Crie Avatares Falantes e Realistas

A partir de Apenas Uma Foto

Avatar IV é o nosso motor de avatar AI mais avançado.

Ele transforma uma única foto em um vídeo falante — com sincronização de voz, expressões faciais e, pela primeira vez, gestos com as mãos. Sem câmera. Sem captura de movimento. Apenas o seu roteiro e a sua imagem.