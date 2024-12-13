Apresentando HeyGen Avatar IV

Crie Avatares Falantes e Realistas

A partir de Apenas Uma Foto

Avatar IV é o nosso motor de avatar AI mais avançado.
Ele transforma uma única foto em um vídeo falante — com sincronização de voz, expressões faciais e, pela primeira vez, gestos com as mãos. Sem câmera. Sem captura de movimento. Apenas o seu roteiro e a sua imagem.

Inovação Integrada

Movimento Sincronizado com a Voz

Your avatar doesn’t just talk — it reacts and emotes based on your script.
Natural timing, tone, and movement for lifelike delivery.

Gestos de Mão Realistas

Adicione movimentos expressivos das mãos que combinem com a fala do seu avatar.
Perfeito para ênfase, nuances e narrativa visual.

Estilizado ou Realista

Escolha entre clones hiper-realistas ou personagens estilizados.
Suporta avatares humanos, de anime e animais em retrato ou corpo inteiro.

Como funciona?

Comece com Apenas Uma Foto

Um Script. Um Clique. Desempenho Total.

Passo 1

Faça o upload de uma foto

Use uma imagem nítida — de rosto, meio corpo ou corpo inteiro.

Passo 2

Adicionar Script ou Áudio

Digite seu roteiro ou faça upload de um arquivo de áudio — nós sincronizaremos com o movimento.

Passo 3

Gerar Vídeo

Seu avatar fala, reage e gesticula — instantaneamente.

Criado com Avatar IV

Veja o Que Você Pode Criar

Assista a vídeos reais feitos com o Avatar IV — usando apenas uma foto, um roteiro e zero tempo de câmera.

@stevenmacgregor03

Mostra como o Avatar IV se comporta em diferentes ângulos de câmera — a sincronização labial permanece precisa, mesmo em movimento.

@minchoi

Expressão vocal completa gerada a partir de apenas uma foto e áudio — 100% IA.
Sincronização labial perfeita. Sem atores.

@maxescu

Emoção realista. Voz de IA. Música original.
Uma foto. Totalmente imaginada.

@jeff_synthesized

Um urso de IA apresenta as notícias — sem atores, sem manipulação, apenas uma imagem e um roteiro.

@visiblemaker

Um curta-metragem de IA impulsionado por memes com o Avatar IV — com animais falantes, cortes cinematográficos e sincronização completa de voz.

@SarahAnnabels

Até retratos desenhados à mão ganham vida — impulsionados pela geração estilizada do Avatar IV.

@nkwrnr

Uma performance vocal totalmente gerada por IA — uma foto, uma voz, zero câmera.

@SarahAnnabels

Expressivo, estilizado e cheio de atitude — a inteligência artificial encontra a magia dos muppets.

@emperor.nick_

Ele não pisca, mas fala. Bebê co-apresentador de IA alimentado pelo Avatar IV.

Uma nova geração de avatares

Por que Avatar IV se destaca?

Veja como Avatar IV oferece visuais mais nítidos, movimentos mais inteligentes e avatares mais expressivos do que nunca.

→ Além da Sincronização Labial

Com Avatar IV, os avatares não apenas falam — eles agem.
O modelo aprimorado responde ao tom, ritmo e emoção com expressões realistas e gestos sincronizados, proporcionando uma atuação que parece humana.

Foto de Avatar V3
Avatar IV
Sincronização de Voz Natural
Espelhamento de Voz
Suporte a Avatar de Corpo Inteiro
Localização Multilíngue
Exportação de Vídeo
Resolução Máxima (1280p+)
Movimento Facial Expressivo
Gestos de Mão Realistas
Ângulos Flexíveis de Câmera
Avatares Estilizados
Diretor de Dublagem

Tipos de Avatar

Infinitas Maneiras de Personalizar Seu Avatar.

Clone-se, Gere com IA ou Escolha da Nossa Biblioteca de Avatares.

Clone-se para criar um gêmeo digital. Gere um avatar que não existe com a IA. Encontre um avatar da comunidade. Ou escolha de nossa biblioteca de imagens. Temos mais de 500 avatares para você escolher.

