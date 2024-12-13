Explicação de Produtos - Caso de Uso

Crie instantaneamente vídeos de produtos para educar o público

Simplifique ideias complexas e aumente o engajamento do cliente com o HeyGen. Seja lançando um novo produto ou orientando usuários através de um fluxo de trabalho, o HeyGen ajuda você a criar vídeos explicativos profissionais e alinhados à sua marca em minutos, sem a necessidade de uma equipe de produção ou edição complexa.

Benefícios e valor

Explique recursos complexos com vídeos de produto envolventes

Crie vídeos de produtos sem os gargalos

Seus produtos merecem uma primeira impressão valorizada. A produção de vídeos tradicional é cara e leva tempo. A HeyGen automatiza o processo, permitindo que as equipes produzam vídeos de produtos de alta qualidade mais rapidamente e por uma fração do custo.

um homem está parado em frente a um telefone que diz demonstração do produtoum homem está parado em frente a um telefone que diz demonstração do produto

Eleve seus guias práticos com modelos visuais envolventes

Transforme manuais técnicos e secos em guias instrutivos cativantes. Utilize os avatares mais realistas do mercado, gráficos em movimento e narração clara para simplificar o aprendizado e garantir que seu público compreenda rapidamente até os processos mais complexos.

uma apresentação de defesa de tese é exibida em um fundo roxouma apresentação de defesa de tese é exibida em um fundo roxo

Itere, escale e traduza vídeos mais rápido do que nunca

Atualize rapidamente as mensagens, troque as imagens e personalize seus vídeos de produto com a plataforma de IA da HeyGen. Teste, otimize e personalize conteúdos para qualquer público em mais de 170 idiomas e dialetos sem a necessidade de refilmagens ou edições caras.

o rosto de uma mulher é mostrado em frente a um fundo roxo que diz "buenos dias julia"o rosto de uma mulher é mostrado em frente a um fundo roxo que diz "buenos dias julia"

Histórias de clientes

Descubra como equipes de marketing educam usuários

KellyKelly

Realizamos testes com outras empresas e a HeyGen sempre esteve no topo em termos de qualidade. Fomos muito transparentes com a equipe deles desde o início porque estávamos em uma situação de alto risco e alta recompensa, onde estávamos fazendo isso pela primeira vez e depositamos nossa confiança neles, o que valeu completamente a pena.”

Kelly Peters, VP of Marketing at Tomorrow.io,Tomorrow.io

Como criar
vídeos de produtos com HeyGen

Faça login no HeyGen e prepare-se para criar vídeos de produtos impressionantes e de qualidade profissional em minutos

Navegue por uma variedade de modelos de vídeo de produto personalizáveis para combinar com diferentes estilos, tons e necessidades. Escolha um que se adeque ao seu produto e mensagem — em seguida, aplique seu kit de marca instantaneamente com um único clique.

Use o gravador de tela do HeyGen (ou qualquer ferramenta de gravação de tela) para capturar seu produto em ação para o vídeo do produto. Ou, faça o upload da gravação no HeyGen.

Faça o upload do seu roteiro e selecione um avatar AI realista para narrar o vídeo do seu produto. Deseja um toque pessoal? Crie gêmeos digitais da sua equipe executiva para tornar seus vídeos mais autênticos e envolventes.

Personalize o vídeo do produto editando textos, fontes e cores com as ferramentas simples de arrastar e soltar da HeyGen. Adicione elementos de marca e ajuste seu conteúdo para atender exatamente às suas necessidades.

Incorpore imagens, gráficos ou animações da extensa biblioteca da HeyGen. Utilize esses elementos para simplificar ideias complexas e tornar o seu vídeo visualmente atraente.

Assim que o vídeo do seu produto estiver pronto, exporte-o no formato de sua preferência e compartilhe-o em suas plataformas.

Perguntas Frequentes

HeyGen é uma plataforma de geração de vídeos com IA que cria vídeos profissionais e personalizáveis usando avatares de inteligência artificial. Ela simplifica o processo de criação de vídeos explicativos de produtos ao permitir que você crie conteúdos envolventes e informativos sem a necessidade de uma equipe de produção completa.

A HeyGen utiliza avatares de IA, eliminando a necessidade de atores ao vivo, equipamentos complexos ou ciclos de produção demorados. A plataforma possibilita a criação rápida de vídeos, atualizações fáceis e localização para públicos globais.

Sim! O HeyGen permite que você personalize avatares para refletir a personalidade da sua marca. Você pode escolher entre uma variedade de avatares, ajustar a aparência deles e roteirizar o diálogo para alinhar com a sua mensagem.

Com certeza. O HeyGen suporta múltiplos idiomas, permitindo que você crie vídeos explicativos que atendam a mercados diversos. Você pode fornecer conteúdo localizado com dublagens de alta qualidade no idioma de sua escolha.

Atualizar vídeos com o HeyGen é rápido e simples. Basta modificar o roteiro ou os visuais na plataforma, e seu vídeo atualizado estará pronto em minutos.

Sim, os vídeos de produtos HeyGen são versáteis e podem ser otimizados para uso em sites, mídias sociais, campanhas de e-mail ou plataformas de treinamento interno.

Com o HeyGen, você pode criar um vídeo de produto de qualidade profissional em apenas algumas horas, dependendo da complexidade do seu roteiro e das necessidades visuais.

De forma alguma. A interface amigável do HeyGen é projetada para profissionais de marketing, educadores e empresas sem conhecimento técnico. A plataforma orienta você pelo processo de criação de vídeo passo a passo.

HeyGen é ideal para indústrias como SaaS, comércio eletrônico, educação, saúde e mais—em qualquer lugar onde a comunicação clara do produto e o engajamento do cliente sejam prioridades.

Começar é simples! Cadastre-se no HeyGen, explore as ferramentas de criação de vídeo e comece a construir seu primeiro vídeo de produto com inteligência artificial hoje mesmo.

