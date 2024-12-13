Anúncios em Vídeo - Caso de Uso

Criação de anúncios de alta performance em minutos com vídeo IA

Quando se trata de campanhas publicitárias, a velocidade e a qualidade podem ser a diferença entre o sucesso e oportunidades perdidas. Com a HeyGen, os profissionais de marketing podem criar anúncios profissionais e chamativos para múltiplas plataformas em uma fração do tempo. Amplie o conteúdo de alto impacto sem estourar o orçamento ou esgotar sua equipe.

video thumbnail

Benefícios e valor

Alcance mais com anúncios em vídeo com IA nos quais você pode confiar

Crie anúncios impressionantes em minutos sem nenhum transtorno

Pule os longos ciclos de produção e os altos custos da criação tradicional de anúncios. O gerador de anúncios AI da HeyGen permite que você produza anúncios impressionantes e alinhados com a sua marca em uma fração do tempo, permitindo que você vença prazos apertados e mantenha suas campanhas à frente da concorrência.

uma mulher de chapéu de caubói diz cavalgue com ousadia viva livre seja a cowgirl que você nasceu para seruma mulher de chapéu de caubói diz cavalgue com ousadia viva livre seja a cowgirl que você nasceu para ser

Maximize o ROI com anúncios dinâmicos e personalizados

Obtenha mais valor de cada dólar investido em publicidade criando vídeos que realmente ressoam com seu público, economizando tempo e escalando o que funciona. Com as ferramentas de vídeo AI da HeyGen e uma poderosa API, você pode personalizar anúncios dinamicamente para milhões de espectadores em plataformas como o YouTube e adequar os roteiros ao conteúdo que eles estão assistindo.

uma mulher, um homem e uma menina são exibidos em uma tela que diz para cada humor, cada estaçãouma mulher, um homem e uma menina são exibidos em uma tela que diz para cada humor, cada estação

Teste e otimização de anúncios sem esforço para máximo impacto

Gere rapidamente variações dos seus anúncios para testar múltiplas mensagens, chamadas para ação ou visuais. Com a IA da HeyGen, você pode obter insights e otimizar campanhas mais rapidamente, garantindo que decisões baseadas em dados impulsionem o desempenho a cada etapa.

uma mulher com uma regata amarela está segurando uma garrafa e um botão que diz 'faça seu pedido agora'uma mulher com uma regata amarela está segurando uma garrafa e um botão que diz 'faça seu pedido agora'

Histórias de clientes

Descubra como as principais marcas ampliam a criação de anúncios

A Ogilvy utiliza a HeyGen para criar anúncios personalizados que cantam

Veja como a Ogilvy e a Milka utilizaram a IA da HeyGen para produzir anúncios em vídeo personalizados e realistas que se conectaram emocionalmente com a Geração Z.

altalt
KellyKelly

Realizamos testes com outras empresas e a HeyGen sempre esteve no topo em termos de qualidade. Fomos muito transparentes com a equipe deles desde o início porque estávamos em uma situação de alto risco e alta recompensa, onde estávamos fazendo isso pela primeira vez e depositamos nossa confiança neles, o que valeu completamente a pena.”

Kelly Peters, VP of Marketing at Tomorrow.io,Tomorrow.io

Como criar
anúncios em vídeo com o HeyGen

Faça login no HeyGen e comece a criar anúncios atraentes gerados por IA em apenas minutos.

Descubra uma ampla variedade de modelos de anúncios prontos para uso. Seja para o lançamento de um produto, atualização de serviço ou impulso de reconhecimento da marca, escolha um modelo que esteja alinhado com a sua visão. Aplique instantaneamente o seu kit de marca para uma identidade visual coesa.

Faça o upload do seu roteiro e escolha um avatar de IA realista (ou crie o seu próprio) para adicionar um elemento humano e identificável ao seu anúncio. Inclua filmagens de apoio, imagens do produto ou visuais impactantes para destacar os pontos de venda únicos.

Faça o upload do seu roteiro e selecione um avatar AI realista para narrar o vídeo do seu produto. Deseja um toque pessoal? Crie gêmeos digitais da sua equipe executiva para tornar seus vídeos mais autênticos e envolventes.

