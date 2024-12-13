background image

Programa de Afiliados HeyGen

Ganhe 20% de Comissão.

Cada Cliente. Sem Limites.

Receba uma comissão recorrente de 20% durante 12 meses em cada plano pago de Criador ou Equipe que você indicar.
Indicações se qualificam se elas se inscreverem através do seu link dentro de 60 dias.

Sobre a HeyGen AI - Principais Atrativos

Público-alvo

Estamos em busca de afiliados cujo público inclua criadores, editores de vídeo, profissionais de marketing, corretores de imóveis e profissionais de Treinamento e Desenvolvimento, especialmente aqueles ativos no YouTube, TikTok ou na indústria cinematográfica.

Pontos de Discussão

Ajude a divulgar a missão da HeyGen: tornar a narração visual acessível a todos. À medida que a demanda por vídeo cresce, nós preenchemos essa lacuna com ferramentas de IA fáceis de usar.

Nossos Recursos

A HeyGen capacita usuários a criar vídeos de alta qualidade com IA—sem necessidade de atores, câmeras ou habilidades de edição. As principais ferramentas incluem texto para vídeo, fala, tradução e tecnologia de avatar.

Confiado por mais de

Mais de 85.000 clientes

Torne-se um Afiliado

Como funciona

02

Distribuir

Compartilhe seu link exclusivo com seu público e monitore o desempenho em tempo real através do Rewardful.

03

Receba Pagamento!

Para cada cliente que você trouxer para a HeyGen que atender aos termos do nosso programa, você receberá comissão!

Diretrizes Legais para Afiliados

🚫 Não é permitido autoindicação

Você não pode indicar a si mesmo ou usar seu próprio link para obter um desconto.

🚫 Proibido o lance em palavras-chave de marca

Para garantir uma competição justa, pedimos que evite dar lances em palavras-chave de marca como "HeyGen", "Preços HeyGen", "heygen.com" ou "Preços heygen.com" em campanhas de pesquisa paga.

🚫 Não deturpe a realidade

Não se passe por HeyGen ou tente enganar as pessoas fazendo-as pensar que sua empresa é a HeyGen.

Como Você Recebe Pagamento

  1. Os pagamentos são realizados nos primeiros cinco dias úteis de cada mês.
  2. A comissão é paga somente com base nos valores reais recebidos pela HeyGen.
  3. Explicação de casos excepcionais: Quando você indicar um cliente que adquiriu um plano de assinatura em 5 de janeiro, você será pago em 6 de fevereiro (Se o dia 6 de fevereiro não for um dia útil, então o pagamento será efetuado dentro dos primeiros cinco dias úteis de março).
  4. O saldo mínimo para pagamentos é de $30. Os pagamentos são feitos apenas pelo PayPal.
Perguntas Frequentes

Atualmente não temos limite! Use a calculadora acima para explorar seu potencial de ganhos!

Oferecemos uma comissão de 20% pelos primeiros 12 meses de uma nova assinatura paga de Criador ou Equipe. Se um usuário fizer upgrade ou downgrade do plano dentro dos primeiros 12 meses, a comissão de 20% refletirá a mudança também.

Não, seus clientes devem se inscrever em seus próprios dispositivos através do seu link de indicação para que você possa ganhar o crédito de referência.

60 dias. Se um usuário adquirir uma assinatura paga HeyGen Creator ou Team 60 dias após a primeira visita referenciada, a conversão não será mais rastreada.

Visite os Termos e Condições do Parceiro Afiliado HeyGen. Você também pode nos enviar um e-mail em [email protected] para mais informações.

