositamos nossa confiança neles, o que valeu completamente a pena.”
Como criar
anúncios em vídeo com o HeyGen
Faça login no HeyGen e comece a criar anúncios atraentes gerados por IA em apenas minutos.
Faça login no HeyGen e comece a criar anúncios atraentes gerados por IA em apenas minutos.
Descubra uma ampla variedade de modelos de anúncios prontos para uso. Seja para o lançamento de um produto, atualização de serviço ou impulso de reconhecimento da marca, escolha um modelo que esteja alinhado com a sua visão. Aplique instantaneamente o seu kit de marca para uma identidade visual coesa.
Descubra uma ampla variedade de modelos de anúncios prontos para uso. Seja para o lançamento de um produto, atualização de serviço ou impulso de reconhecimento da marca, escolha um modelo que esteja alinhado com a sua visão. Aplique instantaneamente o seu kit de marca para uma identidade visual coesa.
Faça o upload do seu roteiro e escolha um avatar de IA realista (ou crie o seu próprio) para adicionar um elemento humano e identificável ao seu anúncio. Inclua filmagens de apoio, imagens do produto ou visuais impactantes para destacar os pontos de venda únicos.
Faça o upload do seu roteiro e escolha um avatar de IA realista (ou crie o seu próprio) para adicionar um elemento humano e identificável ao seu anúncio. Inclua filmagens de apoio, imagens do produto ou visuais impactantes para destacar os pontos de venda únicos.
Faça o upload do seu roteiro e selecione um avatar AI realista para narrar o vídeo do seu produto. Deseja um toque pessoal? Crie gêmeos digitais da sua equipe executiva para tornar seus vídeos mais autênticos e envolventes.
Faça o upload do seu roteiro e selecione um avatar AI realista para narrar o vídeo do seu produto. Deseja um toque pessoal? Crie gêmeos digitais da sua equipe executiva para tornar seus vídeos mais autênticos e envolventes.
Use o editor intuitivo de arrastar e soltar do HeyGen para ajustar texto, esquemas de cores, fontes e layouts. Incorpore logotipos ou slogans para manter tudo de acordo com a marca.
Use o editor intuitivo de arrastar e soltar do HeyGen para ajustar texto, esquemas de cores, fontes e layouts. Incorpore logotipos ou slogans para manter tudo de acordo com a marca.
Eleve seus vídeos com animações, gráficos e efeitos especiais da biblioteca de ativos da HeyGen para dar aquele toque a mais no seu anúncio.
Eleve seus vídeos com animações, gráficos e efeitos especiais da biblioteca de ativos da HeyGen para dar aquele toque a mais no seu anúncio.
Uma vez satisfeito, exporte seu anúncio de vídeo com inteligência artificial no formato de sua preferência e distribua-o nos canais que escolher.
Uma vez satisfeito, exporte seu anúncio de vídeo com inteligência artificial no formato de sua preferência e distribua-o nos canais que escolher.
FAQ
HeyGen é uma plataforma de geração de vídeos com inteligência artificial que simplifica a criação de anúncios profissionais. Ela ajuda os profissionais de marketing a produzir rapidamente anúncios em vídeo para redes sociais, exibição ou retargeting, sem a necessidade de produções caras ou longos períodos de espera.
Ao substituir fluxos de trabalho de produção tradicionais por IA, você pode escolher modelos, inserir seu roteiro, elementos da marca e um avatar de IA realista para produzir anúncios finais em minutos, em vez de dias ou semanas.
Com certeza! O HeyGen suporta a criação de anúncios para Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube e mais. Ajuste a proporção e o comprimento para corresponder às especificações de cada canal.
Você pode personalizar a mensagem, os visuais ou a narração de cada anúncio para diferentes públicos ou idiomas, tornando-o ideal para campanhas de retargeting, localização ou ABM.
Sim. As ferramentas de tradução da HeyGen permitem que você gere anúncios em mais de 170 idiomas e dialetos, com sincronização labial precisa para voiceovers realistas. É ideal para campanhas globais que precisam manter a autenticidade em diferentes regiões.
Não. A interface amigável do HeyGen e o editor de arrastar e soltar tornam a edição avançada acessível a qualquer pessoa, independentemente da experiência.
A HeyGen elimina a necessidade de equipes completas de produção, filmagens caras e pós-produção avançada. A abordagem impulsionada por IA reduz drasticamente o custo de criar anúncios de alta qualidade internamente.
Você pode atualizar ou localizar rapidamente conteúdos antigos de anúncios, adaptar o formato para diferentes plataformas, incorporar uma nova marca ou alterar a mensagem, reciclando efetivamente vídeos existentes para campanhas novas. Isso maximiza o valor do seu conteúdo enquanto economiza seu tempo.
A HeyGen se destaca com seus avatares de IA realistas, capacidades avançadas de localização e processo simplificado de criação de vídeos. É construída para profissionais de marketing que precisam criar conteúdo de alta qualidade e escalável rapidamente, tornando-a ideal para campanhas publicitárias modernas.
A HeyGen simplifica campanhas publicitárias globais ao oferecer recursos de tradução, localização e personalização em uma única plataforma. Você pode produzir rapidamente anúncios para várias regiões, garantindo consistência e autenticidade em diferentes mercados sem complexidade adicional.
Começar é fácil. Cadastre-se para uma conta gratuita, explore os modelos e recursos da plataforma e crie seu primeiro anúncio em apenas alguns minutos. As ferramentas intuitivas do HeyGen facilitam a produção de anúncios envolventes, seja para uma campanha local ou lançamento global.
Sim! O HeyGen foi criado para ajudar equipes de todos os tamanhos a criar anúncios impactantes sem a necessidade de um grande orçamento ou recursos extensivos. Seu preço acessível e ferramentas que economizam tempo o tornam perfeito para equipes de marketing enxutas que desejam maximizar sua produção.
O HeyGen se integra facilmente ao seu fluxo de trabalho existente. Uma vez que você crie seus vídeos, você pode baixá-los e enviá-los para suas plataformas de anúncios preferidas, CRMs ou ferramentas de gerenciamento de conteúdo para uma distribuição sem problemas.
HeyGen é versátil e suporta uma ampla gama de tipos de anúncios, incluindo anúncios em mídias sociais, vídeos de retargeting, anúncios explicativos e campanhas localizadas. Suas ferramentas são projetadas para ajudar você a produzir conteúdo que se destaca e gera resultados.