Use o editor intuitivo de arrastar e soltar do HeyGen para ajustar texto, esquemas de cores, fontes e layouts. Incorpore logotipos ou slogans para manter tudo de acordo com a marca.

Eleve seus vídeos com animações, gráficos e efeitos especiais da biblioteca de ativos da HeyGen para dar aquele toque a mais no seu anúncio.

Uma vez satisfeito, exporte seu anúncio de vídeo com inteligência artificial no formato de sua preferência e distribua-o nos canais que escolher.

video thumbnail

FAQ

HeyGen é uma plataforma de geração de vídeos com inteligência artificial que simplifica a criação de anúncios profissionais. Ela ajuda os profissionais de marketing a produzir rapidamente anúncios em vídeo para redes sociais, exibição ou retargeting, sem a necessidade de produções caras ou longos períodos de espera.

Ao substituir fluxos de trabalho de produção tradicionais por IA, você pode escolher modelos, inserir seu roteiro, elementos da marca e um avatar de IA realista para produzir anúncios finais em minutos, em vez de dias ou semanas.

Com certeza! O HeyGen suporta a criação de anúncios para Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube e mais. Ajuste a proporção e o comprimento para corresponder às especificações de cada canal.

Você pode personalizar a mensagem, os visuais ou a narração de cada anúncio para diferentes públicos ou idiomas, tornando-o ideal para campanhas de retargeting, localização ou ABM.

Sim. As ferramentas de tradução da HeyGen permitem que você gere anúncios em mais de 170 idiomas e dialetos, com sincronização labial precisa para voiceovers realistas. É ideal para campanhas globais que precisam manter a autenticidade em diferentes regiões.

Não. A interface amigável do HeyGen e o editor de arrastar e soltar tornam a edição avançada acessível a qualquer pessoa, independentemente da experiência.

A HeyGen elimina a necessidade de equipes completas de produção, filmagens caras e pós-produção avançada. A abordagem impulsionada por IA reduz drasticamente o custo de criar anúncios de alta qualidade internamente.

Você pode atualizar ou localizar rapidamente conteúdos antigos de anúncios, adaptar o formato para diferentes plataformas, incorporar uma nova marca ou alterar a mensagem, reciclando efetivamente vídeos existentes para campanhas novas. Isso maximiza o valor do seu conteúdo enquanto economiza seu tempo.

A HeyGen se destaca com seus avatares de IA realistas, capacidades avançadas de localização e processo simplificado de criação de vídeos. É construída para profissionais de marketing que precisam criar conteúdo de alta qualidade e escalável rapidamente, tornando-a ideal para campanhas publicitárias modernas.

A HeyGen simplifica campanhas publicitárias globais ao oferecer recursos de tradução, localização e personalização em uma única plataforma. Você pode produzir rapidamente anúncios para várias regiões, garantindo consistência e autenticidade em diferentes mercados sem complexidade adicional.

Começar é fácil. Cadastre-se para uma conta gratuita, explore os modelos e recursos da plataforma e crie seu primeiro anúncio em apenas alguns minutos. As ferramentas intuitivas do HeyGen facilitam a produção de anúncios envolventes, seja para uma campanha local ou lançamento global.

Sim! O HeyGen foi criado para ajudar equipes de todos os tamanhos a criar anúncios impactantes sem a necessidade de um grande orçamento ou recursos extensivos. Seu preço acessível e ferramentas que economizam tempo o tornam perfeito para equipes de marketing enxutas que desejam maximizar sua produção.

O HeyGen se integra facilmente ao seu fluxo de trabalho existente. Uma vez que você crie seus vídeos, você pode baixá-los e enviá-los para suas plataformas de anúncios preferidas, CRMs ou ferramentas de gerenciamento de conteúdo para uma distribuição sem problemas.

HeyGen é versátil e suporta uma ampla gama de tipos de anúncios, incluindo anúncios em mídias sociais, vídeos de retargeting, anúncios explicativos e campanhas localizadas. Suas ferramentas são projetadas para ajudar você a produzir conteúdo que se destaca e gera resultados.

Casos de Uso

De criadores a profissionais de marketing.

Mais de 100 casos de uso para HeyGen.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo