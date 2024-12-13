Sobre a HeyGen AI - Principais Atrativos
Público-alvo
Estamos em busca de afiliados cujo público inclua criadores, editores de vídeo, profissionais de marketing, corretores de imóveis e profissionais de Treinamento e Desenvolvimento, especialmente aqueles ativos no YouTube, TikTok ou na indústria cinematográfica.
Pontos de Discussão
Ajude a divulgar a missão da HeyGen: tornar a narração visual acessível a todos. À medida que a demanda por vídeo cresce, nós preenchemos essa lacuna com ferramentas de IA fáceis de usar.
Nossos Recursos
A HeyGen capacita usuários a criar vídeos de alta qualidade com IA—sem necessidade de atores, câmeras ou habilidades de edição. As principais ferramentas incluem texto para vídeo, fala, tradução e tecnologia de avatar.
Confiado por mais de
Mais de 85.000 clientes
Como funciona
Aplicar
Envie um formulário respondendo a algumas perguntas para se candidatar ao nosso Programa de Afiliados.
Distribuir
Compartilhe seu link exclusivo com seu público e monitore o desempenho em tempo real através do Rewardful.
Receba Pagamento!
Para cada cliente que você trouxer para a HeyGen que atender aos termos do nosso programa, você receberá comissão!
Diretrizes Legais para Afiliados
🚫 Não é permitido autoindicação
Você não pode indicar a si mesmo ou usar seu próprio link para obter um desconto.
🚫 Proibido o lance em palavras-chave de marca
Para garantir uma competição justa, pedimos que evite dar lances em palavras-chave de marca como "HeyGen", "Preços HeyGen", "heygen.com" ou "Preços heygen.com" em campanhas de pesquisa paga.
🚫 Não deturpe a realidade
Não se passe por HeyGen ou tente enganar as pessoas fazendo-as pensar que sua empresa é a HeyGen.
Como Você Recebe Pagamento
- Os pagamentos são realizados nos primeiros cinco dias úteis de cada mês.
- A comissão é paga somente com base nos valores reais recebidos pela HeyGen.
- Explicação de casos excepcionais: Quando você indicar um cliente que adquiriu um plano de assinatura em 5 de janeiro, você será pago em 6 de fevereiro (Se o dia 6 de fevereiro não for um dia útil, então o pagamento será efetuado dentro dos primeiros cinco dias úteis de março).
- O saldo mínimo para pagamentos é de $30. Os pagamentos são feitos apenas pelo PayPal.
Perguntas Frequentes
Atualmente não temos limite! Use a calculadora acima para explorar seu potencial de ganhos!
Oferecemos uma comissão de 20% pelos primeiros 12 meses de uma nova assinatura paga de Criador ou Equipe. Se um usuário fizer upgrade ou downgrade do plano dentro dos primeiros 12 meses, a comissão de 20% refletirá a mudança também.
Não, seus clientes devem se inscrever em seus próprios dispositivos através do seu link de indicação para que você possa ganhar o crédito de referência.
60 dias. Se um usuário adquirir uma assinatura paga HeyGen Creator ou Team 60 dias após a primeira visita referenciada, a conversão não será mais rastreada.
Visite os Termos e Condições do Parceiro Afiliado HeyGen. Você também pode nos enviar um e-mail em [email protected] para mais informações.