Avatar IV

Avatar IV é o nosso modelo mais avançado até agora. Transforme uma única foto e um roteiro em um avatar realista falando, seja de humanos, animais de estimação, alienígenas ou qualquer coisa que você possa imaginar.


Avatar de Vídeo

Um avatar em vídeo permite que você esteja em dois lugares ao mesmo tempo, perfeito para criadores de conteúdo, profissionais de negócios e influenciadores digitais.

Foto de Perfil

Seu avatar fotográfico pode se transformar em uma versão animada de você mesmo, proporcionando movimentos e expressões realistas enquanto mantém uma aparência natural.

Avatar Generativo

Gere avatares de IA, fotos e vídeos a partir de prompts de texto, perfeitos para empresas, mídias sociais e muito mais.

Avatar Interativo

Leve o engajamento para o próximo nível com um avatar interativo que responde em tempo real, tornando as interações virtuais mais autênticas.

Avatar Genérico

Crie avatares de estoque personalizados de IA para vídeos com a tecnologia avançada da HeyGen. Enriqueça seus vídeos com visuais dinâmicos, únicos e envolventes impulsionados por IA.

Tradutor de IA

Fale todas as línguas.

Seu Avatar Fala Qualquer Idioma, Perfeitamente.

A localização de vídeo com inteligência artificial da HeyGen adapta conteúdo para diferentes idiomas e culturas, garantindo fala natural, sincronização labial perfeita e engajamento contínuo. As empresas podem criar avatares AI realistas, traduzir vídeos para mais de 70 idiomas e personalizar vozes para dialetos regionais. Com a adaptação cultural movida a IA, as marcas podem se conectar autenticamente com públicos globais.

Casos de Uso

De criadores a profissionais de marketing.

Mais de 100 casos de uso para HeyGen.

Perguntas Frequentes sobre Avatar IV

Avatar IV é o motor de avatar AI mais avançado da HeyGen. Ele transforma uma única foto em um vídeo falado totalmente animado com sincronização de voz natural, movimento expressivo e realismo impulsionado por gestos — sem necessidade de filmagem ou captura de movimento.

Avatar IV oferece maior resolução, sincronização de voz e rosto mais inteligente, gestos realistas e suporta avatares estilizados ou não humanos. É desenvolvido para criatividade, não apenas para cabeças falantes.

Não. Você só precisa de uma única foto e um roteiro ou arquivo de áudio. O Avatar IV cuida do resto — gerando movimentos realistas, expressões e voz sincronizada em segundos.

Sim! Avatar IV suporta uma ampla variedade de tipos de avatares — incluindo anime, animais e personagens estilizados — graças ao seu treinamento mais rico e diversidade de modelos.

Avatar IV atualmente suporta saídas de vídeo em paisagem e vertical. Você pode fazer upload de qualquer imagem de alta qualidade (no mínimo 720p) para o processo de criação do avatar.

Sim — Avatar IV está incluído no plano gratuito da HeyGen com créditos limitados para vídeos. Para mais uso, exportações ou colaboração em equipe, os usuários podem fazer upgrade para um plano pago.

Avatar IV é perfeito para criadores, profissionais de marketing, educadores e equipes que desejam gerar conteúdo de curta forma, personagens personalizados ou campanhas globais — de maneira rápida, flexível e sem a necessidade de um estúdio.

Yes. With HeyGen’s AI translation and lip-sync technology, you can localize any Avatar IV video into 175+ languages and locales — complete with native-style mouth movement and voice.

O Espelhamento de Voz permite que você faça o upload da sua própria voz, e o Avatar IV replicará seu ritmo, tom e personalidade — proporcionando atuações naturais e expressivas sem a necessidade de regravação.

Sim — HeyGen suporta clonagem de voz e uploads de voz personalizados, então seu avatar pode soar como você. Perfeito para construir seu gêmeo digital ou criar conteúdo personalizado em larga escala.

As principais plataformas de vídeo com IA priorizam a segurança, garantindo que avatares e conteúdos gerados estejam em conformidade com as diretrizes éticas. Transparência, consentimento do usuário e desenvolvimento responsável de IA são fatores chave para manter a ética na geração de vídeos com IA.

Depoimentos

O que os Clientes Dizem Sobre Nós

